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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 143 534 особи, всього - 3 350 502, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
В Україні заверши вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1. 874 958 осіб.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"143 534 людини вакциновано проти COVID-19 за добу 28 липня 2021 року. Одну дозу отримали 85 787 людей, повністю імунізовані - 57 747 людей.
Протягом доби працювали:
- 812 мобільних бригад,
- 2 787 пунктів щеплення;
- 384 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 350 502 людини, з них отримали одну дозу – 3 350 500 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 874 958 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 225 458 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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+7 Підлога Маккартні
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+3 Гундяй Крестовоздвиженский
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