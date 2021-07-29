Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років

Різносторонні заяви представників української влади щодо майбутнього візиту Володимира Зеленського до США свідчать про дуже нездоровий характер всередині цього процесу, і українській делегації в такому стані і з таким настроєм краще утриматися від відвідування Вашингтона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів український дипломат, директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський.

"Арахамія погрожує, що Зеленський буде розмовляти з Байденом на підвищених тонах. До цих слів не можна поставитися легковажно. Це знакові слова одного з лідерів партії "Слуга Народу", керівника фракції у Верховній Раді. Погрози крику в Білому домі варто всерйоз оцінити разом із заявами про розворот до Китаю і жалем за здачею ядерної зброї, щоб шантажувати всіх", - розповів дипломат.

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"Отже, перед нами складна клінічна картина героїко-панічних настроїв в команді Володимира Зеленського напередодні візиту до Сполучених Штатів. Від влади цей візит коментує вже скоро десять людей, переважно неграмотних і непідготовлених. Ще ніколи досі я не спостерігав такого карнавалу екзальтованих реакцій", - акцентував Лубківський.

"Як підказує досвід, це все свідчить про дуже нездоровий характер всередині процесу. Хлопці, а може не варто їхати на таких нервах? Своїм теперішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років і провал "Північного потоку-2". Не лякайте себе собою" , - застеріг він.

"І ще одне. Чи може хто-небудь в країні вплинути на Президента, щоб зупинити цей словесний потік доморощених геополітиків? Цими заявами вони саме його упосліджують. Й принижують всю зовнішньополітичну службу, якій, судячи по всьому, відведено за цієї влади роль мовчазного статиста", - резюмував Лубківський.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Коментуючи угоду, президент США Джо Байден заявив: Зупинити будівництво "Північного потоку-2" не видавалося можливим.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.

Нагадаємо, 7 липня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив: "Досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує наслідування, його неодмінно потрібно переймати". Пізніше Арахамія заявив: "Китай для України - партнер номер один".

Глава партії "СН" Олександр Корнієнко заявив, що Україна може перейняти у Китаю досвід партійної меритократії.

13 липня Зеленський уперше поговорив телефоном з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Тим часом, радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович заявив: "Якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів, ми розвернемося на Схід".

Водночас заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм.