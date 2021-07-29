Ляшко про застосування в Україні бустерної вакцини: Буде рекомендація ВООЗ - буде ще одне щеплення
В Україні розглядають можливість щеплення бустерною, третьою дозою вакцини Pfizer. Це станеться за умови, якщо ВООЗ надасть відповідні рекомендації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава МОЗ Віктора Ляшко на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Децентралізація".
"Україна розглядає можливість закупівлі на 2022-23 роки додаткових 2 доз вакцини (Pfizer. - Ред.). Якщо буде прийнято рішення після реєстрації регуляторами, в тому числі ВООЗ, що після повного комплексу щеплення потрібно третє бустерне, то ми вийдемо на ще одне щеплення",- сказав Ляшко.
Він зазначив, якщо буде прийнято рішення, що через рік-два потрібно робити знову повний курс щеплення, то МОЗ відповідно вийде на таке рішення. За його словами, Україна до цього готова.
Нагадаємо, компанія Pfizer найближчим часом планує надати дані про проведення випробувань третьої (бустерної) дози препарату.
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Ато сначала бодрячком вещали "95% эффективность", потом "гарантия лёгкой формы", а теперь уже до третьей дозы докатились.
Точно поможет, гарантия? Кто отвечает еслешо?
Мне бесплатно не надо.
Мне нужна гарантия.
Её нет.
Идите нахрен с пропагандой и обязаловом.
Что до ресторана для вирусов - так гарантий жеж никаких, следовательно и приколовшийся точно такой же ресторан из себя представляет.
К тому же шанс на легкое течение - это только шанс. Не гарантия. Может не повезти. И это если не вылезет сюрприз в виде АТ-зависимого усиления инфекции - феномен хорошо известен для других коронавирусов.
Соответственно, ни о какой остановке эпидемии говорить не приходится. На что было огород городить?
Модель вакцинации от гриппа не устраивала?
Это Израиль
805 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Это Украина
846 new cases and 25 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]
Это Киев
За словами чиновниці, наразі до лікарні у важкому стані госпіталізують набагато молодших людей, аніж у попередні хвилі пандемії.Наразі у реманімації з підтвердженим інфікуванням на штам Дельта COVID-19 перебувають хворі 34 та 44 років. Помер від хвороби 53-річний чоловік.Вчора до реанімації привезли молодого киянина з сатурацією 45. Офіційного підтвердження, що у нього Дельта, наразі немає. Але Антоненко каже, що клінічна картина дуже подібна.
https://24tv.ua/reanimatsiyah-kiyeva-bilshaye-vazhkih-hvorih-zi-novini-kiyeva_n1698409 Наразі серед пацієнтів з Дельтою, які перебувають у важкому стані в Олександрівській лікарні, немає жодного, хто раніше хворів на COVID-19 або пройшов повний курс вакцинації.
А полностью вакцинированных по Киеву около полумиллиона.
Здесь например я вижу:
1) в Израиле болеют больше
2) в Израиле лечат лучше
1. Специфического лечения от ковида до сих пор нет. Т.Е. набор поддеживающих препаратов что в Израиле, что в Украине практически одинаков. По обеспеченности ШВЛ тоже дефицита нет ни там ни здесь, обеспечение кислородом тоже.
При большей в 4 раза относительной заболеваемости в Израиле в 100 раз меньше относительная смертность от ковида.
Примерно те же цифры дает Италия. там среди умерших от ковида 1% полностью вакцинированных, а в общем населении их 50%. Следовательно, у полностью вакцинированного примерно в 100 раз меньше вероятность умереть от ковида.
Логика? Какая еще логика?
К слову, год назад 29 июля в Израиле умерло 5 человек. Никакой вакцины не было, лечить атипичную пневмонию толком не умели...
При большей в 4 раза относительной заболеваемости в Израиле в 100 раз меньше относительная смертность от ковида.
Примерно те же цифры дает Италия. там среди умерших от ковида 1% полностью вакцинированных, а в общем населении их 50%. Следовательно, у полностью вакцинированного примерно в 100 раз меньше вероятность умереть от ковида.
К слову, год и один день назад в Израиле умерло 12 человек.
Слишком многим станет очевидно, что наука легла под фармацевтическую мафию так плотно, что институты репутации и доказательности уже не работают.
А ведь до этого выпуск фуфломицина тамифлю, где вскрылись прямые подтасовки данных регистрационных исследований, прошел для производителя безнаказанно. Пойманного за руку на махинациях с РКИ. Которые публиковались в рецензируемом журнале.
В Украине распродать это поделие так и не получилось. Утилизировали за собственные деньги
https://censor.net/ua/user/95229
Вы историю о закупках Тамифлю уже забыли? Ну-ну.
https://censor.net/ua/comments/locate/3279100/01921439-635a-71cc-975c-bd3484ee1a6ehttps://censor.net/ua/user/229262
а вы вообще слышали о успехе антиретровирусной терапии СПИДа и лечении геп.С? что ж там вакцинки до сих пор не придумали, а, химик-органик??
https://censor.net/ua/comments/locate/3279100/01921439-6357-7377-bc8d-aa4af7d100b1https://censor.net/ua/user/95229
Вакцины не химики придумывают.
