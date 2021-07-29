Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років
Різносторонні заяви представників української влади щодо майбутнього візиту Володимира Зеленського до США свідчать про дуже нездоровий характер всередині цього процесу, і українській делегації в такому стані і з таким настроєм краще утриматися від відвідування Вашингтона.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів український дипломат, директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський.
"Арахамія погрожує, що Зеленський буде розмовляти з Байденом на підвищених тонах. До цих слів не можна поставитися легковажно. Це знакові слова одного з лідерів партії "Слуга Народу", керівника фракції у Верховній Раді. Погрози крику в Білому домі варто всерйоз оцінити разом із заявами про розворот до Китаю і жалем за здачею ядерної зброї, щоб шантажувати всіх", - розповів дипломат.
"Отже, перед нами складна клінічна картина героїко-панічних настроїв в команді Володимира Зеленського напередодні візиту до Сполучених Штатів. Від влади цей візит коментує вже скоро десять людей, переважно неграмотних і непідготовлених. Ще ніколи досі я не спостерігав такого карнавалу екзальтованих реакцій", - акцентував Лубківський.
"Як підказує досвід, це все свідчить про дуже нездоровий характер всередині процесу. Хлопці, а може не варто їхати на таких нервах? Своїм теперішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років і провал "Північного потоку-2". Не лякайте себе собою" , - застеріг він.
"І ще одне. Чи може хто-небудь в країні вплинути на Президента, щоб зупинити цей словесний потік доморощених геополітиків? Цими заявами вони саме його упосліджують. Й принижують всю зовнішньополітичну службу, якій, судячи по всьому, відведено за цієї влади роль мовчазного статиста", - резюмував Лубківський.
Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.
Коментуючи угоду, президент США Джо Байден заявив: Зупинити будівництво "Північного потоку-2" не видавалося можливим.
Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.
Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.
Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.
Нагадаємо, 7 липня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив: "Досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує наслідування, його неодмінно потрібно переймати". Пізніше Арахамія заявив: "Китай для України - партнер номер один".
Глава партії "СН" Олександр Корнієнко заявив, що Україна може перейняти у Китаю досвід партійної меритократії.
13 липня Зеленський уперше поговорив телефоном з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Тим часом, радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович заявив: "Якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів, ми розвернемося на Схід".
Водночас заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм.
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Мнение десятого помощника яценюка вообще не интересно!!!
Ты вот например седьмой раз об этом пишешь!
Мнения 27-июл, 19:039 3 099 0
Почему мы еще не в НАТО?
Владимир Александрович. Давайте я Вам отвечу на ваш вопрос. Очень быстро. Одним абзацем. Даже, собственно, одной фотографией.
Дело в том, что когда в Брюсселе видят людей в шортах, тапках и с флагом - к ним не бегут наперебой с предложениями вступить в НАТО.
Ровно наоборот - сразу вызывают полицию, пока они по пути со стадиона не обрыгали все вокруг. Ну, вот рефлекс уже у них такой выработался. Извините.
И Йенс Столтенберг, может быть, каждый раз после переговоров и тянется к кнопке «Пригласить в НАТО», но рука автоматически берет телефон: «Алло, барышня, начальника полиции. Срочно высылайте конные патрули с пулеметами. Да, да, и ограждения прихватите, они все подъезды обоссут».
Потому что, видите ли, в чем дело… Дресс-код, это не просто протокол и запонки. Это еще и индикатор «свой-чужой».
И если глава комитета Парламента, во время официального визита, фоткается перед Капитолием в шлепках и с грязными пятками…
Бл*дь, я никак не могу понять, почему мне-то опять так стыдно? Три дня прошло, а пишу сейчас эти строки, и рожа снова горит, хоть прикуривай.
Так вот. Если депутат страны разгуливает вот так в Вашингтоне, куда его привезли по приглашению «Американского совета по международному образованию» - какая тонкая ирония - то у него вот просто на лбу написано «Рано мне еще в НАТО».
Причем, надо понимать, что такое Вашингтон. Вашингтон - это офис. Стекло и бетон. Галстуки и костюмы. Портфели и деловая обувь. Там даже строгие афроамериканки ходят в костюмах с иголочки и на каблучищах десять сантиметров. В макияже! Несмотря на весь BLM. Потому что столица. Потому что дипломатия. Потому что в официальном месте ты должен выглядеть вот так вот.
Я даже толп туристов в шортах не особо помню. Этот город к шортам не располагает вообще. Они там предельно неуместны.
И умудриться депутату пройтись по Капитолию в шлепках с грязными пятками… Бл*дь, принесите, кто-нибудь, сигарету, что ли. Столько энергии от щек сейчас зря пропадает.
Да лучше бы ты уже носки надел. Честное слово.
Когда депутат во время свой каденции в Парламенте появляется в таком вот виде вообще где бы то ни было, кроме одного единственного места - пляжа - это означает, что он вообще не понимает, где он, что он, куда он попал, что он делает, как всё устроено, какие дополнительные обязательства накладывает состав официальной делегации, какие эти обязательства приносят дополнительные неудобства в виде обязанности носить, бл*дь, на улице штаны, кто здесь и что вообще происходит.
Слава богу, он хоть не визит Зеленского готовить поехал… Этого я бы уже не выдержал.
