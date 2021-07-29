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"Давид у нас такий гарячий хлопець...", - "слуга народу" Кравчук пояснила слова Арахамії про "підвищені тони" на зустрічі Зеленського і Байдена

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія напередодні заявив, що зустріч президентів України і США відбудеться на підвищених тонах. За його словами, це пов'язано з узгодженням США і Німеччиною питання "Північного потоку-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук пояснила слова Арахамії.

"Насправді, у візитах на такому високому рівні дуже важливу роль відіграє попередня підготовка. Ми очікуємо, що глава МЗС Дмитро Кулеба і голова Офісу Президента Андрій Єрмак вирушать заздалегідь до Вашингтону, щоб готувати цей візит. Багато чого зіграє підготовча робота. А з приводу "підвищених тонів", Давид у нас такий гарячий хлопець, тому він так подав цю оцінку. Думаю, Давид більше на увазі мав те, що це буде розмова рівноправних партнерів", - зазначила нардепка.

"Лідери представляють суверенні держави, і насамперед президент України дбає про інтереси українського народу. Він точно розуміє, що в інтересах українського народу мати нормальні партнерські стосунки зі США. Бо так сталося, що проти нас воює ядерна країна. Власне, Україна як суверенна, незалежна у своїй політиці країна має вибудовувати свої партнерські союзи. До України мають ставитися з повагою. В жорсткому політичному світі у міжнародній політиці треба чітко заявляти інтереси своєї держави", - додала Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Зеленського і Байдена буде на підвищених тонах: США недооцінюють удар, який вони завдають угодою щодо "Північного потоку-2", - "слуга народу" Арахамія

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена відбудеться 30 серпня у Вашингтоні.

Автор: 

Байден Джо (2893) візит (1623) Зеленський Володимир (24558) Кравчук Леонід (546) США (23607) Арахамія Давид (1107)


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Топ коментарі
+65
Как человек ( иностранец) получивший "гражданство" только в 2015 году может занимать подобные посты. Ему с его "горячностью" место на рынке торговать ***********.
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29.07.2021 12:50 Відповісти
+48
"Давид у нас такой горячий парень...", - "слуга народа" Кравчук пояснила слова Арахамии о "повышенных тонах" на встрече Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 7912
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29.07.2021 12:52 Відповісти
+46
"Давид у нас такой горячий парень...", - "слуга народа" Кравчук пояснила слова Арахамии о "повышенных тонах" на встрече Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 8733
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29.07.2021 12:52 Відповісти
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очередная овца из кружка ,,обдиралы народа" мрази конченные ,тупые и безмозглые!!(самое печальное что все и без исключения!!)
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29.07.2021 14:56 Відповісти
"А по поводу "повышенных тонов", Давид у нас такой горячий парень"

"Горячим парням" нужно быть на месте участников на ток-шоу, на скачках и т.п., а не на месте главы фракции политической партии в Верховной Раде. Навыбирали всяких тупней...
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29.07.2021 23:28 Відповісти
Моська тявкать будет?
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29.07.2021 15:14 Відповісти
пердеть
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30.07.2021 08:37 Відповісти
"це буде розмова рівноправних партнерів" - вони там у СН усі один-одного вартують.
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29.07.2021 15:18 Відповісти
Україна ,як держава,не переживе цих зелених ідіотів. Іновірці поступово знищують державу,а українці жують соплі.
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29.07.2021 15:24 Відповісти
Переживе, але після НИХ , ніяких жидів, касабів, взагалі, НЕУКРАЇНЦІВ до влади не допустять. Сподіваюсь, хоч якийсь імунітет народ отримає, ну, хоча б, стосовно хронічних ідіотів.
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29.07.2021 22:12 Відповісти
Як показує історія, пережить то переживе,а чи навчиться?Граблі наше все.Народ хворий на синдром Даннінга-Крюгера.Щоб розірвати цей ланцюжок потрібна людина не з нашого середовища.А чужих у нас не *******.
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30.07.2021 06:17 Відповісти
михо ты?
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30.07.2021 08:38 Відповісти
???Ні.
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30.07.2021 15:34 Відповісти
шюткаюмора канешно но по стилю както близковато.....
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30.07.2021 15:36 Відповісти
"Гарячий парень" ... Переводжу на людську мову - "наркоман, який дорвався до влади і від безкарності втратив останні частки здорового глузду".
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29.07.2021 15:28 Відповісти
ну он врятли наркоша в смысле пробнуть скорее всего было а так нэт..... врядли.... но
****** калированый.....
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30.07.2021 08:39 Відповісти
КАЛІБРОВАНИЙ ******* - ЗАЧЬОТНО.
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05.08.2021 18:59 Відповісти
вообщето калированый но и калиброванный вполне применимо....
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05.08.2021 20:19 Відповісти
Есть предложение перед встречей с Байденом на всякий случай накачать Зе галоперидолом.
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29.07.2021 15:37 Відповісти
Когда этот дурковатый фонтан уже заткнется? Кого мы содержим за наши налоги? Продать его в частный зоопарк!!!
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29.07.2021 15:55 Відповісти
Байдена в Киев на ковёр! Будем говорить на повышенных!
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29.07.2021 15:55 Відповісти
Украина просто обязана восстановить свой ракетно-ядерный потенциал и
******43 РА
.https://www.istpravda.com.ua/articles/2012/02/23/74241/
Тогда в Мире ее все зауважают . А вопли типа - дорого, как посмотрят партнеры -

