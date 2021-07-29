Четверта медаль України: плавець Романчук завоював бронзу в запливі на 800 м вільним стилем на Олімпіаді в Токіо
Український плавець Михайло Романчук виграв бронзову медаль Олімпійських ігор у Токіо в запливі на 800 метрів вільним стилем, яким напередодні він встановив олімпійський рекорд.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Міністерства молоді та спорту в Facebook.
"Михайло Романчук приносить Україні четверту бронзу на Олімпійських іграх - 2020! Михайло Романчук фінішував третім у фінальному запливі на дистанції 800 метрів вільним стилем. Українець показав час 7.42,33", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що ще один українець, який разом з Романчуком кваліфікувався до вісімки найкращих, Сергій Фролов, у фіналі з часом 7.45,11 став шостим.
Фото: Міністерство молоді та спорту
"До цієї нагороди я йшов 18 років. З 6 років, коли почав займатися плаванням та прийшов до свого тренера Петра Нагорного, разом з яким і вдалося досягти всіх результатів. Звичайно, без нього б нічого цього не було", - цитує Романчука НОК України.
Романчук додав, що "це був дуже складний і незвичайний фінал. Я дуже сподівався поліпшити свій олімпійський рекорд, який встановив у півфіналі. Але радує, що його так і не перевершили".
Як пише Sport.ua, останні медалі в плаванні Україна отримала на Олімпійських іграх 2004 року. Тоді в Афінах два золота завоювала Яна Клочкова, а бронза була в Андрія Сердінова.
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Ему обидней, чем нам!
She is:
- A PhD in Math
- Researching partial differential equations
- Teaches in university
- An amateur cyclist
- No coach
- No teammates
- Trained by herself
... She just won gold at the Olympics.
Велика подяка Сергію Фролову за достойний виступ на Олімпіаді!
Бажаємо здоров'я та нових спортивних досягнень!
Подальших успіхів, Михайле.
Хто з наших здобуде срібло і золото ?
Ми дуже чекаємо.
Писала про українських олімпійців.
576 604https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-12 [d] км², все по чесному.
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