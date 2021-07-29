УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10780 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 319 15

Вакцини проти COVID-19 можна комбінувати, оскільки всі вони спрямовані проти шипоподібного протеїну, - академік Комісаренко

Вакцини проти COVID-19 можна комбінувати, оскільки всі вони спрямовані проти шипоподібного протеїну, - академік Комісаренко

У всьому світі не вистачає вакцин. Тому, коли приходить час робити друге щеплення, можуть використовуватися вакцини іншого виробника. У багатьох країнах вже прийняті протоколи, що дозволяють це робити.

Чи дійсно ефективна така практика під час боротьби з COVID-19, "Фактам ICTV" розповів директор Інституту біохімії ім. А.В. Палладіна, академік Сергій Комісаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Дійсно, можна вакцинуватися різними препаратами, і так рекомендує ВООЗ, – відповів академік. – Практично всі вакцини, які є в Україні, які прийняті у світі, спрямовані проти шипоподібного протеїну. Проти S-протеїну. Інформація про цей протеїн може передаватися за допомогою ДНК, мРНК. Всі вони спрямовані проти тієї молекули на поверхні вірусу, яка відповідає за зв’язування вірусу із відповідними рецепторами на клітинах людини, що призводить до проникнення вірусу в клітини. І тому, зрозуміло, що ця інформація може бути використана для повторної вакцинації. Тобто, можна вакцинуватися Astra Zeneca, а потім другий раз – Pfizer або Moderna".

Людям, які хворіли на тяжку форму коронавірусу, академік Комісаренко радить робити одне щеплення, а два потрібні тоді, коли людина не хворіла, або ж хворіла безсимптомно, і імунна відповідь у неї сформувалася дуже легка. У нас же двома дозами вакцинуються і ті, що не хворіли, і хто перехворів.

"Я думаю, що це трошки зайве, тому що у нас не так уже й багато вакцин, – сказав Сергій Комісаренко. – Хоча і є вибір, але не настільки їх багато кількісно, щоб провести масову вакцинацію населення України. Тому я б рекомендував людям, що хворіли і мають потужну відповідь, робити одне щеплення через три місяці після одужання. Тому що захворювання – це як перша імунізація суцільним вірусом. Як, наприклад, імунізація вакциною CoronaVac".

На запитання, чи є дослідження в Україні або у світі щодо комбінації тих чи інших вакцин, академік Сергій Комісаренко відповів, що такі дослідження є, але, на жаль, не в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масковий режим можуть скасувати лише тоді, коли вакцинується велика частина населення, - головний санлікар Кузін

Країною, яка є зразком дослідження всього, що стосується Covid-19, є Китай. Це дорога процедура, потрібно взяти і відстежити велику кількість аналізів. Але там ретельно обстежують всіх, хто хворів.

У нас же лікують симптоми, оскільки специфічних ліків немає. Немає й нових протоколів із комбінуванням вакцин. Але що робити, коли у нас була одна вакцина, потім її не стало, з’явилися інші, і однак їх не вистачає.

"Я повторюю, що можна вакцинуватися іншою вакциною, – зауважив академік. – Тому що всі вакцини спрямовані проти шипоподібного протеїну, та можливо, інші вакцини бачать на ньому різні антигенні детермінанти, які розпізнаються імунною системою. Тобто, можливо, імунна відповідь буде більш широкою.

Чи спрацюють ці вакцини проти нових штамів? Важко сказати, оскільки вакцини, про які ми зараз говоримо, створювалися проти первинного уханьського варіанту. Але вони ефективні проти тяжкого перебігу хвороби.

Щодо вакцинації дітей, уже дві вакцини ВООЗ дозволила для щеплення підлітків віком від 12 років. Усі рекомендації робляться на основі клінічних випробувань.

