Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні"
Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою в Житомирській області, привітав військових із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України, який щорічно відзначають 29 липня.
"Шановні офіцери, шановні воїни-спецпризначенці. У цей рік і в цей день у вашій новітній історії відбуваються знакові події. Це 5-та річниця створення ССО. Щоб дати об'єктивну оцінку цим рокам і вашому значенню для нашого українського війська, я хочу нагадати один дуже відомий вислів: "Складні часи народжують сильних людей, а надзвичайно складні часи народжують Сили спеціальних операцій", - заявив Зеленський під час участі в заходах із нагоди Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Президент зазначив, що "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні". "Створені в період російської агресії, за найскладніших умов і за короткий час кожен із вас став гордістю й елітою української армії", - сказав він.
"29 липня став одним із найтрагічніших днів в історії ваших сил, коли в 2014 році в Донецькій області в селі Латишевому, потрапивши в засідку, загинули десять спецназівців. Ми ніколи не забудемо їх. Загалом свої життя за Україну віддали 80 героїв. Ці герої-спецназівці завжди залишаться в нашій пам'яті", - додав президент.
Глава держави також нагадав, що за час війни на Донбасі особовий склад ССО виконав майже 10 тис. бойових спеціальних завдань. За героїзм, мужність і вірність військовій присязі понад 600 воїнів удостоєні державних нагород, семеро - звання "Герой України".
За словами Зеленського, "у 2020 році ССО першими перейшли на типову структуру штабів армії країн НАТО і тісно співпрацюють із партнерами у формі взаємних візитів, тренувань, обміну передовим досвідом, водночас окремі підрозділи повністю інтегровані з силами ССО НАТО".
Зеленський також особливо виділив "140-й центр ССО", який першим в історії України отримав сертифікат як підрозділ, що має право бути залученим до виконання завдань у складі НАТО.
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как то так )))
Девизом Сил специальных операций ВСУ выбран боевой девиз князя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Святослава - «Иду на Вы!»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-6 [6] .
Порошенко придбав та передав 100 снайперських комплексів для 3-го полку Сил спецоперацій
https://www.ukrmilitary.com/2017/08/poroshenko-100-snipers-rifles-for-3-reg.html
даже сравниваться избегают...потому и из ж-8 выгнали
Ну що ж, починаємо аналізувати дії Зеленського та рахувати порушення чинного Законодавства. Всі добре пам'ятають як кандидат в президенти Зеленський пафосно і на всю країну заявив: «Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, то піду сам». Ця заява прозвучала 18 квітня 2019 року.
Це найпопулярніша та найвідоміша його обіцянка, тому що за 2,5 роки він порушив Закони України шість разів, у всякому випадку я нарахувала стільки,
Хронологія порушень закону та обіцянки у шістьох актах.
1. Незаконний розпуск Верховної Ради. Травень, 2019 р.
2. Згідно матеріалів журналістського розслідування - президент Зеленський власним розпорядженням, незаконно, виділив держохорону Андрію Богдану, Голові Офісу президента. Червень, 2019 р.
3. Зеленський скасував призначення Володимира Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Цей указ Верховним Судом був визнаний протиправним.
Травень, 2020 р.
4. Перебуваючи із робочим візитом у Хмельницькому, Зеленський порушив карантин, введений через пандемію коронавірусної хвороби Covid-19. Червень, 2020 р.
5. Зеленський не задекларував 5,1 млн грн доходів. Липень, 2020 р.
6. Незаконно скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду. Це рішення визнано протизаконним Верховним Судом. Липень, 2021 р.
Ни один из 12 президентов Южной Кореи не заканчивал свой срок без проблем. Свободолюбивые корейцы свергали, сажали, казнили и изгоняли из страны президентов, которые пытались обнулится и править дольше или были замешаны в коррупции:
вiдпочиває...заодно там може поспiлкуватися зi своiми гебешними кураторами, отримати вказiвки...
непогано там у Форте-дей-Мармі... на вiллi, купленнiй за 3,8 мiльйони Евро, вкрадених у вкладникiв Привату.... добре Зелупа розжилася з бродатою бабою Каломойшею на вкраденi грошi...
Нифига себе он быстро учится, панове. Интересно через какое место ему дошло что воюет против нас не "та сторона"?
Люди пострадали от его диб-ой политики! НИ разведки ни превентивных мер.... Результат - без последствий враг подвел тяж артилерию ..... Она ведь не невидимая и не телепортируется ....
Юрий Козачек. Всю службу прослужил в СпкцНазе ГРУ ГШ СССР. Офицер в отставке