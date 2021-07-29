Столичних прокурора й слідчого, що вимагали у матері фігуранта провадження $5 тисяч, судитимуть, - ДБР
Прокурор і слідчий, які вимагали гроші у матері фігуранта кримінального провадження, постануть перед судом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Правоохоронці тиснули на матір учасника бійки, аби та віддала 5 тис. доларів США. Вони стверджували, що лише так її син зможе уникнути кримінальної відповідальності за спричинення тілесних ушкоджень. Не витримавши тиску, жінка погодилась передати зловмисникам гроші, але попросила зменшити суму.
У грудні 2020 року прокурор та слідчий отримали 2 тис. доларів США у жінки вдома, куди вкотре прийшли з оновленою "пропозицією".
Вже у березні 2021 року слідчі ДБР повідомили обом посадовцям про підозру.
Прокурор обвинувачується у:
підбурюванні до надання службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України), пособництві у проханні та одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).
Слідчий обвинувачується у проханні та одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).
Їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
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