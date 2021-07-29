"Укрзалізниця" зможе економити кілька мільярдів гривень на рік на закупівлях електроенергії, - Кубраков
Це стало можливим завдяки постанові Кабінету Міністрів "Про внесення змін до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами".
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.
Так, за словами глави міністерства Олександра Кубракова, своїм рішенням Кабмін дозволив "Енергоатому" та іншим суб'єктам Державної генерації продавати електроенергію "Укрзалізниці" за спеціальною спрощеною процедурою на період до 3-х років.
Чинна до цього часу організація закупівель нерідко призводила до збоїв у поставках електроенергії, що негативно позначалося на роботі УЗ.
При цьому витрати "Укрзалізниці" на електроенергію в 2019 році становили 8,48 млрд грн, а в 2020 - 7,6 млрд грн.
"Це хороший прецедент взаємовигідної кооперації державних гравців, оскільки "Укрзалізниця", маючи прогнозований та рівний графік споживання електроенергії є ідеальним клієнтом для НАЕК "Енергоатом"" – зазначив Кубраков.
Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу Президента, координатор програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що для модернізації рухомого складу УЗ між Україною та Францією досягнуто домовленості про поставку 130 електричних локомотивів виробництва компанії Alstom.
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Про це https://reyestr.court.gov.ua/Review/96430016 свідчать дані Єдиного реєстру досудових рішень.
"Організатори протиправної схеми здійснюють закупівлю вугілля, видобуток якого проводиться саме на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, з використанням для надання вигляду правомірності господарських операцій, підроблених товарно-супровідних документів та суб'єктів господарювання, зареєстрованих на території Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Польща та інших іноземних держав", - йдеться в судовому документі.
(ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ 2019, 16:26....)
Результат: тарифы УВЕЛИЧИЛИСЬ почти вдвое...
Теперь Кубраков несет новую Дичь... Результаты уже прогнозируемые ...только не ясно, на сколько подорожает проезд и ж/д перевозки... 😊