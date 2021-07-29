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Більшість народних депутатів не братимуть участі в з'їзді "Голосу" і залишають партію, - Устінова. ДОКУМЕНТ+ІНФОГРАФІКА

Більшість народних депутатів не братимуть участі в з'їзді

Сьогодні, 29 липня, має відбутися з'їзд партії "Голос". Частина народних депутатів від цієї політсили заявила про вихід з партії на знак протесту проти, за їхніми словами, "рейдерства" партії нинішньою главою Кірою Рудик.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написала нардепка "Голосу" Олександра Устінова, передає Цензор.НЕТ.

"Finita la commedia або з'їзд "Голосу" сьогодні, як чергова профанація керівництва та цементування контролю Кіри Рудик над партією. Більшість народних депутатів не братимуть участі у з'їзді партії Голос та покидають партію", - заявила Устінова.

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"На жаль керівництво в особі Кіри Рудик та контрольована нею політична рада "Голосу" штучно створили умови, за яких 75% партійців та місцевих депутатів не будуть представлені на з'їзді. З'їзд формувався виходячи не з кількості партійців та депутатів, представлених у місцевих громадах, а за лояльністю до керівництва", - пояснила політик.

"Хочемо нагадати, що кілька місяців тому 75% партійців та більшість осередків вийшла із публічними заявами, вимагаючи від керівництва партії Кіри Рудик піти з керівних посад та обрати нове керівництво на прозорих демократичних внутріпартійних виборах, змінивши Статут на більш демократичний. Натомість керівництво партії:

- проігнорувало вимогу демократизації Статуту та пропорційного представництва організацій на з’їзді. Навіть право бути присутнім на заходах партії у членів Голосу намагаються забрати. Вже на цьому з’їзді за рішенням керівництва лише 3 представника погоджених керівництвом матимуть змогу бути присутніми і лише 1 з правом голосу. Долю партії вирішуватимуть люди, які лише "номінально" керують осередками, в яких немає жодних партійців та вони не представлені в місцевих радах. Всю інформацію щодо контролю осередків можна переглянути тут;

- визначило, що зміни до Статуту передбачають участь у заходах лише окремих членів, спеціально делегованих керівництвом партії;

- змінило в "ручному режимі" всіх "неугодних" керівників осередків, призначивши там лояльних до себе людей (приклад Дніпропетровської, Чернівецької, Харківської, Херсонської організацій). Більше інформації про це тут;

- створило 5 нових осередків, в яких немає реальних представників політсили. Вони існують виключно на папері, а керувати ними призначили помічників голови партії чи лояльних до керівництва партії депутатів Київської міської ради від Голосу (керівником осередку в столиці також є Кіра Рудик);

- штучно створює перепони для участі в з’їзді окремим делегатам, як наприклад Володимиру Цабалю від Тернопільського осередку, хоча він був представником від цієї організації на кількох попередніх з’їздах", - пояснила Устінова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Устінова: Київський осередок "Голосу" запросив спікером фігуранта антикорупційних розслідувань Бондаренка

"Зважаючи на повне ігнорування позиції більшості членів партії та організацій, які їх представляють з боку керівництва, ми бойкотуємо даний захід та виходимо з членів партії. Голосу більше не існує як партії, за якою стояли потужні команди та осередки. Тепер це партія імені однієї людини - Кіри Рудик, яка (партія) існує виключно на папері. Саме тому для нас наразі найголовніше це зберегти команди та людей, а не відбілювати своєю присутністю ганебні вчинки та голосування в приватних інтересах керівництва партії. Закликаємо осередки підтримати цю заяву та не брати участь у профанації, єдиною метою якої є зацементувати контроль партії Голос за Кірою Рудик. Заяву про вихід з партії додаю, а також карту, на якій показано як 2 місяці тому 75% партійців вийшло з вимогами зміни керівництва партії, та також нову ілюстрацію, як за 2 місяці керівництво партії та фракції змінило керівників осередків та наплодило фейкових нових, аби мати котроль на зїзді. Це - чистої води рейдерство. Зло перемагає тільки в короткостроковій перспективі, а принципи і цінності завжди. Доведено українцями", - резюмувала Устінова.

"Ми вдячні колегам за спільну роботу і з повагою ставимося до їхнього рішення вийти з партії, бо дійсно останні події доводять, що спільна робота з будівництва партії неможлива. При цьому ми підкреслюємо, що базових ідеологічних розбіжностей з колегами в нас немає. І впевнені, що вони розуміють, що як депутати, обрані від партії "Голос", мають продовжити виконувати програму партії, з якою ми виграли вибори", - відповіли у пресслужбі партії "Голос".

Більшість народних депутатів не братимуть участі в зїзді Голосу і залишають партію, - Устінова 01
Більшість народних депутатів не братимуть участі в зїзді Голосу і залишають партію, - Устінова 02
Більшість народних депутатів не братимуть участі в зїзді Голосу і залишають партію, - Устінова 03
Більшість народних депутатів не братимуть участі в зїзді Голосу і залишають партію, - Устінова 04
Більшість народних депутатів не братимуть участі в зїзді Голосу і залишають партію, - Устінова 05
Більшість народних депутатів не братимуть участі в зїзді Голосу і залишають партію, - Устінова 06

Детальніше про ситуацію в партії "Голос" читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Четверговий з’їзд "Голосу": останній шанс домовитись чи останній день Помпеї?" тут.

