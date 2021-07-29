УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8889 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
14 942 79

Зеленський представив воїнам нове командування Генштабу ЗСУ: Це патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський представив особовому складу Сил спецоперацій головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, начальника Генерального штабу Сергія Шаптала і заступника начальника Генштабу Євгена Мойсюка.

Нових керівників в українській армії глава держави представив під час участі в заходах з нагоди Дня ССО на Житомирщині, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію заходу на сторінці Офісу Президента в фейсбуці.

"У вашій присутності я хочу окремо привітати з призначенням і представити вам нових важливих командирів у нашому війську. Це - головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Залужний Валерій Федорович, начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Шаптала Сергій Олександрович та заступник головнокомандувача ЗСУ Мойсюк Євген Георгійович", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що відповідні укази про кадрові зміни в керівництві війська вже підписані.

"Ви всі прекрасно знаєте цих людей, знаєте, що це потужні бойові офіцери. Найголовніше - що патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет серед наших військових", - підкреслив Президент.

Також читайте: Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні"

Водночас глава держави подякував попередньому керівництву Генштабу і висловив впевненість, що новопризначений глава "буде нарощувати набутий бойовий досвід, перехід української армії на стандарти НАТО і разом з Міністерством оборони України створить належні умови для всіх наших українських захисників".

Автор: 

Генштаб ЗС (6873) Зеленський Володимир (24558) ЗСУ (7717) Залужний Валерій (728) Шаптала Сергій (21)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+40
Пиночетушка Рояльный..
показати весь коментар
29.07.2021 13:37 Відповісти
+35
Лучше бы новое командовавние само отрекомендовалось.

Бо представление из уст предателя ЗЕ замарает и кристально чистого человека.
показати весь коментар
29.07.2021 13:39 Відповісти
+23
И снова на Кловане не флага, ни шеврона...
показати весь коментар
29.07.2021 13:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пиночетушка Рояльный..
показати весь коментар
29.07.2021 13:37 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2021 13:43 Відповісти
Реклама бизнеса Президента Украины (95 Квартала) на российском государственном "Первом канале". Прямо сейчас. И точно не "с целью информационного воздействия на россиян". Это в рамках зарабатывания денег. Как и сериалы в Россию. И до одного места война, оккупация и тысячи погибших. Бизнес должен процветать, потому что деньги - их все https://censor.net/ru/v3279739
Зеленський представив воїнам нове командування Генштабу ЗСУ: Це патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет - Цензор.НЕТ 6120
показати весь коментар
30.07.2021 02:31 Відповісти
и почему ж оно в куртяхе в такую то спеку???
броник? или памперс до подмышек? ))))
показати весь коментар
29.07.2021 17:35 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2021 19:28 Відповісти
Лучше бы новое командовавние само отрекомендовалось.

