Ворожий БПЛА "Орлан-10" перетинав лінію розмежування на Донбасі. За добу - 13 порушень "тиші", бойових втрат немає

Минулої доби, 28 липня, зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ОС.

За даними відомства, неподалік селища Зайцеве російські окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 82-мм калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру.

Біля населеного пункту Піски російські найманці вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

У напрямку Новотошківського противник здійснював обстріл із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі села Широкине збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали українські позиції з мінометів 120-мм калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Південного ворог двічі вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Біля Кам’янки противник обстрілював позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів.

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Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-мм калібру та автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Авдіївки противник застосовував підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.

Крім того, на межі Луганської та Донецької областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

А в районі населеного пункту Південне ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 29 липня з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали у відомстві.