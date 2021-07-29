УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8212 відвідувачів онлайн
Новини
18 025 128

Тіло зниклої 6-річної дівчинки виявили на Харківщині: ЗМІ повідомляють про зґвалтування, підозрюють 13-річного підлітка. ФОТО

На Харківщині виявили тіло шестирічної Мирослави Третяк, яка напередодні пішла гуляти і не повернулася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківщини у Facebook.

"Знайшли тіло 6-річної дівчинки. Харківські поліцейські працюють на місці події, встановлюють усі обставини. Докладну інформацію оприлюднимо вранці після роботи слідчо-оперативної групи. Співчуваємо рідним Мирослави", - йдеться в повідомленні поліції.

Своєю чергою глава поліції Харківщини Андрій Рубель написав: "На жаль, шестирічну дівчинку, яку шукали, знайшли мертвою. Зараз поліція встановлює причини смерті дитини. Вдячний усім, хто допомагав у пошуку. Щирі співчуття близьким маленької Мирослави".

Тіло зниклої 6-річної дівчинки виявили на Харківщині: ЗМІ повідомляють про зґвалтування, підозрюють 13-річного підлітка 01

Водночас низка харківських телеграм-каналів повідомляють, що дівчинку зґвалтували.

"На Старому Салтові знайшли мертвою і зґвалтованою зниклу шестирічну дівчинку. Підозрюють 13-річного виродка, який був з нею", - пише "Труха.Харьков".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщині батько і дядько майже п'ять років ґвалтували неповнолітню дівчину з інвалідністю, - Офіс генпрокурора

"6 річну дівчинку, яку шукали пошукові групи і поліція знайдено вбитою в Старому Салтові. За попередньою інформацією, дівчинка була зґвалтована", - повідомляє "Харьков 1654".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відділом поліції №1 Чугуївського РУП ГУНП у Харківській області встановлюється місцезнаходження Мирослави Третяк, 2014 року народження. 28 липня дівчинка пішла гуляти і не повернулася.

Тіло зниклої 6-річної дівчинки виявили на Харківщині: ЗМІ повідомляють про зґвалтування, підозрюють 13-річного підлітка 02

Автор: 

