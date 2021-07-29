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Новини Олімпіада-2020
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Російський тенісист Медведєв вимагав вигнати з Олімпіади журналіста за питання про допінг: "Я більше не хочу його бачити"

Російський тенісист Медведєв вимагав вигнати з Олімпіади журналіста за питання про допінг:

Російський тенісист Данило Медведєв вимагав вигнати з Олімпійських ігор чилійського журналіста, який на післяматчевій пресконференції запитав його про ставлення до допінгу в російському спорті.

Журналіст запитав, чи є "клеймо шахраїв" на російських спортсменах, і як до цього ставиться особисто тенісист, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Медведєв на це відповів, що журналісту має бути соромно за своє питання, і що йому більше не варто працювати на Олімпіаді.

"Я більше не хочу його бачити", – звернувся тенісист до присутніх у конференц-залі, серед яких були йорганізатори турніру.

У Міжнародній федерації тенісу вже прокоментували слова Медведєва, заявивши, що не мають можливості позбавити співробітника ЗМІ акредитації та відсторонити його від висвітлення ігор. "Журналісти мають право запитувати що завгодно", – наголосили у пресслужбі федерації.

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Медведєв наразі є другою ракеткою світу. На Олімпіаді йому вдалося пробитися до чвертьфіналу.

Російським командам на два роки заборонено виступати під своїм прапором і з використанням гімну на всіх міжнародних турнірах рішенням Спортивного арбітражного суду в Лозанні. Рішення ухвалене через численні порушення російськими спортсменами антидопінгових правил.

Фрагмент концерту для фортепіано з оркестром № 1 Петра Чайковського використовуватиметься замість російського гімну на літніх Олімпійських іграх у Токіо і зимовій Олімпіаді в Пекіні.

В інструкції, яку отримали російські олімпійці для спілкування з іноземними журналістами на питання про допінгові скандали слід відповісти, що спортсмен у них ніколи не брав участі, а тему мають коментувати ті, хто запроваджував санкції проти російського спорту.

Автор: 

журналістика (1789) Олімпіада (688) росія (66417) допінг-контроль (242)


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Топ коментарі
+19
Ублюдок из страны ублюдочной!
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29.07.2021 09:56 Відповісти
+16
Істеричка
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29.07.2021 09:54 Відповісти
+14
Сборная Латвии обыграла кацапов в финале Олимпиады.

Российский теннисист Медведев требовал выгнать с Олимпиады журналиста за вопрос о допинге: "Я больше не хочу его видеть" - Цензор.НЕТ 7533
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29.07.2021 10:02 Відповісти
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29.07.2021 09:54 Відповісти
"Я больше не хочу его видеть"

Нужно было так:

"Я вам ничего не должен"
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29.07.2021 09:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=IlSsHkGfGoM Всех уволю...
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29.07.2021 09:56 Відповісти
Какой обидчивый ныне пошел оккупант)))
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29.07.2021 10:00 Відповісти
Российский теннисист Медведев требовал выгнать с Олимпиады журналиста за вопрос о допинге: "Я больше не хочу его видеть" - Цензор.НЕТ 1539
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29.07.2021 10:02 Відповісти
тоже вспомнил про розовую кофточку))
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29.07.2021 10:14 Відповісти
Наступили на больную мозоль. Бывает...
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29.07.2021 09:55 Відповісти
Ублюдок из страны ублюдочной!
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29.07.2021 09:56 Відповісти
из страны 404
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29.07.2021 09:57 Відповісти
А был ли журналист???? Может стоит его не только на допинг проверить?
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29.07.2021 09:56 Відповісти
Российский теннисист Медведев требовал выгнать с Олимпиады журналиста за вопрос о допинге: "Я больше не хочу его видеть"
https://images.cnscdn.com/images/7/d/0/b/7d0b04d3ed870649752c5ffbd065b2de/original.jpg
Хочу - не хочу... Спрашивают, отвечай по существу. Перед женой будешь ерепениться.
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29.07.2021 09:57 Відповісти
Сборная Латвии обыграла кацапов в финале Олимпиады.

