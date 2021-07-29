Трьох російських найманців знищено під Донецьком: українці помстилися за обстріли наших позицій
Українські воїни ліквідували під Донецьком трьох російських найманців.
Про це повідомляють інтернет-ресурси російських окупантів, зокрема так званої "народної міліції" ДНР ", передає Цензор.НЕТ.
Російські окупанти повідомили, що українські воїни 2-го механізованого батальйону 93-ї ОМБр ліквідували в районі н.п. Нова Мар'ївка трьох російських найманців, ще один російський найманець був поранений.
Раніше 24-та ОМБр показала наслідки вчорашнього обстрілу: Російські окупанти випустили близько 70 мін зі 120-мм міномета - для них ніякого перемир'я не існує і не існувало.
26 липня збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із забороненого важкого артилерійського озброєння: в результаті сім українських воїнів дістали поранення і травми.
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PS Парни - молодцы!
В Украине не сажают за то, что является вашими больными фантазиями.
Помощи у р..ских не просите,
падать будете, - они вас подтолкнут.
Если упадете - не кричите,
насмерть вас, лежащего забьют...
Сокровенным с р..ским не делитесь,-
нет у р..ской подлости границ,
Это только в сказках - добрый витязь
в жизни - череда воров-убийц.
Мы не мстим, мы восстанавливаем справедливость.
Об этом сообщают интернет ресурсы российских оккупантов-ну а сами что не знали об этом?Похоже на дезинформацию.
В. М. Боткин во время спора с Некрасовым.»
Слава Україні!
Героям Слава!
Молодці , так тримати !!
СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ !