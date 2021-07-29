Ляшко пояснив, навіщо в Києві збирають списки на спецперепустки в транспорт: Вивчили уроки, готуємося до можливого спалаху

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував інформацію про те, що в Києві почали підготовку до можливого локдауну і збирають списки співробітників підприємств, які захочуть мати спецперепустки на проїзд в громадському транспорті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він заявив під час пресконференції в рамках всеукраїнського форуму "Україна 30. Децентралізація".

"Щодо перепусток у місті Києві, Київ вивчив уроки, які були за попередніх двох спалахів, коли запроваджували карантинні обмеження і за досить короткий проміжок часу потрібно було робити тимчасові перепустки для критичної інфраструктури. Тому розуміючи, що може бути потенційно спалах, Київ у не епідемічний період зараз, коли місто перебуває в "зеленій" зоні, проводить підготовку до можливого потенційного спалаху", - пояснив міністр.

Тобто, за словами Ляшка, відповідна робота ведеться для того, що під час потенційного посилення карантинних обмежень "не було хаосу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко про застосування в Україні бустерної вакцини: Буде рекомендація ВООЗ - буде ще одне щеплення