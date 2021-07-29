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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 143 534 особи, всього - 3 350 502, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 143 534 особи, всього - 3 350 502, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні заверши вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1. 874 958 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає  Цензор.НЕТ.

"143 534 людини вакциновано проти COVID-19 за добу 28 липня 2021 року. Одну дозу отримали 85 787 людей, повністю імунізовані - 57 747 людей.

Протягом доби працювали:

- 812 мобільних бригад,

- 2 787 пунктів щеплення;

- 384 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 350 502 людини, з них отримали одну дозу – 3 350 500 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 874 958 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 225 458 щеплень", - розповіли в МОЗ.

Також читайте: Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 196 млн. Лише за добу захворіли 659 тис. осіб, померли - 10 тис. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 143 534 особи, всього - 3 350 502, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 143 534 особи, всього - 3 350 502, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 143 534 особи, всього - 3 350 502, - МОЗ 03

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5405) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 143 534 человека, всего - 3 350 502, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4944
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29.07.2021 08:44 Відповісти
+3
Знакомый пишет в фб, что через 6 дней после повторной дозы короновака, он заболел короновирусом. Это все что нужно знать о китайском шмурдяке на котором доктор смерть степанов и черт зеленский нехило прибарахлились.
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29.07.2021 08:46 Відповісти
+3
я - один з них
вчора шваркнувся Модерною
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29.07.2021 08:59 Відповісти
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 143 534 человека, всего - 3 350 502, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4944
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29.07.2021 08:44 Відповісти
Знакомый пишет в фб, что через 6 дней после повторной дозы короновака, он заболел короновирусом. Это все что нужно знать о китайском шмурдяке на котором доктор смерть степанов и черт зеленский нехило прибарахлились.
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29.07.2021 08:46 Відповісти
это ему повезло,а не укололся бы вообще бы умер.😣😂100%
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29.07.2021 08:56 Відповісти
...вони шукатимуть смерті і не знайдуть її і живі будуть заздрити мертвим. (Біблія)
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29.07.2021 09:00 Відповісти
щоб ніхто не міг ані купити,ані продати,якщо він не має знамена ймення звірини, або числа ймення його...(І.Богослов)
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29.07.2021 09:12 Відповісти
Товарищ, в чём дело? Прививка не спасает от болезни, она спасает от смерти.
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29.07.2021 09:15 Відповісти
😂Ого.Навсегда?
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29.07.2021 09:20 Відповісти
Нет, только от той, которую может вам подарить болезнь.
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29.07.2021 10:08 Відповісти
Всього вакциновано аж 8%, а 24 серпня близенько.
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29.07.2021 08:57 Відповісти
я - один з них
вчора шваркнувся Модерною
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29.07.2021 08:59 Відповісти
"Полезные пожиратели". Что будет с нами, если все вирусы исчезнут? https://www.bbc.com/russian/vert-fut-53180768
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29.07.2021 09:09 Відповісти
Обращаю внимание! Всем зэбаранам и пiд-рашкам вакцинироваться НЕ НАДО!!!
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29.07.2021 09:38 Відповісти
 
 