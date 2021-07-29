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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко пояснив, навіщо в Києві збирають списки на спецперепустки в транспорт: Вивчили уроки, готуємося до можливого спалаху

Ляшко пояснив, навіщо в Києві збирають списки на спецперепустки в транспорт: Вивчили уроки, готуємося до можливого спалаху

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував інформацію про те, що в Києві почали підготовку до можливого локдауну і збирають списки співробітників підприємств, які захочуть мати спецперепустки на проїзд в громадському транспорті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він заявив під час пресконференції в рамках всеукраїнського форуму "Україна 30. Децентралізація".

"Щодо перепусток у місті Києві, Київ вивчив уроки, які були за попередніх двох спалахів, коли запроваджували карантинні обмеження і за досить короткий проміжок часу потрібно було робити тимчасові перепустки для критичної інфраструктури. Тому розуміючи, що може бути потенційно спалах, Київ у не епідемічний період зараз, коли місто перебуває в "зеленій" зоні, проводить підготовку до можливого потенційного спалаху", - пояснив міністр.

Тобто, за словами Ляшка, відповідна робота ведеться для того, що під час потенційного посилення карантинних обмежень "не було хаосу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко про застосування в Україні бустерної вакцини: Буде рекомендація ВООЗ - буде ще одне щеплення

карантин (18172) Київ (19791) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Выучили уроки, готовимся к возможной вспышке

