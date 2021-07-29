УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10731 відвідувач онлайн
Новини
12 172 167

Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років

Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років

Різносторонні заяви представників української влади щодо майбутнього візиту Володимира Зеленського до США свідчать про дуже нездоровий характер всередині цього процесу, і українській делегації в такому стані і з таким настроєм краще утриматися від відвідування Вашингтона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів український дипломат, директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський.

"Арахамія погрожує, що Зеленський буде розмовляти з Байденом на підвищених тонах. До цих слів не можна поставитися легковажно. Це знакові слова одного з лідерів партії "Слуга Народу", керівника фракції у Верховній Раді. Погрози крику в Білому домі варто всерйоз оцінити разом із заявами про розворот до Китаю і жалем за здачею ядерної зброї, щоб шантажувати всіх", - розповів дипломат.

Також читайте: Якби Україна зберегла ядерний потенціал, ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, - "слуга народу" Арахамія

"Отже, перед нами складна клінічна картина героїко-панічних настроїв в команді Володимира Зеленського напередодні візиту до Сполучених Штатів. Від влади цей візит коментує вже скоро десять людей, переважно неграмотних і непідготовлених. Ще ніколи досі я не спостерігав такого карнавалу екзальтованих реакцій", - акцентував Лубківський.

"Як підказує досвід, це все свідчить про дуже нездоровий характер всередині процесу. Хлопці, а може не варто їхати на таких нервах? Своїм теперішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років і провал "Північного потоку-2". Не лякайте себе собою" , - застеріг він.

"І ще одне. Чи може хто-небудь в країні вплинути на Президента, щоб зупинити цей словесний потік доморощених геополітиків? Цими заявами вони саме його упосліджують. Й принижують всю зовнішньополітичну службу, якій, судячи по всьому, відведено за цієї влади роль мовчазного статиста", - резюмував Лубківський.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Коментуючи угоду, президент США Джо Байден заявив: Зупинити будівництво "Північного потоку-2" не видавалося можливим.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.

Нагадаємо, 7 липня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив: "Досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує наслідування, його неодмінно потрібно переймати". Пізніше Арахамія заявив: "Китай для України - партнер номер один".

Глава партії "СН" Олександр Корнієнко заявив, що Україна може перейняти у Китаю досвід партійної меритократії.

13 липня Зеленський уперше поговорив телефоном з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Тим часом, радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович заявив: "Якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів, ми розвернемося на Схід".

Водночас заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм.

Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років 01

Автор: 

