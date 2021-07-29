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Ляшко про застосування в Україні бустерної вакцини: Буде рекомендація ВООЗ - буде ще одне щеплення

Ляшко про застосування в Україні бустерної вакцини: Буде рекомендація ВООЗ - буде ще одне щеплення

В Україні розглядають можливість щеплення бустерною, третьою дозою вакцини Pfizer. Це станеться за умови, якщо ВООЗ надасть відповідні рекомендації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава МОЗ Віктора Ляшко на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Децентралізація".

"Україна розглядає можливість закупівлі на 2022-23 роки додаткових 2 доз вакцини (Pfizer. - Ред.). Якщо буде прийнято рішення після реєстрації регуляторами, в тому числі ВООЗ, що після повного комплексу щеплення потрібно третє бустерне, то ми вийдемо на ще одне щеплення",- сказав Ляшко.

Він зазначив, якщо буде прийнято рішення, що через рік-два потрібно робити знову повний курс щеплення, то МОЗ відповідно вийде на таке рішення. За його словами, Україна до цього готова.

Нагадаємо, компанія Pfizer найближчим часом планує надати дані про проведення випробувань третьої (бустерної) дози препарату.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна зобов'яже осіб, що в'їжджають з Росії та Індії, проходити самоізоляцію, - Ляшко. ВIДЕО

вакцина (4419) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+6
Вы сначала ширялово разработайте с эффективностью хотяб 90% "не заболеть". Потом уж заходите.

Ато сначала бодрячком вещали "95% эффективность", потом "гарантия лёгкой формы", а теперь уже до третьей дозы докатились.

Точно поможет, гарантия? Кто отвечает еслешо?
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29.07.2021 13:22 Відповісти
+6
Всё норм, не трепыхайся. Все уже поняли, что гарантий никаких.
Мне бесплатно не надо.
Мне нужна гарантия.
Её нет.
Идите нахрен с пропагандой и обязаловом.
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29.07.2021 13:48 Відповісти
+3
Иногда возникает мысль что над человечеством проводят эксперимент. И вакцинация проходит путем " втыка" на повезет- не повезет.. ( как впрочем 99,9% всего что у нас происходит в медицине).
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29.07.2021 12:32 Відповісти
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Иногда возникает мысль что над человечеством проводят эксперимент. И вакцинация проходит путем " втыка" на повезет- не повезет.. ( как впрочем 99,9% всего что у нас происходит в медицине).
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29.07.2021 12:32 Відповісти
Скоро как нарики без дозы будем...не за горами и 4я;5я;6я
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29.07.2021 12:38 Відповісти
Вы сначала, например, больных сахарным диабетом этим попугайте. Предложите им "дедовский метод лечения диабета" без инсулина. Такое сокращение населения пойдет, что Билл Гейтс от офигения сам себе чип вставит.
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29.07.2021 13:16 Відповісти
Вы сначала ширялово разработайте с эффективностью хотяб 90% "не заболеть". Потом уж заходите.

Ато сначала бодрячком вещали "95% эффективность", потом "гарантия лёгкой формы", а теперь уже до третьей дозы докатились.

Точно поможет, гарантия? Кто отвечает еслешо?
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29.07.2021 13:22 Відповісти
Хочешь гарантий - застрахуйся. В США так и делают. (Правда, там из высокой цены прививки страхует риски сам производитель). Прививки дорогие, но если что - компенсация. Так что, если адвокат докажет страховой, что ты стал симулировать оргазмы в результате побочных эффектов прививки, то ты - миллионер.
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29.07.2021 13:30 Відповісти
Ну вобщем всё ясно: ширево есть, гарантий нет. Никаких.
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29.07.2021 13:37 Відповісти
Все ясно,ты хочешь, чтобы гарантии были как в США, но для тебя все бесплатно, как в СССР.
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29.07.2021 13:40 Відповісти
Всё норм, не трепыхайся. Все уже поняли, что гарантий никаких.
Мне бесплатно не надо.
Мне нужна гарантия.
Её нет.
Идите нахрен с пропагандой и обязаловом.
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29.07.2021 13:48 Відповісти
При чем тут обязалово? Человек с прививкой пойдет кушать в ресторан, а тебе зачем, ты сам ресторан для вирусов. Причем, бесплатный, как ты и хотел...
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29.07.2021 13:57 Відповісти
Вот это и есть обязалово. Можешь называть ещё сегрегацией.