діти (5184) зґвалтування (390) Нацполіція (15325) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28
Отож, придурки-родители это реально проблема. Вспомнить хотя бы историю где 8 летняя Милана встречается с 13 летним Пашей. И всё это дерьмо льют в ин сто грамм. Вот этот кретин и подумал, чем он хуже...
показати весь коментар
29.07.2021 08:26 Відповісти
+20
закрийте коментарі...
показати весь коментар
29.07.2021 08:13 Відповісти
+11
Господи.
Батьки, стежте за дітьми.
Жаль дитя.
показати весь коментар
29.07.2021 08:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Так если вам не нравится любая информация, сидите ровно и не вопрошайте, чтобы не вести себя как клоун-аниматор, который ржёт над любой фразой.Вам это нравится?
показати весь коментар
29.07.2021 23:37 Відповісти
Старый Салтов , что под Харьковом летом становится своей Кириловкой ,если можно так сказать. Тут тебе и Печенежское водохранилище , и всевозможные базы отдыха с хорошими пляжами , оставшиеся еще от ссср , полно дач и дачных кооперативов. Сами понимаете куда летом едут родители со своими детьми летом в жару. Есть такая база отдыха "Соича". Там цены на номер со всеми удобствами выше , чем на Азовском море.
И все это переплелось с местным поселком Старый Салтов и близлежащими деревушками типа Молодовой , где кстати я сейчас и нахожусь. Я вначале не понял ,по какой причине такой кипишь , и машины милиции с сиренами и мигалками , и мотоциклы, скутера и квадроциклы. Народ молодцы , что все включились и быстро наши девочку. Жаль ,что мертвой. Но то ,что быстро надеюсь поможет быстро найти ублюдка.
показати весь коментар
29.07.2021 09:09 Відповісти
Як думаєте, чи є шанс у того 13-ти річного покидька стати нормальною людиною?
показати весь коментар
29.07.2021 08:34 Відповісти
Я бы поставил вопрос по другому, имеет ли право такие жить ?
показати весь коментар
29.07.2021 08:43 Відповісти
Возможно, если его на поруки возьмёт какой то космонавт и пристроит потом прорабом в Укравтодор на велике будивныцтво.
показати весь коментар
29.07.2021 09:44 Відповісти
нардепом самое то, лозинский - вот пример
показати весь коментар
29.07.2021 09:57 Відповісти
Последствия отмены смертной казни!
показати весь коментар
29.07.2021 08:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ps3BvUsfSl8 Согласен.
показати весь коментар
29.07.2021 09:46 Відповісти
почему коп на русском говорит он обязан на укр..
показати весь коментар
29.07.2021 08:49 Відповісти
не обязан, он не на работе.
показати весь коментар
29.07.2021 10:00 Відповісти
уволить с конфискацией ватника
показати весь коментар
29.07.2021 11:08 Відповісти
Увольняй.
показати весь коментар
29.07.2021 13:33 Відповісти
В древнем Риме половые потребности /и фантазии/ подросков решали в публичных домах, правда последним запретили работать до обеда /чтоб школьники не пропускали занятий/, современное жанжество сбодренное лживым христианским "воздержанием и добродетель целомудрия", не имеющем ничего общего с физиологией человека - не просто глупость и анахронизм, а преступление!
показати весь коментар
29.07.2021 09:48 Відповісти
А дрочити ти не пробував, як всі нормальні люди у підлітковому віці?
показати весь коментар
29.07.2021 10:07 Відповісти
"дрочи на здоровье", по этим проблему не решить!
показати весь коментар
29.07.2021 10:13 Відповісти
Я вже своє віддрочив. І ніколи не чув про борделі для 13-ти річних дітей. Йди козу ви*би, може полегшає.
показати весь коментар
29.07.2021 10:22 Відповісти
потому что ты не думаешь СВОЕЙ головой /слушаешь пропаганду и то, что тебе вливают в голову СМИ и в школе - фабрике по штпмповке послушных РАБОВ/, не знаешь истории, психологии и физиологии человека как биологического вида, РАБОВ держут в повиновении дресеруя их преждеже всего на основных инстинктах!
показати весь коментар
29.07.2021 10:28 Відповісти
о о ((
показати весь коментар
29.07.2021 11:32 Відповісти
ты знаешь , в 13 лет смотреть в сторону шестилетних детей это умственное отклонение и преступление , а не фантазии и половые потребности ,нормальные пацаны в 13 лет смотрят в сторону 15-20 летних , а не детей которые играют в кукол...
показати весь коментар
29.07.2021 10:50 Відповісти
Бред бредовый! Христианство оградило человечество от варварских полуживотных желаний.Но православие ,католицизм и протестанство опять тащат человеческие души к животным потребностям. Люди перестали доверят Вселенским законам ,которые им преподал Христос.Эти законы совершенно не понятны для нынешнего времени и мы видим к чему приводит их игнорирование и непонимание.К преступлениям против души,человечества,Вселенной.
показати весь коментар
29.07.2021 23:47 Відповісти
Этот пост Рустлику .
показати весь коментар
29.07.2021 23:48 Відповісти
Христианство - религия РАБОВ ЫМПЕРИИ /изначально исторически Римской/, прямо по тексту /библии/ ПАСТВЫ /а точнее СТАДА ГЛУПЫХ И ПОСЛУШНЫХ БАРАНОВ/. А православие и католицизм - это изначально его исторические "непричесанные" современным соплежуйством и безхребетностью формы!
показати весь коментар
01.08.2021 08:28 Відповісти
В кримінології є поняття "віктимність поведінки", в загагальних рисах - схильність потерпілих стати жертвою злочину нещасного випадку, взагалі бути потерпілим навіть в цивільних відносинах. У даному випадку маємо віктимну поведінку батьків - така дитина постійно повинна знаходитись під наглядом. Соціальний та матеріальний статус не має вирішального значення. Найсвіжіші випадки: В Великопольском воеводстве в Польше в озере Шперек, на территории развлекательного центра "Лидо", https://tsn.ua/ru/tags/%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BB утонул 2-летний мальчик из Украины. Его родители в это время распивали алкоголь вместе со знакомыми. https://tsn.ua/ru/svit/roditeli-raspivali-alkogol-i-ne-zametili-ischeznoveniya-v-polshe-na-otdyhe-utonul-2-letniy-malchik-s-ukrainy-1826701.html
На херсонском курорте в море утонула 3-летняя девочка https://www.unn.com.ua/ru/news/1878331-na-khersonskomu-kurorti-u-mori-potonula-3-richna-divchinka
показати весь коментар
29.07.2021 09:51 Відповісти
пока вина не доказана экспертизами и в суде нельзя быть такими злобными
показати весь коментар
29.07.2021 10:06 Відповісти
опять Харьков ... как там они пишут у себя в пабликах : - "мы русский город..."
показати весь коментар
29.07.2021 10:44 Відповісти
Ребята ! вашу мать! У нас нет прекрасной ,фантастической совершенной идеи. Поэтому 13 летние ребята реализуют свою собственную- ЖИВОТНУЮ.Страсть ......к наживе,это второе имя нашей недогосударственности. Пример тому,история жизни ,этой прекрасной девочки. Сам смысл и ПОСЫЛ ее существования и смерти ,нам,украинцам -однозначен. Мы -не совершенны . И даже такие как эта девочка -совершенные люди ,для нас как предупреждение. Так как мы живем,это не нормально! Даже дети 6 лет ,знают как должна развиваться Украина ,как общество.
показати весь коментар
29.07.2021 11:29 Відповісти
Может быть полиции удалось остановить будущего маньяка и этим спасти чьи-то жизни?
показати весь коментар
30.07.2021 08:12 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 