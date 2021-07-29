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Новини Агресія Росії проти України
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Трьох російських найманців знищено під Донецьком: українці помстилися за обстріли наших позицій

Трьох російських найманців знищено під Донецьком: українці помстилися за обстріли наших позицій

Українські воїни ліквідували під Донецьком трьох російських найманців.

Про це повідомляють інтернет-ресурси російських окупантів, зокрема так званої "народної міліції" ДНР ", передає Цензор.НЕТ.

Російські окупанти повідомили, що українські воїни 2-го механізованого батальйону 93-ї ОМБр ліквідували в районі н.п. Нова Мар'ївка трьох російських найманців, ще один російський найманець був поранений.

Раніше 24-та ОМБр показала наслідки вчорашнього обстрілу: Російські окупанти випустили близько 70 мін зі 120-мм міномета - для них ніякого перемир'я не існує і не існувало.

Читайте також: Довести в ЄСПЛ, що РФ контролює окуповані території Донбасу, допоможуть свідчення полонених російських військових і перебіжчиків, - Ліщина

26 липня збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із забороненого важкого артилерійського озброєння: в результаті сім українських воїнів дістали поранення і травми.

Автор: 

ліквідація (4147) Донбас (22358) 93 окрема механізована бригада (303) найманці рф (2067) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+42
Три российских наемника уничтожены под Донецком: украинцы отомстили за обстрелы наших позиций - Цензор.НЕТ 8625
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29.07.2021 14:02 Відповісти
+32
этого мало!!!!!
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29.07.2021 14:01 Відповісти
+30
Дуже мало .
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29.07.2021 14:04 Відповісти
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Три российских наемника уничтожены под Донецком: украинцы отомстили за обстрелы наших позиций - Цензор.НЕТ 8690
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29.07.2021 14:00 Відповісти
этого мало!!!!!
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29.07.2021 14:01 Відповісти
Дуже мало .
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29.07.2021 14:04 Відповісти
мало, зато ХОРОШО!
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29.07.2021 15:33 Відповісти
Вперед, сделай больше.

