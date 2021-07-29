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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від коронавірусу в Києві померла одна людина, виявлено 195 нових випадків COVID-19, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 195 хворих на коронавірус. Померла одна людина.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, за добу в столиці виявили 195 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Померла одна людина. Загалом від коронавірусу в столиці померли 5230 осіб. Загалом на сьогодні підтверджено 218 585 випадків захворювання.

Захворіли 115 жінок віком від 18 до 83 років, 63 чоловіки віком від 22 до 67 років. А також 7 дівчаток віком від 9 місяців до 14 років і 10 хлопчиків від 3 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 57 хворих на коронавірус.

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Одужали за минулу добу 152 людини. Загалом коронавірус подолали 208 997 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 35, у Солом'янському - 34 та у Святошинському районі - 33 випадки", - зазначив Кличко.

За добу від коронавірусу в Києві померла одна людина, виявлено 195 нових випадків COVID-19, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19791) Кличко Віталій (3536) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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За сутки от коронавируса в Киеве умер один человек, выявлено 195 новых случаев COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 8894
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29.07.2021 11:54 Відповісти
За сутки от коронавируса в Киеве умер один человек, выявлено 195 новых случаев COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 5051
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29.07.2021 11:55 Відповісти
За сутки от коронавируса в Киеве умер один человек, выявлено 195 новых случаев COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 4977
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29.07.2021 11:56 Відповісти
За сутки от коронавируса в Киеве умер один человек, выявлено 195 новых случаев COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 5619
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29.07.2021 11:57 Відповісти
Это,какбэ два дебила-это сила?...
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29.07.2021 12:24 Відповісти
Напоминаем, что всем зэбаранам и пiд-рашкам вакцинироватья НЕ СЛЕДУЕТ!
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29.07.2021 11:54 Відповісти
 
 