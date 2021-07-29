Четверта медаль України: плавець Романчук завоював бронзу в запливі на 800 м вільним стилем на Олімпіаді в Токіо

Український плавець Михайло Романчук виграв бронзову медаль Олімпійських ігор у Токіо в запливі на 800 метрів вільним стилем, яким напередодні він встановив олімпійський рекорд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Міністерства молоді та спорту в Facebook.

"Михайло Романчук приносить Україні четверту бронзу на Олімпійських іграх - 2020! Михайло Романчук фінішував третім у фінальному запливі на дистанції 800 метрів вільним стилем. Українець показав час 7.42,33", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що ще один українець, який разом з Романчуком кваліфікувався до вісімки найкращих, Сергій Фролов, у фіналі з часом 7.45,11 став шостим.



Фото: Міністерство молоді та спорту

"До цієї нагороди я йшов 18 років. З 6 років, коли почав займатися плаванням та прийшов до свого тренера Петра Нагорного, разом з яким і вдалося досягти всіх результатів. Звичайно, без нього б нічого цього не було", - цитує Романчука НОК України.

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Романчук додав, що "це був дуже складний і незвичайний фінал. Я дуже сподівався поліпшити свій олімпійський рекорд, який встановив у півфіналі. Але радує, що його так і не перевершили".

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Як пише Sport.ua, останні медалі в плаванні Україна отримала на Олімпійських іграх 2004 року. Тоді в Афінах два золота завоювала Яна Клочкова, а бронза була в Андрія Сердінова.