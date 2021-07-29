Це розумові вправи або альтернативна історія, - "слуга народу" Корнієнко пояснив слова Арахамії про "шантаж усього світу" ядерною зброєю

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко назвав слова лідера фракції в Раді Давида Арахамії про те, що Україна "могла б шантажувати весь світ" за допомогою ядерної бомби, "розумовими вправами" і альтернативною історією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це Корнієнко заявив в ефірі "Україна 24".

"Давид Георгійович заявив у формі "якби це могло бути, якби перші керівники країни не підписали б Будапештський меморандум, то може ми могли б...". Це такі вправи розумові щодо того, як би могло бути. Або альтернативна історія. Я не думаю, що Давид Георгійович мав на увазі, що нам зараз слід терміново робити ядерну бомбу і шантажувати нею весь світ, як це робить Іран або КНДР", – сказав Корнієнко.

За його словами, суть заяви Арахамії полягає в тому, що Україні не завадять додаткові гарантії безпеки на тлі подій у світі і з Північним потоком-2.

"Звичайно, Україні не завадять якісь додаткові гарантії і механізми їхнього здійснення – це важливіше", – підкреслив нардеп.

Раніше Арахамія заявив, що Україна зробила "фатальну помилку" підписавши Будапештський меморандум, за умови збереження ядерного потенціалу України могла б "шантажувати весь світ".

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