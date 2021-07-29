Зеленський під час візиту до США підпише три двосторонні документи про співпрацю у військовій і космічній галузях, - ОП

Заступник глави Офісу Президента України Роман Машовець обговорив з аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками посольства перебіг оборонних реформ в Україні та підготовку візиту Володимира Зеленського до США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

Серед іншого, співрозмовники приділили увагу розмежуванню повноважень між Міністерством оборони та Генеральним штабом ЗСУ, оптимізації органів військового управління, посиленню цивільного демократичного контролю, а також розвитку територіальної оборони й опору відповідно до ухваленого 16 липня поточного року Закону "Про основи національного спротиву".

Також заступник голови ОП обговорив з представниками посольства завершення обробки трьох двосторонніх документів про оборонне партнерство, проєктів у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки та співробітництва в космічній галузі.

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"Американська сторона висловила готовність забезпечити підписання зазначених документів у межах візиту глави Української держави до Вашингтона", - наголошується в повідомленні.

Сторони також обговорили практичні питання двостороннього військового співробітництва.

Нагадаємо, 21 липня в Білому домі повідомили, що Джо Байден 30 серпня проведе зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Президент України зазначив, що на переговорах продовжиться обговорення важливих питань стратегічного партнерства України і США - миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як виклику безпеки, економічного розвитку України та підтримки реформ.

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