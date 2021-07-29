25-35 грн за годину: у Києві планують ввести плату за паркування біля власного будинку

У Києві можуть ввести плату за паркування біля житлових будинків. Парковка біля будинку коштуватиме киянам 25-35 грн за годину.

Про це заявив начальник Інспекції з паркування КМДА Дмитро Рахматуллін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dtp.kiev.ua.

За словами Рахматулліна, столична влада планує брати з водіїв гроші за використання прибудинкової території

Такі заходи він вважає абсолютно обґрунтованими: ніде немає розрахунків, що людина має паркуватися під своїм житлом. Тим більше що земля в більшості будинків належить місту, хоча люди і платять за обслуговування прибудинкової території.

"Звичка всюди паркуватися безкоштовно залишилася, хоча всі ми знаємо, що нічого безкоштовного не існує і кожен квадратний метр столичної землі коштує шалених грошей. Тим більше що сьогодні в більшості таких дворів, особливо в центральній частині міста, паркуються не тільки жителі, а й працівники сусідніх офісів", - говорить Рахматуллін.

У КМДА планують, що платна парковка з'явиться в тих житлових дворах, чия прибудинкова територія належить місту. Жителі будуть про це повідомлені і протягом виділеного періоду зможуть вирішити питання з оформленням землі або ж погодитися на розробку платних паркувальних місць.

Вартість паркування залежатиме від місця розташування: в центрі дорожче, а в спальних районах дешевше. Безкоштовно можна буде залишити машину лише вночі і на вихідні, а так доведеться викласти в центрі - 35 грн/год, зона біля центру - 25 грн/год і 5 грн/год у спальних районах столиці.

Також дивіться: У відповідь на зауваження про неправильну парковку киянин приставив до голови сусіда пістолет. ВІДЕО

Як пише "Апостроф", інформацію про плани ввести в Києві платні парковки біля будинків підтвердив радник заступника голови КМДА, голова Ради з урбаністики Віталій Селик.

За словами Селика, влада обґрунтувала таке рішення браком місць для паркування, а також тим, що швидкі й пожежники не можуть проїхати "запарковані" квартали.

За словами Селика, оплата прибудинкової території не дає мешканцям права на безкоштовну парковку.

"Те, що вони платять 200-300 гривень за обслуговування прибудинкової території, вони платять виключно за прибирання біля свого будинку", - каже Селик.

"Ті паркомісця, які є в старих кварталах міста, я нагадаю, були розраховані для так званої гостьової парковки", - зазначає Селик.

Раніше влада розраховувала, що в більшості жителів міста буде своє місце для паркування або гараж.

"На прикладі старої забудови і забудови 90-х можна пояснити, що перед будинком розташовується 10-20 паркомісць на 100-200 квартир. Це ж несправедливо щодо 90% мешканців будинку, адже все одно платять за прибудинкову територію, а паркується 10 %. А чи справедливо, що одні люди купили собі гараж або паркомісце в підземному паркінгу, а інші паркуються безкоштовно", - додає він.

"Так, зараз у місті існує система, коли люди безкоштовно можуть залишати на місяць автомобіль біля свого будинку. Але, по-перше, вони займають місце потенційних гостей інших мешканців будинку, які не можуть під'їхати. А, по-друге, ми бачили ситуації, коли в деяких житлових комплексах банально швидка або пожежники не можуть проїхати через те, що автомобілі припарковано в два ряди. Це все потрібно унормувати", - заявив Селик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві затверджено нові паркувальні зони: тарифи. КАРТА

Нагадаємо, з 1 липня почали діяти нові тарифи на парковку.

Так, вартість години паркування в I зоні, яка охоплює центральну частину міста, становитиме 35 грн/год.

Вартість у II зоні, на прилеглих до центру територіях - 25 грн/год.

У спальних районах міста вартість залишається без змін - 5 грн/год.

У вихідні дні, а також у робочі дні з 22:00 до 8:00 парковки залишаються безкоштовними.

Оплата за парковку здійснюється безготівковим шляхом через додатки "Київ Цифровий", "Приват 24", Easy Pay або через інтернет-сайти ipay.ua або easypay.ua. Готівкою парковку можна оплатити тільки в терміналі Easy Pay.