Байден Джо (2893) Зеленський Володимир (24552) Китай (4737) США (23598) ядерна зброя (1195) Арахамія Давид (1107)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+53
Я вже думала що більш нікчемного президента ніж янукович в нас не буде.
І що ....народ протримався п'ять років і обрав ОЦЕ.
показати весь коментар
29.07.2021 09:09 Відповісти
+29
А давайтє начньом с абєщяній Зєлєнскава!
показати весь коментар
29.07.2021 09:14 Відповісти
+28
Неправда. Зебуїнів тут обмаль. І вони помовкують про свій вибір.
Скажіть. Хто буде виправляти ваші помилки ? Оцю всю біду, яку наробила і ще наробить ваша потвора ?
показати весь коментар
29.07.2021 09:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Тут главное для начала мордой на восток развернуться. А там, когда "случайно" в расею попадем, можно сказать, что жопу при развороте занесло и траектория немного изменилась.
показати весь коментар
29.07.2021 09:28 Відповісти
Подсказываю: Зеленскому нужно наладить отношения с Россией и потом попросить Путина вернуть нам Я.О.
показати весь коментар
29.07.2021 09:21 Відповісти
Ну чого. Для клоуна таке інклюзивне запрошення. Треба номера підготувати, грима, пудру, піяніно з собою упакувати, кружевні труси для виступу. Стільки роботи. А якщо ще ні слуху ні голосу у танцюриста - то ще й фонограму зліпити.
показати весь коментар
29.07.2021 09:21 Відповісти
Смерти нельзя желать никому, Зеленский явно провалился, президентом Украины должен быть другой человек.
показати весь коментар
29.07.2021 09:25 Відповісти
для мене зєлєнське таке ж саме як і кацапи що напали на мою країну.
показати весь коментар
29.07.2021 09:29 Відповісти
Пусть тебе самый добрый человек на Украине ,повезет больше ,чем нам всем вместе взятым .!
показати весь коментар
29.07.2021 11:11 Відповісти
І знову переводять стрілки: маріонеткою хутіна виявився байден, а винуватий знову вувузєла. Сто перший раз нагадую: коли Штатам треба було, то взяли в НАТО Булгарію з Румунією з усіма їхніми проблемами й корупцією. А зараз жо байден не хоче брати Україну до НАТО, значить воно йому не треба. Він і сам вже погано розуміє, що йому треба.
показати весь коментар
29.07.2021 14:46 Відповісти
НАТО отказалось давать разведывательную информацию Украине,и правильно сделало...Продажные Крысы...вы даже не позорное быдло...
показати весь коментар
29.07.2021 09:24 Відповісти
Слухайте! А може ми його відправимо, а потім "забудемся повернуть"? Залишимо, як гарного свідка по "справі Коломойського"!
показати весь коментар
29.07.2021 09:24 Відповісти
11 червня Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», провів своє дев'яте щорічне молодіжне зібрання.

Мнение десятого помощника яценюка вообще не интересно!!!
показати весь коментар
29.07.2021 09:25 Відповісти
Ну отчего же?
Ты вот например седьмой раз об этом пишешь!
показати весь коментар
29.07.2021 10:00 Відповісти
ого, не все до двух умеют считать!
показати весь коментар
29.07.2021 10:07 Відповісти
Так ты, лапоть, старайся, учи арифметику😀
показати весь коментар
29.07.2021 10:40 Відповісти
О, еще один любитель олигархата нарисовался
показати весь коментар
29.07.2021 10:54 Відповісти
"Никогда такого не было и вот опять!" Можливо, то нормальна реакція, нормальних молодих людей, після того як Меркель і Байден ...задовільнили Путіна за рахунок України?
показати весь коментар
29.07.2021 09:25 Відповісти
Молодые люди пусть идут выражать свой протест в рок-группу, а не дипломатию.
показати весь коментар
29.07.2021 10:01 Відповісти
Жуйте рейтинг Зеленского ....жратвы в 73 % больше чем миллиардеров в США... стадо баранов...
показати весь коментар
29.07.2021 09:26 Відповісти
Осел еще не поехал в США...но я уде знаю чем все это закончится....громким пуком в лужу....впрочем это все на что способен осел со своим зеленым стадом...другого просто быть не может...
показати весь коментар
29.07.2021 09:26 Відповісти
В них буде швидка зустріч. Як у Тимошенки з Трампом - біля туалету ))
показати весь коментар
29.07.2021 09:29 Відповісти
ШАПИТОлий это точно...Виктор Индюкович и тот был порядочнее этих идиотов... правда чуть не погиб от куриного яйца...
показати весь коментар
29.07.2021 09:28 Відповісти
Здається, квартал не дуже жартував про той випадок.
показати весь коментар
29.07.2021 09:30 Відповісти
Лубкивский однозначно не глупый чел. Только своим нынешним спичем, полным праведного гнева, он уже не исправит своего вчерашнего молчания. Ты где был, деятель, когда проблема приобретала критическую массу, набирала и обрастала? Чего теперь вслед уходящему паравозу пальцем грозить?
показати весь коментар
29.07.2021 09:33 Відповісти
Наконец-то у власти появляется характер.
показати весь коментар
29.07.2021 09:33 Відповісти
Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років - Цензор.НЕТ 5547
показати весь коментар
29.07.2021 09:42 Відповісти
Хороший язык у тебя - шершавый😀
показати весь коментар
29.07.2021 10:43 Відповісти
Не, у меня зубы хорошие!
показати весь коментар
29.07.2021 10:48 Відповісти
Почему мы еще не в НАТО?
Мнения 27-июл, 19:039 3 099 0
Почему мы еще не в НАТО?

