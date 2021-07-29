Зеленський під час візиту до США підпише три двосторонні документи про співпрацю у військовій і космічній галузях, - ОП
Заступник глави Офісу Президента України Роман Машовець обговорив з аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками посольства перебіг оборонних реформ в Україні та підготовку візиту Володимира Зеленського до США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.
Серед іншого, співрозмовники приділили увагу розмежуванню повноважень між Міністерством оборони та Генеральним штабом ЗСУ, оптимізації органів військового управління, посиленню цивільного демократичного контролю, а також розвитку територіальної оборони й опору відповідно до ухваленого 16 липня поточного року Закону "Про основи національного спротиву".
Також заступник голови ОП обговорив з представниками посольства завершення обробки трьох двосторонніх документів про оборонне партнерство, проєктів у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки та співробітництва в космічній галузі.
"Американська сторона висловила готовність забезпечити підписання зазначених документів у межах візиту глави Української держави до Вашингтона", - наголошується в повідомленні.
Сторони також обговорили практичні питання двостороннього військового співробітництва.
Нагадаємо, 21 липня в Білому домі повідомили, що Джо Байден 30 серпня проведе зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Президент України зазначив, що на переговорах продовжиться обговорення важливих питань стратегічного партнерства України і США - миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як виклику безпеки, економічного розвитку України та підтримки реформ.
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чумыКОРОНАВИРУСА
- так на душе радостно становиться, когда узнаёшь, что ещё одну сволочь ограбили
Автор: Вадим Денисенко, народний депутат 8 скликання
Екватор Президента передбачає кілька важливих моментів, але найголовніший - це психологічне усвідомлення, що пішов зворотній відлік до дня виборів. Лише Кучма розумів, що підготовка до виборів починається саме в цей момент.
Будь-яка політична кампанія (революція також, між іншим) передбачає шість ключових складових: лідер, структура, ідеологія, гроші (в тому числі і на лояльність ключових ЗМІ та стейкхолдерів), час і міжнародка підтрика. Виграє той, хто має чотири і більше складових. Станом на зараз у Володимира Зеленського є лише дві: лідер та час. Все інше, якщо виразитися метафорично: в процесі розробки.
Станом на зараз Володимир Зеленський може похвалитися лише двома речами: взятим під певний контроль парламентом і частковим контролем над центральною частиною вертикалі влади. Але поки це все ще ілюзія контролю: є величезна група людей, які нічого не вирішують і яким певними преференціями закрили рот. У більшості немає жодних політичних перспектив, якщо виходити з нинішнього закону про вибори, і тому, все залежить від чіткості виконання домовленостей з цими людьми і відсутності будь-кого, хто міг би внести дестабілізацію. Ключовий посил Банкової: «Ми їм потрібні більше, ніж вони нам», але в ньому, хоч і є частина правди, є й реальна загроза: нинішня стабільність тримається на тому, що різні групи впливу погодилися поки(!) грати в цю гру. Але чим ближче буде до кінця каденції Президента і Ради, тим більш зухвало нардепи будуть шукати своє майбутнє. І їхня лояльність залежатиме саме від перспектив, а не від чогось іншого. Ними буде рухати страх майбутнього, і якщо вони не боятимуться масово вийти з-під підпорядкування, в критичний момент структура може посипатися.
Можна говорити, що в Зеленського немає ідеології, але це не зовсім так. Його ідеологія базувалася і базується на розмиванні ідеологем: він за все хороше і проти всього поганого. Це помножено на відсутність реальних конкурентів, лояльність олігархату і, що не менш важливо, певному страху українців.
Будучи в своїй основі популістом (я не вважаю це поняття лайливим чи негативним) Володимир Зеленський не може не потрапити в головну пастку популіста, яка зводиться до формули: «Ми (в даному випадку, вдлада) і є весь народ». І тут є одна важлива річ, яку також показали наші фокус-групи: Зеленський для народу, поки так і не став частиною цього самого широкого народу (в соціології це вимірюється перш за все відсотком тих, хто говорить, що країна рухається в неправильному напрямку). І для свого політичного майбутнього Президент має вирішити надскладну задачу: як стати частиною народу, а не відокремленої від народу влади (та сама історія згубила всіх попередніх президентів включно з Кучмою).
Ми маємо для себе чітко уяснити: у нас в найближчі 2-3 роки буде один інвестор - держава. І, якщо зовсім вже опуститися на землю, то влада має зрозуміти: бюджет 2022 є запорукою успіху на виборах-2024. Ніяких швидких проривів і точок росту немає і не буде. Якщо зараз почати щось, то воно (це щось) вистрілить в 2023-24 рр.. Якщо зараз влада не закладе амбітні багаторічні проекти, не лише Зеленський ні з чим не вийде в 2024 році до виборців, всі ми не матимемо точок росту в 2024-25рр. І тут є ще один аспект, який треба пам'ятати: великі проекти - це ті, які дають реальний привід для гордості більшості українців (згадайте про відокремленість влади від народу, вона базується і вкорінилася на відсутності приводів для гордості). А тому, якщо коротко і приземлено: тільки ідіот може зараз запропонувати зменшення дефіциту бюджету. Тобто, потрібні кредити, кредити і кредити - держава найближчим часом житиме в борг.
Все мол нас обижают, а мы абидчивые и с комплексами. Не нужны нам союзники
Мы сами с усами и скоро всем покажем зюзькину мать.
Но есть одна закавыка - показать-то кроме игры на пианине нечего... И денюх нет.
ДРУЗЕНКО (беседует с Романенко):
…бо Америка, США, ні до чого тут метафори використовувати, дуже небезпечно, бо все ж таки у Америки є свої інтереси.
