Данилюк анонсував брифінг про те, як Милованов і ОП зрізають незалежних кандидатів із конкурсу на посаду директора БЕБ

Олександр Данилюк анонсував брифінг про те, як "Милованов і Офіс Президента зрізають незалежних від їхніх кандидатів із конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки".

Про це співзасновник Центру національної стійкості і розвитку, екссекретар РНБО і автор концепції БЕБ Олександр Данилюк пише у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі журналісти! Безпосередньо зараз виїжджаю до 6-го під’їзду Будинку Уряду, щоб провести там брифінг про те, як Милованов і Офіс президента зрізає незалежних від себе кандидатів з конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки. Якщо ви та ваші колеги є поруч – доєднуйтесь будь-ласка!"

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