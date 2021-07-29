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Це розумові вправи або альтернативна історія, - "слуга народу" Корнієнко пояснив слова Арахамії про "шантаж усього світу" ядерною зброєю

Це розумові вправи або альтернативна історія, -

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко назвав слова лідера фракції в Раді Давида Арахамії про те, що Україна "могла б шантажувати весь світ" за допомогою ядерної бомби, "розумовими вправами" і альтернативною історією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це Корнієнко заявив в ефірі "Україна 24".

"Давид Георгійович заявив у формі "якби це могло бути, якби перші керівники країни не підписали б Будапештський меморандум, то може ми могли б...". Це такі вправи розумові щодо того, як би могло бути. Або альтернативна історія. Я не думаю, що Давид Георгійович мав на увазі, що нам зараз слід терміново робити ядерну бомбу і шантажувати нею весь світ, як це робить Іран або КНДР", – сказав Корнієнко.

За його словами, суть заяви Арахамії полягає в тому, що Україні не завадять додаткові гарантії безпеки на тлі подій у світі і з Північним потоком-2.

"Звичайно, Україні не завадять якісь додаткові гарантії і механізми їхнього здійснення – це важливіше", – підкреслив нардеп.

Раніше Арахамія заявив, що Україна зробила "фатальну помилку" підписавши Будапештський меморандум, за умови збереження ядерного потенціалу України могла б "шантажувати весь світ".

Також читайте: "Давид у нас такий гарячий хлопець...", - "слуга народу" Кравчук пояснила слова Арахамії про "підвищені тони" на зустрічі Зеленського і Байдена

Будапештська угода (127) ядерна зброя (1195) Арахамія Давид (1107) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+33
Это дебилы у власти. Это диагноз.
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29.07.2021 13:33 Відповісти
+22
Лицо, не обезображенное интеллектом. Уровень "Сосну, да-да-да"

Это умственные упражнения или альтернативная история, - "слуга народа" Корниенко объяснил слова Арахамии о "шантаже всего мира" ядерным оружием - Цензор.НЕТ 9634
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29.07.2021 13:37 Відповісти
+21
Это умственные упражнения испражнєнія народженого в кацапстані.
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29.07.2021 13:34 Відповісти
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Это дебилы у власти. Это диагноз.
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29.07.2021 13:33 Відповісти
Мавпи не голені. Шпана з підворотні.
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29.07.2021 13:35 Відповісти
Лицо, не обезображенное интеллектом. Уровень "Сосну, да-да-да"

Это умственные упражнения или альтернативная история, - "слуга народа" Корниенко объяснил слова Арахамии о "шантаже всего мира" ядерным оружием - Цензор.НЕТ 9634
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29.07.2021 13:37 Відповісти
Це розумові вправи або альтернативна історія, - "слуга народу" Корнієнко пояснив слова Арахамії про "шантаж усього світу" ядерною зброєю - Цензор.НЕТ 537
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29.07.2021 13:41 Відповісти
... ДА!, и при чем тут ЗЕленьскый!?
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29.07.2021 13:45 Відповісти
Це розумові вправи або альтернативна історія, - "слуга народу" Корнієнко пояснив слова Арахамії про "шантаж усього світу" ядерною зброєю - Цензор.НЕТ 653
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29.07.2021 14:06 Відповісти
А это со съезда партии. (Арахамчика думаю найдете)
Це розумові вправи або альтернативна історія, - "слуга народу" Корнієнко пояснив слова Арахамії про "шантаж усього світу" ядерною зброєю - Цензор.НЕТ 2600
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29.07.2021 14:09 Відповісти
Не виніть їх, бо вони такі, які є. Запитайте краще у тих, хто це генетичне сміття привів до влади.
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29.07.2021 13:37 Відповісти
https://censor.net/ru/user/427783
"Это дебилы у власти. Это диагноз."

