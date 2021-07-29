Ляшко пояснив, навіщо в Києві збирають списки на спецперепустки в транспорт: Вивчили уроки, готуємося до можливого спалаху
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував інформацію про те, що в Києві почали підготовку до можливого локдауну і збирають списки співробітників підприємств, які захочуть мати спецперепустки на проїзд в громадському транспорті.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він заявив під час пресконференції в рамках всеукраїнського форуму "Україна 30. Децентралізація".
"Щодо перепусток у місті Києві, Київ вивчив уроки, які були за попередніх двох спалахів, коли запроваджували карантинні обмеження і за досить короткий проміжок часу потрібно було робити тимчасові перепустки для критичної інфраструктури. Тому розуміючи, що може бути потенційно спалах, Київ у не епідемічний період зараз, коли місто перебуває в "зеленій" зоні, проводить підготовку до можливого потенційного спалаху", - пояснив міністр.
Тобто, за словами Ляшка, відповідна робота ведеться для того, що під час потенційного посилення карантинних обмежень "не було хаосу".
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Африка - китайская колония, потому и там ковида нет.
Ковид - это спецоперация против белой, христианской цивилизации.
А у Пороха национальная идея: строительство национального государства. Чем он и занимался пять лет. За что и был снесён с помощью "галабаротьки".
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Почему я встал у стенки?
У меня... дрожат коленки...
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