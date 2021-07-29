Зеленський представив воїнам нове командування Генштабу ЗСУ: Це патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський представив особовому складу Сил спецоперацій головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, начальника Генерального штабу Сергія Шаптала і заступника начальника Генштабу Євгена Мойсюка.

Нових керівників в українській армії глава держави представив під час участі в заходах з нагоди Дня ССО на Житомирщині, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію заходу на сторінці Офісу Президента в фейсбуці.

"У вашій присутності я хочу окремо привітати з призначенням і представити вам нових важливих командирів у нашому війську. Це - головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Залужний Валерій Федорович, начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Шаптала Сергій Олександрович та заступник головнокомандувача ЗСУ Мойсюк Євген Георгійович", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що відповідні укази про кадрові зміни в керівництві війська вже підписані.

"Ви всі прекрасно знаєте цих людей, знаєте, що це потужні бойові офіцери. Найголовніше - що патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет серед наших військових", - підкреслив Президент.

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Водночас глава держави подякував попередньому керівництву Генштабу і висловив впевненість, що новопризначений глава "буде нарощувати набутий бойовий досвід, перехід української армії на стандарти НАТО і разом з Міністерством оборони України створить належні умови для всіх наших українських захисників".