вполне возможно. но занятно другое: практически накануне визита преЗЕдента в США арахамия "понес пургу" - "простое совпадение, не думаю".
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29.07.2021 13:41 Відповісти
Он всегда несёт пургу, когда открывает рот. Власть "не так поняли" и "вырванного контекста".
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29.07.2021 14:44 Відповісти
как бы да. такой себе "жирик" от слуг
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29.07.2021 16:11 Відповісти
причём большую часть времени под коксом...
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29.07.2021 19:31 Відповісти
Это ДЕБИЛИЗМ!
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29.07.2021 13:33 Відповісти
ВЫ О ЧЕМ ПЕРЕПУГАННЫЕ ГОЛОЖОПЫЕ ПЭТРИОТЫ что сказал товарисч так он прав поменяли РЕАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ НА ПРОМОКАШКУ КОТРОЙ ВСЕ ПОДТЕРЛИСЬ А КРАВЧУК И КУЧМА ЗАСЛУЖИВАЮТ ВИСЕЛИЩЫ..за ЭТО... я то жил в СССР и помню прекрасно как США и вся Европа-- Уриной ссала в потолок допуская в теории ядерный удар..не важно с какой стороны все это означало конец и нравилось кому то или нет но считались с СССР... (как сегодня идиотская страна Раша с ней все считаются о нас Украине говорят с Путиным- а не с Зеленским клоуну только вказивку передают то от ЕС и НАТО И США то от Раши.... с нее Раши все смеются и БОЯТСЯ одновременно об нас ноги вытирают все кому не лень.... ОТСЮДА И СП № 2 И захотят и Украину сдадут как стеклобой...Раше- ради интересов и успокоения России... (как в свое время сдали Германии Чехословакию)... так что не пишите бред и галиматью...а по факту---Мы Украина- "просрали" (неологизм идиома) мы свой шанс причем в здравом уме и сознании.... отдав сами по себе ракеты и даром мы бы их поштучно продавали и то бабло было бы на счетах страны... а так придурковатые а ПРИЧИНА ОДНА нам СВОБОДА И НЕЗАВИСИМОСТЬ упала просто так с неба Кравчук стал президентом без выборов по референдуму умный кто то собако кто сплел два момента в референдум мол если референдум таки ДА независимости то и сразу выбор Кравчука гетманом Украины а оно убогое так и не поняло как распоряжаться то властью...и независимостью и сразу залезло в крепостничество и рабство...
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29.07.2021 13:48 Відповісти
тролишь так или правда жара действует? ну жили бы как северные корейцы - пищевое сено кончается, давайте анонс сделаем, что новую ракету замутили, на коровьем навозе, которая до германии долетит по непредсказуемой траектории, авось бюргеры подкинут на пропитание, лишь бы идиоты дубинкой не размахивали...
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29.07.2021 14:01 Відповісти
не пишите бред ТЫ В СССР НЕ ЖИЛ И НЕ ПИШИ фантастику о т придурков...в Северной Корее ты там был что пишешь клоун.. сколько тебе обошелся Диплом про освиту ну ну.. а мне ДАРОМ И С ЗНАНИЯМИ.. здравоохранение было ДАРОМ ДАЖЕ ОПЕРАЦИИ.. а сегодня тупые чувырло с купленным типа дипломом врача не могут элементарно диагноз поставить дауны и так везде.. и во всем.. ненавижу кретинов которые пишут о том о чем ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮТ ОТ СЛОВА ВООБЩЕ придурок я после вуза ЗАРАБАТЫВАЛ КЛЮЧЕВОЕ ЗАРАБАТЫВАЛ А НЕ ПРИСТРАИВАЛСЯ КАК СГЕОДНЯ И ЖОПУ ВАЗЕЛИНОМ НЕ МАЗАЛ 1200-1500 В КАССУ И 3000 В КАРМАН ПРИЧЕМ ВПОЛНЕ ОТКРЫТО И ЛЕГАЛЬНО ПАРТИИ КПСС ЧЛЕНОМ КОТРОЙ Я НЕ БЫЛ А В КОМСОМОЛ МЕНЯ ЗАСТАВИЛИ ВСТУПИТЬ В КОНЦЕ 1 КУРСА УЗНАЛИ ТИПА КА КОДИН на весь юрфак курс 135 человек стационар и не партейный.. ну хрен с ними получил я ту корочку и поклал в горшкок дома и все ну взносы платил со стипухи и хрен с ними.. у нас в грозном СССР кто хотел спокойно ездили на стройки в Польшу за лето люди набивали по 6-8 тысяч рубликов..что для студента вполне даже прекрасно больше-- чем зарабатывал моряк среднестатистический после мореходки.... и да женился получил безвозвратный кредит как молодая семья 1000 рублей и получал кредит рассрочку за 5 минут на любой товар (вот с товаром была напряженка дефицит но как говорят умей крутиться гроши были бы а товар найдем ....а сегодня где купить денег то??7 даун а без денег увы то до лямпочки что товаром завалены магазины а без денег нема и что -хуже гроши заработать и достать товар или не имея денег глазеть на забитые мусором и хламом прилавки а продукты питания одна химия и отрава.. и вот спрашиваю я вас на кой ляд мне та независимость если я как поця голосую 1 декабря 1991 года ЗА потом 31 декабря иду к Новогоднему столу покупаю продукты по ценам СССР а 2 января 1992 года **** Кравчук и его еврейская банда спекулянтов говорят дудки мол независимость пришло наше время еврейских подонков колбасы по 2- рубля 40 копеек нема а вот по 5 тысяч 500 рублей есть хлеба по 22 копейки нема а по 500 рубликов буханка етсь и скажите каким ветром к этому независимость??"! !!! вот тогда надо было эти тварей расстреливать пачяками и вешать..а нет дали им волю потом 60 млрд рублей украли вкладов граждан Украина ЕДИНСТВЕННАЯ РЕСПУБЬЛИМА В СССР КОТОРАЯ не!! выплатила хотя бы 50% вкладов..типа денег нет новы держитесь да мы если хотите даже Рашу переплюнули по части воровства у собственного народа вышиванки ага счась и все колядки ага на голодный желудок... только дебилы могут радоватсья рахрухе и хаосу...
