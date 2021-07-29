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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні"

Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій:

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою в Житомирській області, привітав військових із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України, який щорічно відзначають 29 липня.

"Шановні офіцери, шановні воїни-спецпризначенці. У цей рік і в цей день у вашій новітній історії відбуваються знакові події. Це 5-та річниця створення ССО. Щоб дати об'єктивну оцінку цим рокам і вашому значенню для нашого українського війська, я хочу нагадати один дуже відомий вислів: "Складні часи народжують сильних людей, а надзвичайно складні часи народжують Сили спеціальних операцій", - заявив Зеленський під час участі в заходах із нагоди Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Президент зазначив, що "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні". "Створені в період російської агресії, за найскладніших умов і за короткий час кожен із вас став гордістю й елітою української армії", - сказав він.

"29 липня став одним із найтрагічніших днів в історії ваших сил, коли в 2014 році в Донецькій області в селі Латишевому, потрапивши в засідку, загинули десять спецназівців. Ми ніколи не забудемо їх. Загалом свої життя за Україну віддали 80 героїв. Ці герої-спецназівці завжди залишаться в нашій пам'яті", - додав президент.

Глава держави також нагадав, що за час війни на Донбасі особовий склад ССО виконав майже 10 тис. бойових спеціальних завдань. За героїзм, мужність і вірність військовій присязі понад 600 воїнів удостоєні державних нагород, семеро - звання "Герой України".

За словами Зеленського, "у 2020 році ССО першими перейшли на типову структуру штабів армії країн НАТО і тісно співпрацюють із партнерами у формі взаємних візитів, тренувань, обміну передовим досвідом, водночас окремі підрозділи повністю інтегровані з силами ССО НАТО".

Також читайте: Наєв привітав воїнів ССО з професійним святом: "Ви - справжній символ незламності й нескореності". ВIДЕО

Зеленський також особливо виділив "140-й центр ССО", який першим в історії України отримав сертифікат як підрозділ, що має право бути залученим до виконання завдань у складі НАТО.

Зеленський Володимир (24558) привітання (738) ССО (531) Сили спеціальних операцій (52)


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Топ коментарі
+11
Воин наш, голос соизволил подать "защитничек"

Зеленский поздравил воинов с 5-ой годовщиной Дня Сил специальных операций: "ССО являются самым молодым и современным видом войск в Украине" - Цензор.НЕТ 5262
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29.07.2021 12:54 Відповісти
+11
Подарки им уже без нужды.И это только малая часть переданного.

Порошенко придбав та передав 100 снайперських комплексів для 3-го полку Сил спецоперацій
https://www.ukrmilitary.com/2017/08/poroshenko-100-snipers-rifles-for-3-reg.html
Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 2153
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29.07.2021 13:00 Відповісти
+10
он тихо по подленькому молчит - сколько сделал Петя для создания ССО и для 140 центра в частности - как и для всех ,вооруженных сил Украины, в общем
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29.07.2021 12:54 Відповісти
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Надеюсь ссо таки проведут спецоперацию по устранению кацапкой агентуры на банковой
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29.07.2021 12:52 Відповісти
9. впровадження в структуру спецслужб і військових організацій з метою шпигунства або знищення людей, що представляють загрозу державі (в тому числі і на території інших держав);
как то так )))
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29.07.2021 13:01 Відповісти
он тихо по подленькому молчит - сколько сделал Петя для создания ССО и для 140 центра в частности - как и для всех ,вооруженных сил Украины, в общем
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29.07.2021 12:54 Відповісти
Созданы 28 июля 2016 года указом президента Украины при поддержке стран-членов НАТО. В ходе вооружённого конфликта на Донбассе провели многочисленные боевые и специальные операции на фронте и в тылу противникаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-2 [2] . 17 января 2019 года президент Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Пётр Порошенко сообщил, что с начала вооружённого конфликта на Донбассе погибло 70 военнослужащих из состава ССОhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-:0-3 [3] . Тогда же он вручил командующему ССО новую символику ССОhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-5 [5] .
Девизом Сил специальных операций ВСУ выбран боевой девиз князя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Святослава - «Иду на Вы!»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-6 [6] .
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29.07.2021 12:56 Відповісти
Вы все врете, Петро только конхфэты продовал, а наш лидер нации Владимир реформировал ВСУ, днем и ночью бдит национальную безопасность Украины!
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29.07.2021 12:59 Відповісти
да да - мы уже поняли - кто говорит и обещает много - а кто брал и делал
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29.07.2021 13:02 Відповісти
Обычно дарят Подарки , - Перевооружить бы по последнему Уровню , а не под видео Поздравлять.
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29.07.2021 12:54 Відповісти
Подарки им уже без нужды.И это только малая часть переданного.

