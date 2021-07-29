Зеленський привітав Романчука з бронзовою медаллю на Олімпійських іграх: Востаннє плавці вибороли нагороди на Іграх 2004-го

Президент Володимир Зеленський привітав українського плавця Михайла Романчука, який здобув бронзову медаль Олімпійських ігор в Токіо в запливі на 800 метрів вільним стилем.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю нашого плавця Михайла Романчука, який приніс четверту Україні "бронзу" на Олімпіаді! Михайло виборов медаль у запливі на дистанції 800 м вільним стилем. Востаннє українські плавці завойовували нагороди на Олімпійських іграх у 2004 році", -йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Романчук з олімпійським рекордом вийшов у фінал на Іграх в Токіо.

Пізніше плавець виборов бронзу в запливі на 800 м вільним стилем на Олімпіаді.

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