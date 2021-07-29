Вбивцею 6-річної дівчинки на Харківщині виявився 13-річний хлопець, що живе по сусідству: подробиці від поліції

Поліція встановила особу вбивці шестирічної дівчинки на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відділу комунікації поліції Харківської області

"Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті знайшли близько 23:50 у покинутому будинку в смт Старий Салтів. Поліція оперативно встановила особу зловмисника – це 13-річний місцевий мешканець", йдеться в повідомленні.

Для встановлення усіх обставин події поліцейські запросили матір неповнолітнього. Зараз готується клопотання в суд про дозвіл на допит хлопця і поміщення його в приймальник-розподільник для дітей ГУНП у Харківській області.

Нагадаємо, що про зникнення дитини 28 липня о 19-10 повідомила мати дівчинки. Вона розказала, що її 6-річна донька близько 18-00 під час прогулянки самовільно пішла з двору будинку, де гуляла із 13-річним сусідським хлопчиком та додому не повернулася.

На пошуки дівчинки були задіяні особовий склад Чугуївського РУП, сусідніх відділів поліції, підрозділи ДСНС, НГУ, група кінологів та громадськість.

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Того ж дня, 28 липня, близько 23-50, в ході проведення розшукових заходів, у покинутому будинку в смт Старий Салтів поліція виявила тіло малолітньої з ознаками насильницької смерті у вигляді забиття голови та обличчя.

На місце події терміново виїхали керівництво ГУНП у Харківській області, представники ювенальної поліції, прокуратури, кінологи, пересувна криміналістична лабораторія, судово-медичні експерти.

Поліція оперативно встановила особу зловмисника. Це 13-річний хлопець, який мешкає з мамою по сусідству.

Слідчим відомості про подію внесені в ЄРДР за ч. 2, п. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі

Тривають слідчі дії. У зв’язку з неповнолітнім віком зловмисника поліція готує клопотання в суд про дозвіл на допит хлопця і поміщення його в приймальник-розподільник для дітей ГУНП у Харківській області.