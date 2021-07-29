Більшість народних депутатів не братимуть участі в з'їзді "Голосу" і залишають партію, - Устінова. ДОКУМЕНТ+ІНФОГРАФІКА

Сьогодні, 29 липня, має відбутися з'їзд партії "Голос". Частина народних депутатів від цієї політсили заявила про вихід з партії на знак протесту проти, за їхніми словами, "рейдерства" партії нинішньою главою Кірою Рудик.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написала нардепка "Голосу" Олександра Устінова, передає Цензор.НЕТ.

"Finita la commedia або з'їзд "Голосу" сьогодні, як чергова профанація керівництва та цементування контролю Кіри Рудик над партією. Більшість народних депутатів не братимуть участі у з'їзді партії Голос та покидають партію", - заявила Устінова.

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"На жаль керівництво в особі Кіри Рудик та контрольована нею політична рада "Голосу" штучно створили умови, за яких 75% партійців та місцевих депутатів не будуть представлені на з'їзді. З'їзд формувався виходячи не з кількості партійців та депутатів, представлених у місцевих громадах, а за лояльністю до керівництва", - пояснила політик.

"Хочемо нагадати, що кілька місяців тому 75% партійців та більшість осередків вийшла із публічними заявами, вимагаючи від керівництва партії Кіри Рудик піти з керівних посад та обрати нове керівництво на прозорих демократичних внутріпартійних виборах, змінивши Статут на більш демократичний. Натомість керівництво партії:

- проігнорувало вимогу демократизації Статуту та пропорційного представництва організацій на з’їзді. Навіть право бути присутнім на заходах партії у членів Голосу намагаються забрати. Вже на цьому з’їзді за рішенням керівництва лише 3 представника погоджених керівництвом матимуть змогу бути присутніми і лише 1 з правом голосу. Долю партії вирішуватимуть люди, які лише "номінально" керують осередками, в яких немає жодних партійців та вони не представлені в місцевих радах. Всю інформацію щодо контролю осередків можна переглянути тут;

- визначило, що зміни до Статуту передбачають участь у заходах лише окремих членів, спеціально делегованих керівництвом партії;

- змінило в "ручному режимі" всіх "неугодних" керівників осередків, призначивши там лояльних до себе людей (приклад Дніпропетровської, Чернівецької, Харківської, Херсонської організацій). Більше інформації про це тут;

- створило 5 нових осередків, в яких немає реальних представників політсили. Вони існують виключно на папері, а керувати ними призначили помічників голови партії чи лояльних до керівництва партії депутатів Київської міської ради від Голосу (керівником осередку в столиці також є Кіра Рудик);

- штучно створює перепони для участі в з’їзді окремим делегатам, як наприклад Володимиру Цабалю від Тернопільського осередку, хоча він був представником від цієї організації на кількох попередніх з’їздах", - пояснила Устінова.

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"Зважаючи на повне ігнорування позиції більшості членів партії та організацій, які їх представляють з боку керівництва, ми бойкотуємо даний захід та виходимо з членів партії. Голосу більше не існує як партії, за якою стояли потужні команди та осередки. Тепер це партія імені однієї людини - Кіри Рудик, яка (партія) існує виключно на папері. Саме тому для нас наразі найголовніше це зберегти команди та людей, а не відбілювати своєю присутністю ганебні вчинки та голосування в приватних інтересах керівництва партії. Закликаємо осередки підтримати цю заяву та не брати участь у профанації, єдиною метою якої є зацементувати контроль партії Голос за Кірою Рудик. Заяву про вихід з партії додаю, а також карту, на якій показано як 2 місяці тому 75% партійців вийшло з вимогами зміни керівництва партії, та також нову ілюстрацію, як за 2 місяці керівництво партії та фракції змінило керівників осередків та наплодило фейкових нових, аби мати котроль на зїзді. Це - чистої води рейдерство. Зло перемагає тільки в короткостроковій перспективі, а принципи і цінності завжди. Доведено українцями", - резюмувала Устінова.

"Ми вдячні колегам за спільну роботу і з повагою ставимося до їхнього рішення вийти з партії, бо дійсно останні події доводять, що спільна робота з будівництва партії неможлива. При цьому ми підкреслюємо, що базових ідеологічних розбіжностей з колегами в нас немає. І впевнені, що вони розуміють, що як депутати, обрані від партії "Голос", мають продовжити виконувати програму партії, з якою ми виграли вибори", - відповіли у пресслужбі партії "Голос".













Детальніше про ситуацію в партії "Голос" читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Четверговий з’їзд "Голосу": останній шанс домовитись чи останній день Помпеї?" тут.