Что до ресторана для вирусов - так гарантий жеж никаких, следовательно и приколовшийся точно такой же ресторан из себя представляет.
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29.07.2021 14:00 Відповісти
Далеко не точно такой же. Вероятность заражать других, в случае заболевания у него снижена раз в 10 по сравнению с невакцинированным. То есть в оюществе вакцинированных эпидемия быстро сойдет на нет. Но тут на помощь вирусам приходят антиваксеры...
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29.07.2021 14:25 Відповісти
Гарантию даём? Нет? Давай досвиданья.
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29.07.2021 14:26 Відповісти
Не хочу, но альтернатив както не наблюдается.
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29.07.2021 14:31 Відповісти
Хочешь быть общежитием для вирусов - не посещай общественный транспорт и общепит. .
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29.07.2021 14:31 Відповісти
Кстати не посещаю. Имею такую возможность.
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29.07.2021 14:32 Відповісти
За это отдельное спасибо. Я, кстати, тоже. Только в магазин и АЗС. Вчера получил вторую дозу вакцины.
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29.07.2021 14:35 Відповісти
Две маски не забудь надеть. Вряд ли вакцина поможет, так что побереги окружающих.
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29.07.2021 14:37 Відповісти
Лавры Петросяна покоя не дают? Мне и одной хватает.
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29.07.2021 14:46 Відповісти
Это ты зря. Две они вдвое эффективнее. Одна чистый 0, две - 00, уже чтото.
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29.07.2021 14:58 Відповісти
Подари эту шутку Петросяну. Может, он и оценит...
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29.07.2021 15:15 Відповісти
Тут дискурс внезапно поменялся. Обколовшийся, получивший дозу вирусной нагрузки, внезапно может заболеть и, даже если форма легкая, разносить болезнь по окружающим.
К тому же шанс на легкое течение - это только шанс. Не гарантия. Может не повезти. И это если не вылезет сюрприз в виде АТ-зависимого усиления инфекции - феномен хорошо известен для других коронавирусов.
Соответственно, ни о какой остановке эпидемии говорить не приходится. На что было огород городить?
Модель вакцинации от гриппа не устраивала?
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29.07.2021 14:18 Відповісти
Вероятность заражать других, в случае заболевания у вакцинированных снижена раз в 10 по сравнению с невакцинированными. А если бы был эффект ADE, то Израиль сейчас давал бы рекордную дневную смертность при такой заболеваемости. А дневная смертность там очень низкая.
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29.07.2021 14:28 Відповісти
Гарантия есть? Исследования проведены?
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29.07.2021 14:31 Відповісти
Логическое мышление есть?
Это Израиль
805 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

Это Украина
846 new cases and 25 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]

Это Киев

За словами чиновниці, наразі до лікарні у важкому стані госпіталізують набагато молодших людей, аніж у попередні хвилі пандемії.Наразі у реманімації з підтвердженим інфікуванням на штам Дельта COVID-19 перебувають хворі 34 та 44 років. Помер від хвороби 53-річний чоловік.Вчора до реанімації привезли молодого киянина з сатурацією 45. Офіційного підтвердження, що у нього Дельта, наразі немає. Але Антоненко каже, що клінічна картина дуже подібна.

https://24tv.ua/reanimatsiyah-kiyeva-bilshaye-vazhkih-hvorih-zi-novini-kiyeva_n1698409 Наразі серед пацієнтів з Дельтою, які перебувають у важкому стані в Олександрівській лікарні, немає жодного, хто раніше хворів на COVID-19 або пройшов повний курс вакцинації.

