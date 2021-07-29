Данилюка виключили з конкурсу на посаду директора БЕБ: Недоміністерство освіти зі Шкарлетом не визнає мого диплому
Екссекретар РНБО і автор концепції Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Данилюк розповів, що комісія виключила його з конкурсу на посаду глави БЕБ.
Про це Данилюк розповів у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Ручна конкурсна комісія виключила мене з конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки, яке я придумав, запропонував та системно намагався запустити протягом понад 10 років. Я знав, що так буде, але привід, під яким вони це зробили, – це просто епічно! Виявляється, у мене немає профільної освіти!" - йдеться в повідомленні.
За словами Данилюка, його диплом Індіанського університету не визнали.
"Група товаришів без власної думки не визнали мій диплом одного з найпрестижніших університетів світу – Індіанського університету! Бути міністром фінансів та секретарем РНБО, працювати у найвідоміших фінансових організаціях у світових фінансових столицях – значить, у мене було достатньо освіти, а зараз – ні?!" - розповів він.
"Виявляється, недоміністерство освіти України з недоміністром Шкарлетом, який взагалі займався плагіатом, має право не визнати мій диплом одного з найкращих вишів світу! Це нонсенс! Мова зараз не про Данилюка – мова про те, що нас усіх мають за повних дурнів! Це не просто профанація замість конкурсу, це ганьба найвищого гатунку! І це – руйнування БЕБ із самого його початку", - підсумував він.
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- Нет.
- А кто?
- Не при детях ))
Ты идиот?? Или слепой был??
Якщо буде як Милованов чи Лещенко просто холуєм, то кар'єрний рост забезпечений.
Тому Данилюку поки що нічого в держструктурах гідного не світить.
https://diplhelper.com/diplomy/diplomy-o-vysshem-obrazovanii-ssha-i-kanady/120-diplom-o-vysshem-obrazovanii-v-ssha/147-kupit-diplom-ssha-indianskij-universitet-blumington.html
😀
У цілому тут навчаються більше 100 тис. студентів, з яких 42 тис. на кампусі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0) Блумінгтоні і близько 37 тис. в в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81 Індіанаполісі .
Школа бізнесу Kelley School of Business в університеті входить до 50 найкращих бізнес-шкіл світу
https://diplhelper.com/diplomy/diplomy-o-vysshem-obrazovanii-ssha-i-kanady/120-diplom-o-vysshem-obrazovanii-v-ssha/147-kupit-diplom-ssha-indianskij-universitet-blumington.html
Подозреваю, что вам действительно далеко до диплома Kelley от IU.
В 1999 году окончил Винницкий институт региональной экономики и управления по специальности «Юриспруденция» (младший специалист).
В 2003 году окончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности «Юриспруденция».
В феврале 2010 года окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, став магистром по специальности «Управление общественным развитием» и специализацией «Управление на региональном и местном уровнях».
Індіанський університет займає 101-150 місце в світовому рейтингу (універ Шевченка, для прикладу 601-650) і 53-64 місце в рейтингу США. Так що заткни фонтан, чмо.
І так, радше за все, затягне і наступного разу.
б) Блазень отримав 30% у І турі. І зараз має ті самі 30%.
Тож не тіш себе марними надіями...
І хто йому винен?
А всьо что нє котіруєтся в Расєюшкє зєльоная плєсєнь нє прінімаєт