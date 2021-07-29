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Зеленський привітав Романчука з бронзовою медаллю на Олімпійських іграх: Востаннє плавці вибороли нагороди на Іграх 2004-го
Президент Володимир Зеленський привітав українського плавця Михайла Романчука, який здобув бронзову медаль Олімпійських ігор в Токіо в запливі на 800 метрів вільним стилем.
Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Вітаю нашого плавця Михайла Романчука, який приніс четверту Україні "бронзу" на Олімпіаді! Михайло виборов медаль у запливі на дистанції 800 м вільним стилем. Востаннє українські плавці завойовували нагороди на Олімпійських іграх у 2004 році", -йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Романчук з олімпійським рекордом вийшов у фінал на Іграх в Токіо.
Пізніше плавець виборов бронзу в запливі на 800 м вільним стилем на Олімпіаді.
Топ коментарі
+3 4 Повістки
показати весь коментар29.07.2021 09:23 Відповісти Посилання
+3 Mora Zfayfer
показати весь коментар29.07.2021 10:33 Відповісти Посилання
+3 Анатолий К #427424
показати весь коментар29.07.2021 12:26 Відповісти Посилання
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типеря Вовік бабада, айкос и корабельная сосна
У Украины у одной из самых больших стран Европы - 4 бронзы!!!
Это ни не ПОЗОР?????????????????????????
Какой смысл показать на предварительном этапе олимпийский рекорд и сдуться к финальному заплыву?
Может, надо было наоборот рассчитать силы?
вiдпочиває...заодно там може поспiлкуватися зi своiми гебешними кураторами, отримати вказiвки...
1 year ago
https://gramho.com/explore-hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 #********** https://gramho.com/explore-hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B0 #зеленавоша