А полностью вакцинированных по Киеву около полумиллиона.
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29.07.2021 14:45 Відповісти
Статистика она что дышло - куда повернёшь, туда и вышло.
Здесь например я вижу:
1) в Израиле болеют больше
2) в Израиле лечат лучше
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29.07.2021 14:48 Відповісти
А вот что вижу я
1. Специфического лечения от ковида до сих пор нет. Т.Е. набор поддеживающих препаратов что в Израиле, что в Украине практически одинаков. По обеспеченности ШВЛ тоже дефицита нет ни там ни здесь, обеспечение кислородом тоже.
При большей в 4 раза относительной заболеваемости в Израиле в 100 раз меньше относительная смертность от ковида.
Примерно те же цифры дает Италия. там среди умерших от ковида 1% полностью вакцинированных, а в общем населении их 50%. Следовательно, у полностью вакцинированного примерно в 100 раз меньше вероятность умереть от ковида.
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29.07.2021 15:30 Відповісти
В стране размером с Черкасскую область, которая тотально всех привила, болеет примерно равное число людей со страной, которая имеет в 4 раза большее население и тотально провалила вакцинацию.
Логика? Какая еще логика?
К слову, год назад 29 июля в Израиле умерло 5 человек. Никакой вакцины не было, лечить атипичную пневмонию толком не умели...
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29.07.2021 15:11 Відповісти
Специфического лечения от ковида до сих пор нет. Т.Е. набор поддеживающих препаратов что в Израиле, что в Украине практически одинаков. По обеспеченности ШВЛ тоже дефицита нет ни там ни здесь, обеспечение кислородом тоже.
При большей в 4 раза относительной заболеваемости в Израиле в 100 раз меньше относительная смертность от ковида.
Примерно те же цифры дает Италия. там среди умерших от ковида 1% полностью вакцинированных, а в общем населении их 50%. Следовательно, у полностью вакцинированного примерно в 100 раз меньше вероятность умереть от ковида.

К слову, год и один день назад в Израиле умерло 12 человек.
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29.07.2021 15:34 Відповісти
Я думаю после этого доверие к прививкам в мире упадет еще больше.
Слишком многим станет очевидно, что наука легла под фармацевтическую мафию так плотно, что институты репутации и доказательности уже не работают.
А ведь до этого выпуск фуфломицина тамифлю, где вскрылись прямые подтасовки данных регистрационных исследований, прошел для производителя безнаказанно. Пойманного за руку на махинациях с РКИ. Которые публиковались в рецензируемом журнале.
В Украине распродать это поделие так и не получилось. Утилизировали за собственные деньги
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29.07.2021 13:41 Відповісти
Не переживайте, антиваксеры с восторгом ждут лекарства от ковида и на подобные предупреждения не реагируют. Например:

Ляшко про застосування в Україні бустерної вакцини: Буде рекомендація ВООЗ - буде ще одне щеплення - Цензор.НЕТ 3384 https://censor.net/ua/user/95229

Вы историю о закупках Тамифлю уже забыли? Ну-ну.
https://censor.net/ua/comments/locate/3279100/01921439-635a-71cc-975c-bd3484ee1a6ehttps://censor.net/ua/user/229262

а вы вообще слышали о успехе антиретровирусной терапии СПИДа и лечении геп.С? что ж там вакцинки до сих пор не придумали, а, химик-органик??
https://censor.net/ua/comments/locate/3279100/01921439-6357-7377-bc8d-aa4af7d100b1https://censor.net/ua/user/95229