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29.07.2021 14:25 Відповісти
какая экспрессия! какой накал страстей! митя, закусывай!
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29.07.2021 14:33 Відповісти
вот именно что ВЫ ЬЛЯ
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29.07.2021 14:34 Відповісти
ну да. ник такой. незанят был. а вы просто тупой грубиян.
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29.07.2021 14:39 Відповісти
поменяй ник убогий у тебя сам ник такой что тебя же в плинтус и выравнивает...
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29.07.2021 14:50 Відповісти
мне, честно говоря, обильно накакать на твое мнение о моем нике. да и на тебя лично, если подумать. ссср-фаг нашелся, госпади. тебе под 55, геморрой, жена-дура и вся половая жизнь проходит у проктолога. пивной живот, друзья с домино и гараж, забитый говном. я прав?
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29.07.2021 15:08 Відповісти
бро, ты где там? ну не плачь, я не хотел. не со зла.
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29.07.2021 15:23 Відповісти
смотри не обо#ритесь КРОВЬЮ... своей личной итвоей семьи и особенно детей..а к этому все идет.. дэбэльное поколение наструганных между передозами..дитя ты убогое 90 годков...
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29.07.2021 16:08 Відповісти
хух, ну наконец-то, аж отлегло от сердца. пиши еще, холерик.
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29.07.2021 16:21 Відповісти
Это умственные упражнения испражнєнія народженого в кацапстані.
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29.07.2021 13:34 Відповісти
Это умственная отсталость....
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29.07.2021 13:34 Відповісти
а зачем умственные упражнения если наличия ума не фиксируется? одни инстинкты...у обоих
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29.07.2021 13:34 Відповісти
это умственные испражнения с умственными осложнениями
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29.07.2021 13:34 Відповісти
И главное, что запора не предвидется, прямо диарея какая то.
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29.07.2021 17:00 Відповісти
А по моему это умственные отклонения!
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29.07.2021 13:34 Відповісти
Вся фракція як на підбір - або олбодоб з курячими мізками, або наркоман кінчений...
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29.07.2021 13:36 Відповісти
Ви там всі вирвані з контексту здорового глузду. Але нарід достойний свого вибору.
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29.07.2021 13:34 Відповісти
АраХламидия из Альтернативной Зестории..
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29.07.2021 13:34 Відповісти
Сцепились жаба с гадюкой в беспощадной и бессмысленной битве...
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29.07.2021 13:34 Відповісти
Это умственные упражнения или альтернативная история, - "слуга народа" Корниенко объяснил слова Арахамии о "шантаже всего мира" ядерным оружием - Цензор.НЕТ 675
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29.07.2021 13:35 Відповісти
Сколько же украинцы вас ещё терпеть будут не понятно.
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29.07.2021 13:35 Відповісти
Прочитал как "умственное поражение"
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29.07.2021 13:35 Відповісти
тобі подляк платити перестав? Чо ти, типовий 73/43%зебіл, хвіст піднімаєщ на оцю зашкварену брехливу зебільну владу прислуг уродів?
Мені то пох на твої проблеми... але просто цікаво - невже бабло на ботофермі зебілів скінчилося?
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29.07.2021 13:42 Відповісти
Сглатывай, убогий.
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29.07.2021 13:56 Відповісти
Воно стає на коліна перед кожним, хто дає доляра. Не виключено, що його перевели в групу «опозиціонерів» для підвищення справу в коментах. Це дешеві курви на ботофермі-смокчуть у всіх.
