Ткаченко заперечує можливу відставку восени: ОП і Кабмін не ведуть жодних серйозних розмов

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що інформація про його можливу відставку восени є "чутками".

Про це міністр заявив в інтерв'ю НВ, інформує Цензор.НЕТ.

Ткаченко зазначив, що "жодних серйозних розмов з цього приводу ні керівництво фракції, ні парламенту, ні Офісу, ні Кабміну не веде".

За словами глави Мінкульту, під час призначення на посаду в нього була розмова з президентом про KPI (ключові показники ефективності. - Ред.), які він має продемонструвати.

Ткаченко зазначив, що зараз із цим справляється на 80%.

"Я кажу про ключові напрямки, які ми визначили з президентом - Велика Реставрація, Подорожуй Україною, екосистема креативних індустрій, діджиталізація та інформаційна безпека", - додав міністр.

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