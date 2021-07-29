Ткаченко заперечує можливу відставку восени: ОП і Кабмін не ведуть жодних серйозних розмов
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що інформація про його можливу відставку восени є "чутками".
Про це міністр заявив в інтерв'ю НВ, інформує Цензор.НЕТ.
Ткаченко зазначив, що "жодних серйозних розмов з цього приводу ні керівництво фракції, ні парламенту, ні Офісу, ні Кабміну не веде".
За словами глави Мінкульту, під час призначення на посаду в нього була розмова з президентом про KPI (ключові показники ефективності. - Ред.), які він має продемонструвати.
Ткаченко зазначив, що зараз із цим справляється на 80%.
"Я кажу про ключові напрямки, які ми визначили з президентом - Велика Реставрація, Подорожуй Україною, екосистема креативних індустрій, діджиталізація та інформаційна безпека", - додав міністр.
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