Бо представление из уст предателя ЗЕ замарает и кристально чистого человека.
показати весь коментар
29.07.2021 13:39 Відповісти
зеля ставит своих, чтобы следили чтоб никто в сторону куйла не стрельнул, а то глаз в который собрался смотреть зеля закроется
показати весь коментар
29.07.2021 13:41 Відповісти
шут гороховый и сюда своего любовника - дерьмака приволок.
показати весь коментар
29.07.2021 13:41 Відповісти
а что за рембо на заднем плане в очках а-ля кобра
показати весь коментар
29.07.2021 13:42 Відповісти
ХЗ.Его тут друг за углом ждет.
Зеленський представив воїнам нове командування Генштабу ЗСУ: Це патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет - Цензор.НЕТ 8367
показати весь коментар
29.07.2021 13:47 Відповісти
На 0.49 сек ишак наконец-то правильно называет свою силовую вертикаль-гавнокомандувач))))
показати весь коментар
29.07.2021 14:25 Відповісти
Ярмак ! Агент 007 !
показати весь коментар
29.07.2021 17:10 Відповісти
Яке ж воно тошнотворне
показати весь коментар
29.07.2021 13:44 Відповісти
И снова на Кловане не флага, ни шеврона...
показати весь коментар
29.07.2021 13:46 Відповісти
какаяразніца
показати весь коментар
29.07.2021 16:02 Відповісти
Дійсно патріоти...нічого заперечити.
Але ж Зе не патріот...
Прибере Єрмака і його шайку, отого зрадника із розвідки, тоді я подумаю.
показати весь коментар
29.07.2021 13:49 Відповісти
Що буде коли патріотами керує чувак під статтею 111?
показати весь коментар
29.07.2021 13:51 Відповісти
Нічого доброго.
показати весь коментар
29.07.2021 13:53 Відповісти
_Курточку застёгнутую напялил - в такую жару! Встреть я на улице сегодня простого типочка застёгнутого в таком прикиде, решил бы что или ********, или болеет чем. А это так вырядилось броник потому что...
показати весь коментар
29.07.2021 13:49 Відповісти
Бубу морозить після нірвани.)
показати весь коментар
29.07.2021 13:52 Відповісти
как он суров и компетентен! просто-таки джон рембо, наполеон и тэклбери в одном флаконе.
показати весь коментар
29.07.2021 13:49 Відповісти
Скорее вот эти в одном флаконе,сцыкунишка и наркошаЗеленський представив воїнам нове командування Генштабу ЗСУ: Це патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет - Цензор.НЕТ 3378
показати весь коментар
29.07.2021 20:02 Відповісти
Мы молодцы!!!!! Украина это сказка!!!!
показати весь коментар
29.07.2021 13:52 Відповісти
Зеля сказав " Слава Україні", а присутні цього не очікували, що аж розгубились і не одразу відповіли.
показати весь коментар
29.07.2021 13:53 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2021 13:55 Відповісти
цікаво, скільки воно тренувалося перед дзеркалом, шоб ото так сказати ? )))
показати весь коментар
29.07.2021 17:37 Відповісти
Дивився відосики попередника - як от він виступає
показати весь коментар
29.07.2021 17:50 Відповісти
а до этого ты два года с придурками работал?????
показати весь коментар
29.07.2021 13:53 Відповісти
вовка в худи по жаре не худи из кевлара и прочее понятно но так палится сцыт даже своих
показати весь коментар
29.07.2021 13:57 Відповісти
Було би файно, якби воно ще каску натягнуло.
Репортував ба мам Римі - мама, я пакушол, і в каске ))
показати весь коментар
29.07.2021 14:00 Відповісти
Зачем каску? Там не пробьет - сплошная кость. А кальций(из которого кости) - металл...
показати весь коментар
29.07.2021 17:19 Відповісти
Говнокомандуюче непорозуміння.
показати весь коментар
29.07.2021 13:57 Відповісти
Верховний точно командувач - непорозуміння.
показати весь коментар
29.07.2021 15:20 Відповісти
Шось у головнокомандувача язычок трохи заплетаеться, видно отдых удался!!!
показати весь коментар
29.07.2021 14:02 Відповісти
а может тепловой удар? в такую жару в курточке и бронике? он морда-лица красная какая. )))
показати весь коментар
29.07.2021 17:39 Відповісти
всем взрослым было неловко.. многим - стыдно..
и только воцарённый зебилами обдолбаныш резвился, как обычно.. и по сценарию и импровизировал, как мог
показати весь коментар
29.07.2021 14:06 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27028169.html Дотиснули

Зеленський представив воїнам нове командування Генштабу ЗСУ: Це патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет - Цензор.НЕТ 2722

Новина про звільнення з посади Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака стала топовою для всіх, хто пов'язаний з російсько-українською війною, оскільки за час свого правління він зробив дуже багато для розвалу та підриву боєздатності нашої армії.

Я просто нагадаю, що особисту війну проти «бойового бурундука», а саме так називають Хомчака на Повітрофлотському проспекті, я почав ще восени минулого року.

Це рішення було прийнято після вивчення багатьох факторів, які згодом переросли в одну ціль - Хомчака не має бути на посаді очільника нашої армії.

Провалене державне обороне замовлення лише частково демонструє некомпетентність даного персонажу. Для читачів я би хотів пояснити, що ДОЗ - це не тільки закупівля техніки для війська, а це також інвестування в нові перспективні зразки озброєння, які так необхідні нашим воїнам.

Тут слід відзначити і його роль в призупиненні розвитку ракетного щита України, кастрацію програм по «Нептуну», стагнацію в створенні комплексів «Сапсан» та «Грім». Особливо на цьому фоні виділяється проект нової ракети, яка так потрібна для боротьби проти ворожих укріплень, проте з потрібних 19 підписів для її впровадження не вистачає тільки підпису, власне самого «Бойового бурундука».

