Трьох російських найманців знищено під Донецьком: українці помстилися за обстріли наших позицій

Українські воїни ліквідували під Донецьком трьох російських найманців.

Про це повідомляють інтернет-ресурси російських окупантів, зокрема так званої "народної міліції" ДНР ", передає Цензор.НЕТ.

Російські окупанти повідомили, що українські воїни 2-го механізованого батальйону 93-ї ОМБр ліквідували в районі н.п. Нова Мар'ївка трьох російських найманців, ще один російський найманець був поранений.

Раніше 24-та ОМБр показала наслідки вчорашнього обстрілу: Російські окупанти випустили близько 70 мін зі 120-мм міномета - для них ніякого перемир'я не існує і не існувало.

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26 липня збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із забороненого важкого артилерійського озброєння: в результаті сім українських воїнів дістали поранення і травми.