Владимир Александрович. Давайте я Вам отвечу на ваш вопрос. Очень быстро. Одним абзацем. Даже, собственно, одной фотографией.

Дело в том, что когда в Брюсселе видят людей в шортах, тапках и с флагом - к ним не бегут наперебой с предложениями вступить в НАТО.

Ровно наоборот - сразу вызывают полицию, пока они по пути со стадиона не обрыгали все вокруг. Ну, вот рефлекс уже у них такой выработался. Извините.

И Йенс Столтенберг, может быть, каждый раз после переговоров и тянется к кнопке «Пригласить в НАТО», но рука автоматически берет телефон: «Алло, барышня, начальника полиции. Срочно высылайте конные патрули с пулеметами. Да, да, и ограждения прихватите, они все подъезды обоссут».

Потому что, видите ли, в чем дело… Дресс-код, это не просто протокол и запонки. Это еще и индикатор «свой-чужой».
И если глава комитета Парламента, во время официального визита, фоткается перед Капитолием в шлепках и с грязными пятками…

Бл*дь, я никак не могу понять, почему мне-то опять так стыдно? Три дня прошло, а пишу сейчас эти строки, и рожа снова горит, хоть прикуривай.

Так вот. Если депутат страны разгуливает вот так в Вашингтоне, куда его привезли по приглашению «Американского совета по международному образованию» - какая тонкая ирония - то у него вот просто на лбу написано «Рано мне еще в НАТО».

Причем, надо понимать, что такое Вашингтон. Вашингтон - это офис. Стекло и бетон. Галстуки и костюмы. Портфели и деловая обувь. Там даже строгие афроамериканки ходят в костюмах с иголочки и на каблучищах десять сантиметров. В макияже! Несмотря на весь BLM. Потому что столица. Потому что дипломатия. Потому что в официальном месте ты должен выглядеть вот так вот.

Я даже толп туристов в шортах не особо помню. Этот город к шортам не располагает вообще. Они там предельно неуместны.

И умудриться депутату пройтись по Капитолию в шлепках с грязными пятками… Бл*дь, принесите, кто-нибудь, сигарету, что ли. Столько энергии от щек сейчас зря пропадает.
Да лучше бы ты уже носки надел. Честное слово.

Когда депутат во время свой каденции в Парламенте появляется в таком вот виде вообще где бы то ни было, кроме одного единственного места - пляжа - это означает, что он вообще не понимает, где он, что он, куда он попал, что он делает, как всё устроено, какие дополнительные обязательства накладывает состав официальной делегации, какие эти обязательства приносят дополнительные неудобства в виде обязанности носить, бл*дь, на улице штаны, кто здесь и что вообще происходит.

Слава богу, он хоть не визит Зеленского готовить поехал… Этого я бы уже не выдержал.

«Взагалі мені цікаво, а керівники нашої країни і громадяни, які їх підтримують, розуміють, якими ідіотами ми виглядаємо в очах навколишнього світу? Ось тільки саме цю оцінку я все частіше чую від іноземних дипломатів і журналістів - ідіотизм. Звичайний, кристально чистий ідіотизм. І так, саме так після Чауса і «вагнерівців» виглядає наша країна на міжнародній арені. Без ілюзій».

Это не вечно матерящийся недовоспитанный прапорщиками Дед. Это всегда предельно корректный Портников. И если уж Виталий начал использовать такие идиомы, то, значит, стадия идотизма прошла. И началась следующая стадия - кристального ***********.