Спочатку під час клінічних досліджень брали чутливих до вірусу людей, а діти хворіли менше. Потім коло вакцинованих почало розширюватися, і на основі нових досліджень дійшли висновку, що дітей віком від 12 років також можна щепити від коронавірус

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Комісаренко Сергій (11)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Чего только уже не придумают эти коронобесы...Андерсон отдыхает..
показати весь коментар
29.07.2021 10:43 Відповісти
+1
Поскольку толку с них всё равно както не наблюдается - можно колоть шопопало.
Укололся, надел намордник - и пошол домой весь довольный собой.
Может ещё и кюар код выдадут когданить.
показати весь коментар
29.07.2021 10:54 Відповісти
+1
Нічого нового в цьому нема, називається - перехресний імунітет. Звісно, шо існує і з коронами, антитіла до яких мали 80% людства і до цього. Та напевно ти все одно нічого не дізнаєшся, бо це нікому зараз не вигідно. Носи намордники, ширяйся, поливайся антисептиками і не задавай зайвих питань. Взагалі ні про шо не думай, розумнику. )))
показати весь коментар
29.07.2021 11:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чего только уже не придумают эти коронобесы...Андерсон отдыхает..
показати весь коментар
29.07.2021 10:43 Відповісти
Шо ещё за один поц-молекула?
показати весь коментар
29.07.2021 10:51 Відповісти
книжки читай и статьи научные есть лёгкие для ознакомления. Тюремная культура хорошего тебе не даст.
показати весь коментар
29.07.2021 11:43 Відповісти
В тюрьме пока небыл,да и ты не зарекайся...
Пруфы на книжечки...
показати весь коментар
29.07.2021 12:19 Відповісти
Есть ОБЩЕЕ для ВСЕХ коронвирусов антитело, которое эффективно, нужно лишь найти /или синтезировать/ сравнительно безопасный штамм КОРОНОВИРУСА, последствия от которого будут не только нелетальными, но маловредными для здровья и запустить его эпидемию, тогда и не нужна всеобщая вакцинация, имунитет появитья естественным путем /через заболевание/!
показати весь коментар
29.07.2021 10:52 Відповісти
Поподробнее?
показати весь коментар
29.07.2021 10:55 Відповісти
Штамм короновируса, который будет активно вырабатывать в организме это УЖЕ ИЗВЕСТНОЕ науке АНТИТЕЛО и сам будет СРАВНИТЕЛЬНО безвредным или маловредным и станет панацеей для от COVID-19/21, существует он в природе или его нужно ситезировать - это уже другой вопрос!
показати весь коментар
29.07.2021 11:04 Відповісти
Нічого нового в цьому нема, називається - перехресний імунітет. Звісно, шо існує і з коронами, антитіла до яких мали 80% людства і до цього. Та напевно ти все одно нічого не дізнаєшся, бо це нікому зараз не вигідно. Носи намордники, ширяйся, поливайся антисептиками і не задавай зайвих питань. Взагалі ні про шо не думай, розумнику. )))
показати весь коментар
29.07.2021 11:22 Відповісти
россияне уже опробовали свое криворукое детище в китае - что из этого вышло - все знают!
показати весь коментар
29.07.2021 10:59 Відповісти
Оне еще и в Казахстане опробовали. Сейчас там (южный Казахстан) настоящий мортарий. Не сегодня застра введут комендантский час, красную зону и закроют все границы (включая областные, районные и городские). По информации медиков больше болеют уколовшиеся кацапской бодягой. Допускаю, что из-за расслабухи. Ибо кто НЕ кололся, продолжали меры антисептики, маски и т.п.
показати весь коментар
29.07.2021 13:33 Відповісти
Поскольку толку с них всё равно както не наблюдается - можно колоть шопопало.
Укололся, надел намордник - и пошол домой весь довольный собой.
Может ещё и кюар код выдадут когданить.
показати весь коментар
29.07.2021 10:54 Відповісти
Так как у нас мало вакцин.... я бы рекомендовал делать одну прививку...
Академик, ты "думай" не с точки зрения имеющегося количества, а с медицинской необходимости.... А то тут скоро и проффэсор Янукович будет давать необходимые советы...
показати весь коментар
29.07.2021 11:37 Відповісти
академик гугловско-википедийных наук, Кива-подростающее поколение
показати весь коментар
29.07.2021 11:51 Відповісти
Типа пиво и водяру можно комбинировать всеравно вставит. там и там алкоголь в разной концентрации плюс сивушные маслы
показати весь коментар
29.07.2021 13:12 Відповісти
 
 