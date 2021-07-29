"Давид у нас такий гарячий хлопець...", - "слуга народу" Кравчук пояснила слова Арахамії про "підвищені тони" на зустрічі Зеленського і Байдена
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія напередодні заявив, що зустріч президентів України і США відбудеться на підвищених тонах. За його словами, це пов'язано з узгодженням США і Німеччиною питання "Північного потоку-2".
Як інформує Цензор.НЕТ, в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук пояснила слова Арахамії.
"Насправді, у візитах на такому високому рівні дуже важливу роль відіграє попередня підготовка. Ми очікуємо, що глава МЗС Дмитро Кулеба і голова Офісу Президента Андрій Єрмак вирушать заздалегідь до Вашингтону, щоб готувати цей візит. Багато чого зіграє підготовча робота. А з приводу "підвищених тонів", Давид у нас такий гарячий хлопець, тому він так подав цю оцінку. Думаю, Давид більше на увазі мав те, що це буде розмова рівноправних партнерів", - зазначила нардепка.
"Лідери представляють суверенні держави, і насамперед президент України дбає про інтереси українського народу. Він точно розуміє, що в інтересах українського народу мати нормальні партнерські стосунки зі США. Бо так сталося, що проти нас воює ядерна країна. Власне, Україна як суверенна, незалежна у своїй політиці країна має вибудовувати свої партнерські союзи. До України мають ставитися з повагою. В жорсткому політичному світі у міжнародній політиці треба чітко заявляти інтереси своєї держави", - додала Кравчук.
Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена відбудеться 30 серпня у Вашингтоні.
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"Горячим парням" нужно быть на месте участников на ток-шоу, на скачках и т.п., а не на месте главы фракции политической партии в Верховной Раде. Навыбирали всяких тупней...
****** калированый.....
******43 РА
.https://www.istpravda.com.ua/articles/2012/02/23/74241/
Тогда в Мире ее все зауважают . А вопли типа - дорого, как посмотрят партнеры -
нет специалистов - не работает ЮЖ Маш и Павлоград Маш -
не аргументы
пораженцев или захватчиков Украинской земли.
15 ядерных блоков -
отходы ВВЭР 1000 и средства доставки нового поколения , разработанные на ЮжМаше типа "Гром" -2 -
и страна будет равная ядерному Израилю безо всяких Договоров о не распространении .
Раз у нас уже 8-й год идет война-Где гарантии Будапешцев . А нет их. Фарисеи..
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Тридцатого октября 2001 года Украина уничтожила последнюю шахту для запуска межконтинентальных баллистических ракет. Так завершился почти десятилетний процесс ядерного разоружения. После распада СССР Украина унаследовала третий по величине арсенал ядерного оружия в мире после России и США: 176 шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами СС-19 и СС-24, а также 44 стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное оружие. theБабель публикует уникальные фото Валерия Милосердова, иллюстрирующие процесс ликвидации стратегических ядерных ракет в Украине в 1993-1996 годах.
Міністри оборони США та України підписують угоду про фінансування знищення стратегічної зброї. Господин Байден " ГДЕ ВАШИ ГАРАНТИИ территориальной целостности Украины подписанные 05 декабря 1994 года Президентом USA William Jefferson «Bill» Clinton В Будапеште ?
всевозможных идиотов из Зеслуг, пытаетесь давать пояснения этим неадекватным,
мягко говоря, высказываниям. Вы считаете украинцев недостаточно разумными?
Ошибаетесь, украинцы прекрасно отличают бред сивой кобылы (товарисча-почитателя
коммуняк) от здравых рассуждений настоящего политика и патриота Украины.
І приписувати йому інші характеристики, виправдовувати чи набивати ціну не потрібно.
скажем Армению, могут выстроить абхазы/азеры/грузины/осетины или не дайчорд рюзгэ ???
шо нэ??? ответ прост- преуспевающую и независимую Армению могут создать только армяне
и больше никто..... а шо у нас???