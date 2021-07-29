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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 196 млн. Лише за добу захворіли 659 тис. осіб, померли - 10 тис. ІНФОГРАФІКА

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 196 млн. Лише за добу захворіли 659 тис. осіб, померли - 10 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 29 липня у світі зареєстрували 659 109 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 135 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 196,710,185 випадків інфікування, з них 659 109 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 203 695 осіб, з них 10 135 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 196 млн. Лише за добу захворіли 659 тис. осіб, померли - 10 тис 01

Побороли хворобу і вилікувалися 178,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 196 млн. Лише за добу захворіли 659 тис. осіб, померли - 10 тис 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 72-гу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 15-ту, за летальними випадками - 51-шу та 8-му позицію відповідно.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Хватит нагнетать негатив с утра. Его хватает и так.
Это системное информационное вредительство.
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29.07.2021 08:47 Відповісти
Так а ты ищи позитив везде! Чем не хорошая новость, что крякнуло 798 кацапов?
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29.07.2021 08:49 Відповісти
Это очень мало.
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29.07.2021 09:01 Відповісти
Можешь увеличить счёт
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29.07.2021 09:41 Відповісти
 
 