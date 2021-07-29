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Новини Агресія Росії проти України
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Ворожий БПЛА "Орлан-10" перетинав лінію розмежування на Донбасі. За добу - 13 порушень "тиші", бойових втрат немає

Ворожий БПЛА

Минулої доби, 28 липня, зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ОС.

За даними відомства, неподалік селища Зайцеве російські окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 82-мм калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру.

Біля населеного пункту Піски російські найманці вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

У напрямку Новотошківського противник здійснював обстріл із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі села Широкине збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали українські позиції з мінометів 120-мм калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Південного ворог двічі вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Біля Кам’янки противник обстрілював позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів.

Також дивіться: 24-та ОМБр показала наслідки вчорашнього обстрілу: Російські окупанти випустили приблизно 70 мін зі 120-мм міномета - для них жодного перемир'я не існує і не існувало. ФОТОрепортаж

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-мм калібру та автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Авдіївки противник застосовував підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.

Крім того, на межі Луганської та Донецької областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

А в районі населеного пункту Південне ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 29 липня з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали у відомстві.

Автор: 

безпілотник (4435) мінування (1218) обстріл (29540) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
Пересікав... це зрозуміло🤔🧐 Не зрозуміло чому не збили к ******** матєрі, фіксатори-пєрєсікальщікі срані😁
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29.07.2021 08:26 Відповісти
+8
тому що ти захотів клоуна і "жрать+ржать+срать". Все просто.
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29.07.2021 07:37 Відповісти
+7
Не розумію чому наші не глушать вражеськи бпла
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29.07.2021 07:26 Відповісти
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Не розумію чому наші не глушать вражеськи бпла
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29.07.2021 07:26 Відповісти
тому що ти захотів клоуна і "жрать+ржать+срать". Все просто.
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29.07.2021 07:37 Відповісти
Запам'ятай "жрать+ржать+спать" це твоє
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29.07.2021 09:01 Відповісти
Мені політика бариги не подобалась я за нього ніколи не голосував аж і в 2014
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29.07.2021 09:02 Відповісти
барига не подобався, тоді чого питання задаєш7 при баризі такого не було....
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29.07.2021 09:11 Відповісти
При баризі 5 військових складів вибухнуло
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29.07.2021 09:14 Відповісти
И кто это сделал?
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29.07.2021 10:11 Відповісти
Той же хто і в Чехії.
Тільки дурням не втямки..
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29.07.2021 13:26 Відповісти
Це не перший і,нажаль,не останній факт політу БЛА.Поки Єрмак хоче сподобатись путлєру,команди саджать іх не буде.
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29.07.2021 07:54 Відповісти
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

А чим наші відповідають ? Що використовують ?
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29.07.2021 08:00 Відповісти
максимум АК, я так думаю... і те, лише тому, що на передку АК ще не додумались відібрати.
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29.07.2021 08:04 Відповісти
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29.07.2021 08:25 Відповісти
Пересікав... це зрозуміло🤔🧐 Не зрозуміло чому не збили к ******** матєрі, фіксатори-пєрєсікальщікі срані😁
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29.07.2021 08:26 Відповісти
Тому що.
Очень опасно, что начальником комитета по разведке при президенте остается Руслан Демченко - известный русофил, тесно связанный с Кремлем. Именно Демченко причастен к провалу всех разведывательных операций ГУР МО против России и именно Демченко постоянно подает доклады, что "перемирие" на Донбассе нарушают... украинские войска
Джерело: https://censor.net/ru/r3279672
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29.07.2021 09:07 Відповісти
Потому что ни чего не поменялось с 2014 года, как не было армии, так и нет, есть только статисты, которые констатируют и мишени. Границы проходной двор, на что только идут наши налоги?
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29.07.2021 12:08 Відповісти
хотілося б почуть головнокомандуючого , чому не збивають
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29.07.2021 09:13 Відповісти
...Хутин нападет...
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29.07.2021 10:11 Відповісти
"Альма матер «Орлана-10» - санкт-петербургское предприятие «Специальный технологический центр»."
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29.07.2021 11:39 Відповісти
а жирная зеленая тварь занята только тем, что жрет бюджет
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29.07.2021 12:03 Відповісти
 
 