нет специалистов - не работает ЮЖ Маш и Павлоград Маш -
не аргументы пораженцев или захватчиков Украинской земли.
15 ядерных блоков -
отходы ВВЭР 1000 и средства доставки нового поколения , разработанные на ЮжМаше типа "Гром" -2 -
и страна будет равная ядерному Израилю безо всяких Договоров о не распространении .
Раз у нас уже 8-й год идет война-Где гарантии Будапешцев . А нет их. Фарисеи..
"Давид у нас такий гарячий хлопець...", - "слуга народу" Кравчук пояснила слова Арахамії про "підвищені тони" на зустрічі Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 3833
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29.07.2021 20:35 Відповісти
как бы ещё Галустяна в СН завлечь? Вот бы фракция усилилась
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29.07.2021 16:02 Відповісти
https://babel.ua/ru/texts/21114-yadernyy-arsenal-kotoryy-mog-unichtozhit-mir-10-raz-thebabel-publikuet-unikalnye-foto-likvidacii-yadernyh-raket-ukrainy-1993-1996-godov https://babel.ua/ru/texts/21114-yadernyy-arsenal-kotoryy-mog-unichtozhit-mir-10-raz-thebabel-publikuet-unikalnye-foto-likvidacii-yadernyh-raket-ukrainy-1993-1996-godov

*****
Тридцатого октября 2001 года Украина уничтожила последнюю шахту для запуска межконтинентальных баллистических ракет. Так завершился почти десятилетний процесс ядерного разоружения. После распада СССР Украина унаследовала третий по величине арсенал ядерного оружия в мире после России и США: 176 шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами СС-19 и СС-24, а также 44 стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное оружие. theБабель публикует уникальные фото Валерия Милосердова, иллюстрирующие процесс ликвидации стратегических ядерных ракет в Украине в 1993-1996 годах.

Міністри оборони США та України підписують угоду про фінансування знищення стратегічної зброї. Господин Байден " ГДЕ ВАШИ ГАРАНТИИ территориальной целостности Украины подписанные 05 декабря 1994 года Президентом USA William Jefferson «Bill» Clinton В Будапеште ?

