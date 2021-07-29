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Новини Газова війна
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Сенатори-республіканці мають намір блокувати призначення в Мінфін США: вимагають санкцій проти "Північного потоку-2"

Сенатори-республіканці мають намір блокувати призначення в Мінфін США: вимагають санкцій проти

Республіканці-члени Банківського комітету Сенату США повідомили Мінфіну, що збираються блокувати призначення у відомство двох кандидатур, поки адміністрація не введе санкції проти компанії Nord Stream II AG (NS2AG).

Про це в листі до міністра фінансів Дженет Єллен заявили 14 сенаторів Комітету, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Газопровід "Північний потік-2" прямо завдає шкоди безпековим національним інтересам США та наших союзників і партнерів. Якщо він буде завершений, проєкт збільшить шкідливий вплив Володимира Путіна на Європу, дестабілізує крихку безпеку України та заохотить Росію до нової агресії. Саме тому США, як у часи адміністрації Обами, так і Трампа, рішуче виступали проти ПП2", - наголошують вони.

Сенатори зазначають, що в Конгресі опозиція щодо "Північного потоку-2" є широкою та двопартійною і висловили жаль, що президент Байден змінив курс щодо газопроводу.

Також читайте: Німеччина готова до консультацій щодо "Північного потоку-2", які ініціювала Україна, - уповноважений МЗС ФРН Люттенберг

Хоча держсекретар Блінкен призупинив санкції проти NS2AG згідно з актом про захист енергобезпеки Європи (PEESA) у травні 2021 року, адміністрація не встановила обов’язкових санкцій проти неї згідно з частиною 228 CAATSA, яка вимагає від президента застосувати санкції проти будь-якої іноземної компанії, суттєво залученої до співпраці з особами, які вже перебувають під пов’язаними з Росією санкціями, пишуть сенатори.

Вони нагадують про травневий звіт Дежрдепу де йдеться про такі факти щодо NS2AG, та зазначають, що з публічно доступної інформації про її участь у значних транзакціях з компаніями, щодо яких вже застосовані санкції, включно з "Газпромом", її власником; трубоукладальним судном "Фортуна" та Sovfracht, яка публічно заявляла, що надає обладнання для ПП2.

"Доки адміністрація не виконає частину 228 CAATSA (закону про протидію противникам Америки шляхом санкцій), або адекватним чином не відреагує на відсутність покарання проти NS2AG, ми плануємо блокувати призначення до Мінфіну кандидату Браяна Нельсона та Елізабет Розенберг", - заявили вони. Нельсона та Розенберг номінували на посади, в повноваження яких входить нагляд за виконанням санкцій.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Коментуючи угоду, президент США Джо Байден заявив: Зупинити будівництво "Північного потоку-2" не видавалося можливим.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.

Автор: 

санкції (12249) США (23607) Північний потік (2475) Сенат США (614)


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Топ коментарі
+8
Вот она - система сдержек и противовесов в США!!!!!!!!!!!!!!!!
Молодцы сенаторы!!!!
Покажите, этим предателям мюнхенского сговора средний палец!!!
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29.07.2021 11:23 Відповісти
+5
Вот с кем надо встречаться и общаться.
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29.07.2021 11:20 Відповісти
+5
Зеленский там вообще ничего не выбирает. В этом вопросе от него не зависит ничего. Хотя в каком вопросе от него что-то зависит?
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29.07.2021 11:23 Відповісти
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Вот с кем надо встречаться и общаться.
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29.07.2021 11:20 Відповісти
А чого Зеленський обрав дату, коли Конгрес на канікулах ?
Чи не спеціально...
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29.07.2021 11:21 Відповісти
Зеленский там вообще ничего не выбирает. В этом вопросе от него не зависит ничего. Хотя в каком вопросе от него что-то зависит?
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29.07.2021 11:23 Відповісти
Взагалі-то була чітка новина, що адміністрація Байдена обрала саме цю дату -- 30 серпня.
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29.07.2021 11:50 Відповісти
Не мешайте работать человеку....
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29.07.2021 12:05 Відповісти
сектанти-бідонобіли не можуть в таке повірити.
У них мантра тепер - винуватити лише тлю, а їхній "козак" - "святий і непорочний".
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30.07.2021 01:30 Відповісти
Прочёл комент и вспомнилось.... - Це ти Василь ? А хто ж тоді до мене пристроївся.....???!!!

Ой божечки, я ж така затуркана, така затуркана !!!
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29.07.2021 12:04 Відповісти
Бидон вам не рыжий чмо. Повоняют и успокоятся.
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29.07.2021 11:22 Відповісти
Вот она - система сдержек и противовесов в США!!!!!!!!!!!!!!!!
Молодцы сенаторы!!!!
Покажите, этим предателям мюнхенского сговора средний палец!!!
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29.07.2021 11:23 Відповісти
Мой симпатії завжди були на боці Конгресу США . А от з президентами , американцям чомусь , в новому тисячолітті , не таланить ....
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29.07.2021 11:29 Відповісти
Респуьліканці - це здорова частина американського істеблішменту. Демократи у своєму заграванні з емігрантами, фріками та підарасами вже дійшли до ручки. На фоні деменційного Бідона вже й Трамп виглядає видатним державним діячем.
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29.07.2021 11:35 Відповісти
Давите эту вошь путинскую в Белом Доме.
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29.07.2021 11:41 Відповісти
Молодцы республиканцы.Епите этого старого осла-Байдена и в хвост и в гриву
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29.07.2021 13:12 Відповісти
Що там "великий дружок" України промимрить ?
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30.07.2021 01:29 Відповісти
 
 