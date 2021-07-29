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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 846 нових випадків зараження, 510 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 846 нових випадків зараження, 510 осіб одужали

В Україні зафіксовано 846 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 29 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 28 липня 2021 року в Україні зафіксовано 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 60, медпрацівників – 41).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 846 нових випадків зараження, 510 осіб одужали 01 госпіталізовано – 480 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 846 нових випадків зараження, 510 осіб одужали 01 летальних випадків – 25;

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 846 нових випадків зараження, 510 осіб одужали 01 одужало – 510 осіб.

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За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 846 нових випадків зараження, 510 осіб одужали 01 методом ПЛР – 19 582 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 846 нових випадків зараження, 510 осіб одужали 01 методом ІФА – 7962 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 846 нових випадків зараження, 510 осіб одужали 01 експрес-тестами – 14 960 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 846 нових випадків зараження, 510 осіб одужали 01 захворіло – 2 250 907 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 846 нових випадків зараження, 510 осіб одужали 01 одужало – 2 185 849 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 846 нових випадків зараження, 510 осіб одужали 01 летальних випадків – 52 916;

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 846 нових випадків зараження, 510 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 11 341 529.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях", - йдеться в повідомленні.

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 846 нових випадків зараження, 510 осіб одужали 11

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 846 нових випадків зараження, 510 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 846 нових випадків зараження, 510 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 846 нових випадків зараження, 510 осіб одужали 14

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5406) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Я щетаю, что не нужно локдаунов и карантинных ограничений. Пущай работает естественный отбир
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 846 новых случаев заражения, 510 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 968
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29.07.2021 08:34 Відповісти
+3
ну так все смелые стали - надоел им ковид, видите ли. Маски забили носить, суицидники мать их.
Хорошо хоть прививки сейчас свободно можно сделать. Хоть какая-то защита от идиотов.
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29.07.2021 08:38 Відповісти
+2
по смертності нам касапів не обігнати; але друге місце в Європі - залізно
чемпіони, *****...
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29.07.2021 08:19 Відповісти
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по смертності нам касапів не обігнати; але друге місце в Європі - залізно
чемпіони, *****...
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29.07.2021 08:19 Відповісти
Я щетаю, что не нужно локдаунов и карантинных ограничений. Пущай работает естественный отбир
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 846 новых случаев заражения, 510 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 968
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29.07.2021 08:34 Відповісти
У кацапов на спад идет уже и транспорт не закрывали при 25000,сметрность приличная правда даже сейчас, единственное было ограничение на пару недель ковид коды для кафе ресторанов потом отменили
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29.07.2021 08:36 Відповісти
А свято то наближається...
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29.07.2021 08:19 Відповісти
Их коронавирус не берет. Они 🙏 и верят в 😇 и причащаются с одной 🥄.
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29.07.2021 08:35 Відповісти
Надеяцца никто не запрещает, но увы и ах, шансов прихворать в толпе на воздухе немного.
В отличие от скотовозок, именуемых общественным транспортом.
И никакие намордники не помогут.
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29.07.2021 08:38 Відповісти
Не все так плохо! Они там активно "лобызаются в уста"! А это совсем другие условия для передачи! Да и везли этот скот в автобусах и ехали они там без намордников ещё и псалмы гнусавили! Место для оптимизма есть !
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29.07.2021 09:24 Відповісти
А Вы думаете, они в Киев на велосипедах ехали?
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29.07.2021 10:43 Відповісти
ну так все смелые стали - надоел им ковид, видите ли. Маски забили носить, суицидники мать их.
Хорошо хоть прививки сейчас свободно можно сделать. Хоть какая-то защита от идиотов.
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29.07.2021 08:38 Відповісти
Иди, делай. Уже через полгода точно будем знать, кто идиот.
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29.07.2021 08:39 Відповісти
я сделал. Потому что я не идиот. А ты колись своим Спутником - вас без этого говнища даже с троллей попрут.
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29.07.2021 08:50 Відповісти
Шо здесь, шо в кацапстане, верный признак пейсателя на зарплате - тяга к гавну и жёппам.
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29.07.2021 09:23 Відповісти
ультрафиолет моментально убивает любой вирус, неучи
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29.07.2021 08:43 Відповісти
что-то новое в вирусологии.
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29.07.2021 08:50 Відповісти
..походу в Індії проблеми з ультрафіолетом..)(
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29.07.2021 09:31 Відповісти
Да, у них случается иногда сезон дождей и проблема встаёт в полный рост.
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29.07.2021 09:39 Відповісти
вы рекламируете вирусами, индией, вакцинами - пустышку, мыльный пузырь, на котором грязно зарабатываете обманом
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29.07.2021 10:19 Відповісти
Ага, в Индии он так наубивал, но вирус наубивал гораздо больше...
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29.07.2021 10:44 Відповісти
вакцінуйтеся.. всі у кого є можливість.. перехворів, знаю, яка то халепа..
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29.07.2021 09:29 Відповісти
А поможет?
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29.07.2021 09:40 Відповісти
100% гарантию даёт только СберБанк Московии..)
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29.07.2021 09:56 Відповісти
Ну не смешно же. И не по делу.
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29.07.2021 09:58 Відповісти
..тогда у вас проблемы
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29.07.2021 10:07 Відповісти
 
 