25-35 грн за годину: у Києві планують ввести плату за паркування біля власного будинку
У Києві можуть ввести плату за паркування біля житлових будинків. Парковка біля будинку коштуватиме киянам 25-35 грн за годину.
Про це заявив начальник Інспекції з паркування КМДА Дмитро Рахматуллін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dtp.kiev.ua.
За словами Рахматулліна, столична влада планує брати з водіїв гроші за використання прибудинкової території
Такі заходи він вважає абсолютно обґрунтованими: ніде немає розрахунків, що людина має паркуватися під своїм житлом. Тим більше що земля в більшості будинків належить місту, хоча люди і платять за обслуговування прибудинкової території.
"Звичка всюди паркуватися безкоштовно залишилася, хоча всі ми знаємо, що нічого безкоштовного не існує і кожен квадратний метр столичної землі коштує шалених грошей. Тим більше що сьогодні в більшості таких дворів, особливо в центральній частині міста, паркуються не тільки жителі, а й працівники сусідніх офісів", - говорить Рахматуллін.
У КМДА планують, що платна парковка з'явиться в тих житлових дворах, чия прибудинкова територія належить місту. Жителі будуть про це повідомлені і протягом виділеного періоду зможуть вирішити питання з оформленням землі або ж погодитися на розробку платних паркувальних місць.
Вартість паркування залежатиме від місця розташування: в центрі дорожче, а в спальних районах дешевше. Безкоштовно можна буде залишити машину лише вночі і на вихідні, а так доведеться викласти в центрі - 35 грн/год, зона біля центру - 25 грн/год і 5 грн/год у спальних районах столиці.
Як пише "Апостроф", інформацію про плани ввести в Києві платні парковки біля будинків підтвердив радник заступника голови КМДА, голова Ради з урбаністики Віталій Селик.
За словами Селика, влада обґрунтувала таке рішення браком місць для паркування, а також тим, що швидкі й пожежники не можуть проїхати "запарковані" квартали.
За словами Селика, оплата прибудинкової території не дає мешканцям права на безкоштовну парковку.
"Те, що вони платять 200-300 гривень за обслуговування прибудинкової території, вони платять виключно за прибирання біля свого будинку", - каже Селик.
"Ті паркомісця, які є в старих кварталах міста, я нагадаю, були розраховані для так званої гостьової парковки", - зазначає Селик.
Раніше влада розраховувала, що в більшості жителів міста буде своє місце для паркування або гараж.
"На прикладі старої забудови і забудови 90-х можна пояснити, що перед будинком розташовується 10-20 паркомісць на 100-200 квартир. Це ж несправедливо щодо 90% мешканців будинку, адже все одно платять за прибудинкову територію, а паркується 10 %. А чи справедливо, що одні люди купили собі гараж або паркомісце в підземному паркінгу, а інші паркуються безкоштовно", - додає він.
"Так, зараз у місті існує система, коли люди безкоштовно можуть залишати на місяць автомобіль біля свого будинку. Але, по-перше, вони займають місце потенційних гостей інших мешканців будинку, які не можуть під'їхати. А, по-друге, ми бачили ситуації, коли в деяких житлових комплексах банально швидка або пожежники не можуть проїхати через те, що автомобілі припарковано в два ряди. Це все потрібно унормувати", - заявив Селик.
Нагадаємо, з 1 липня почали діяти нові тарифи на парковку.
Так, вартість години паркування в I зоні, яка охоплює центральну частину міста, становитиме 35 грн/год.
Вартість у II зоні, на прилеглих до центру територіях - 25 грн/год.
У спальних районах міста вартість залишається без змін - 5 грн/год.
У вихідні дні, а також у робочі дні з 22:00 до 8:00 парковки залишаються безкоштовними.
Оплата за парковку здійснюється безготівковим шляхом через додатки "Київ Цифровий", "Приват 24", Easy Pay або через інтернет-сайти ipay.ua або easypay.ua. Готівкою парковку можна оплатити тільки в терміналі Easy Pay.
