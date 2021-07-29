Тіло зниклої 6-річної дівчинки виявили на Харківщині: ЗМІ повідомляють про зґвалтування, підозрюють 13-річного підлітка. ФОТО
На Харківщині виявили тіло шестирічної Мирослави Третяк, яка напередодні пішла гуляти і не повернулася.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківщини у Facebook.
"Знайшли тіло 6-річної дівчинки. Харківські поліцейські працюють на місці події, встановлюють усі обставини. Докладну інформацію оприлюднимо вранці після роботи слідчо-оперативної групи. Співчуваємо рідним Мирослави", - йдеться в повідомленні поліції.
Своєю чергою глава поліції Харківщини Андрій Рубель написав: "На жаль, шестирічну дівчинку, яку шукали, знайшли мертвою. Зараз поліція встановлює причини смерті дитини. Вдячний усім, хто допомагав у пошуку. Щирі співчуття близьким маленької Мирослави".
Водночас низка харківських телеграм-каналів повідомляють, що дівчинку зґвалтували.
"На Старому Салтові знайшли мертвою і зґвалтованою зниклу шестирічну дівчинку. Підозрюють 13-річного виродка, який був з нею", - пише "Труха.Харьков".
"6 річну дівчинку, яку шукали пошукові групи і поліція знайдено вбитою в Старому Салтові. За попередньою інформацією, дівчинка була зґвалтована", - повідомляє "Харьков 1654".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відділом поліції №1 Чугуївського РУП ГУНП у Харківській області встановлюється місцезнаходження Мирослави Третяк, 2014 року народження. 28 липня дівчинка пішла гуляти і не повернулася.
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И все это переплелось с местным поселком Старый Салтов и близлежащими деревушками типа Молодовой , где кстати я сейчас и нахожусь. Я вначале не понял ,по какой причине такой кипишь , и машины милиции с сиренами и мигалками , и мотоциклы, скутера и квадроциклы. Народ молодцы , что все включились и быстро наши девочку. Жаль ,что мертвой. Но то ,что быстро надеюсь поможет быстро найти ублюдка.
На херсонском курорте в море утонула 3-летняя девочка https://www.unn.com.ua/ru/news/1878331-na-khersonskomu-kurorti-u-mori-potonula-3-richna-divchinka