Вакцины не химики придумывают.
Ты как все еще продолжаешь врать о хлороформе в вакцине Модерна, или успокоился?
https://censor.net/ua/comments/locate/3279100/01921439-6357-7377-bc8d-aa4af83c78a7
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29.07.2021 13:52 Відповісти
Не будет лекарства, как нет его от гриппа и других ОРВИ. Кто хоть немного в теме, с самого начала об этом говорят. И антиваксы этого как правило не отрицают. И они уж точно не отрицают, что ОРВИ относятся к той группе болезней, которая не может быть остановлена массовой вакцинацией. А когда в общем-то неплохое явление, давшее миру немало пользы, превращают в цирк и профанацию - сами толкают людей к антиваксам. Просто нужно меньше врать людям, прикрываясь наукой.
А вот примеры того, как фарммафия пробивается даже через авторитетнейших регуляторов - есть.
Людям придется смириться с тем, что в мире стало на одну ОРВИ больше, независимо от личного отношения к вакцинации.
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29.07.2021 14:02 Відповісти
Ну, если бы у гриппа была летальность как у обычных ОРВИ его бы отдельно из них не выделяли бы. Увы, но летальность ковида слишком высока, чтобы относиться к нему как к банальному ОРВИ.
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29.07.2021 14:21 Відповісти
Грипп выделяют по другой причине - только он способен давать эпидемии и пандемии. Из он достаточно изменчив, чтоб эффективно уклоняться от иммунного подавления (потому и эффективность вакцин только частичная). Варьироваться от легкого ОРЗ до тяжелой пневмонии могут и другие ОРВИ, в этом он не уникален (кроме разве что риновирусов). Их не просто так называют гриппоподобными.
Чем скорее люди смирятся с тем, что в мире на одну ОРВИ больше, тем скорее вернутся к нормальной жизни, оставив врачам их работу. В реанимациях никогда не было ничего приятного, и пусть их ужасы остаются за закрытыми дверями
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29.07.2021 14:54 Відповісти
Напомние любезный, когда последний раз была пандемия или эпидемия гриппа В?
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29.07.2021 15:17 Відповісти
Значимые (для исследователей) вспышки - раз в несколько лет, а вот пандемий за последние полвека не случалось. Потому почти все противогриппозные вакцины и включают на каждый сезон антиген и для этого типа гриппа. Но зачем это знать неэпидемиологу? Тебе от этого не будет ни малейшей пользы.
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29.07.2021 15:34 Відповісти
Да просто это противоречит Вашему же тезису "Грипп выделяют по другой причине - только он способен давать эпидемии и пандемии."
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29.07.2021 15:36 Відповісти
Эпидемические вспышки как раз вполне частое явление. В том числе совместно с типом А. А вот последние крупные пандемии - в основном различные варианты А.
Почему эпидемиологи всегда выделяют и расшифровывают и тип B? Потому что он вызывает эпидемии. Очевидно же. И тип С расшифровывают, хотя человеку он вроде бы не угрожает.
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29.07.2021 15:54 Відповісти
Регулярное ширево инсулином требуется только диабетикам с СД 1-го типа, который очень редок.
Увы, жить при этом типе диабета в любом случае отпущено немного.
Большинство диабетиков 2-го типа вполне могут жить на таблетках, благо их несколько фармакологических групп. А при запущенном диабете, когда реально требуются регулярные инъекции, жить тоже остается немного. Инъекции могут лишь отсрочить смерть, но не избежать. Об излечении речь тем более не идет.

Хотя хороший пример. Пусть ковидобесы ширяются этим дерьмом хоть каждый месяц, вплоть до отказа почек. Думаю многие пожертвовали бы им свою дозу.
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29.07.2021 13:34 Відповісти
Я как бы не собирался переписывать на форум статью из медэнцикопедии о диабете, но если есть энузиасты - я это только приветствую.
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29.07.2021 13:47 Відповісти
И правильно. Некомпетентным в это лучше не лезть. И я вполне серьезно: на эндокринологии можно вывихнуть мозг.
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29.07.2021 13:50 Відповісти
Давайте тогда скрывать от всех, что больные диабетом первого типа часто делают инъекции, а то на эндокринологии можно вывихнуть мозг!
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29.07.2021 14:00 Відповісти
Это особая, очень немногочисленная категория больных. Да и само заболевание - жесткая аутоиммунка вроде РС. Они просто умрут без регулярных инъекций инсулина. Но их очень мало. Самый распространенный тип все же второй.
Так зачем сравнивать отдельную категорию тяжелобольных с массовой вакцинацией здоровых лиц?
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29.07.2021 14:07 Відповісти
Есть люди с паническим страхом уколов. Они готовы получать полноразмерные вирусные РНК, вдыхая воздух с вирусами и чьими-то соплями и слюной, но испытывают мистический ужас, когда небольшой фрагмент РНК, неспособный к размножению им строго дозированно введут в виде инъекции. Я это объяснить не могу.
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29.07.2021 14:18 Відповісти
Потому что ОРВИ - это та группа инфекций, которой большинство может переболеть легко. Это даже не корь, где дело может закончиться коревым менингитом. К тому же в случае заболеваний этого регистра вакцина действительно не гарантирует ничего. Потому что иммунные гипервоспалительные триггеры от вакцины не зависят.
Явная польза есть только при вакцинации групп особого риска. Но они обычно сами знают, что им нужно привиться. Во всяком случае от гриппа они прививаются регулярно, каждый год, совершенно добровольно. В то время как большинству других людей это просто не нужно - они болеют нетяжело. Предотвратить же вспышку невозможно. Остановить эпидемию тоже невозможно - гонконгский грипп ушел сам через 8 лет. А свиной через полтора года. У них свои законы, на которые человек не влияет.
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29.07.2021 14:35 Відповісти
Ну, родственники 52 тысяч умерших от ковида украинцев вряд ли разделяют эту мысль. Тут еще важный момент - про отдаленные последствия введения строго отмеренной дозы участка м-РНК, кодирующее спайковый белок вируса пишут и рассуждают много, а про отдаленные последствия введения неконтролируемого количества самовоспроизводящейся РНК вируса, где есть такой же участок - молчок. Почему?
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29.07.2021 14:58 Відповісти
Никто не хочет вводить себе неконтролируемые количества РНК вируса. Аднака, есть надежда, что пронесёт.