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29.07.2021 14:12 Відповісти
…я тут вчора навіть «ла-ла-ла» помітив із анти-Зеленським коментами. Вони ж км дійсно тупі!
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29.07.2021 14:17 Відповісти
это слабоумие.
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29.07.2021 13:36 Відповісти
да дєбіл, но наш, правільний дєбіл
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29.07.2021 13:36 Відповісти
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
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29.07.2021 13:38 Відповісти
Прахамія як раз російська гнида.
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29.07.2021 13:41 Відповісти
хто ще буде підтримувати оцю зашкварену брехливу зебільну владу прислуг уродів?
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29.07.2021 13:39 Відповісти
Арахамия кацап, он, как и все кацапы, хочет шантажировать всех ядерным оружием, что собственно ********* сейчас и делает, создавать ничего не могут, могут только гадить.
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29.07.2021 13:40 Відповісти
ежу понятно,что эта падла работать не собиралась.
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29.07.2021 13:42 Відповісти
Интиликтуал - епта = алигафрэн зелёный
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29.07.2021 13:43 Відповісти
Зебільна влада- влада, за яку соромно. Постійно
Це розумові вправи або альтернативна історія, - "слуга народу" Корнієнко пояснив слова Арахамії про "шантаж усього світу" ядерною зброєю - Цензор.НЕТ 816
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29.07.2021 13:43 Відповісти
Эпоха Достоинства затоптана зелеными необразованными ублюдками... добро пожаловать в эпоху тупых кварталопитеков...
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29.07.2021 13:43 Відповісти
У хламидии передоз.
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29.07.2021 13:44 Відповісти
Це альтернативна одарьонность!
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29.07.2021 13:46 Відповісти
Эта бибизяна из Николаева не знает, что деньги зарабатываются, а не вымогаются шантажом - не доучили недоумков в Трускавце.
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29.07.2021 13:48 Відповісти
посмотрите... может у этого придурка и мозг альтернативный!!!!!
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29.07.2021 13:54 Відповісти
В виде опилок?
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29.07.2021 17:01 Відповісти
Агрохимия-альтернативно одаренный.
Це розумові вправи або альтернативна історія, - "слуга народу" Корнієнко пояснив слова Арахамії про "шантаж усього світу" ядерною зброєю - Цензор.НЕТ 5061
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29.07.2021 13:54 Відповісти
Ну так отправьте его в Трускавец.. или куда подальше.. ( хотя судя по всему ему место в закрытом мед учреждении особого режима)
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29.07.2021 13:55 Відповісти
От блин сдали назад. А казалось на секунду усвоили уроки истории, которые прогуляли партийные подписанты: хочешь мира готовься к войне.
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29.07.2021 13:55 Відповісти
умственные?))) еще один умственно решил поупражняться, но это зря, бесполезно, кпд стремится к нулю, только выхлоп))) партия умственных упражнений и словесных конструкций)))
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29.07.2021 14:01 Відповісти
Два дебила испражняются...тьфу, упражняются в словоблудии.
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29.07.2021 14:05 Відповісти
Мне кажется, если завтра арахнид заявит, что украинцам нужно перестать есть нормальную еду и перейти на гавно, то Корниенко и Кравчук смогут найти этому объяснение. И раскажут нам, что он имел в виду совсем другое.
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29.07.2021 14:07 Відповісти
не стреляйте в пианиста(ов), он играет как может (с)
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29.07.2021 14:15 Відповісти
А помните, ещё два года назад- "Не критикуйте новую власть. Они научатся.".... Ну вот вам результат.
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29.07.2021 14:20 Відповісти
сколько бы лет не прошло - хохмач и трепака языком на сцене дешевого квартала - так и останется все тем же трепачем
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29.07.2021 14:26 Відповісти
Это умственные упражнения испражнения..
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29.07.2021 14:22 Відповісти
агрохимия

