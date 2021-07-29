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Новини
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Данилюк анонсував брифінг про те, як Милованов і ОП зрізають незалежних кандидатів із конкурсу на посаду директора БЕБ

Данилюк анонсував брифінг про те, як Милованов і ОП зрізають незалежних кандидатів із конкурсу на посаду директора БЕБ

Олександр Данилюк анонсував брифінг про те, як "Милованов і Офіс Президента зрізають незалежних від їхніх кандидатів із конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки".

Про це співзасновник Центру національної стійкості і розвитку, екссекретар РНБО і автор концепції БЕБ Олександр Данилюк пише у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі журналісти! Безпосередньо зараз виїжджаю до 6-го під’їзду Будинку Уряду, щоб провести там брифінг про те, як Милованов і Офіс президента зрізає незалежних від себе кандидатів з конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки. Якщо ви та ваші колеги є поруч – доєднуйтесь будь-ласка!"

Також читайте: Данилюк про кадрові перестановки Зеленського в СБУ: "Від зміни місць доданків сума не змінюється"

Данилюк Олександр (911) Милованов Тимофій (418) Офіс Президента (2033) Бюро економічної безпеки (664)


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Топ коментарі
+14
Данилюк анонсировал брифинг о том, как Милованов и ОП срезают независимых кандидатов с конкурса на должность директора БЭБ - Цензор.НЕТ 1815
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29.07.2021 11:56 Відповісти
+7
І оце лохи обрали в дупатути.
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29.07.2021 11:59 Відповісти
+7
Данилюк звісно лайно, а от Мілованов, це таке амбре -принаймі витяжка скунса у кубі.
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29.07.2021 12:17 Відповісти
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Интересно, когда зебил проиграет выборы, то что будет с партией слуг уродов? Зе шобла так и останется в парламенте?
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29.07.2021 11:55 Відповісти
Будуть лізти в інші партії.
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29.07.2021 11:58 Відповісти
Ви вважаєте, що воно добуде каденцію?
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29.07.2021 12:22 Відповісти
А ви вважаєте, що смєтуни підуть його смєтать?
Данилюк анонсував брифінг про те, як Милованов і ОП зрізають незалежних кандидатів із конкурсу на посаду директора БЕБ - Цензор.НЕТ 6487
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29.07.2021 12:46 Відповісти
все пойдут опзж
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29.07.2021 12:40 Відповісти
Це при умові, чесних виборів, в чому я сильно сумніваюсь. Зараз не почнуть проштовхувати електронне голосування, чи ще якусь хрінь. Щоб мати можливість малювати які завгодно відсотки.
І "соціологи" по виклику, беззупинно, готують підгрунтя для вазеленської "перемоги".
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29.07.2021 12:42 Відповісти
Порошенко не дозволить такого свавілля
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29.07.2021 14:04 Відповісти
сядуть усе!
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29.07.2021 14:01 Відповісти
Данилюк анонсировал брифинг о том, как Милованов и ОП срезают независимых кандидатов с конкурса на должность директора БЭБ - Цензор.НЕТ 1815
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29.07.2021 11:56 Відповісти
І оце лохи обрали в дупатути.
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29.07.2021 11:59 Відповісти
та такі самі, як ця хвойда вєрєщщук..
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29.07.2021 12:23 Відповісти
Затычка в любую щель
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29.07.2021 12:13 Відповісти
Данилюк то ещё дерьмо которое не тонет. А зеленая плесень должна идти на ху....тор падлы.
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29.07.2021 12:04 Відповісти
Данилюк звісно лайно, а от Мілованов, це таке амбре -принаймі витяжка скунса у кубі.
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29.07.2021 12:17 Відповісти
так, ви всі, 73/43%зебіли - "дерьмо которое не тонет", "лайно", "витяжка скунса". Ви себе самі вірно охарактеризували.
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29.07.2021 12:35 Відповісти
Його не допустили до конкурсі у зв'язку із невідповідністю дипломів про освіту, але щоб обиратися Президентом України не потрібно взагалі ніяких дипломів (немає вимоги щодо освіти).
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29.07.2021 12:17 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1420642098798338052 2 ч В конечном итоге все должны осознать - при власти находится вовсе не политическая сила , а банальная организованная преступная группировка.
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29.07.2021 12:19 Відповісти
Добавил бы - хреново организованная преступная группировка мудаков.
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29.07.2021 13:02 Відповісти
Данилюку із народної творчості: "А тепер куме, посипте голову перцем..."
Придурок, де твій "інтелект" був, коли ти Зе!Беням підтанцьовував???
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29.07.2021 13:12 Відповісти
данилко наш **********???
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29.07.2021 13:48 Відповісти
Данилюк при Пороху був хорошим спеціалістом.
Не знаю, що йому обіцяли і хто, коли він переметнувся до зеленої Курви.
Але тепер Данилюку залишається тільки ображатися і анонсувати, бо "бачили очі, що вибирали", а він то реально бачив цей непотріб за "кулісами".
Тому його не жаль, бо він на 100% відповідальний за клоуна-*********** і подальший треш в Україні.
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29.07.2021 14:22 Відповісти
 
 