Но, с другой стороны, многие не хотят вводить себе неизвестно что без всяких гарантий.

Неужели до сих по не дошло?
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29.07.2021 15:01 Відповісти
Ну, если в школе курить все учебники, то весь мир вокруг - неизвестно что. Для них главное почаще спрашивать у других: "Продолжаем делать вид, что самый умный на раёне?"
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29.07.2021 15:07 Відповісти
То, что так пишут, неудивительно - полный профиль безопасности мРНК-вакцин можно будет собрать лишь лет через пять. К генноинженерным продуктам в обществе пока еще не слишком доверяют. Но я не слишком верю в отдаленные последствия что того, что другого. Безопасность мРНК-вакцины может быть и без двойного дня. Вопрос эффективности куда интереснее - все предыдущие попытки выпустить мРНК-вакцины от других заболеваний были неудачными. Вакцина от "атипичной пневмонии" 2002/03 тоже провалилась, не дойдя до регистрации.
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29.07.2021 15:47 Відповісти
м-РНК вакцины относительно вовая область и неудачными они были из-за трудностей в стабилизации молекул РНК - они быстро разлагаются даже вне организма. Но химики сделали ряд веществ типа sm-102 которые стабилизируют РНК (небезызвестный Женя-Женя пытался доказать мне, что sm-102 добавляют в вакцины в виде хлорофоменного р-ра. ). Кстати, в этом году стартует первая фаза испытаний м-РНК вакцины от ВИЧ. На животных они уже показали эффективность.
ПС "Вакцина от "атипичной пневмонии" 2002/03 тоже провалилась, не дойдя до регистрации." - Вы уверены, что там вакцину создавали по м-РНК технологии?
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29.07.2021 15:58 Відповісти
не тратьте на него свое время. Это местный дурачок, со слабоумием, цепляющийся к словам, фиглярствующий и кривлющийся паяц. Я так понимаю, недохимик-недоучка и неудачник на пенсии. Что не скажешь - все переврет, и всех убеждает тут вакцинироваться с утра до вечера. На зарплате, что-ли?

там приема нет. Я ему это все писал, что в пишете. Паясничает и начинает свою волынку заново...
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30.07.2021 00:54 Відповісти
А это местный гений Женя-Женя. Он сделал открытие - по его мнению, в м-РНК вакцине содержится хлороформ. Правда, Женя путается с названиями вакцин, с названиями их ингредиентов, и путет индивидуальные вещества с растворами, но гениям это простительно. И Женя верит, что ни один химик в США или Израиле или в Европе этого не заметил.
Ну, а еще Женя любит посплетничать... Что поделать, гениальность иногда портит людей...
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30.07.2021 10:26 Відповісти
Як завжди, приємно Вас читати.

Чому Ви вважаєте, що віддалених наслідків може бути ?
Вже є, у короткому проміжку часу.
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16.10.2021 09:17 Відповісти
Хто може згадати, чи гуляв світом схожий вірус років 30 назад?
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16.10.2021 09:35 Відповісти
У меня нет панического страха. Меня интересует что мне вводят и что мне это даст. Когда говорят "может быть както поможет" - меня это не устраивает.
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29.07.2021 14:36 Відповісти
Читай
Итак, рассмотрим 2 варианта.
1 вариант. человеку вводится точно дозированное и неспособное к размножению крол-во м-РНК, кодирующее спайковый белок вируса. м-РНК проникает в клетки и начинается синтез участка спайкового белка, достаточный для распознавания и связывания антителами. м-РНК в клетках за несколько дней полностью разлагается. У организма вырабатывается минимальное кол-во антител, затем, через 3-4 недели повторяют для плавного и щадящего увеличения титра антител до нужного уровня.

