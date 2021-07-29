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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Довести в ЄСПЛ, що РФ контролює окуповані території Донбасу, допоможуть свідчення полонених російських військових і перебіжчиків, - Ліщина

Довести в ЄСПЛ, що РФ контролює окуповані території Донбасу, допоможуть свідчення полонених російських військових і перебіжчиків, - Ліщина

У масиві доказів, які Україна передала до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), доводячи російський контроль на Донбасі, є свідчення російських військових.

Про це розповів в інтерв'ю "Європейській правді" уповноважений у справах ЄСПЛ, заступник міністра юстиції Іван Ліщина, передає Цензор.НЕТ.

"Для нас дещо полегшує завдання те, що росіяни кажуть, ніби їхніх військ там нема. Це означає, що якщо ми доводимо наявність хоча б одного солдата, це означає, що війська там є", - пояснив юрист. Він також розповів про деяких свідків, покази яких Київ вже передав до Страсбурга. Їхні свідчення доводять, що російська версія про відсутність військ РФ на Донбасі є неправдивою.

Один з блоків свідчень пов’язаний з російськими військовими, яких захопили в ході Іловайської операції, коли українські війська вже відступали, а потім обміняли на українських військових.

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"В новинах пройшло повідомлення, що один з них загинув в Україні. Росіяни хотіли показати, що Україна бреше, і записали з ним відеоролик: "Я такий то такий, перебуваю в Ростовській області на навчаннях". Але наші в цей час вийшли з оточення і вивісили раніше відзняте відео, де він визнає "Да, я такий то такий солдат, я захоплений українською армією". І виходить, що росіяни вже не можуть сказати, що він "був у відпустці", чи "вчора звільнився". Відео доводить інше", - пояснює Ліщина.

Також Київ передав до Страсбурга покази танкістки Світлани Дрюк, яка воювала на боці підконтрольних РФ підрозділів бойовиків, а потім перейшла на українську сторону. "Є свідчення, де вона розповідає, яким чином росіяни зараз контролюють цю територію через своїх військових командирів", - розповів Іван Ліщина.

Також серед доказів – документи ГРУшників, які здійснювали операцію на українській території та були захоплені українською армією тощо.

Також читайте: Позов Росії проти України до ЄСПЛ шансів на задоволення не має, - Кулеба

Автор: 

росія (66461) Донбас (22358) Європейський суд з пр... (453) Ліщина Іван (49)


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Топ коментарі
+5
Буратіна вже віддав Цемаха і цих віддасть.
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29.07.2021 00:17 Відповісти
+3
Доказать в ЕСПЧ, что РФ контролирует оккупированные территории Донбасса, помогут показания пленных российских военных и перебежчиков, - Лищина - Цензор.НЕТ 6282
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29.07.2021 06:50 Відповісти
+2
...и всех тех кого- отпустили
красота !
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29.07.2021 00:12 Відповісти
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А это требует доказательства?
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29.07.2021 00:10 Відповісти
В нормальном суде - да.
Причем сами доказательства должны быть получены законным путем. Кацапы могут ещё заявить, что показания их военных получены при помощи пыток, а на самом деле их выкрали с российской территории, и, если смогут это доказать (что весьма сомнительно), то доказательства Украины будут исключены из дела.
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29.07.2021 00:23 Відповісти
...и всех тех кого- отпустили
красота !
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29.07.2021 00:12 Відповісти
Протоколы допросов, которые проводили работники СБУ и прокуратуры, по открытому в Украине уголовному делу, могут быть приобщены к делу в Страсбурге, допрашивать их ещё раз в суде нет необходимости. Они могут только разве что сами приехать и дать показания, если считают, что те показания, что они дали украинским правоохранителям, получены при помощи пыток. Но тогда они должны доказать сам факт пыток, даже если такой факт и присутствовал.
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29.07.2021 00:27 Відповісти
МН 17....
Уже доказали
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29.07.2021 00:14 Відповісти
Буратіна вже віддав Цемаха і цих віддасть.
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29.07.2021 00:17 Відповісти
тьфу!
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29.07.2021 00:45 Відповісти
_Ещё сообщникам путлера в Европе надо доказать что 2х2=4. А то они сомневаются (точней прикидываются)...
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29.07.2021 01:22 Відповісти
Мавзолейного быдла никогда нигде нет,и это быдло никогда ни с кем не ваевало... Уникальное стадо баранов....,один Дальнобой ездивший по всей РАБссии обратил внимание на маленький нюанс...кладбища по всему ГУЛАГу настолько расширились,что тихий ужОс....
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29.07.2021 05:27 Відповісти
Доказать в ЕСПЧ, что РФ контролирует оккупированные территории Донбасса, помогут показания пленных российских военных и перебежчиков, - Лищина - Цензор.НЕТ 6282
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29.07.2021 06:50 Відповісти
Их и есть сотни, если не тысячи
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29.07.2021 07:58 Відповісти
При чем тут Senator? Бот перепутал ветки и строчит спам.
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29.07.2021 07:58 Відповісти
Удивляет мизер приведенных фактов за 7 лет войны. Столько слов о присутствии и ... несколько случайно сохраненных фактов. Это халатность? или преступная бездеятельность тех, кто должен был заниматься сбором доказательств?
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29.07.2021 06:58 Відповісти
Доказательств более чем достаточно
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29.07.2021 07:57 Відповісти
Мизер, ник член, это не брать взятки в прэфе.
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29.07.2021 08:50 Відповісти
Дай Бог! Головне, щоб не перетворилося все це в елементарний балаган.
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29.07.2021 08:07 Відповісти
Таке враження, що ці дебіли зелені самі себе в чомусь переконують, але ніяк не можуть переконати. Скільки можна?
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29.07.2021 09:53 Відповісти
Твоє враження правильне. Основні докази російської агресії збиралися в 14-17 роках, коли вояки росії гуляли по денецькій землі. Тоді опір ворогу і збір доказів вторгнення очолював .... сивочолий, мудрий, далекоглядний і патріотичний. А тепер "дебіли зелені" не знають, що предявити суду для покарання супостата і розуміють, що нічого суттєвого не має
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29.07.2021 10:49 Відповісти
 
 