Та ладно. Засекреченный ты наш. Не к возможной, а к запланированной..
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29.07.2021 13:18 Відповісти
+5
Будет мордовать Украину дурантинами и запретами, пока не проколет 80% населения ковидными шмурдяками. Таков приказ от Хозяев.
Если вы не прогоните эту владу, она от экономики голые камни оставит.
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29.07.2021 13:17 Відповісти
+4
Друже, то было ОЧЕНЬ давно. Ротшильдам мешает не христианство как идеология, а способность "белой" цивилизации само-мобилизоваться на основе идеологии, а не денег. Их метод управления - деньги. Все кто пытаются управлять страной и обществом на основе идей, а не денег, немедленно объявляются врагом, и уничтожаются тем или иным путём. Например, за что снесли Пороха ? За попытку осуществить государственное строительство на основе национальной идеи (которая непокупаема и непродаваема).
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29.07.2021 13:44 Відповісти
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Пошел по стопам Степанова. Уже и на пол курточки наверное насобирал
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29.07.2021 13:09 Відповісти
Поздравляю, Ляшко. Золотой спецпропуск для чемпиона борьбы с короной уже отчеканили?
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29.07.2021 13:10 Відповісти
Дайте бумагу, такую бумагу окончательную и бесповоротную, чтобы никакие Ляшки не приставали
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29.07.2021 13:16 Відповісти
Это сложно. Для этого Украина должна полностью порвать с ротшильдовской системой, национализировав Нацбанк и ощетинившись частоколом ядерных ракет.
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29.07.2021 13:18 Відповісти
Ротшильд найбагатіша у світі людина?
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29.07.2021 13:31 Відповісти
Это семейство, но суть не в размерах контролируемых ими активов (около $ 500 триллионов), а в том что они владеют всей банковской системой мира: FRS, World Bank, Bank for International Settlements (BIS), и контролируют все (кроме двух или трёх) нац.банки мира.
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29.07.2021 13:35 Відповісти
Посилання на дану інформацію можеш дати?
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29.07.2021 13:38 Відповісти
Наизусть не могу, но мне незачем тебе врать; это действительно правда.
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29.07.2021 13:45 Відповісти
Я маю на увазі такого типу посилання - https://mind.ua/news/20219950-forbes-nazvav-najbagatshi-simejni-klani-ssha
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29.07.2021 13:58 Відповісти
Это сугубо американские кланы; но Ротшильды - это европейский клан, который в начале прошлого века выбрал США в качестве своего "финансового центра", и основал там в 1913-м году ФРС, после чего в 1914-м начал 1-ю М.В. с целью разрушения империй: Австро-Венгерской, Российской, Османской. По итогам 2-й М.В. окончательно была разрушена Британская империя. В 1991-м - советская (которая была де-факто реинкарнацией Российской империи).
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29.07.2021 14:08 Відповісти
Руйнування Російської Федерації у плани Ротшильдів входить?
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29.07.2021 14:36 Відповісти
Да, конечно. С помощью Навального это планировалось. Правда, они переоценили свои возможности.
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29.07.2021 16:35 Відповісти
Будет мордовать Украину дурантинами и запретами, пока не проколет 80% населения ковидными шмурдяками. Таков приказ от Хозяев.
Если вы не прогоните эту владу, она от экономики голые камни оставит.
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29.07.2021 13:17 Відповісти
А что, другая не будет исполнять тот же приказ от тех же Хозяев? Этот приказ не для власти Зе, а для всех правительств всех стран, неужели не понятно?
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29.07.2021 13:20 Відповісти
Понятно-понятно. Но к любому приказу можно относиться по-разному: от прыткого исполнения, до откровенного саботажа.
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29.07.2021 13:23 Відповісти
Я пока не вижу ни одной страны, может кроме Швеции, которые бы это саботировали. Хотя можно еще привести в пример и страны Африки - там и жестких карантинов не было и жесткой заболеваемости не было. По крайней мере по официальным данным
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29.07.2021 13:29 Відповісти
Швеция ничего не саботирует; её просто оставили в покое. Причина: банкиры там УЖЕ добились того чего хотели: полного контроля над обществом, а именно: там практически не осталось наличного денежного обращения. Все транзакции под контролем; всё население под круглосуточным колпаком. Цель давно достигнута, и потому ковида там нет и быть не может.
Африка - китайская колония, потому и там ковида нет.
Ковид - это спецоперация против белой, христианской цивилизации.
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29.07.2021 13:33 Відповісти
А як що до єврейських коренів християнізму?
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29.07.2021 13:40 Відповісти
Друже, то было ОЧЕНЬ давно. Ротшильдам мешает не христианство как идеология, а способность "белой" цивилизации само-мобилизоваться на основе идеологии, а не денег. Их метод управления - деньги. Все кто пытаются управлять страной и обществом на основе идей, а не денег, немедленно объявляются врагом, и уничтожаются тем или иным путём. Например, за что снесли Пороха ? За попытку осуществить государственное строительство на основе национальной идеи (которая непокупаема и непродаваема).
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29.07.2021 13:44 Відповісти
Лютий брєд. При Пороху була тільки одна національна ідея, яку він навіть в Конституцію записав: вступ до ЄС і НАТО. Чим вона Ротшильдів не влаштовувала? А Овоча тоді за що знесли? Що він хотів побудувати?
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29.07.2021 23:58 Відповісти
Янукович был просто говорящей головой на верёвочках, за которые его дёргала донецкая ОПГ (самая отмороженная из всех).
А у Пороха национальная идея: строительство национального государства. Чем он и занимался пять лет. За что и был снесён с помощью "галабаротьки".
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30.07.2021 02:07 Відповісти
Смішний ти. Порох зніс сам себе, бо займався піаром і клоунадою, але аж ніяк не побудовою національної держави.
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30.07.2021 23:16 Відповісти
Опять массоны с прививками спать не дают?
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29.07.2021 13:27 Відповісти
Ты уже укололся? Тогда спи спокойно дорогой товарисч
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29.07.2021 13:39 Відповісти
Текст песни Пионерская песня - я уколов не боюсь если надо уколюсь ))))))

- На прививку! Первый класс!
- Вы слыхали? Это нас!.. -
Я уколов не боюсь:
Если надо - уколюсь!

Это только трус боится
На укол идти к врачу.
Лично я при виде шприца
Улыбаюсь и шучу.

Я вхожу один из первых
В медицинский кабинет.
У меня стальные нервы
Или вовсе нервов нет!

Если только кто бы знал бы,
Что билеты на футбол
Я охотно променял бы
На добавочный укол!..

- На прививку! Первый класс!
- Вы слыхали? Это нас!.. -
Почему я встал у стенки?
У меня... дрожат коленки...
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29.07.2021 13:42 Відповісти
Не, не кололся. Но бред как ты не несу.
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29.07.2021 13:52 Відповісти
Выучили уроки, готовимся к возможной вспышке

Та ладно. Засекреченный ты наш. Не к возможной, а к запланированной..
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29.07.2021 13:18 Відповісти
Кофид -мафию на выборах не избирать. Иначе они добьют экономику и здоровье нарида. Ко
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29.07.2021 14:06 Відповісти
Будет вспышка обязательно проведите крестный ход Москальского патриархата!
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29.07.2021 14:12 Відповісти
 
 