Российский теннисист Медведев требовал выгнать с Олимпиады журналиста за вопрос о допинге: "Я больше не хочу его видеть" - Цензор.НЕТ 7533
показати весь коментар
29.07.2021 10:02 Відповісти
Российский теннисист Медведев требовал выгнать с Олимпиады журналиста за вопрос о допинге: "Я больше не хочу его видеть" - Цензор.НЕТ 3999
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29.07.2021 10:02 Відповісти
Российский теннисист Медведев требовал выгнать с Олимпиады журналиста за вопрос о допинге: "Я больше не хочу его видеть" - Цензор.НЕТ 6506
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29.07.2021 10:04 Відповісти
Эстонцы молодцы !
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29.07.2021 10:11 Відповісти
Молодці, курляндці
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29.07.2021 10:22 Відповісти
Хотєть нє врєдно . А ти сиди і слухай , ********** .. !! ..
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29.07.2021 10:04 Відповісти
Медведев, не хочешь видеть - ЗАКРОЙ ГЛАЗА !
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29.07.2021 10:04 Відповісти
А ещё лучше - не приезжать вообще. Не будет никаких неудобных ситуаций.
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29.07.2021 10:10 Відповісти
Российский теннисист Медведев требовал выгнать с Олимпиады журналиста за вопрос о допинге: "Я больше не хочу его видеть" - Цензор.НЕТ 6446
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29.07.2021 10:05 Відповісти
У Невзорова дедушка высокий чин КГБ - где бы он брал наводки для "600 секунд" ?.
Где вы видели русских в высшем управлении КГБ ?
Там все свои, все родичи Кагановича.
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29.07.2021 10:08 Відповісти
Я з задоволенням слухаю Нєвзоровскіє срєди, це як новини з Мордора в іронічній обробці публіциста. Він ворог нашого ворога.
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29.07.2021 10:18 Відповісти
Он просто одна из башен *********
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29.07.2021 11:04 Відповісти
Я тоже слушаю Невзорова и Потапенка - подымают настроение.
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29.07.2021 18:16 Відповісти
За щеку медведеву.
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29.07.2021 10:06 Відповісти
И тому,и другому,заодно и *****...
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29.07.2021 10:11 Відповісти
Оху-ынский (русский - по монгольському) тенісист Медведєв вимагав вигнати з Олімпіади журналіста за питання про допінг: "Я більше не хочу його бачити"

https://www.youtube.com/watch?v=bo2q_Q_c6us&t=12s

19:07 хв выдео
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29.07.2021 10:13 Відповісти
а шо он о себе возомнил?))) можно подумать ему везде рады ...
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29.07.2021 10:20 Відповісти
США обыграли команду ROC в финале олимпийского баскетбольного турнира 3х3 со счетом 18-15.

Російський тенісист Медведєв вимагав вигнати з Олімпіади журналіста за питання про допінг: "Я більше не хочу його бачити" - Цензор.НЕТ 4344
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29.07.2021 10:22 Відповісти
а сам он не хочет сдать на допинг?
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29.07.2021 10:51 Відповісти
У медведа ломка
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29.07.2021 11:05 Відповісти
***** это в твоей парашке,журналистов не во что не ставят!!!Дома будешь журношлюх посылать Одаробло!!!
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29.07.2021 11:32 Відповісти
Это не чилийский журналист.... Одежду чилийского журналиста можно купить в любом магазине... И вообще он в отпуске, поехал в Японию и заблудился!
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29.07.2021 14:07 Відповісти
а тебя мельдониевого ублюка кто там хочет видеть?...
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29.07.2021 14:35 Відповісти
Путинское ***** Этот Меdвеdев!!
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29.07.2021 14:39 Відповісти
Наигралася Мишка на Олимпиаде!!!Поделом.
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29.07.2021 15:31 Відповісти
 
 