2-й вариант. В организм человека проникает вирус ковида. Он проникает в клетки, вводит РНК с таким же участком, как и в вакцине плюс огромный участок РНК, кодирующий протеины капсиды и фермента РНК зависимой полимеразы. Это все бесконтрольно размножается и вирусы всборе, части вирусов и остатки погибших от чрезмерной репликации клеток попадает в кровь. До конца латентного периода это все растет практически бесконтрольно. Антитела вырабатываются и на спайковый белок (точно так как и в вакцине, но с неконтролируемой концентрацией), так и на белки капсиды и на РНК зависимой полимеразы (которые для защиты от жизнеспособного вируса не нужны, но при гибели вирусов дадут воспалительную реакцию) и на ошметки протеинов умерших клеток (привет аутоиммунные заболевания).
При этом поражение легких тоже присутствует, но у молодоых организмов неплохие резервы и это скажется потом, когда на занятиях спортом или подвижных играх вдруг проявится одышка, если не хуже.
Итак очевидно, что побочка от вакцин - это небольшое подмножество серьезных побочек от самого ковида. Но вакцину вводят, когда человек здоров и с первого дня наблюдают за ним, а ковид может наложиться и на ОРВИ и на обычный грипп или др. заболевания или на период прививки от другой болезни.
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29.07.2021 14:49 Відповісти
Продолжаем делать вид, что самый умный на раёне?

1. человеку вводится не совсем ясно что, поднимает титры и другие интересности, но не даёт никаких гарантий что человек не перейдёт к пункту
2. и тут поехали по всему вотэтому написанному
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29.07.2021 14:57 Відповісти
А если вакцинированный перейдет к пункту 2, то из вирусных частиц, что вышли из клетки, в новую клетку попадут не все - часть уничтожат антитела. И период удвоения титра вирусов будет гораздо больше. Следовательно, у вакцинированного концентрация жизнеспособных вирусов в жидкостях организма будет в разы меньше и вероятность заразить других будет гораздо меньше, чем у заболевшего невакцинированного.
Например, за все время наблюдений, зафиксирован единственный случай, когда заболевший дважды вакцинированный передал корь другим людям. Причем вирус был настолько ослаблен, что никто из тех людей никого не заразил (для обычной кори это фантастика).
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29.07.2021 15:05 Відповісти
Я спрашиваю, гарантия есть? Вы - нет, но вот может быть и так далее.

Про корь, оспу, столбняк итд - вопрос отдельный. Проверено временем и не вызывает сомнений. Можете то же про корону? Нет, не можете.
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29.07.2021 15:07 Відповісти
Есть определенная вероятность, что при выходе из дому Вам на голову упадет кирпич. И гарантий что этого никогда не случится, Вам никто не даст. Также, человек может поперхнуться и умереть при приеме пищи.
Надеюсь, Вы от голода теперь не умрете.
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29.07.2021 15:11 Відповісти
не тратьте на него свое время. Это местный дурачок, со слабоумием, цепляющийся к словам, фиглярствующий и кривляющийся паяц. Я так понимаю, недохимик-недоучка и неудачник на пенсии. Что не скажешь - все переврет, и всех убеждает тут вакцинироваться с утра до вечера. На зарплате, что-ли?

там приема нет. Я ему это все писал, что в пишете. Паясничает и начинает свою волынку заново...
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30.07.2021 00:55 Відповісти
Вы писали бред о хлороформе в вакцинах и даже с оценкой смертности от ковида среди вакцинированных и невакцинированных в Италии сели в лужу. А сейчас сплетнями на форуме занялись...
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30.07.2021 10:28 Відповісти
Ляшко о применении в Украине бустерной вакцины: Будет рекомендация ВОЗ - будет еще одна прививка

А рекомендация точно будет. Эфиопский цыган с этой благодатной темой навсегда обскакал своих соплеменников, которые рассылают письма с предложением отстегнуть вам часть наследства дяди-миллионэра. Десятый уровень. х.ли..
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29.07.2021 12:48 Відповісти
Будет, будет. А следующая уже за ваше бабло прямо из кармана, а не из бюджета.
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29.07.2021 12:51 Відповісти
А Израиль тем временем закупил Пфайзер на треьью дозу для всего населения. И начал колоть подростков 11-12 лет.
Беременных колят уже с апреля.
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29.07.2021 15:04 Відповісти
С Пфайзером понятно. А как с теми, кто прививался другими?
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30.07.2021 10:45 Відповісти
 
 