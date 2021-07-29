Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні"

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою в Житомирській області, привітав військових із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України, який щорічно відзначають 29 липня.

"Шановні офіцери, шановні воїни-спецпризначенці. У цей рік і в цей день у вашій новітній історії відбуваються знакові події. Це 5-та річниця створення ССО. Щоб дати об'єктивну оцінку цим рокам і вашому значенню для нашого українського війська, я хочу нагадати один дуже відомий вислів: "Складні часи народжують сильних людей, а надзвичайно складні часи народжують Сили спеціальних операцій", - заявив Зеленський під час участі в заходах із нагоди Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Президент зазначив, що "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні". "Створені в період російської агресії, за найскладніших умов і за короткий час кожен із вас став гордістю й елітою української армії", - сказав він.

"29 липня став одним із найтрагічніших днів в історії ваших сил, коли в 2014 році в Донецькій області в селі Латишевому, потрапивши в засідку, загинули десять спецназівців. Ми ніколи не забудемо їх. Загалом свої життя за Україну віддали 80 героїв. Ці герої-спецназівці завжди залишаться в нашій пам'яті", - додав президент.

Глава держави також нагадав, що за час війни на Донбасі особовий склад ССО виконав майже 10 тис. бойових спеціальних завдань. За героїзм, мужність і вірність військовій присязі понад 600 воїнів удостоєні державних нагород, семеро - звання "Герой України".

За словами Зеленського, "у 2020 році ССО першими перейшли на типову структуру штабів армії країн НАТО і тісно співпрацюють із партнерами у формі взаємних візитів, тренувань, обміну передовим досвідом, водночас окремі підрозділи повністю інтегровані з силами ССО НАТО".

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Зеленський також особливо виділив "140-й центр ССО", який першим в історії України отримав сертифікат як підрозділ, що має право бути залученим до виконання завдань у складі НАТО.