"Давид у нас такий гарячий хлопець...", - "слуга народу" Кравчук пояснила слова Арахамії про "підвищені тони" на зустрічі Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 8308
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29.07.2021 20:47 Відповісти
Настільки горячий, що аж мізки потекли.
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29.07.2021 16:44 Відповісти
Да он не горячий парень, а просто многократный чемпион-******, по тупости, из деревни дураков!
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29.07.2021 16:50 Відповісти
Придурковатий он, а не горячий.
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29.07.2021 17:07 Відповісти
Таких (гарячих и прегарячих)следует держать на цепи и на коротком поводке.
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29.07.2021 17:12 Відповісти
Чого оцей "гарячий" меле своїм дурнуватим язиком в Україні,а не у себе на Батьківшині !
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29.07.2021 17:23 Відповісти
Чмошник він,а не гарячій парєнь...
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29.07.2021 17:33 Відповісти
Я уже переживаю за то, чем всё это закончится
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29.07.2021 17:35 Відповісти
З багном нас як завжди змішають. Треба повертати ядерну зброю. Пішли вони всі в сраку, свєрхдєржави ***. В одних діти один одного в школах вбивають, чорних мусора придушують за колір шкіри, у інших - скрєпи і лайно розміром з половину континенту.
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29.07.2021 22:49 Відповісти
Не горячий,а горячечный.Скоро судороги и пена изо рта ...
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29.07.2021 17:39 Відповісти
ГОВОРЯТ МАЛ КЛОП ДА ВОНЮЧ !)
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29.07.2021 17:42 Відповісти
Арахамия молодец . Давит клопов и врагов Украины .
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29.07.2021 17:44 Відповісти
похмелись
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29.07.2021 18:57 Відповісти
дебіл
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29.07.2021 19:16 Відповісти
Може лише клопів
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29.07.2021 22:46 Відповісти
Аж с жопы идет!!!!!
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29.07.2021 17:48 Відповісти
Дым. ЗЕленый.
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29.07.2021 18:03 Відповісти
зЕ сворі час охолонути! Геть від влади, недоумки!
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29.07.2021 18:11 Відповісти
В Николаевском зоопарке до сих пор пустует одна клетка в обезьяннике. Обитатель клетки исчез после выборов в ВР. Откликается на кличку "Ара Хамия". Был лучшим айтишником обезьянника.
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29.07.2021 18:24 Відповісти
Вот именно что "парень". Когда придурковатость - это имидж.
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29.07.2021 18:26 Відповісти
Такого "горячего", надо под ледяной душ, чтоб охладить его пыл!
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29.07.2021 19:17 Відповісти
Да просто туповат, а не горячий паренек.
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29.07.2021 19:35 Відповісти
А чё хоть Ермак прётся в США? Разве он не должен сидеть в ОПе на ж....пе и обеспечивать координирование работы президента пока тот в разъездах?
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29.07.2021 19:37 Відповісти
"Пани" Кравчук, почему вы (или Корниенко) каждый раз, после выступлений
всевозможных идиотов из Зеслуг, пытаетесь давать пояснения этим неадекватным,
мягко говоря, высказываниям. Вы считаете украинцев недостаточно разумными?
Ошибаетесь, украинцы прекрасно отличают бред сивой кобылы (товарисча-почитателя
коммуняк) от здравых рассуждений настоящего политика и патриота Украины.
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29.07.2021 19:38 Відповісти
Давид Арахамія такий гарячий хлопець! Зуб даю.Сама перевірила. Осетин одним словом. Кравчук.
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29.07.2021 19:46 Відповісти
Додік у вас такий поц...
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29.07.2021 20:54 Відповісти
"Давид у нас такой горячий парень..."может быть,в постели это и хорошо,но в политике крайне нежелательно,. старая привычка -все сводится к разговору о сексе
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29.07.2021 21:48 Відповісти
Зєля, вдягни на Хламідію намордника, бо він всю клієнту перелякає до всірачки!
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29.07.2021 21:54 Відповісти
Почему "горячий"? У вас все такие. Уровень Арахамии - это торговля за прилавком на рынке, а вы его лидером партии поставили. Это говорит и об уровне умственного развития и того, кто его поставил.
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29.07.2021 22:14 Відповісти
Ми теж були ядерною державою. Завдяки таким, як Джо Байден - більше ні.
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29.07.2021 22:45 Відповісти
Почему в правительстве Украины много иностранных граждан, неужели вы думаете, что иностранцы будут беспокоиться о нашей стране? Да им пофик Украина, им надо лишь побольше содрать бабла, а там и трава не расти, вдруг что, они дрыснут на свою родину и поминайте как звали.
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29.07.2021 23:36 Відповісти
Воно - просто примітив.
І приписувати йому інші характеристики, виправдовувати чи набивати ціну не потрібно.
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30.07.2021 01:19 Відповісти
Не понимаю, как можно с уважением относиться к народу, который игнорирует семейные ценности и не желает размножаться. По прогнозам демографов, украинцев через 10 лет будет 30 с небольшим миллионов.
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30.07.2021 01:43 Відповісти
гарячий? по чому то видко? заяву проти РФ, чи ху-ла зробив? викрив оборудку-дірку в бюджеті.... чи просто сцить кип"ятком? уточніть, коли такі ласкаві
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30.07.2021 04:18 Відповісти
давид не горячий... у него просто температура... к сожалению, он забыл когда его его же баран драл... пора вспомнить этому горцу своё детство...
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30.07.2021 07:10 Відповісти
у любителей толерастизма очень извиняюсь спросить хочется- вы верите что преуспевающую
скажем Армению, могут выстроить абхазы/азеры/грузины/осетины или не дайчорд рюзгэ ???
шо нэ??? ответ прост- преуспевающую и независимую Армению могут создать только армяне
и больше никто..... а шо у нас???
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30.07.2021 08:44 Відповісти
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