"Давид у нас такий гарячий хлопець...", - "слуга народу" Кравчук пояснила слова Арахамії про "підвищені тони" на зустрічі Зеленського і Байдена

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія напередодні заявив, що зустріч президентів України і США відбудеться на підвищених тонах. За його словами, це пов'язано з узгодженням США і Німеччиною питання "Північного потоку-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук пояснила слова Арахамії.

"Насправді, у візитах на такому високому рівні дуже важливу роль відіграє попередня підготовка. Ми очікуємо, що глава МЗС Дмитро Кулеба і голова Офісу Президента Андрій Єрмак вирушать заздалегідь до Вашингтону, щоб готувати цей візит. Багато чого зіграє підготовча робота. А з приводу "підвищених тонів", Давид у нас такий гарячий хлопець, тому він так подав цю оцінку. Думаю, Давид більше на увазі мав те, що це буде розмова рівноправних партнерів", - зазначила нардепка.

"Лідери представляють суверенні держави, і насамперед президент України дбає про інтереси українського народу. Він точно розуміє, що в інтересах українського народу мати нормальні партнерські стосунки зі США. Бо так сталося, що проти нас воює ядерна країна. Власне, Україна як суверенна, незалежна у своїй політиці країна має вибудовувати свої партнерські союзи. До України мають ставитися з повагою. В жорсткому політичному світі у міжнародній політиці треба чітко заявляти інтереси своєї держави", - додала Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Зеленського і Байдена буде на підвищених тонах: США недооцінюють удар, який вони завдають угодою щодо "Північного потоку-2", - "слуга народу" Арахамія

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена відбудеться 30 серпня у Вашингтоні.