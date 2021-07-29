В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 846 нових випадків зараження, 510 осіб одужали

В Україні зафіксовано 846 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 29 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 28 липня 2021 року в Україні зафіксовано 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 60, медпрацівників – 41).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 480 осіб;

летальних випадків – 25;

одужало – 510 осіб.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 19 582 особи,

методом ІФА – 7962 особи,

експрес-тестами – 14 960 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 250 907 осіб;

одужало – 2 185 849 осіб;

летальних випадків – 52 916;

проведено ПЛР-тестувань – 11 341 529.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях", - йдеться в повідомленні.





