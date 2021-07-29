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Новини
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Вбивцею 6-річної дівчинки на Харківщині виявився 13-річний хлопець, що живе по сусідству: подробиці від поліції

Вбивцею 6-річної дівчинки на Харківщині виявився 13-річний хлопець, що живе по сусідству: подробиці від поліції

Поліція встановила особу вбивці шестирічної дівчинки на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відділу комунікації поліції Харківської області

"Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті знайшли близько 23:50 у покинутому будинку в смт Старий Салтів. Поліція оперативно встановила особу зловмисника – це 13-річний місцевий мешканець", йдеться в повідомленні.

Для встановлення усіх обставин події поліцейські запросили матір неповнолітнього. Зараз готується клопотання в суд про дозвіл на допит хлопця і поміщення його в приймальник-розподільник для дітей ГУНП у Харківській області.

Нагадаємо, що про зникнення дитини 28 липня о 19-10 повідомила мати дівчинки. Вона розказала, що її 6-річна донька близько 18-00 під час прогулянки самовільно пішла з двору будинку, де гуляла із 13-річним сусідським хлопчиком та додому не повернулася.

На пошуки дівчинки були задіяні особовий склад Чугуївського РУП, сусідніх відділів поліції, підрозділи ДСНС, НГУ, група кінологів та громадськість.

Також читайте: Тіло зниклої 6-річної дівчинки виявили на Харківщині: ЗМІ повідомляють про зґвалтування, підозрюють 13-річного підлітка. ФОТО

Того ж дня, 28 липня, близько 23-50, в ході проведення розшукових заходів, у покинутому будинку в смт Старий Салтів поліція виявила тіло малолітньої з ознаками насильницької смерті у вигляді забиття голови та обличчя.

На місце події терміново виїхали керівництво ГУНП у Харківській області, представники ювенальної поліції, прокуратури, кінологи, пересувна криміналістична лабораторія, судово-медичні експерти.

Поліція оперативно встановила особу зловмисника. Це 13-річний хлопець, який мешкає з мамою по сусідству.

Слідчим відомості про подію внесені в ЄРДР за ч. 2, п. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі

Тривають слідчі дії. У зв’язку з неповнолітнім віком зловмисника поліція готує клопотання в суд про дозвіл на допит хлопця і поміщення його в приймальник-розподільник для дітей ГУНП у Харківській області.

Автор: 

діти (5181) вбивство (3123) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+17
Така діч була постійно. Просто раніше не було інтернету. І в радянські часи такого було багато. Просто в новинах про таке не писали...
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29.07.2021 10:14 Відповісти
+13
ужас... 13 лет и уже убийца-насильник..... Соболезнования родителям девочки. Эта страна несется в пропасть ....
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29.07.2021 09:50 Відповісти
+12
ну так чемодан. вокзал. скрепостан
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29.07.2021 10:02 Відповісти
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Да отпустите его, меркель спасибо скажет.
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29.07.2021 09:49 Відповісти
13 років....і такий жахливий злочин.
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29.07.2021 09:49 Відповісти
Лаптеногий, всю методичку переписал?
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29.07.2021 12:53 Відповісти
секснорм
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29.07.2021 11:12 Відповісти
ужас... 13 лет и уже убийца-насильник..... Соболезнования родителям девочки. Эта страна несется в пропасть ....
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29.07.2021 09:50 Відповісти
Территория уже вся сгнила в коррупции и отсутствии правосудия. Навсегда. Без шансов.
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29.07.2021 09:54 Відповісти
ну так чемодан. вокзал. скрепостан
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29.07.2021 10:02 Відповісти
территория засрашки здесь при чем, ваня?
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29.07.2021 10:09 Відповісти
Така діч була постійно. Просто раніше не було інтернету. І в радянські часи такого було багато. Просто в новинах про таке не писали...
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29.07.2021 10:14 Відповісти
К тому же подростки - самые жестокие насильники. У них еще нет тормозов.
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29.07.2021 12:32 Відповісти
А до чого тут країна,коли мова йде про одного столітнього випадка?
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29.07.2021 10:51 Відповісти
Сраний гугл ********** майже все,що пишеш
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29.07.2021 10:53 Відповісти
Где в статье хоть слово про "насильник"? У вас есть другие источники информации, или это ваши больные фантазии?
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29.07.2021 11:01 Відповісти
Страну спутал.
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29.07.2021 11:07 Відповісти
Вбивця, але не гвалтівник. Цього не було. Просто дуже жорстока людина, вбивав котів та собак, бив дітей у школі. Дівчинку шкода... (((
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29.07.2021 15:05 Відповісти
Виродок,тік-токер мабуть.
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29.07.2021 09:52 Відповісти
Генетика...
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29.07.2021 09:54 Відповісти
Слуга народа в будущем, или рыг...
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29.07.2021 10:54 Відповісти
В кримінології є поняття "віктимність поведінки", в загагальних рисах - схильність потерпілих стати жертвою злочину нещасного випадку, взагалі бути потерпілим навіть в цивільних відносинах. У даному випадку маємо віктимну поведінку батьків - така дитина постійно повинна знаходитись під наглядом. Соціальний та матеріальний статус не має вирішального значення. Найсвіжіші випадки: В Великопольском воеводстве в Польше в озере Шперек, на территории развлекательного центра "Лидо", https://tsn.ua/ru/tags/%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BB утонул 2-летний мальчик из Украины. Его родители в это время распивали алкоголь вместе со знакомыми. https://tsn.ua/ru/svit/roditeli-raspivali-alkogol-i-ne-zametili-ischeznoveniya-v-polshe-na-otdyhe-utonul-2-letniy-malchik-s-ukrainy-1826701.html
На херсонском курорте в море утонула 3-летняя девочка https://www.unn.com.ua/ru/news/1878331-na-khersonskomu-kurorti-u-mori-potonula-3-richna-divchinka
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29.07.2021 09:54 Відповісти
Чикатило юный
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29.07.2021 09:55 Відповісти
Фільми та нет роблять своє діло
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29.07.2021 09:59 Відповісти
Нострадамлю!
Мати алкоголічка, в того сцикуна!
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29.07.2021 10:06 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/6/2/7/b/627b8801daaf7bba478c98d57600c48b/original.jpg