Два года. Всего два года назад Украина воспринималась в мире, как страна, сделавшая невероятное, Президент которой говорит на пяти языках, депутаты которой в ПАСЕ выглядят с иголочки, спокойно шпарят по-английски и нагибают Россию как хотят во всех направлениях.

Прошло два года…

Американские дипломаты теперь открытым текстом, уже не по секретным каналам, а в СМИ, говорят - заткнитесь. Не комментируйте. Вот, просто не открывайте рот.

Почему Байден выбрал Меркель… Ну, не знаю. Можете, потому, что она хотя бы штаны носит?

Из страны, в которой молодые парни с закопченными интеллигентными лицами идут за свою свободу с фанерными щитами на автоматы, образ страны превратился…

Делегация из Сомали может быть в своих национальных халатах, которые будут призваны подчеркивать её национальную особенность - но вот точно не так.

Интернет всю неделю ржал, что российским спортсменам раздали памятки, как отвечать на пресс-конференциях на вопросы. Но то спортсменам. Им в голову бьют. А еще они в неё протеин едят.

А тут впору народным избранникам давать памятку, как штаны надевать.

Причем, претензии-то предъявлять совершенно не к кому.

Да, действительно, народный избранник. Да, без штанов.

Но насрал в них все равно теперь уже Байден.

Доброе утро.

Да что ж такое-то, а… Мне-то почему так стыдно!?
АРКАДИЙ БАБЧЕНКО
показати весь коментар
29.07.2021 09:35 Відповісти
Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років - Цензор.НЕТ 308
показати весь коментар
29.07.2021 10:20 Відповісти
зекриворог - Чому мы доси не в камунизьме????
показати весь коментар
29.07.2021 10:27 Відповісти
Каюсь, эту фотку, кроме как на забаненом здесь Ц ензору.нет (попробуйте без пробела в комменте написать, хоть кирилицей, хоть латиницей, хоть ссылкой) не нашел.
показати весь коментар
29.07.2021 10:46 Відповісти
При Трампові такої х.йні не було...
показати весь коментар
29.07.2021 09:35 Відповісти
Зато у него (Хуаграя) 73% ли-бидло было
показати весь коментар
29.07.2021 09:41 Відповісти
...та нормалЬок - Зеле дадут парабеллум..)(
показати весь коментар
29.07.2021 09:44 Відповісти
Ну так... Арахамия ваше выдал про ядерное оружие. Вспомнила бабка, как девкой была... А ничего, что Украину расписживают, с равным успехом, при всех властях, в том числе и при этой? А где у нас господин Пудрик служит? А шо на таможне? А это за шо, правлению Нафтогаза, выдали премию по 1 ляму долларов, в то время, когда пенсы хер без соли доедают?
Арахамия, завали свое дупло и сиди на жопе ровно, ядерный шантажист Хренов.
показати весь коментар
29.07.2021 09:46 Відповісти
Кухарки, фотографи та масажисти керують зовнішньою політикою. Таке вже було в нашій історії, проте всі вони закінчили свій життєвий шлях в 1933-37 рр .
Брауни і К краще б почитала історію України, а не історію Китаю.
Проте клінічні ідійоти цього не розуміють. Для їхніх мізків здається, достатньо лише однієї "таблетки".
показати весь коментар
29.07.2021 09:59 Відповісти
Ні не закінчили вони в 37-му. Хіба що їх частина. Бо їх діти стали червоними директорами і розорили заводи, а внуки позкупали заводи за безцінь і стали олігархами, суддями, мусорськими генералами в третьому поколінні і т.д. А дехто з тих хто в 1938-му стріляв в потилицю, досі отримує пенсії як "вєтєран".

