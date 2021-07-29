Ляшко про застосування в Україні бустерної вакцини: Буде рекомендація ВООЗ - буде ще одне щеплення

В Україні розглядають можливість щеплення бустерною, третьою дозою вакцини Pfizer. Це станеться за умови, якщо ВООЗ надасть відповідні рекомендації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава МОЗ Віктора Ляшко на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Децентралізація".

"Україна розглядає можливість закупівлі на 2022-23 роки додаткових 2 доз вакцини (Pfizer. - Ред.). Якщо буде прийнято рішення після реєстрації регуляторами, в тому числі ВООЗ, що після повного комплексу щеплення потрібно третє бустерне, то ми вийдемо на ще одне щеплення",- сказав Ляшко.

Він зазначив, якщо буде прийнято рішення, що через рік-два потрібно робити знову повний курс щеплення, то МОЗ відповідно вийде на таке рішення. За його словами, Україна до цього готова.

Нагадаємо, компанія Pfizer найближчим часом планує надати дані про проведення випробувань третьої (бустерної) дози препарату.

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