Це розумові вправи або альтернативна історія, - "слуга народу" Корнієнко пояснив слова Арахамії про "шантаж усього світу" ядерною зброєю - Цензор.НЕТ 6973
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29.07.2021 14:24 Відповісти
Зеленая абхазская абизяна хочет стать человеком в Украине?
Ню-ню...
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29.07.2021 14:26 Відповісти
Ось що отримуємо в результаті голосування " лиш би не Порох"... Зебілам не подобався Шоколад, нехай жують зелене лайно....
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29.07.2021 14:35 Відповісти
Надоело: сначала Арахамия что-то ляпнет, потом всем миром его отмазывают.
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29.07.2021 14:39 Відповісти
Це розумові вправи або альтернативна історія, - "слуга народу" Корнієнко пояснив слова Арахамії про "шантаж усього світу" ядерною зброєю - Цензор.НЕТ 5551
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29.07.2021 14:47 Відповісти
Висит обезьяна на дереве, держится всеми 4-мя лапами и хвостом, и думает , а что было бы, если у меня не было бы передних лап-отпустила ветку передними лапами и висит на задних лапах и хвосте. Опять думает , а что было бы, если бы вообще лап не было, и отпускает ветку задними лапами. висит только на хвосте. А после мыслей, а что бы было бы, если нет хвоста, отпускает ветку хвостом и как **.... об землю. Встаёт, потирает голову и говорит: а были бы мозги, было бы сотрясение.....
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29.07.2021 14:51 Відповісти
Татьяна, да Вы прям таки бессердечный и жестокий человек, так опустить недоумка и при этом не назвать его по имени, фамилии, а все сразу поняли о ком идет речь. Респект Татьяна от всей души. Так тонко и красноречиво - это талант.
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29.07.2021 16:49 Відповісти
Приставьте ему переводчика с араХамического.
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29.07.2021 15:21 Відповісти
Господи! Забери від нас цих ідіотів , придурків і розумово-відсталих Слуг Зеленського . Вони наносять шкоду Україні і ********* нас усіх !
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29.07.2021 15:24 Відповісти
Это не умственные упражнения.Это умственная отсталость.
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29.07.2021 15:33 Відповісти
Арахам с Корнєєм опять обоср*лісь
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29.07.2021 17:14 Відповісти
Этой обезьяне с гранатой только атомного оружия не хватает, а то бы он показал кузькину мать.
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29.07.2021 18:28 Відповісти
Арахамии с его альтернативным умом пора в дурку. Причём срочно
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29.07.2021 21:11 Відповісти
Этой мартышке лавры Жирика не дают покоя
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29.07.2021 21:44 Відповісти
Испражнятся надо только в сортире не при свидетелях я правильно обьяснил дебилам
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29.07.2021 21:52 Відповісти
Ви гляньте на те обличчя. Він розумово і одного разу не підтягнеться.
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30.07.2021 12:43 Відповісти
 
 