https://censor.net/ru/comments/locate/3279713/01921438-311c-7004-a64d-e8b49e9a6bed

https://censor.net/ru/comments/locate/3279713/01921438-3120-721d-a2de-834a010a9a5e
https://censor.net/ru/comments/locate/3279713/01921438-311f-72e2-bb4c-0aba1310dce8

https://censor.net/ru/comments/locate/3279713/01921438-3124-73c7-8dc0-a9c3f955bd83https://censor.net/ru/user/490622

пока вина не доказана экспертизами и в суде нельзя быть такими злобными
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29.07.2021 10:10 Відповісти
Харьковское мусорьё в своём стиле..
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29.07.2021 10:33 Відповісти
Девочка - не первая жертва.

Вбивцею 6-річної дівчинки на Харківщині виявився 13-річний хлопець, що живе по сусідству: подробиці від поліції - Цензор.НЕТ 6629
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29.07.2021 10:38 Відповісти
Вы о чем?
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29.07.2021 11:02 Відповісти
Вот об этом.

Вбивцею 6-річної дівчинки на Харківщині виявився 13-річний хлопець, що живе по сусідству: подробиці від поліції - Цензор.НЕТ 9651
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29.07.2021 11:12 Відповісти
Это он же? В таком случае с убийством ребенка - это не случайность и его бы изолировать от общества, желательно пожизненно...он же неизлечимо болен...
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29.07.2021 11:19 Відповісти
Прошло 3 года, и он стал убивать людей. Закономерно...
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29.07.2021 12:05 Відповісти
к сожалению такие есть везде, и от страны не зависит ничего если в мозгах уже пошел сдвиг...
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29.07.2021 10:45 Відповісти
Не надо посыпать голову пеплом. В каждом народе полно психопатов ,насильников ,извращенцев и ДУРАКОВ.... В среднем 80 %. У нас еще не так и плохо ,что показали последние выборы...У соседей на 20% больше и амбиции на мировое господство.
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29.07.2021 11:20 Відповісти
Виновность определяет суд!
Все накинулись на первого, в кого ткнул пальцем полицай.
Получается, всем гражданам законность до ****?
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29.07.2021 12:19 Відповісти
И вот подъехала последняя новость

Підлітка, якого підозрюють у вбивстві дитини на Харківщині, не зможуть відправити до в'язниці, - прокуратура
У Харківській області 13-річному хлопцю, підозрюваному у вбивстві шестирічної дівчинки, не загрожує ув'язнення в колонії
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30.07.2021 10:14 Відповісти
Просто придушать?
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06.08.2021 16:58 Відповісти
 
 