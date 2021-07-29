В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 846 нових випадків зараження, 510 осіб одужали
В Україні зафіксовано 846 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 29 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 28 липня 2021 року в Україні зафіксовано 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 60, медпрацівників – 41).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 480 осіб;
летальних випадків – 25;
одужало – 510 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 19 582 особи,
методом ІФА – 7962 особи,
експрес-тестами – 14 960 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 250 907 осіб;
одужало – 2 185 849 осіб;
летальних випадків – 52 916;
проведено ПЛР-тестувань – 11 341 529.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях", - йдеться в повідомленні.
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В отличие от скотовозок, именуемых общественным транспортом.
И никакие намордники не помогут.
Хорошо хоть прививки сейчас свободно можно сделать. Хоть какая-то защита от идиотов.