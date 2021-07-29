Довести в ЄСПЛ, що РФ контролює окуповані території Донбасу, допоможуть свідчення полонених російських військових і перебіжчиків, - Ліщина

У масиві доказів, які Україна передала до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), доводячи російський контроль на Донбасі, є свідчення російських військових.

Про це розповів в інтерв'ю "Європейській правді" уповноважений у справах ЄСПЛ, заступник міністра юстиції Іван Ліщина, передає Цензор.НЕТ.

"Для нас дещо полегшує завдання те, що росіяни кажуть, ніби їхніх військ там нема. Це означає, що якщо ми доводимо наявність хоча б одного солдата, це означає, що війська там є", - пояснив юрист. Він також розповів про деяких свідків, покази яких Київ вже передав до Страсбурга. Їхні свідчення доводять, що російська версія про відсутність військ РФ на Донбасі є неправдивою.

Один з блоків свідчень пов’язаний з російськими військовими, яких захопили в ході Іловайської операції, коли українські війська вже відступали, а потім обміняли на українських військових.

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"В новинах пройшло повідомлення, що один з них загинув в Україні. Росіяни хотіли показати, що Україна бреше, і записали з ним відеоролик: "Я такий то такий, перебуваю в Ростовській області на навчаннях". Але наші в цей час вийшли з оточення і вивісили раніше відзняте відео, де він визнає "Да, я такий то такий солдат, я захоплений українською армією". І виходить, що росіяни вже не можуть сказати, що він "був у відпустці", чи "вчора звільнився". Відео доводить інше", - пояснює Ліщина.

Також Київ передав до Страсбурга покази танкістки Світлани Дрюк, яка воювала на боці підконтрольних РФ підрозділів бойовиків, а потім перейшла на українську сторону. "Є свідчення, де вона розповідає, яким чином росіяни зараз контролюють цю територію через своїх військових командирів", - розповів Іван Ліщина.

Також серед доказів – документи ГРУшників, які здійснювали операцію на українській території та були захоплені українською армією тощо.

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