Порошенко придбав та передав 100 снайперських комплексів для 3-го полку Сил спецоперацій
https://www.ukrmilitary.com/2017/08/poroshenko-100-snipers-rifles-for-3-reg.html
Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 2153
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29.07.2021 13:00 Відповісти
А так экипирован один легендарный сержант ССО, автор их гимна

Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 1135
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29.07.2021 13:01 Відповісти
Воин наш, голос соизволил подать "защитничек"

Зеленский поздравил воинов с 5-ой годовщиной Дня Сил специальных операций: "ССО являются самым молодым и современным видом войск в Украине" - Цензор.НЕТ 5262
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29.07.2021 12:54 Відповісти
Уважаю нашего верховного главнокомандующего! Настоящий воин, пример для молодёжи!
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29.07.2021 12:55 Відповісти
да Петя был именно таким - согласен полностью
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29.07.2021 12:57 Відповісти
Нет, Пётр Алексеевич барыга на крови, а Владимир Великий - надёжа нации
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29.07.2021 13:00 Відповісти
Ага.

Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 9498
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29.07.2021 13:03 Відповісти
В Юрмале он боролся с российскими оккупантами!
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29.07.2021 13:07 Відповісти
Ердоган молоток.
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29.07.2021 12:59 Відповісти
Ердоган слабак по сравнению с нашим гениальным стратегом Владимиром! Я рад, что у нас такой кормчий, мы затмим Солнце и Луну! А на втором сроке нашего гения затмим и Марс!
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29.07.2021 13:04 Відповісти
та с вашим недомерком ****** ******ичом никто не сравнится .
даже сравниваться избегают...потому и из ж-8 выгнали
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29.07.2021 13:07 Відповісти
Не страшно, ***** растит себе смену. У него неплохой племянничек сейчас на Банковой
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29.07.2021 13:09 Відповісти
та ладно...губу закатай. ."родственничек"
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29.07.2021 13:23 Відповісти
Ты что, не веришь в природную гениальность величайшего лидера современности? Когда Вова зеленский выступал в кавэене в центральном доме ахфицеров р/армии и вылизывал ботинку тогда ещё не *****, но все равно *****, я так и сказал бабе ванге - этот криворожский гном наш будущий яхве
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29.07.2021 19:34 Відповісти
У тебе зеспермотоксикоз головного мозку. Хоча, Вася, звідки у тебе мізки?
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29.07.2021 13:11 Відповісти
Зеленский поздравил воинов с 5-ой годовщиной Дня Сил специальных операций: "ССО являются самым молодым и современным видом войск в Украине" - Цензор.НЕТ 307
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29.07.2021 12:57 Відповісти
Перестаньте паскудить имя величайшего лидера современности!
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29.07.2021 13:01 Відповісти
Ти мені нагадуєш Гризодубо.
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29.07.2021 13:14 Відповісти
Оно на зарплате, оно тут просто гадит.
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29.07.2021 13:30 Відповісти
один із засновників сил спецпризначення був кривонос, якого вава турнув з зсу. от така вдячність кремлівського шута військовим
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29.07.2021 12:58 Відповісти
Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 6315
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29.07.2021 12:59 Відповісти
Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 2029https://www.facebook.com/hashtag/111%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%86%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%BA?__eep__=6&__cft__[0]=AZWH_elGjZD-7VIIZrvoDh3MQQKzTt-A30fdekiiqB5xmL5tx4QM3BslIIZdDj3jNhqY4pbdQ23Kevwj5V-b6lZhfBUrqUBSodM-CA8A2-a83cN_Phty0NOkYIdgVmk3V2M3jUxUhltWPOfv_J3OPtvD8E3w2wsgU80s5JeItx9l78GEsfVuO0GurFNMhjkL-WU&__tn__=*NK*F #111невиконанихобіцянок Зеленського, які є порушенням Законів та Конституції України.

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29.07.2021 13:00 Відповісти
А можно все это в виде уголовных дел или судебных решений? А то как-то несправедливо - на Пороха Зеля прет в виде уголовных дел по его друзьям, типа мертвечука, а Порох на Зелю прет в виде собачьего лая, причем как собственного, так и его окружения и подобных Вам упоротых. Как-то не по-пацански. И вообще у меня подозрение - не из-за поребрика ли Вы, потому что Ваш перл "1. Незаконний розпуск Верховної Ради. Травень, 2019 р." очень настораживает и появляется едва заметная кацапстановская вонь!
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29.07.2021 13:16 Відповісти
в мене ця послуга платна. заробляю на зєбілах тупорилих.
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29.07.2021 14:26 Відповісти
Блин, я думал ты принципиальный, идейный. Недавно на уПОРОтых зарабатывал, теперь на зебилах. Да Вы, батенька, шалава? У меня есть информация, что тебя на Киву приглашают работать. Наверное, там платят больше. Просьба, когда это случиться, сообщи об этом на форуме, шоб можно было узнать сколько в день пиндюлей ты лично от него получаешь за работу. Он такой.
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29.07.2021 14:50 Відповісти
грошей нема, да?
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29.07.2021 14:55 Відповісти
Картинка классная! Я бы добавили сюда огурчик и шматочок сала. Щас бы сам с удовольствием стопарик "Абсолюта" выпил! Ааа, Вы тоже, так это Вы от зависти такую маляву под картинкой написали? А шо, вам на пор(но)-бото-ферме в рабочее время нельзя употреблять? А у вас за это штраф? Бедненькие, сочувствую
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29.07.2021 13:26 Відповісти
https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

