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Новини
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Другий за день вибух у поштоматі, цього разу в Одесі: саморобний пристрій спрацював в одній із скриньок. ФОТО

Одеські правоохоронці розслідують обставини пошкодження майна в поштовому відділенні на Миколаївській дорозі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Сьогодні вранці до правоохоронних органів звернулися представники пошти з заявою про те, що виявили пошкоджені дверці скиньки для зберігання посилок. 

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції разом з працівниками управління вибухотехнічної служби обласної поліції. 

Другий за день вибух у поштоматі, цього разу в Одесі: саморобний пристрій спрацював в одній із скриньок 01
Фото: сайт поліції

Під час обстеження об’єкта вибухотехніки встановили, що в одній зі скриньок поштомату спрацював саморобний пристрій, який складався з електротаймера, акумуляторної батареї, петарди, паперу та поліетилену. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Залишки від саморобного пристрою були направлені на експертизу. Зараз поліцейські встановлюють обставини події та осіб, які можуть бути до неї причетними.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Також читайте: На Оболоні в Києві вибухнув поштомат: вибухівка була в одній із скриньок. ФОТОрепортаж

вибух (4532) вибухівка (477) Одеса (5538) Нацполіція (15320) пошта (316)


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Топ коментарі
+8
Это наверно флешмоб среди тик-токеров. Сначала колпачки с колес скручивали, теперь это
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29.07.2021 13:21 Відповісти
+8
Укрпочта пытается избавиться от конкурента.
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29.07.2021 13:23 Відповісти
+6
Да все ясно. Приблатненные (менты, судьи, прокуроры, сбу) отжимают бизнес. За пару лет почтоматы набили базу клиентов, раскрутились- пора отжимать курицу с золотыми яйцами. Вот поэтому и весь бизнес уходит и платит налоги на мальте, Кипре, Польше...
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29.07.2021 13:22 Відповісти
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Это наверно флешмоб среди тик-токеров. Сначала колпачки с колес скручивали, теперь это
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29.07.2021 13:21 Відповісти
Да все ясно. Приблатненные (менты, судьи, прокуроры, сбу) отжимают бизнес. За пару лет почтоматы набили базу клиентов, раскрутились- пора отжимать курицу с золотыми яйцами. Вот поэтому и весь бизнес уходит и платит налоги на мальте, Кипре, Польше...
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29.07.2021 13:22 Відповісти
глагно не выйти на самих себя
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29.07.2021 13:24 Відповісти
Укрпочта пытается избавиться от конкурента.
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29.07.2021 13:23 Відповісти
Хтось атакує нову пошту.
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29.07.2021 13:24 Відповісти
Да, очевидно, что атака направлена не на конкретного человека, а именно на саму почтовую службу. Скорее всего, посылки отправлены на "виртуальных людей" и именно на поштомат (ты знаешь, что идет по Украине 1-2 дня + несколько дней может лежать в ячейке. Ставишь таймер на 5 дней и получаешь гарантированный взрыв в ячейке и без жертв). Если бы отправили на склад, то взорвалось на складе, что было бы не видно! А тут цель продемонстрировать! Заодно напугать сотрудников почтовой службы (погибнуть при сортировке посылок никто не хочет)
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29.07.2021 13:50 Відповісти
Зазвичай, у Новій пошті стоять камери спостереження, тому можна відстежити, хто відправляв.
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29.07.2021 14:00 Відповісти
Про камеры все знают и не знаю как вы, но я бы на месте отправляющего, отправлял в маске
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29.07.2021 14:11 Відповісти
Без маски на відділенні не обслуговують. Але є контактний номер телефона відправника, отримувача (нехай і не дійсний), зовнішні камери спостереження. Багато факторів, за допомогою яких знайти не важко. Але, яке написали вище, головне, щоб на себе не вийшли.
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29.07.2021 14:17 Відповісти
А де Баканівці? Пішли боротися з контрабандою сигарет?
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29.07.2021 13:30 Відповісти
Пошли бороться ЗА контрабанду сишарет.
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29.07.2021 13:36 Відповісти
Що СБУ проспали? Дужзе завантажені, йде урорка зернових і потрібно скрізь вихопити свою долю. Будуть проводити експертизу знову по Антоненко? Чи терорист із московії залякує і примушує "до миру"? А скоріше до капітуляції?
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29.07.2021 13:31 Відповісти
зесрань опять новую пошту кошмарит
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29.07.2021 13:32 Відповісти
А чем там у нас заняты ЗЕленые СБУ и ГРУ?

Ах да. Они ж делят потоки от контрабанды и следят за Порошенко.
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29.07.2021 13:35 Відповісти
Щуряча метушня навколо годівниці !!!))
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29.07.2021 13:37 Відповісти
это не совпадение
это черныё делишки кацапских гнид!
больше чем уверен
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29.07.2021 13:44 Відповісти
..а что, сложно вычислить, если вся цепочка, в принципе, задокументирована + возможно, даже с видео..?.. или "органы" рискуют выйти на того, на кого бы выйти не хотели?
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29.07.2021 13:53 Відповісти
Думаю це прихожани московської "церкви" отримали наказ від своїх московських кураторів почати шкодити нормальним людям . От і біснуються.
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29.07.2021 14:05 Відповісти
Бедное Modern expo)) Хреновые ящики делает, консервные) Видимо это чья то месть, за отсутствие возможности забрать свою посылку прошлый раз)) Эти почтоматы нихрна не работают. НП заказала в китае контроллеры для открытия этих дверей, а они все не срабатывают. Можно и выкусить.
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29.07.2021 14:09 Відповісти
Звідки інформація про китайскі контролери? Така система проектується дуже швидко, з нуля.
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29.07.2021 16:02 Відповісти
99% что дело рук ФСБ, их почерк.
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29.07.2021 14:47 Відповісти
Другий за день вибух у поштоматі, цього разу в Одесі: саморобний пристрій спрацював в одній із скриньок - Цензор.НЕТ 1993
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29.07.2021 15:33 Відповісти
Учитель атеїзму.
Ти перебiльшуєш, Павлуша,
Як завжди. Скорiш за все
Ексгiбiцiонiст забрався на сосну.
Дiвчаток недозрiлих наших хоче вiн
Злякать з сосни зненацька видом х**.
Чого робити там фашисту, не пойму я.
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29.07.2021 15:32 Відповісти
Вроде легко найти отправителя
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29.07.2021 16:01 Відповісти
 
 