Показовим є випадок судді яка пишається своїм батьком-теж суддею який в 1989 році зробив останній вирок колишньому вояку УПА. Смертний вирок
показати весь коментар
29.07.2021 10:24 Відповісти
З 1937 р почали керувати діти ТИХ кухарок, які були кухарками в Кухарок
показати весь коментар
29.07.2021 10:41 Відповісти
На жаль, все є саме так. Я вважаю, що це і є основна причина того, що Україна досі "топчеться" між цивілізованою Європою та дикою московією. Сталін, Берія та їх ублюдки з НКВС зробили велику селекцію - познищували багато достойних людей, а залишили зрадників та пристосуванців. Але є й обнадійливе - природа поступово, потрохи відновлює баланс достойних людей і нікчем.
показати весь коментар
29.07.2021 10:49 Відповісти
а, може, він буде кричати, коли в його жОПУ дядько Джо забиватимуть белінкета?
показати весь коментар
29.07.2021 10:04 Відповісти
НЕ того боитесь друзья мои....
А что если Зеля не устоит перед соблазном навсегда войти в мировую историю?
Переплюнув Хрущёва - под камеры наорать на президента США Байдена, брызгая слюною и молотком сломав журнальный столик?
Какая разница чем прославиться?
показати весь коментар
29.07.2021 10:12 Відповісти
Хуже чем на рояле у него не получится. Хуже не будет.
показати весь коментар
29.07.2021 10:25 Відповісти
Самый большой плюс этого визита может оказаться в том, что Байден ему открытым текстом и в популярной форме может донести то, что не решаются сказать придворные лизоблюды. С расшифровкой причинно-следственных связей и вариантами развития событий, в том числе для Зеленского лично.
показати весь коментар
29.07.2021 10:19 Відповісти
Уявляю Зечмо на перемовинах з Байденом . - -Вийді отсюда , розбійнік . Я ща Баканову пазваню . !!

Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років - Цензор.НЕТ 8471 .
показати весь коментар
29.07.2021 10:27 Відповісти
вы, зебилы , это чмо зробылы разом
показати весь коментар
29.07.2021 10:33 Відповісти
Не зовсім зрозуміло ,, займенник - ВИ , це на мою адресу ?
показати весь коментар
29.07.2021 11:11 Відповісти
совсем не ВАС
показати весь коментар
29.07.2021 11:21 Відповісти
Киевский форум по безопасности,вот а фак из ап,кто финансирует етот форум,ненужно ехать зеле в америку,так етож проросийский наратив,шо это за агент нарисовался.пробейте кадра сто пудов у медведчука-порошенка на подсосе
показати весь коментар
29.07.2021 10:32 Відповісти
А розмовляти на підвищених тонах - це як? Після того, як обісреться від страху стане верещати і смикати ніжками?
показати весь коментар
29.07.2021 10:37 Відповісти
лубківський це ще та постать політикуму...
показати весь коментар
29.07.2021 10:37 Відповісти
Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років - Цензор.НЕТ 6168
показати весь коментар
29.07.2021 10:44 Відповісти
Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років - Цензор.НЕТ 8461
показати весь коментар
29.07.2021 10:47 Відповісти
оце він вчора патякав на "уркаїна-24" рижої мразі
показати весь коментар
29.07.2021 10:48 Відповісти
Запад больше не желает иметь с Зеленским никаких дел - эксперт 29 июля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d1%81-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba.html#respond Комментарии: 0
Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років - Цензор.НЕТ 3722Что означают масштабные кадровые изменения у Зеленского и Ко?
Такой вопрос https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%88%d0%be%d0%ba-%d1%83-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%bd%d1%8f%d0%b7%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%8b%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%b0-%d1%83.html задает сегодня в Фейсбуке и сам же на него предлагает вариант ответа политический и экономический эксперт Адрей Головачев.
Они означают осознание Зеленским и Ко следующих реалий:
- Запад не только не видит его на втором сроке, но подаёт сигналы, что досрочная отставка была бы крайне желательна. Фактически Запад уже не желает иметь с Зеленском и Ко более никаких дел. Отношения сведены к минимально необходимому уровню.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85-%D1%81.html Запад от Зеленского устал: клоун всех уже достал - эксперты
- Зеленский и Ко не смогут получить протекцию Запада, как получил ее, например, Порошенко, от уголовного преследования после потери власти. То есть, если преемник Зеленского пожелает преследовать его, то у Зеленского и Ко будет более чем реальный шанс получить срок.
Что остаётся делать Зеленскому и Ко в этих условиях?
Ответ очевиден и банален.
1. Концентрировать власть из лично преданных людей, узурпировать власть, концентрировать финансовые ресурсы и готовиться к жесткой борьбе за выживание.
2.Максимально подкупать плебс и быдло - последний электоральный оплот режима Зеленского и Ко.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%8C.html За Зеленского готовы голосовать лишь идиоты - экс-нардеп
3. Шантажировать Запад с помощью обострения отношения с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
4. Довести внутреннюю ситуацию до такого уровня противостояния, когда Запад согласится принять отставку Зеленского и Ко в обмен на гарантии непреследования, чтобы снять реальную угрозу массовых бунтов в Украине.
5. Готовить преемника, который сможет гарантировать непреследование Зеленскому и Ко.
6. Найти и подготовить страны для возможного отступления.
Справка: Зеленский и Ко - это симбиоз двух правящих кланов, Зеленского-Ермака и Коломойского.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5.html Олигарх Коломойский и президент Зеленский: «Я тебя породил, я тебя и убью»
Все последующие политические события, если отбросить детали, будут определяться описанной выше логикой.
показати весь коментар
29.07.2021 10:53 Відповісти
Нужно Саакашвили делать Президентом. Это, пожалуй, наш единственный шанс. Народ его поддержит. Других вариантов не вырисовывается.
показати весь коментар
29.07.2021 11:03 Відповісти
Народ его поддержит.))... .. Це - з якого дива ??

