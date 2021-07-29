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Новини Коронавірус і карантин
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Мешканцям Нью-Йорка платитимуть по 100 доларів за вакцинацію проти коронавірусу, - мер де Блазіо

Мешканцям Нью-Йорка платитимуть по 100 доларів за вакцинацію проти коронавірусу, - мер де Блазіо

Мешканці Нью-Йорка отримають по 100 доларів за вакцинацію проти коронавірусу. Це обіцяє місцева влада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що починаючи з цієї п'ятниці буде платити по 100 доларів за першу дозу вакцини від коронавірусу. Гроші отримає кожен, хто відвідає міський центр вакцинації.

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Така пропозиція виникла після того, як міська влада заявила про те, що вакцинація обов'язкова для всіх робітників міста. В іншому випадку жителів міста зобов'язали пройти суворі щотижневі протоколи тестування.

До таких суворих заходів влада Нью-Йорка вдалася через різке зростання числа хворих в місті. Ситуація погіршилася через штам "Дельта". Наприклад, минулої п'ятниці захворюваність зросла на 32% у порівнянні з попереднім тижнем.

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За даними Департаменту охорони здоров'я штату Нью-Йорк, від 45% до 65% жителів міста Нью-Йорка повністю вакциновані від коронавірусу, залежно від району.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Нью-Йорк (129) США (23598) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Когда эпидемия настоящая, люди выстраиваются в длинные очереди чтобы сделать прививку. Они понимают что это вопрос жизни и смерти. Когда эпидемия действительно настоящая.
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29.07.2021 09:35 Відповісти
+11
В моём случае всё просто: ковидная дерьмодемия нанесла моей стране - Австралии - чудовищный экономический ущерб. Из-за отложенных ввиду дурантинов хирургических операций в одной только Британии умерли около 110000 человек; цифр по Австралии не знаю, но полагаю что они пропорциональны, согласно пропорции в численности населения. Население деморализовано и запугано телебрехунами. В нашем локальном торговом центре (13 км от Мельбурн-сити) закрылись 50% магазинчиков, торговавших всякими полезными вещами, вплоть до кистей и красок для художников. Чем живут эти люди сейчас, и сколько из них получили инфаркты из-за того что рухнуло дело их жизни - опять же, газеты и телевизор не рассказывают. Так что придётся эти темы поднимать в соцсетях. Одно могу тебе гарантировать: авторы ковидной авантюры теперь на прицеле, и спокойной жизни у них не будет.
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29.07.2021 09:52 Відповісти
+9
Я думал за два года естественный отбор отработал уже а нет. Я надеюсь Вы не собираетесь вакцинироваться?
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29.07.2021 09:38 Відповісти
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Обидно. А мы всё больше бесплатно (за гос. счет,стало быть) и без дотации. Ну ,для тех кто бессмертен это хиханьки, а для тех ,кто уже похоронил родственников , предостережение ! Беда всегда приходит внезапно.
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29.07.2021 11:28 Відповісти
Местные антипрививочники за 100 баксов по четыре курса вакцинации прошли бы
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29.07.2021 11:50 Відповісти
надо еще подождать.. ставки растут. Скоро квартиры будут в Нью-Йорке раздавать...Вот тогда и ширнемся))
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30.07.2021 00:39 Відповісти
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