Ни один из 12 президентов Южной Кореи не заканчивал свой срок без проблем. Свободолюбивые корейцы свергали, сажали, казнили и изгоняли из страны президентов, которые пытались обнулится и править дольше или были замешаны в коррупции:
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29.07.2021 13:04 Відповісти
Зеленского нет в Украине с ПЯТНИЦЫ....а эти фейковые здравицы делает дЕрмак...
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29.07.2021 13:06 Відповісти
Сам провожал его? Или он тебе позвонил и отчитался? Так ты друг Зели, оказывается?
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29.07.2021 13:18 Відповісти
а непогано там у Форте-дей-Мармі Зелупа вiдпочиває... вкотре вже, до речi, за два роки?
вiдпочиває...заодно там може поспiлкуватися зi своiми гебешними кураторами, отримати вказiвки...
непогано там у Форте-дей-Мармі... на вiллi, купленнiй за 3,8 мiльйони Евро, вкрадених у вкладникiв Привату.... добре Зелупа розжилася з бродатою бабою Каломойшею на вкраденi грошi...
Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 2420
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29.07.2021 13:20 Відповісти
Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 7427
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29.07.2021 13:21 Відповісти
Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 3193
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29.07.2021 13:21 Відповісти
Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 7992
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29.07.2021 13:21 Відповісти
Так це ж Порошенко ПРИВАТ націоналізував!!! Тобто, значить тоді не на коломойські бабки, а на бабки Пороха він там відпочиває. ПОРОХОБОТИ, ПОЗДОРОЛЯЮ - https://censor.net/ru/user/52333 робить висновок ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЦЕ ПРОЕКТ ПОРОШЕНКО. Ваш шеф вас надурив!!! І мене не здивує, якщо під ніком https://censor.net/ru/user/52333 стоїть САМ ваш ідол!!! Не витримав, вирішив про це з вами поділитися, бо вже не може. Але не вистачає хоробрості - пише вам цю сповідь під ніком https://censor.net/ru/user/52333.
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29.07.2021 13:35 Відповісти
А сам поруч, у Монтенегро на яхті за 11 лямів на тиждень відпочиває
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29.07.2021 13:37 Відповісти
"Созданные в период российской агрессии, при сложнейших условиях и за короткое время каждый из вас стал гордостью и элитой украинской армии", - сказал он.

Нифига себе он быстро учится, панове. Интересно через какое место ему дошло что воюет против нас не "та сторона"?
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29.07.2021 13:06 Відповісти
Страшнную тайну вчера раскрыл Росстат РАБссии,за предыдущий 2020 год на РАБссии умерло 2 миллиона человек...,ну все Путлер передаст Новичок начальнику Росстата...
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29.07.2021 13:08 Відповісти
Странные данные дал Росстат...население РАБссии 146 миллионов,из них пенсионеров всего 35 миллионов...,но так не бывает...получается что РАБссия сплошь одна маладежь...
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29.07.2021 13:18 Відповісти
Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 7752
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29.07.2021 13:19 Відповісти
хто ще буде підтримувати оцю зашкварену брехливу зебільну владу прислуг уродів?
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29.07.2021 13:23 Відповісти
При 35 миллионах пенсиоеров на РАБссии..значит всего населения на РАБссии не болене 90 миллионов...,а 146 миллионов баранов это Фейк для быдла...
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29.07.2021 13:26 Відповісти
А раненых от арт обстрела навестить не хочет?
Люди пострадали от его диб-ой политики! НИ разведки ни превентивных мер.... Результат - без последствий враг подвел тяж артилерию ..... Она ведь не невидимая и не телепортируется ....
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29.07.2021 13:26 Відповісти
..гнида многоликая, беспринципная
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29.07.2021 13:28 Відповісти
Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 7580
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29.07.2021 23:42 Відповісти
Не приїжджай більше на Житомирщину, зараза.
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30.07.2021 02:02 Відповісти
Перед прошлыми выборами президента Украины, я написал письмо Порошенко. Идея высказанная мною была простая- Петро! Купи и передай Украинской армии танков "Булат" 48 штук или договорись с американцами- возьми в лизинг у них пару эскадрилий F-15 (16). Тогда мы проголосуем за тебя! Мне ответил генерал- засранец (Гелетей) который заведовал его безопасностью. Он мне написал- мол, ты не прав! Петро купил для вашего спецназа 30 штук снайперских винтовок производства США. Я ему ответил- МОЛЧИ, говнюк. Тебя никто не спрашивает. А Петро-жмот и скопидом. Он удавится, но своих денег не потратит. Зеленского я тогда совсем не знал и его кино и шутки не понимал и на воспринимаю сейчас. Он- не ангел, но и не жмот. Это мое мнение.
Юрий Козачек. Всю службу прослужил в СпкцНазе ГРУ ГШ СССР. Офицер в отставке
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10.10.2021 19:33 Відповісти
 
 