Нехай його спочатку підтримає його рідний народ . !!
показати весь коментар
29.07.2021 11:16 Відповісти
Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років - Цензор.НЕТ 4446
показати весь коментар
29.07.2021 11:11 Відповісти
що Ви,панове, вчепилися? Зелупа ж вiдпочиває... вкотре вже, до речi, за два роки?
вiдпочиває...заодно там може поспiлкуватися зi своiми гебешними кураторами, отримати вказiвки...


а непогано там у Форте-дей-Мармі... на вiллi, купленнiй за 3,8 мiльйони Евро, вкрадених у вкладникiв Привату.... добре Зелупа розжилася з бродатою бабою Каломойшею на вкраденi грошi...

Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років - Цензор.НЕТ 9364
показати весь коментар
29.07.2021 11:34 Відповісти
Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років - Цензор.НЕТ 850
показати весь коментар
29.07.2021 11:35 Відповісти
Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років - Цензор.НЕТ 6840
показати весь коментар
29.07.2021 11:35 Відповісти
Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років - Цензор.НЕТ 4516
показати весь коментар
29.07.2021 11:36 Відповісти
віслюк знов перепрацював, втомився..
показати весь коментар
29.07.2021 11:50 Відповісти
точно...вже раз дванадцятий за два роки?
схоже, що воно так i президенствує, приходячи тiльки деколи до тями... вiд отходняка до отходняка
показати весь коментар
29.07.2021 11:59 Відповісти
Через зелёну животину заберем краину
показати весь коментар
29.07.2021 13:04 Відповісти
Такий відвертий примітивізм, з елементами дебілізму, в міркуваннях апостолів зеленої влади, свідчить про наближення краху країни, як держави. Єдині ліки від цього сценарію -військова диктатура чилійського зразка. Патріотичних і високоосвічених військових в країні достатньо.
показати весь коментар
29.07.2021 14:04 Відповісти
Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років - Цензор.НЕТ 8558
показати весь коментар
29.07.2021 14:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 