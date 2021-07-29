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Ткаченко заперечує можливу відставку восени: ОП і Кабмін не ведуть жодних серйозних розмов

Ткаченко заперечує можливу відставку восени: ОП і Кабмін не ведуть жодних серйозних розмов

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що інформація про його можливу відставку восени є "чутками".

Про це міністр заявив в інтерв'ю НВ, інформує Цензор.НЕТ.

Ткаченко зазначив, що "жодних серйозних розмов з цього приводу ні керівництво фракції, ні парламенту, ні Офісу, ні Кабміну не веде".

За словами глави Мінкульту, під час призначення на посаду в нього була розмова з президентом про KPI (ключові показники ефективності. - Ред.), які він має продемонструвати.

Ткаченко зазначив, що зараз із цим справляється на 80%.

"Я кажу про ключові напрямки, які ми визначили з президентом - Велика Реставрація, Подорожуй Україною, екосистема креативних індустрій, діджиталізація та інформаційна безпека", - додав міністр.

Також читайте: У депутатів є претензії до Тарана, Малюськи і Ткаченка, - "слуга народу" Качура

Автор: 

Міністерство культури (763) відставка (1473) Ткаченко Олександр (509)


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29.07.2021 10:58 Відповісти
Ща допилит одесскую киностудию, и сам уйдёт...
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29.07.2021 11:01 Відповісти
Финансирование убыточных отраслей экономики (Большая Реставрация, Путешествуй Украиной) не лежит на плечах тех отраслей, которые экономика почему-то привыкла считать своей отраслью, с белой завистью посматривая на кусок для оттяпывания с отраслей, которые молодым кабинетом министров финансируются пожирнее и побагаче
( диджитализация и информационная безопасность ), в силу того, что они решили , что это самый оптимальный вклад для их личных финансовых активов.
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29.07.2021 11:02 Відповісти
Ткаченко отрицает возможную отставку / Яценюка ,Кличко, Порошенко, Квартал 95 изображает придурками. В отличие от Коломойского -он снисходительно похлопывает по плечу Порошенко и непрерывно хохмит как бы мудро- многозначительно. Действительно, главный кадровик Украины с юмором. Директором Украинского института национальной памяти Коломойский ставит еврея Дробовича. Вора Ткаченко, укравшего культурное достояние Украины Одесскую киностудию назначает министром культуры. Шкарлета, укравшего диссертацию, ставит министром образования и науки. Подозреваемого в госизмене Тарана назначает министром обороны. Украинцы тоже посмеялись бы вместе с Коломойским, гражданином Израиля, военного союзника Путина. Если бы не война.
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29.07.2021 11:05 Відповісти
Этот пурис явно не на своём месте. Ему для воровства надо другую кормушку давать.
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29.07.2021 11:14 Відповісти
Плиз, назовите хоть одну падлу из этой ЗЕшоблы, что на своём месте? 🤣
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29.07.2021 11:37 Відповісти
Он если что опять уйдет на говноканал беня+зеля,дальше брехню тиражировать с мосейчучкой.
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29.07.2021 11:46 Відповісти
Ну, с Ткаченко, может, и не ведут... серьезных разговоров.
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29.07.2021 11:20 Відповісти
ЗЕ-команда в парламенті , міністр Ткаченко всі свої зусилля напрвляли на відтермінуванння вводу в дію положень закону про мову . А ці зусилля мали бути напрвлені на виконанні термінів вводу в дії закону. .ГЕТЬ МІНІСТРА ТА ДЕПУТАТІВ , ЩО НЕ ВИКОНУЮТЬ ЗАКОНИ !!
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29.07.2021 15:15 Відповісти
 
 