Ты как все еще продолжаешь врать о хлороформе в вакцине Модерна, или успокоился?
https://censor.net/ua/comments/locate/3279100/01921439-6357-7377-bc8d-aa4af83c78a7
А вот примеры того, как фарммафия пробивается даже через авторитетнейших регуляторов - есть.
Людям придется смириться с тем, что в мире стало на одну ОРВИ больше, независимо от личного отношения к вакцинации.
Чем скорее люди смирятся с тем, что в мире на одну ОРВИ больше, тем скорее вернутся к нормальной жизни, оставив врачам их работу. В реанимациях никогда не было ничего приятного, и пусть их ужасы остаются за закрытыми дверями
Почему эпидемиологи всегда выделяют и расшифровывают и тип B? Потому что он вызывает эпидемии. Очевидно же. И тип С расшифровывают, хотя человеку он вроде бы не угрожает.
Увы, жить при этом типе диабета в любом случае отпущено немного.
Большинство диабетиков 2-го типа вполне могут жить на таблетках, благо их несколько фармакологических групп. А при запущенном диабете, когда реально требуются регулярные инъекции, жить тоже остается немного. Инъекции могут лишь отсрочить смерть, но не избежать. Об излечении речь тем более не идет.
Хотя хороший пример. Пусть ковидобесы ширяются этим дерьмом хоть каждый месяц, вплоть до отказа почек. Думаю многие пожертвовали бы им свою дозу.
Так зачем сравнивать отдельную категорию тяжелобольных с массовой вакцинацией здоровых лиц?
Явная польза есть только при вакцинации групп особого риска. Но они обычно сами знают, что им нужно привиться. Во всяком случае от гриппа они прививаются регулярно, каждый год, совершенно добровольно. В то время как большинству других людей это просто не нужно - они болеют нетяжело. Предотвратить же вспышку невозможно. Остановить эпидемию тоже невозможно - гонконгский грипп ушел сам через 8 лет. А свиной через полтора года. У них свои законы, на которые человек не влияет.
Но, с другой стороны, многие не хотят вводить себе неизвестно что без всяких гарантий.
Неужели до сих по не дошло?
ПС "Вакцина от "атипичной пневмонии" 2002/03 тоже провалилась, не дойдя до регистрации." - Вы уверены, что там вакцину создавали по м-РНК технологии?
там приема нет. Я ему это все писал, что в пишете. Паясничает и начинает свою волынку заново...
Ну, а еще Женя любит посплетничать... Что поделать, гениальность иногда портит людей...
Чому Ви вважаєте, що віддалених наслідків може бути ?
Вже є, у короткому проміжку часу.
Итак, рассмотрим 2 варианта.
1 вариант. человеку вводится точно дозированное и неспособное к размножению крол-во м-РНК, кодирующее спайковый белок вируса. м-РНК проникает в клетки и начинается синтез участка спайкового белка, достаточный для распознавания и связывания антителами. м-РНК в клетках за несколько дней полностью разлагается. У организма вырабатывается минимальное кол-во антител, затем, через 3-4 недели повторяют для плавного и щадящего увеличения титра антител до нужного уровня.
2-й вариант. В организм человека проникает вирус ковида. Он проникает в клетки, вводит РНК с таким же участком, как и в вакцине плюс огромный участок РНК, кодирующий протеины капсиды и фермента РНК зависимой полимеразы. Это все бесконтрольно размножается и вирусы всборе, части вирусов и остатки погибших от чрезмерной репликации клеток попадает в кровь. До конца латентного периода это все растет практически бесконтрольно. Антитела вырабатываются и на спайковый белок (точно так как и в вакцине, но с неконтролируемой концентрацией), так и на белки капсиды и на РНК зависимой полимеразы (которые для защиты от жизнеспособного вируса не нужны, но при гибели вирусов дадут воспалительную реакцию) и на ошметки протеинов умерших клеток (привет аутоиммунные заболевания).
При этом поражение легких тоже присутствует, но у молодоых организмов неплохие резервы и это скажется потом, когда на занятиях спортом или подвижных играх вдруг проявится одышка, если не хуже.
Итак очевидно, что побочка от вакцин - это небольшое подмножество серьезных побочек от самого ковида. Но вакцину вводят, когда человек здоров и с первого дня наблюдают за ним, а ковид может наложиться и на ОРВИ и на обычный грипп или др. заболевания или на период прививки от другой болезни.
1. человеку вводится не совсем ясно что, поднимает титры и другие интересности, но не даёт никаких гарантий что человек не перейдёт к пункту
2. и тут поехали по всему вотэтому написанному
Например, за все время наблюдений, зафиксирован единственный случай, когда заболевший дважды вакцинированный передал корь другим людям. Причем вирус был настолько ослаблен, что никто из тех людей никого не заразил (для обычной кори это фантастика).
Про корь, оспу, столбняк итд - вопрос отдельный. Проверено временем и не вызывает сомнений. Можете то же про корону? Нет, не можете.
Надеюсь, Вы от голода теперь не умрете.
там приема нет. Я ему это все писал, что в пишете. Паясничает и начинает свою волынку заново...
А рекомендация точно будет. Эфиопский цыган с этой благодатной темой навсегда обскакал своих соплеменников, которые рассылают письма с предложением отстегнуть вам часть наследства дяди-миллионэра. Десятый уровень. х.ли..
Беременных колят уже с апреля.