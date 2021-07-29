Другий за день вибух у поштоматі, цього разу в Одесі: саморобний пристрій спрацював в одній із скриньок. ФОТО

Одеські правоохоронці розслідують обставини пошкодження майна в поштовому відділенні на Миколаївській дорозі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Сьогодні вранці до правоохоронних органів звернулися представники пошти з заявою про те, що виявили пошкоджені дверці скиньки для зберігання посилок.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції разом з працівниками управління вибухотехнічної служби обласної поліції.



Фото: сайт поліції

Під час обстеження об’єкта вибухотехніки встановили, що в одній зі скриньок поштомату спрацював саморобний пристрій, який складався з електротаймера, акумуляторної батареї, петарди, паперу та поліетилену. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Залишки від саморобного пристрою були направлені на експертизу. Зараз поліцейські встановлюють обставини події та осіб, які можуть бути до неї причетними.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

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