Відверто провалена робота з громадським сектором та волонтерами, була замінена Хомчаком теплою ванною його посіпак, які співали йому оди радості та використовували наклепні дані відносно противників їх шефа.
Хомчак увійде в історію командувач ЗСУ, який найбільше замазався в корупційних скандалах. Тут і його особисті отримання нових квартир,, використання службових ресурсів щоб зробити ремонт в них, махінації зі списуванням палива, і це лише невеликий перелік …

Проте вінцем корупціі Хомчака можна вважати боротьбу за його «праву руку», очільника Командування медичними силами генерала Хоменко. Людина була спіймана за руку при отриманні хабаря, скандал з масками за мільйони ще досі живий в пам'яті.
Проте Хомчак не призначав нікого на дану посаду… півроку!
Півроку в воюючій країні де кожного дня ми отримуємо звістки про поранених у нас не було очільника Медичних сил!

Нагадаю, що в лютому 2021 також відбулась гучна пресконференція, на якій представники волонтерського руху озвучили кричущі факти численних порушень та злісного невиконання наказів з боку керівництва Генерального штабу Збройних сил України. На думку багатьох волонтерів, дії Руслана Хомчака та його підлеглих підривали обороноздатність держави. Фактор війни Хомчака з Міністерством Оброни зіграв і свою роль, проте факт невиконання очільником ЗСУ більше ніж 90 наказів - не інакше як саботаж це не назвеш.

Показово була реакція проти волонтерів та активістів - спроби відкрити липові справи в судах, тупі і недолугі відосікі від помічників Хомчака в стилі «95 кварталу», які мали на меті полити зокрема і мене лайном, залякування та використання бюрократичного пресу проти неугодних офіцерів…

Особливо яскравим був випадок на пресс конференції коли один з кварталівських посіпак прибіг, не пошкодувавши свого часу.
Ми надали йому слово і почавши з представлення себе «як помічник Хомчака», вже після першого питання до себе почав верещати в мікрофон : «Да йдіть всі в сраку».
Особливо повеселила повідомлення на сторінці генштабу, де вони розкопували як Хомчак допомогає та переживає за долю сержанта Андрія Антоненка - нажаль це виявилось звичайною чергою брехнею пресс служби Хомчака.

Проте, боротьба триває і далі.
Шановні щурі Генерального штабу, всі і про всіх пам'ятають!
І чистки від Хомчаковського непотребу будуть рішучими і невідворотними!

Але головне в цій історії інше.
Громадянське суспільство в Україні має вагу і здатне підштовхувати владу до прийняття рішень.
Я не сумніваюсь в тому, що фактор постійного інформаційного тиску, численних розслідувань та публікацій зробив своб справу і цій невеликій перемозі.

Вчора українському народу було представлено нового очільника збройними силами Україні - це бойовий генерал-майор Валерій Федорович Залужний.
Я хотів сказати, що я відкритий маю надію співпрацювати і допомогати нашій армії на новому рівні.
Ми готові до контакту та діалогу і маємо надію в це почуєте та скористайтесь.
Чому так? Та все просто.

У нашої Вкраіни є два шляхи розвитку:
Перший - це стати федеральним округом в обіймах держави агресора.
Інший - прийняти бій і перемогти у майбутній великій війні.

І я щиро вірю, що рабів не пускають до раю.
https://www.facebook.com/mykhailo.makaruk/posts/4042869585831619 Михаил Макарук
показати весь коментар
29.07.2021 14:09 Відповісти
_С такими своими (формально) главнокомандующими и врагов не надо. Интересно сколько у него медалей орденов от путлера?
показати весь коментар
29.07.2021 14:21 Відповісти
ЗєГівнокомандуючий знає ще якісь епітети крім "потужний"?
показати весь коментар
29.07.2021 14:15 Відповісти
Для меня, после Авакова, это слово стало синонимом со словом гамно.
показати весь коментар
29.07.2021 19:47 Відповісти
Зеленський представив воїнам нове командування Генштабу ЗСУ: Це патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет - Цензор.НЕТ 7399
показати весь коментар
29.07.2021 14:26 Відповісти
Зеленський представив воїнам нове командування Генштабу ЗСУ: Це патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет - Цензор.НЕТ 5782
показати весь коментар
29.07.2021 14:26 Відповісти
Такие люди позорят страну.
показати весь коментар
29.07.2021 14:33 Відповісти
а Эрмака и ДЭмченка минять когда будешь????
показати весь коментар
29.07.2021 14:37 Відповісти
Зеленський представив воїнам нове командування Генштабу ЗСУ: Це патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет - Цензор.НЕТ 9543
показати весь коментар
29.07.2021 14:39 Відповісти
Боится военных? Куртку одел при температуре 33 градуса.
показати весь коментар
29.07.2021 14:48 Відповісти
три одетых бронежилета немного выпирают..
показати весь коментар
29.07.2021 15:46 Відповісти
А Ті , кого посунули били не патріоти ? Президент-- дезертир, до воєнкомату не
з,являвся а Ті війскові в той час були на фронті.
показати весь коментар
29.07.2021 14:57 Відповісти
Зеленский и патриоты???? Жесть
показати весь коментар
29.07.2021 15:00 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUuAm8hZ-ET_maXxR29t7GutdpE-JQF1J1jPss8H-jbv1MZZBybd8fvG3k-uAyT5oTwdGKThpBvo6tC_UUrBe5bqf5Aj13UuWJin2AmNhHhgwUGgF2apLZBPqQHvRH50Hk&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUuAm8hZ-ET_maXxR29t7GutdpE-JQF1J1jPss8H-jbv1MZZBybd8fvG3k-uAyT5oTwdGKThpBvo6tC_UUrBe5bqf5Aj13UuWJin2AmNhHhgwUGgF2apLZBPqQHvRH50Hk&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

