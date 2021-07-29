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Новини Коронавірус і карантин
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Масковий режим можуть скасувати лише тоді, коли вакцинується велика частина населення, - головний санлікар Кузін

Масковий режим можуть скасувати лише тоді, коли вакцинується велика частина населення, - головний санлікар Кузін

У МОЗ вважають, що скасування обов'язкового носіння масок можливе, але тільки після того, як буде вакцинована велика частина населення.

Про це в інтерв'ю "УП" заявив головний санлікар Ігор Кузін, інформує  Цензор.НЕТ.

За його словами, скасування обов'язкового носіння масок для вакцинованих проти COVID-19 в МОЗ не розглядають.

"Хочу повернутися до того рішення Центру контролю і профілактики хвороб - незважаючи на те, що вони дійсно спочатку давали таку рекомендацію, потім вони внесли корективи і обмеження щодо носіння масок. І зараз вони повертаються до базових вимог, тому що дійсно маски є обов'язковими при недостатньому рівні охоплення щепленнями", - пояснив Кузін.

"Ми можемо розглядати (скасування маскового режиму. - Ред.) тільки тоді, коли велика частина населення є вакцинованою і коли є гарантія, що жодна людина, яка знімає маску в громадському місці або місці скупчення людей, не має ризику передати інфекцію", - додав головний санлікар.

Також читайте: Мешканцям Нью-Йорка платитимуть по 100 доларів за вакцинацію проти коронавірусу, - мер де Блазіо

карантин (18172) маска (157) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Брешет мужик в новости. Он в США возобновили масочный режим среди привитых из-за дельта штампа
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29.07.2021 09:51 Відповісти
+3
Значит-никогда.
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29.07.2021 09:51 Відповісти
+3
От кори защищает на 99.99% вакцЫна. Там Юпитер должен зайти за Венеру в третьей фазе Луны шоб вакцинированный заболел + ослабленный иммунитет
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29.07.2021 09:59 Відповісти
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Масочный режим отменят когда кончатся маски. И дебилы.
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29.07.2021 09:48 Відповісти
С последним согласен. Но для этого, напоминаю, всем зэбаранам и пiд-рашкам не следует вакцинироваться ни при каких обстоятельствах!!!
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29.07.2021 09:50 Відповісти
Брешет мужик в новости. Он в США возобновили масочный режим среди привитых из-за дельта штампа
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29.07.2021 09:51 Відповісти
А можешь назвать примеры из истории, когда вакцины ПРЕДОТВРАЩАЛИ заражение? Какой вообще алгоритм действия вакцин?
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29.07.2021 09:54 Відповісти
От кори защищает на 99.99% вакцЫна. Там Юпитер должен зайти за Венеру в третьей фазе Луны шоб вакцинированный заболел + ослабленный иммунитет
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29.07.2021 09:59 Відповісти
"Защищает" - как-то очень расплывчато. Алгоритм действия вакцины какой? Это такой презерватив на всё тело, или что?
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29.07.2021 10:01 Відповісти
Бесконечно можно смотреть на четыре вещи:
1) Как горит огонь
2) Как течет вода
3) Как работает человек
4) Как в бессильной злобе корчится пiд-рашка
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29.07.2021 11:18 Відповісти
Я так розумію, по четвертому пункту ти по під-рашкам - експерт. Жінки не дають?
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29.07.2021 11:28 Відповісти
Продолжай егозить
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29.07.2021 11:48 Відповісти
Ти таке смішне. Тебе зачекались на Г+Г...
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29.07.2021 12:13 Відповісти
Любишь Г+Г? Ну кушай, кушай...
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29.07.2021 12:14 Відповісти
Та пливи вже, пливи...
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29.07.2021 12:46 Відповісти
Сёрбай глубже
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29.07.2021 20:15 Відповісти
Що, вечірню дозу лайна від Г+Г отримало та знову приплило?
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30.07.2021 10:24 Відповісти
О! Тебя продолжает штырить! Давай-давай - поистери еще! Я запасся попкорном и пивасиком, у меня удобный диван и много времени
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30.07.2021 10:27 Відповісти
Сьогодні день відкритих дверей у дурці і тебе випустили?
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30.07.2021 11:25 Відповісти
Как минимум, там включили интернет, даже у тебя в палате
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30.07.2021 11:28 Відповісти
У мене, на відміну від тебе, інтернет є завжди. Дивлюсь, досі святкуєш день народження: бухати - все твоє Ну звісно, коли мізків немає...
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30.07.2021 11:34 Відповісти
Тебя в палату к "Билу Гейтсу" подселили, где раньше "Наполеон" был?
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30.07.2021 11:37 Відповісти
Лайно, пливи далі, ти мені вже не цікаве...
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30.07.2021 11:50 Відповісти
Сдулся, лапоть Слаб в коленках оказался
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30.07.2021 11:54 Відповісти
ну тут же уже 100 раз разжовывали: вакцЫна это ослабленный вирус. Его вводят в человека и иммунная система его убивает. Следующий раз вирус уже не проскочит ибо будет убит прямо перед забором с вышки часовым
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29.07.2021 10:06 Відповісти
Как раз далеко не все вакцины "ослабленный вирус". Тут ты ошибаешься. А вот дальше не ошибаешься - вакцина НЕ ПРЕДОТВРАЩАЕТ заражение, а учит организм эффективно бороться с вирусом. Но вакцинированный организм таки заражается. И может заразить другие организмы. Зная это, какие у тебя претензии к тому, что масочный режим для привитых такой же, как к для не привитых? Или может у тебя какое-то альтернативное виденье того, для чего применяется масочный режим? Расскажешь?
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29.07.2021 10:10 Відповісти
а чо ты от меня хоч? я просто в первом посте про США написал. не выдвигал никаких теорий а констатировал
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29.07.2021 11:28 Відповісти
Ты удивился, что масочный режим и для вакцинированных в том числе. При этом, оснований для такого удивления у тебя нет - ты прекрасно знаешь, что "вакцинированный" не равно "не инфицированный".
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29.07.2021 11:50 Відповісти
Масочный режим могут отменить только тогда, когда будет вакцинирована большая часть населения

