Данилюк анонсував брифінг про те, як Милованов і ОП зрізають незалежних кандидатів із конкурсу на посаду директора БЕБ
Олександр Данилюк анонсував брифінг про те, як "Милованов і Офіс Президента зрізають незалежних від їхніх кандидатів із конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки".
Про це співзасновник Центру національної стійкості і розвитку, екссекретар РНБО і автор концепції БЕБ Олександр Данилюк пише у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі журналісти! Безпосередньо зараз виїжджаю до 6-го під’їзду Будинку Уряду, щоб провести там брифінг про те, як Милованов і Офіс президента зрізає незалежних від себе кандидатів з конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки. Якщо ви та ваші колеги є поруч – доєднуйтесь будь-ласка!"
Топ коментарі
+14 Прощай немытая раССея
показати весь коментар29.07.2021 11:56 Відповісти Посилання
+7 5 копійок
показати весь коментар29.07.2021 11:59 Відповісти Посилання
+7 Василь Довганенко #437088
показати весь коментар29.07.2021 12:17 Відповісти Посилання
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І "соціологи" по виклику, беззупинно, готують підгрунтя для вазеленської "перемоги".
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1420642098798338052 2 ч В конечном итоге все должны осознать - при власти находится вовсе не политическая сила , а банальная организованная преступная группировка.
Придурок, де твій "інтелект" був, коли ти Зе!Беням підтанцьовував???
Не знаю, що йому обіцяли і хто, коли він переметнувся до зеленої Курви.
Але тепер Данилюку залишається тільки ображатися і анонсувати, бо "бачили очі, що вибирали", а він то реально бачив цей непотріб за "кулісами".
Тому його не жаль, бо він на 100% відповідальний за клоуна-*********** і подальший треш в Україні.