Генерал Зеленский и маршал Ермак))))))

Зеленський представив воїнам нове командування Генштабу ЗСУ: Це патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет - Цензор.НЕТ 1853
показати весь коментар
29.07.2021 15:02 Відповісти
дерьмак косит под типо Джони из нама а на деле напоминает енерала из Лаоса из фильма Эйр Америка
показати весь коментар
29.07.2021 18:37 Відповісти
Не зрозумів, а до чого воно гавкнуло Слава Україні?
показати весь коментар
29.07.2021 15:29 Відповісти
мосейчучку в министры пропаганды нариковского рейха
показати весь коментар
29.07.2021 16:03 Відповісти
Що ж ти, Піночет грьобаний, тримав на таких високих посадах в арміі не патріотів ?
показати весь коментар
29.07.2021 16:19 Відповісти
Що ж ти, Піночет грьобаний, тримав на таких високих посадах в арміі не патріотів ?
показати весь коментар
29.07.2021 16:24 Відповісти
Зелёный Великан научит воевать самую сильную армию Европы
показати весь коментар
29.07.2021 16:51 Відповісти
Ми нє понялі, але є у нас сумнєніє, дядю, що ти - чи то зільоний, чи, просто, мудак.
показати весь коментар
29.07.2021 17:08 Відповісти
Так победимъ,***...
показати весь коментар
29.07.2021 17:37 Відповісти
ЭТО ВМЕСТО НОВОГО ВООРУЖЕНИЯ !?)
показати весь коментар
29.07.2021 17:43 Відповісти
Да, они-то возможно и патриоты Украины, но вот только ты к ним не относишься, а жаль!
показати весь коментар
29.07.2021 19:07 Відповісти
На вулиці +30+35...Він відморожений???
показати весь коментар
29.07.2021 19:07 Відповісти
Чё Вы спрашиваете? Вы смотрите видосик
показати весь коментар
29.07.2021 19:18 Відповісти
Я ж не відморожений дивитися ОТЕ!!!
показати весь коментар
29.07.2021 19:20 Відповісти
Тьфу, срочно проблеваться нужно. Президент-предатель рассуждает о патриотизме, я не могу, смешно
показати весь коментар
29.07.2021 20:27 Відповісти
Де його лабутени ортопедичні, гидко дивитись.
показати весь коментар
29.07.2021 22:27 Відповісти
когда уволишь начальника комитета по разведке Демченка агента ФСБ???! этого крота Руслана Демченка давно НАРЫ ждут.
показати весь коментар
30.07.2021 02:49 Відповісти
"Вы все прекрасно знаете этих людей, знаете, что это мощные боевые офицеры. Самое главное - что патриоты Украины, имеющие опыт, отвагу, большой авторитет среди наших военных"
А в это время боевой офицер и патриот генерал-лейтенант Павловский остается в СИЗО...
показати весь коментар
30.07.2021 08:23 Відповісти
У бєні або у його одоробла є розумні люди,патріоти?У злодіїв,гопників можуть бути тільки тупі брехуни,крадуни і інша свора.
показати весь коментар
30.07.2021 08:35 Відповісти
Він усунув патріота і заслуженого офіцера -- Сергія Кривоноса. А Павловського посадив за грати, чмо.
показати весь коментар
10.08.2021 07:52 Відповісти
 
 