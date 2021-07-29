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Новини Олімпіада-2020
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Четверта медаль України: плавець Романчук завоював бронзу в запливі на 800 м вільним стилем на Олімпіаді в Токіо

Український плавець Михайло Романчук виграв бронзову медаль Олімпійських ігор у Токіо в запливі на 800 метрів вільним стилем, яким напередодні він встановив олімпійський рекорд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Міністерства молоді та спорту в Facebook.

"Михайло Романчук приносить Україні четверту бронзу на Олімпійських іграх - 2020! Михайло Романчук фінішував третім у фінальному запливі на дистанції 800 метрів вільним стилем. Українець показав час 7.42,33", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що ще один українець, який разом з Романчуком кваліфікувався до вісімки найкращих, Сергій Фролов, у фіналі з часом 7.45,11 став шостим.

Четверта медаль України: плавець Романчук завоював бронзу в запливі на 800 м вільним стилем на Олімпіаді в Токіо 01
Фото: Міністерство молоді та спорту

"До цієї нагороди я йшов 18 років. З 6 років, коли почав займатися плаванням та прийшов до свого тренера Петра Нагорного, разом з яким і вдалося досягти всіх результатів. Звичайно, без нього б нічого цього не було", - цитує Романчука НОК України.

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Романчук додав, що "це був дуже складний і незвичайний фінал. Я дуже сподівався поліпшити свій олімпійський рекорд, який встановив у півфіналі. Але радує, що його так і не перевершили".

Також читайте: Українець Романчук виборов друге золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту

Як пише Sport.ua, останні медалі в плаванні Україна отримала на Олімпійських іграх 2004 року. Тоді в Афінах два золота завоювала Яна Клочкова, а бронза була в Андрія Сердінова.

Четверта медаль України: плавець Романчук завоював бронзу в запливі на 800 м вільним стилем на Олімпіаді в Токіо 02

Автор: 

Олімпіада (688) плавання (84) Романчук Михайло (13)


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Топ коментарі
+8
Шановний Михайле, дякуємо за чудовий результат та за медаль, за роки виснажливої праці та волю до перемоги!
Велика подяка Сергію Фролову за достойний виступ на Олімпіаді!
Бажаємо здоров'я та нових спортивних досягнень!
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29.07.2021 07:55 Відповісти
+6
Перепутал заплыв в котором надо было установить олимпийский рекорд.
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29.07.2021 07:34 Відповісти
+5
Вітання ! Але жаль, що не золото.
Подальших успіхів, Михайле.

Хто з наших здобуде срібло і золото ?
Ми дуже чекаємо.
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29.07.2021 07:55 Відповісти
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Перепутал заплыв в котором надо было установить олимпийский рекорд.
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29.07.2021 07:34 Відповісти
Да, американец выиграл 7-41-87, а Михаил в полуфинале проплыл 7-41-28.

Ему обидней, чем нам!
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29.07.2021 08:05 Відповісти
Anna Kiesenhofer ...

She is:

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- Trained by herself

... She just won gold at the Olympics.
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29.07.2021 07:41 Відповісти
Шо це ти накарябав?
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29.07.2021 07:44 Відповісти
наш бедоносец уже не поздравляет с бронзой какие то двойные стандарты одну поздравил а остальных троих нет чем они хуже или вообще не поздравляй или буть последовательным
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29.07.2021 07:53 Відповісти
Опять в коксовый угар ушел.
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29.07.2021 10:46 Відповісти
Шановний Михайле, дякуємо за чудовий результат та за медаль, за роки виснажливої праці та волю до перемоги!
Велика подяка Сергію Фролову за достойний виступ на Олімпіаді!
Бажаємо здоров'я та нових спортивних досягнень!
показати весь коментар
29.07.2021 07:55 Відповісти
Вітання ! Але жаль, що не золото.
Подальших успіхів, Михайле.

Хто з наших здобуде срібло і золото ?
Ми дуже чекаємо.
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29.07.2021 07:55 Відповісти
У Канады уже есть золото в плавании.

Четверта медаль України: плавець Романчук завоював бронзу в запливі на 800 м вільним стилем на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 1971
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29.07.2021 08:09 Відповісти
Я в курсі.
Писала про українських олімпійців.
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29.07.2021 08:24 Відповісти
Четверта медаль України: плавець Романчук завоював бронзу в запливі на 800 м вільним стилем на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 3067
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29.07.2021 07:55 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 Территория • Всего 603 549https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-Area2015UA-10 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-uncontrolled-11 [c] км² (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8 44 (47)-я в мире )
576 604https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-12 [d] км², все по чесному.
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29.07.2021 08:24 Відповісти
На своей первой Олимпиаде в Атланте Украина выиграла 9 золотых медалей. Может дело все-таки не в территории?
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29.07.2021 09:20 Відповісти
Может кацапня ещё какую то территорию Украины отхватит и тогда медали посыпятся.
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29.07.2021 09:27 Відповісти
Отлично выступает олимпийская сборная РФ по плаванью. Еще ни один спортсмен не утонул
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29.07.2021 10:01 Відповісти
молодец!
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29.07.2021 10:02 Відповісти
ВІТАЄМО !!!
Четверта медаль України: плавець Романчук завоював бронзу в запливі на 800 м вільним стилем на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 3962

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29.07.2021 10:10 Відповісти
Четверта медаль України: плавець Романчук завоював бронзу в запливі на 800 м вільним стилем на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 7552
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29.07.2021 10:17 Відповісти
 
 