«Взагалі мені цікаво, а керівники нашої країни і громадяни, які їх підтримують, розуміють, якими ідіотами ми виглядаємо в очах навколишнього світу? Ось тільки саме цю оцінку я все частіше чую від іноземних дипломатів і журналістів - ідіотизм. Звичайний, кристально чистий ідіотизм. І так, саме так після Чауса і «вагнерівців» виглядає наша країна на міжнародній арені. Без ілюзій».
Это не вечно матерящийся недовоспитанный прапорщиками Дед. Это всегда предельно корректный Портников. И если уж Виталий начал использовать такие идиомы, то, значит, стадия идотизма прошла. И началась следующая стадия - кристального ***********.
Два года. Всего два года назад Украина воспринималась в мире, как страна, сделавшая невероятное, Президент которой говорит на пяти языках, депутаты которой в ПАСЕ выглядят с иголочки, спокойно шпарят по-английски и нагибают Россию как хотят во всех направлениях.
Прошло два года…
Американские дипломаты теперь открытым текстом, уже не по секретным каналам, а в СМИ, говорят - заткнитесь. Не комментируйте. Вот, просто не открывайте рот.
Почему Байден выбрал Меркель… Ну, не знаю. Можете, потому, что она хотя бы штаны носит?
Из страны, в которой молодые парни с закопченными интеллигентными лицами идут за свою свободу с фанерными щитами на автоматы, образ страны превратился…
Делегация из Сомали может быть в своих национальных халатах, которые будут призваны подчеркивать её национальную особенность - но вот точно не так.
Интернет всю неделю ржал, что российским спортсменам раздали памятки, как отвечать на пресс-конференциях на вопросы. Но то спортсменам. Им в голову бьют. А еще они в неё протеин едят.
А тут впору народным избранникам давать памятку, как штаны надевать.
Причем, претензии-то предъявлять совершенно не к кому.
Да, действительно, народный избранник. Да, без штанов.
Но насрал в них все равно теперь уже Байден.
Доброе утро.
Да что ж такое-то, а… Мне-то почему так стыдно!?
АРКАДИЙ БАБЧЕНКО
Арахамия, завали свое дупло и сиди на жопе ровно, ядерный шантажист Хренов.
Брауни і К краще б почитала історію України, а не історію Китаю.
Проте клінічні ідійоти цього не розуміють. Для їхніх мізків здається, достатньо лише однієї "таблетки".
Показовим є випадок судді яка пишається своїм батьком-теж суддею який в 1989 році зробив останній вирок колишньому вояку УПА. Смертний вирок
А что если Зеля не устоит перед соблазном навсегда войти в мировую историю?
Переплюнув Хрущёва - под камеры наорать на президента США Байдена, брызгая слюною и молотком сломав журнальный столик?
Какая разница чем прославиться?
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Что означают масштабные кадровые изменения у Зеленского и Ко?
Такой вопрос https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%88%d0%be%d0%ba-%d1%83-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%bd%d1%8f%d0%b7%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%8b%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%b0-%d1%83.html задает сегодня в Фейсбуке и сам же на него предлагает вариант ответа политический и экономический эксперт Адрей Головачев.
Они означают осознание Зеленским и Ко следующих реалий:
- Запад не только не видит его на втором сроке, но подаёт сигналы, что досрочная отставка была бы крайне желательна. Фактически Запад уже не желает иметь с Зеленском и Ко более никаких дел. Отношения сведены к минимально необходимому уровню.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85-%D1%81.html Запад от Зеленского устал: клоун всех уже достал - эксперты
- Зеленский и Ко не смогут получить протекцию Запада, как получил ее, например, Порошенко, от уголовного преследования после потери власти. То есть, если преемник Зеленского пожелает преследовать его, то у Зеленского и Ко будет более чем реальный шанс получить срок.
Что остаётся делать Зеленскому и Ко в этих условиях?
Ответ очевиден и банален.
1. Концентрировать власть из лично преданных людей, узурпировать власть, концентрировать финансовые ресурсы и готовиться к жесткой борьбе за выживание.
2.Максимально подкупать плебс и быдло - последний электоральный оплот режима Зеленского и Ко.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%8C.html За Зеленского готовы голосовать лишь идиоты - экс-нардеп
3. Шантажировать Запад с помощью обострения отношения с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
4. Довести внутреннюю ситуацию до такого уровня противостояния, когда Запад согласится принять отставку Зеленского и Ко в обмен на гарантии непреследования, чтобы снять реальную угрозу массовых бунтов в Украине.
5. Готовить преемника, который сможет гарантировать непреследование Зеленскому и Ко.
6. Найти и подготовить страны для возможного отступления.
Справка: Зеленский и Ко - это симбиоз двух правящих кланов, Зеленского-Ермака и Коломойского.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5.html Олигарх Коломойский и президент Зеленский: «Я тебя породил, я тебя и убью»
Все последующие политические события, если отбросить детали, будут определяться описанной выше логикой.
Нехай його спочатку підтримає його рідний народ . !!
вiдпочиває...заодно там може поспiлкуватися зi своiми гебешними кураторами, отримати вказiвки...
а непогано там у Форте-дей-Мармі... на вiллi, купленнiй за 3,8 мiльйони Евро, вкрадених у вкладникiв Привату.... добре Зелупа розжилася з бродатою бабою Каломойшею на вкраденi грошi...
схоже, що воно так i президенствує, приходячи тiльки деколи до тями... вiд отходняка до отходняка