PS Парни - молодцы!
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29.07.2021 14:13 Відповісти
Вот это и есть воины! Молодцы хлопцы!
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29.07.2021 14:17 Відповісти
А как же ты это сделаешь? Только нарушив приказ "не стрелять", "не провоцировать". Тем самым посадят в тюрьму в Украине. Сколько уже сидит защитников. В Украине по сути запрещено защищать свою Родину.
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29.07.2021 14:45 Відповісти
Так, как сделали. Или по-вашему - их уже посадили?
В Украине не сажают за то, что является вашими больными фантазиями.
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29.07.2021 18:57 Відповісти
Ещё не вечер
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29.07.2021 21:07 Відповісти
3 бібізяни полетіли у пекло. Попутного вітру.
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29.07.2021 14:01 Відповісти
Хоть бы фотографии опубликовали. В свете того, шо шмаркля запретил стрелять - мало верится в правдивость новости. Тем более дыровцам на руку такое постить, типа укрофашисты их обстреливают и убивают мирных пополченцев
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29.07.2021 14:15 Відповісти
Три российских наемника уничтожены под Донецком: украинцы отомстили за обстрелы наших позиций - Цензор.НЕТ 8625
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29.07.2021 14:02 Відповісти
У бажано 1 Н.
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29.07.2021 14:10 Відповісти
А. Барков:
Помощи у р..ских не просите,
падать будете, - они вас подтолкнут.
Если упадете - не кричите,
насмерть вас, лежащего забьют...
Сокровенным с р..ским не делитесь,-
нет у р..ской подлости границ,
Это только в сказках - добрый витязь
в жизни - череда воров-убийц.
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29.07.2021 14:05 Відповісти
Три российских наемника уничтожены под Донецком: украинцы отомстили за обстрелы наших позиций - Цензор.НЕТ 3063
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29.07.2021 14:06 Відповісти
Три российских наемника уничтожены под Донецком: украинцы отомстили за обстрелы наших позиций - Цензор.НЕТ 6121
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29.07.2021 14:08 Відповісти
Чудово!
Три российских наемника уничтожены под Донецком: украинцы отомстили за обстрелы наших позиций - Цензор.НЕТ 5594
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29.07.2021 14:09 Відповісти
Три российских наемника уничтожены под Донецком: украинцы отомстили за обстрелы наших позиций
Мы не мстим, мы восстанавливаем справедливость.
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29.07.2021 14:09 Відповісти
Оце сусіди нап'ютьця на похоронах водко-бояришник на халяву!!!
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29.07.2021 14:11 Відповісти
тому у нас і земля така родюча, бо усілякі зайди та іхтамнєти, вже більше тисячі років удобрюють її своїми тушками ... ще три "свіно-собакі" пішли на добрива ... Гарна новина !!!
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29.07.2021 14:12 Відповісти
закрил ванька-то, іпатєку поді))
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29.07.2021 14:14 Відповісти
Украинские воины ликвидировали под Донецком троих российских наемников.
Об этом сообщают интернет ресурсы российских оккупантов-ну а сами что не знали об этом?Похоже на дезинформацию.
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29.07.2021 14:18 Відповісти
? не тупи.. а если прилетело.. то что должны были смску отправить на нашу сторону
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29.07.2021 14:41 Відповісти
Гарна новина, підняла настрій.... давно подібного не читав...
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29.07.2021 14:24 Відповісти
трамвай их больше давит
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29.07.2021 14:36 Відповісти
Пошукайте на телеграм штирлиц, там є багато цікавого.
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29.07.2021 15:53 Відповісти
три егорки под пригорком
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29.07.2021 14:24 Відповісти
Зелена, тупа концепція - перестати стріляти - втратила силу?
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29.07.2021 14:25 Відповісти
Зачем это нагнетание? Сейчас перемирие и прекращения огня. Правильно присать " три российских наёмника погибли в результате неаккуратного обращения с завезённым из росии оружием".
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29.07.2021 14:44 Відповісти
"И знать не хочу звереподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в России. Ведь вся Европа смотрит на Россию, почти как на людоеда. Я не раз испытывал стыд, что принадлежу к дикой нации." -

В. М. Боткин во время спора с Некрасовым.»
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29.07.2021 14:49 Відповісти
Хаха. Яка сумна новина
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29.07.2021 14:50 Відповісти
Хоч одна хороша новина.
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29.07.2021 14:55 Відповісти
Смерть рашистським окупантам!
Слава Україні!
Героям Слава!
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29.07.2021 15:09 Відповісти
Трьох російських найманців знищено під Донецьком: українці помстилися за обстріли наших позицій - Цензор.НЕТ 9200
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29.07.2021 15:10 Відповісти
Перепрошую - а єнот вже був?
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29.07.2021 15:59 Відповісти
Трьох російських найманців знищено під Донецьком: українці помстилися за обстріли наших позицій - Цензор.НЕТ 7552
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29.07.2021 16:51 Відповісти
Трьох російських найманців знищено під Донецьком: українці помстилися за обстріли наших позицій - Цензор.НЕТ 3910
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29.07.2021 17:38 Відповісти
Слава Украiнi! Героям Слава!
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29.07.2021 16:11 Відповісти
Від таких новин , стає якось радісно на душі і гордість переповняє за наших хлопців 👍🏼👍🏼👍🏼
Молодці , так тримати !!
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29.07.2021 17:33 Відповісти
А что, фото для статьи вместо живого не могли нагуглить цинк с тряпкой???
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29.07.2021 19:20 Відповісти
Трьох російських найманців знищено під Донецьком: українці помстилися за обстріли наших позицій - Цензор.НЕТ 4863
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29.07.2021 20:30 Відповісти
Кожен знищений російський фашист - це десятки врятованих людських життів .
СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ !
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29.07.2021 21:08 Відповісти
 
 