А он где-то присутствует, кроме как в АТБ?
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29.07.2021 09:49 Відповісти
В Эпицентрах...
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29.07.2021 10:24 Відповісти
Значит-никогда.
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29.07.2021 09:51 Відповісти
А если маску забыл и возвращаться уже ни с руки,и денег нет купить другую,можно ли приклеить лопух,он поможет?
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29.07.2021 09:56 Відповісти
Тебе можно.
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30.07.2021 12:18 Відповісти
Долой Ульяну Супрун - Доктора Смерть!
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29.07.2021 09:56 Відповісти
Вот на лаптестане нет Супрун. И что вы имеете? 800 ковидных трупов каждый день и дальше-больше.
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29.07.2021 10:00 Відповісти
Тобто ніколи.
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29.07.2021 10:01 Відповісти
Вы серьезно? после кресной ходы упц мп на любое замечание по поводу маски, Вас будут нах.... посылать. на спланированную провокацию мп, официально 55000 а не официально 350000 прихожан и в том числе с рф где дельта бушует, отчет мвд был такой, ПОУШЕНЬ НЕ ВИЯВЛЕНО. а кто то видел на них маски? можно уверенно сказать что упц мп 27,07,2021 совершоло террорестичесский акт.. НО!!!! ПОРУШЕНЬ НЕМА!!!
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29.07.2021 10:02 Відповісти
Кагбе спешу вам соопщить, что до задницы та крёстная хода в плане вирусца.
К моему глубокому сожалению.
Увы.
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29.07.2021 10:37 Відповісти
не дурак, но не понял ход Вашей мысли. то ли вируса не существует или он не распространяеться в толпе, то ли Вы сожалеете что нет реского всплеска заболевших после этой ходы
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29.07.2021 10:42 Відповісти
Несколько сожалею, что не будет всплеска, но его не будет, так как на улице заражение маловероятно.
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29.07.2021 10:49 Відповісти
Тобто, після 24 серпня вже мона буде ходити без масок, адже Вавочка обіцяв до цієї дати вакцинувати більшість населення. Ура!
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29.07.2021 10:06 Відповісти
Кофид-мафия заявляет что она бессмертна так шо поборы от нее тоже. Любого неугодного запретитить,оштрафовать,освоить на лечение и весь этот грабеж за ваш счет с юбджета.
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29.07.2021 10:27 Відповісти
Хехе, вона во всяких израилях уже большинство прокололись и как? Помогло? Отменили намордники?
Кагбе не так.
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29.07.2021 10:35 Відповісти
Какая смертность от КОВИДа в Израиле? А у вас на лаптестане по 800 жмуров в день.
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29.07.2021 10:42 Відповісти
На зарплате, да? Детей кормить нада?
На лаптестане ширялово практически насильственно проводицца - не хочешь ширнутся? Сиди без работы.

И как? Сильно помогает?
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29.07.2021 10:51 Відповісти
У вас на лаптестане не вакцинирут - вы запретили ввоз вакцин от КОВИДа. А то, чем вас ширяют, вакциной не является. Так что вас хоть ширяй, хоть не ширяй, а очередь в крематорий общая.
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29.07.2021 11:51 Відповісти
Типа это "режим" кто сейчас соблюдает. Основная масса без масок или она по подбородке.. или ниже носа.. В общем чисто для " отчетности". Контроля за масочным режимом нет. Все чисто на бумаге.. как впрочем и все остальное, по нашей сложившейся традиции.
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29.07.2021 12:46 Відповісти
Да какой нахрен масочный режим? Зайдите в любой киевский ТРЦ. Половина нарида или с маской на подбородке или спущена под нос. Самые упоротые вообще без масок. "Дебилы, ..дь" (С)
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29.07.2021 13:22 Відповісти
Какой масочный режим очнитесь, маска на подбородке в лучшем случае и запах чеснока или перегара, маска притупляет запахи от окружающих, дистанцию никто не соблюдает, в маршрутках ,как огурцов в банке, люки закрыты, видимо эта власть злостно безответственная
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29.07.2021 13:25 Відповісти
 
 