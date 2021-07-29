За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 143 534 особи, всього - 3 350 502, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні заверши вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1. 874 958 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"143 534 людини вакциновано проти COVID-19 за добу 28 липня 2021 року. Одну дозу отримали 85 787 людей, повністю імунізовані - 57 747 людей.

Протягом доби працювали:

- 812 мобільних бригад,

- 2 787 пунктів щеплення;

- 384 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 350 502 людини, з них отримали одну дозу – 3 350 500 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 874 958 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 225 458 щеплень", - розповіли в МОЗ.

Також читайте: Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 196 млн. Лише за добу захворіли 659 тис. осіб, померли - 10 тис. ІНФОГРАФІКА





