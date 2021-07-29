Вбивцею 6-річної дівчинки на Харківщині виявився 13-річний хлопець, що живе по сусідству: подробиці від поліції
Поліція встановила особу вбивці шестирічної дівчинки на Харківщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відділу комунікації поліції Харківської області
"Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті знайшли близько 23:50 у покинутому будинку в смт Старий Салтів. Поліція оперативно встановила особу зловмисника – це 13-річний місцевий мешканець", йдеться в повідомленні.
Для встановлення усіх обставин події поліцейські запросили матір неповнолітнього. Зараз готується клопотання в суд про дозвіл на допит хлопця і поміщення його в приймальник-розподільник для дітей ГУНП у Харківській області.
Нагадаємо, що про зникнення дитини 28 липня о 19-10 повідомила мати дівчинки. Вона розказала, що її 6-річна донька близько 18-00 під час прогулянки самовільно пішла з двору будинку, де гуляла із 13-річним сусідським хлопчиком та додому не повернулася.
На пошуки дівчинки були задіяні особовий склад Чугуївського РУП, сусідніх відділів поліції, підрозділи ДСНС, НГУ, група кінологів та громадськість.
Того ж дня, 28 липня, близько 23-50, в ході проведення розшукових заходів, у покинутому будинку в смт Старий Салтів поліція виявила тіло малолітньої з ознаками насильницької смерті у вигляді забиття голови та обличчя.
На місце події терміново виїхали керівництво ГУНП у Харківській області, представники ювенальної поліції, прокуратури, кінологи, пересувна криміналістична лабораторія, судово-медичні експерти.
Поліція оперативно встановила особу зловмисника. Це 13-річний хлопець, який мешкає з мамою по сусідству.
Слідчим відомості про подію внесені в ЄРДР за ч. 2, п. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі
Тривають слідчі дії. У зв’язку з неповнолітнім віком зловмисника поліція готує клопотання в суд про дозвіл на допит хлопця і поміщення його в приймальник-розподільник для дітей ГУНП у Харківській області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На херсонском курорте в море утонула 3-летняя девочка https://www.unn.com.ua/ru/news/1878331-na-khersonskomu-kurorti-u-mori-potonula-3-richna-divchinka
Мати алкоголічка, в того сцикуна!
https://censor.net/ru/comments/locate/3279713/01921438-311c-7004-a64d-e8b49e9a6bed
https://censor.net/ru/comments/locate/3279713/01921438-3120-721d-a2de-834a010a9a5e
https://censor.net/ru/comments/locate/3279713/01921438-311f-72e2-bb4c-0aba1310dce8
https://censor.net/ru/comments/locate/3279713/01921438-3124-73c7-8dc0-a9c3f955bd83https://censor.net/ru/user/490622
пока вина не доказана экспертизами и в суде нельзя быть такими злобными
Все накинулись на первого, в кого ткнул пальцем полицай.
Получается, всем гражданам законность до ****?
Підлітка, якого підозрюють у вбивстві дитини на Харківщині, не зможуть відправити до в'язниці, - прокуратура
У Харківській області 13-річному хлопцю, підозрюваному у вбивстві шестирічної дівчинки, не загрожує ув'язнення в колонії