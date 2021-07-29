Масковий режим можуть скасувати лише тоді, коли вакцинується велика частина населення, - головний санлікар Кузін

У МОЗ вважають, що скасування обов'язкового носіння масок можливе, але тільки після того, як буде вакцинована велика частина населення.

Про це в інтерв'ю "УП" заявив головний санлікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, скасування обов'язкового носіння масок для вакцинованих проти COVID-19 в МОЗ не розглядають.

"Хочу повернутися до того рішення Центру контролю і профілактики хвороб - незважаючи на те, що вони дійсно спочатку давали таку рекомендацію, потім вони внесли корективи і обмеження щодо носіння масок. І зараз вони повертаються до базових вимог, тому що дійсно маски є обов'язковими при недостатньому рівні охоплення щепленнями", - пояснив Кузін.

"Ми можемо розглядати (скасування маскового режиму. - Ред.) тільки тоді, коли велика частина населення є вакцинованою і коли є гарантія, що жодна людина, яка знімає маску в громадському місці або місці скупчення людей, не має ризику передати інфекцію", - додав головний санлікар.

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