Мешканцям Нью-Йорка платитимуть по 100 доларів за вакцинацію проти коронавірусу, - мер де Блазіо

Мешканці Нью-Йорка отримають по 100 доларів за вакцинацію проти коронавірусу. Це обіцяє місцева влада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що починаючи з цієї п'ятниці буде платити по 100 доларів за першу дозу вакцини від коронавірусу. Гроші отримає кожен, хто відвідає міський центр вакцинації.

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Така пропозиція виникла після того, як міська влада заявила про те, що вакцинація обов'язкова для всіх робітників міста. В іншому випадку жителів міста зобов'язали пройти суворі щотижневі протоколи тестування.

До таких суворих заходів влада Нью-Йорка вдалася через різке зростання числа хворих в місті. Ситуація погіршилася через штам "Дельта". Наприклад, минулої п'ятниці захворюваність зросла на 32% у порівнянні з попереднім тижнем.

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За даними Департаменту охорони здоров'я штату Нью-Йорк, від 45% до 65% жителів міста Нью-Йорка повністю вакциновані від коронавірусу, залежно від району.