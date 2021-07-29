За добу від коронавірусу в Києві померла одна людина, виявлено 195 нових випадків COVID-19, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 195 хворих на коронавірус. Померла одна людина.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, за добу в столиці виявили 195 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Померла одна людина. Загалом від коронавірусу в столиці померли 5230 осіб. Загалом на сьогодні підтверджено 218 585 випадків захворювання.

Захворіли 115 жінок віком від 18 до 83 років, 63 чоловіки віком від 22 до 67 років. А також 7 дівчаток віком від 9 місяців до 14 років і 10 хлопчиків від 3 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 57 хворих на коронавірус.

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Одужали за минулу добу 152 людини. Загалом коронавірус подолали 208 997 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 35, у Солом'янському - 34 та у Святошинському районі - 33 випадки", - зазначив Кличко.