Автор: 

з’їзд (120) Голос партія (513) Устінова Олександра (113) Рудик Кіра (104)


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Топ коментарі
+27
изначально партия била фейком
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29.07.2021 10:25 Відповісти
+26
зато ЛИШЬ БЫ НЕ ПОРОХ!!! Партия тупых уродов не может поделить кремлевские деньги, которые их заплатили в 2019 за оттягивание голосов
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29.07.2021 10:25 Відповісти
+23
Поматросили и бросили. Мавр сделал дело - мавр свободен.
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29.07.2021 10:24 Відповісти
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Яскравий і закономірний кінець неідеологічної партії вождистського типу. І хоч би слово хто сказав про демократію, демократичні цінності, ідеологію, Конституцію України. Вся ця банда лізла в ВР виключно за одним - грабувати бюджет, відібраний у громадян України.
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29.07.2021 12:26 Відповісти
Не зовсім. Схоже що мета створення партії була у відтягуванні частини голосів виборців, забравши їх з проукраїнського електорату, тобто електорату Порошенка. На мій погляд за цим стоять лільководи з Кремля, і зробили це за гроші українців. "Мавр зробив свою справу..."
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29.07.2021 13:31 Відповісти
Бред сивої кобили.
Тільки зомбовані порохоботи вважають ПеПо проукраїнським.. Величезна масса патріотів голосувало проти нього і досі не жаліють за свій вчинок, хоч і голосувало за Зеленського з тяжким серцем. Лише б ця аморальна наскрізь брехлива істота, яка злила в унітаз всі ідеали і мрії Майдану, не залишалась при владі.

Просто цитую деякі статті з Закону про Судоустрій і Статус Суддів, підписані ПеПо в 2016 році.

Розділ ХІІ, п.24. Оклад суддів з 1 січня 2020 року.

- для судді місцевого суду - 30 прожиткових мінімумів
- для судді апеляційного і спеціалізованого судів - 50 прожиткових мінімумів
- для судді ВС і КС - 75 прожиткових мінімумів
При прожитковому мінімумі на 1 січня 2020 2102 грн і враховуючи доплати до окладу за посаду, стаж, ступінь і т.п. цей закон і є підставою для зарплат Тупицьких поверх 400тис.грн на місяць. За що? За службу не народу, не державі, а царю.

Друга цитата. Розділ Х, статус судді у відставці. Ст.142.
"... пенсія виплачується судді у відставці в розмірі 50 відсотків суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки грошового утримання судді".

****** 400тис.грн/2 + 2% * (10...20років) стажу = 250...300тис.грн. на місяць. З бюджету! Чистими (без податків)! Порівняйте з пенсією звичайних громадян, обмежених 15 тис.грн на місяць по закону про пенсійне страхування, підписаному тим же ПеПо.

Ст.143. Вихідна "допомога" судді при виході у відставку - 3 місячні винагороди. 400тис.*3 = 1,2млн грн - дрібниці для того, хто і далі буде отримувати з казни (з податків громадян) по 300тис.грн ЧИСТИМИ (без податків) на місяць

Ст.144. Безоплатне медичне і санітарно-курортне лікування судді і членів його сім'ї...
Не досить?

Це хоч якось відповідає ст.8 Конституції (верховенство права), чи ст.24 (громадяни України рівні перед законом? Перед яким законом? Законом про судоустрій, чи законом про пенсійне страхування?

І таких законів, які суперечать Конституції і фактично знищують правову основу існування України, цей царствений "гарант Конституцїї" підписав масу. І закон про держслужбу, і Податковий Кодекс і закон про оподаткування нульових доходів ФОПів...
І це все робилось під псевдопатріотичними (бо тоталітарними) гаслами. Ну чим не копія Пуйла і Гебельса? І на деяких маргіналів (типу вас) це діє. В голові не вкладається Ж8-(

Але все-таки, на щастя, більшість громадян України є громадянами. Для них держава - то вони, а не виживший з розуму царьок, який вважав, що вони безголосі раби і брехнею про патриотизм змусити їх бути покірними йому і його антиконституційній системі.
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29.07.2021 14:17 Відповісти
Ти совок, за патріотів України не розписуйся, твоя адженда в кращому випадку урср
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29.07.2021 15:13 Відповісти
"Это какой -то позор". ("Собачье сердце" Булгаков.)
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29.07.2021 12:27 Відповісти
Покидают! С последующей перепродажей своего голоса.
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29.07.2021 13:19 Відповісти
все буде добре
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29.07.2021 13:26 Відповісти
найгірше те, що на майбутні вибори замутять новий політичний проект, яки за гроші олігархів пролізе в вр і буде розвалюватися з перших секунд отримання мандатів.
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29.07.2021 14:13 Відповісти
Що б таке не казали про українських "тупих" виборцях ... може голосують вони ни звилінами , а м"язом міокарди -- не спростовую це . Але з часом виборці завжди дуже добре бачать й йще краще -- чуйкою чують смердячий "аромат" олігархічних впливів .
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29.07.2021 18:29 Відповісти
Партії "Свобода" 28 років , партії "Батьківщина" - 21 рік ... "Батьківщина" до речі жодної каденції не пропустила , але була в опозиції 17 років з 21 . Й не має за собою жодного олігарха й жодного медіа ... "Голосу" тільки 2 роки й за два роки вже Піала и Пінчук , з"язки з фондом Сороса й відкрита підтримка розпродажу української землі іноземцям !
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29.07.2021 18:26 Відповісти
Брехливий Вакарчук казав, що партія бере гроші у спонсорів, але їм нічого не обіцяє. Яка мерзотна брехня. Хто буде спонсорувати без вигоди. Та й по голосуванням добре видно для кого вони голосують. Не думав , що Вакарчук таке лайно.
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30.07.2021 00:07 Відповісти
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