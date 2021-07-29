Блінкен зустрівся з главою ВООЗ Гебреєсусом: обговорювали плани щодо подальшого вивчення походження коронавірусу

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з главою ВООЗ Тедросом Адханом Гебреєсусом у Кувейті. Сторони обговорили плани подальшого вивчення походження коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Держдепартамент США.

"Держсекретар Блінкен підтвердив, що США підтримують плани ВООЗ щодо проведення додаткових досліджень походження COVID-19, зокрема в КНР, для кращого розуміння нинішньої пандемії і запобігання майбутніх", - йдеться в повідомленні офіційного представника Держдепу Неда Прайса.

Держсекретар наголосив на необхідності того, щоб наступний етап був "своєчасним, заснованим на фактичних даних, прозорим, під контролем експертів і вільним від втручання".

"Держсекретар Блінкен наголосив на важливості об'єднання зусиль міжнародної спільноти з цього виключно важливого питання", - додали у зовнішньополітичному відомстві США.

Першим відомим осередком поширення коронавірусу COVID-19 стало китайське місто Ухань. Однак досі незрозуміло, як вірус потрапив туди і як почав поширюватися серед людей.

Раніше заступник глави Держкомітету охорони здоров'я КНР Цзен Ісинь заявив журналістам, що пропозиція ВООЗ щодо другого етапу вивчення походження COVID-19 у Китаї містить "формулювання, які не поважають науку", і що Пекін не згоден з цим планом. Він зазначив, що Китай рішуче виступає проти політизації дослідження походження вірусу.

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У відповідь на це представниця Білого дому Дженніфер Псакі зазначила: "Їхня позиція безвідповідальна і відверто небезпечна. Зараз не час ухилятися".

Група експертів ВООЗ раніше відвідала Уханьський інститут вірусології. У доповіді про результати відвідування зроблено висновок, що витік вірусів з лабораторії інституту "вкрай малоймовірний".

Велика Британія і США критично поставилися до цього, заявивши, що Китай навмисно відмовив експертам у доступі до даних і зразків.