Скажемо, щоб не говорити абстрактно, набагато цікавіше дружити з Німеччиною, бо це потужна економіка, передбачуваний партнер,
НАВІТЬ ЦІНОЮ УКРАЇНИ (?!). І НАВІТЬ З РОСІЯНАМИ ЧЕРЕЗ НІМЕЧЧИНУ ВИБУДОВУВАТИ СТОСУНКИ
Так ось перше - це не бути роздавленим між двома геополітичніми плітами.
Тобто вибудовувати не клієнтські відносини «чего изволите?», А СУБ'ЄКТНІ.
Він (ЗЄ) має показати, що не балабол. Поки що у нього це виходить (???).
Ну и наоборот, если получится с Медведчуком, то это 100% даст ему огромный скачок в рейтинге.
Да, він буде на коні. Тоді всі прибіжать домовлятися…
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Смотри, вот помнишь мы с тобой в феврале-марте говорили, на фоне событий вокруг Стерненко и всего остального, ты говорил, что у президента есть прекрасная возможность институционально перезагрузить Украину через конституанту и такие подобные вещи. Как тебе кажется, из-за вот этой ситуации «Атланта, расправившего крылья» какие пути есть у Зеленского.
Конституанта, Лукашенко, вот о чем мы говорили в беседе у тебя на канале, то есть
УСИЛЕНИЕ АВТОКРАТИЗМА И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЗЕЛЕНСКОГО…
В диктатора.
НУ НЕ В ДИКТАТОРА. В АВТОКРАТА КАК БЫ ТАКОГО
Друзенко:
Дуже правильне питання. Бо насправді Зеленський зараз на развілці. ВІН СТАВ СУБ'ЄКТОМ(?) Він претендує стати суб'єктом №1 і заявка дуже гучна зроблена.
А далі розходяться путі: або
ВІН РОБИТЬ СТАВКУ НА «Я ГЛАВНЫЙ, ЯК Я РЕШУ, Я БУДУ РЕШАТЬ, ХТО ПОГАНИЙ, ХТО ХОРОШИЙ». (!!!)
Якщо він дорубає, дотисне, всі будуть бігати до ньогоhttps://pravdatut.ua/product/28443 https://pravdatut.ua/product/28443
На початковому етапі, дуже важливо щоб той, хто має найбільший ресурс, а це безумовно сьогодні Зеленський, щоб він не просто проголосив, що від завтра починаємо жити по правилам, а щоб й почав
СЬОГОДНІ ВІН ГРАЄ ПО-БЕСПРЕДЕЛУ. Що санкції, що там посадка, «вот додавить в ручном режиме». Треба розуміти, що якихось топів В РУЧНОМУ РЕЖИМІ МОЖНА ДОДАВИТИ, але просто не вистачить ні сил, ні натхнення, ні енергії, ні часу навіть другу лігу додавлювати.
Три місяці залишилося до 30-річчя України, НАПЕВНО КОНСТИТУЦІЮ ВЖЕ НЕ ВСТИГНЕМО (ПЕРЕКРОИТЬ?) !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Якщо він виграє референдум, а на цій хвилі він його виграє, щоб він майже все там не написав, землю (закон о рынке земли.) тільки треба винести за дужки, він отримає фантастичний мандат на другу половину.
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Політичний експерт ЮРІЙ РОМАНЕНКО в ефірі програми "Конституційна кухня" З ГЕННАДІЄМ ДРУЗЕНКО заявив, що у президента України Володимира Зеленського є розуміння цінності людського життя, і цим він відрізняється від старої еліти
Юрій Романенко зазначив, що у Володимира Зеленського немає поділу на те, що він говорить для народу, і що він робить на Банковій.
"Це дуже яскраво було видно (під час пресконференції до двох років президентства.), коли він говорив про ПОРОШЕНКА.
Тому що це дійсно були слова, які десь чіпляють за душу, коли він говорить, що для нього (для ПОРОШЕНКА,) людське життя - ніщо.
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Зеленский собирается обсуждать на заседании СНБО вопросы тарифов на электроэнергию и тепло. На каком основании совещательный орган Зеленского лезет в компетенцию исполнительной власти, понять не сложно. Закрытый социологический опрос проведенный на прошлой неделе показал что 63% населения готовы выйти на "тарифные майданы", потому в вопросе положительного решения Зеленский решил засветиться сам.
Населению не будут увеличивать тарифы (до весны) , а олигархам простят долги на 50 млрд. (за счет населения). .
Перекроить Конституцию, превратить Зюзю в автократа и он уже станет суперглавным (как Путин) и лично будет решать кто плохой, а кто хороший.
і "всі будуть бігати до нього", всі прибіжать домовлятися…
А первым делом такие утырки как романенки и друзенки, которым уже аж невмоготу пристроить свои задницы в окружении будущего царя Бубочки.
А "что же будет с родиной и с нами" им совершенно наплевать.
Они уже упорно гипнотизирут Зюзю рассказами о субъектности и манят его царским троном после перекраивания Конституции.
А они станут холуями при троне. Ну не просто так же , а за толику малую.
А то, понимаешь, некоторые уже хорошо прибарахлились, а мы чо?
И чтоб некоторые нашептывальщки тоже губья закатали.
А то, оне уже спят и видят перекроить Конституцию, уроды.
Но и мы дремать не должны и просто споглядать, а то уже "докотилась Україна до самого краю..."
Не хліб і сіль, а попіл подає.
Новий месія накидає оком
На зганьблені долини і поля,
Де кам'яніє за колючим дротом
Від нас навіки звільнена земля...
ой, в смысле, зрада-зрада.
Если Арахамия не прекратит открывать рот, Зеленский до Америки может не доехать.