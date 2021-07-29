Російський тенісист Медведєв вимагав вигнати з Олімпіади журналіста за питання про допінг: "Я більше не хочу його бачити"

Російський тенісист Данило Медведєв вимагав вигнати з Олімпійських ігор чилійського журналіста, який на післяматчевій пресконференції запитав його про ставлення до допінгу в російському спорті.

Журналіст запитав, чи є "клеймо шахраїв" на російських спортсменах, і як до цього ставиться особисто тенісист, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Медведєв на це відповів, що журналісту має бути соромно за своє питання, і що йому більше не варто працювати на Олімпіаді.

"Я більше не хочу його бачити", – звернувся тенісист до присутніх у конференц-залі, серед яких були йорганізатори турніру.

У Міжнародній федерації тенісу вже прокоментували слова Медведєва, заявивши, що не мають можливості позбавити співробітника ЗМІ акредитації та відсторонити його від висвітлення ігор. "Журналісти мають право запитувати що завгодно", – наголосили у пресслужбі федерації.

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Медведєв наразі є другою ракеткою світу. На Олімпіаді йому вдалося пробитися до чвертьфіналу.

Російським командам на два роки заборонено виступати під своїм прапором і з використанням гімну на всіх міжнародних турнірах рішенням Спортивного арбітражного суду в Лозанні. Рішення ухвалене через численні порушення російськими спортсменами антидопінгових правил.

Фрагмент концерту для фортепіано з оркестром № 1 Петра Чайковського використовуватиметься замість російського гімну на літніх Олімпійських іграх у Токіо і зимовій Олімпіаді в Пекіні.

В інструкції, яку отримали російські олімпійці для спілкування з іноземними журналістами на питання про допінгові скандали слід відповісти, що спортсмен у них ніколи не брав участі, а тему мають коментувати ті, хто запроваджував санкції проти російського спорту.