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Продавайте обратно, если нет ума заработать на парковку.
Пойди докажи, что машина жлоба стояла под домом не 5 минут, а всю ночь.
Я шёл домой по тихой улице своей
А мне навстречу нагло пёр капитализм
Звериный лик свой скрыв под маской "Жигулей"!
Я по подземным переходам не пойду!
Визг тормозов мне - как роман о трёх рублях
За то ль я гиб и мёр в семнадцатом году
Чтоб частный собственник глумился в "Жигулях"?
Он мне не друг и не родственник
Он мне - заклятый враг
Очкастый частный собственник
В зелёных, серых, белых "Жигулях"!
Но ничего, я к старой тактике пришёл
Ушел в подполье - пусть ругают за прогул!
Сегодня ночью я три шины пропорол
Так полегчало - без снотворного уснул!
Дверь проломить - куплю отбойный молоток
Электродрель - попробуй крышу пропили!
Не дам порочить наш совейский городок
Где пиво варят под названием "Жигули"!
И он мне не друг, и не родственник
И он мне - заклятый враг
Очкастый частный собственник
В зелёных, серых, белых "Жигулях"!
В. Высоцкий.
в тему
Гроші не смердять.
Эту проблему нужно решать комплексно. Просто сделать платную парковку под домами, в т.ч. у чёрта на куличках - это не решение, это просто желание подзаработать.
Про плохие грунты - смешно. 25-этажки строить - грунты хорошие, а паркинг - плохие? Во всём мире везде строят подземные паркинги, и только Киев уникальный?
Ну а куда деньги денут, всем полагаю и так ясно.
Я купил землю и построил там дом. Мне на моей земле все бесплатно.
А у вас даже квартиры на коммунальной земле стоят. Вам ещё плату за землю под высокой ввести нужно.
Земля под пятном здания на период строительства в аренде , а после ввода в эксплуатацию - решением совета депутатов коммуны передаётся в собственность собственников недвижимости
Він же всі кошти з місцевих бюджетів позабирав, чимось треба поповнювати.
До того ж, Зе сказав - в українців грошей багато. Нада стріч.
Будуєте житловий масив - будуйте багатоярусні паркінги і т.п.. Але ж ні!
Может хоть таким способом народ продвинется в организации ОСББ !
естессно являются госсобственностью - хочешь срать - плати!!!
https://censor.net/ru/news/3279854/kiev_ne_rassmatrivaet_vozmojnost_poluchat_sredstva_za_parkovku_vo_dvorah_domov_kgga
https://censor.net/ru/news/3279854/kiev_ne_rassmatrivaet_vozmojnost_poluchat_sredstva_za_parkovku_vo_dvorah_domov_kgga
3384https://censor.net/ru/news/3279854/kiev_ne_rassmatrivaet_vozmojnost_poluchat_sredstva_za_parkovku_vo_dvorah_domov_kgga#comments
29.07.2021 18:18
Не скрізь передбачені паркінги.
Двічі на тиждень вулицю чистять (з 1-го квітня по 1-ше грудня), тоді переставляють, хто вдома.
за неименем других парковок - представляете как зеленье своих авец пострижет, та и не свих тоже?
аплодирую бабе бене - тот на ровном месте всех ограбит и тупого в глух придурка подставит...
не р о с к о ш ь ,
а средство передвижения . О. Бендер.
Стоил 750 долларов USA, выпущено было 15 млн .ед и можно было брать в кредит .
И это начало 20- го века.
А нищеброды до сих пор спорят куда это авто поставить.
Если это место будет закреплено и находиться под охраной - за это можно платить.
мысль такая что это доп#зделись те, кто говорил, что кличко не реформатор
25*24=600
600*30=18000
Як вам це, "ніщеброди"?
Только обитать народ.
Мы платим за дороги в виде акциза на бензин.
Этого больше чем достаточно