Данилюка виключили з конкурсу на посаду директора БЕБ: Недоміністерство освіти зі Шкарлетом не визнає мого диплому

Екссекретар РНБО і автор концепції Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Данилюк розповів, що комісія виключила його з конкурсу на посаду глави БЕБ.

Про це Данилюк розповів у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ручна конкурсна комісія виключила мене з конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки, яке я придумав, запропонував та системно намагався запустити протягом понад 10 років. Я знав, що так буде, але привід, під яким вони це зробили, – це просто епічно! Виявляється, у мене немає профільної освіти!" - йдеться в повідомленні.

За словами Данилюка, його диплом Індіанського університету не визнали.

"Група товаришів без власної думки не визнали мій диплом одного з найпрестижніших університетів світу – Індіанського університету! Бути міністром фінансів та секретарем РНБО, працювати у найвідоміших фінансових організаціях у світових фінансових столицях – значить, у мене було достатньо освіти, а зараз – ні?!" - розповів він.

"Виявляється, недоміністерство освіти України з недоміністром Шкарлетом, який взагалі займався плагіатом, має право не визнати мій диплом одного з найкращих вишів світу! Це нонсенс! Мова зараз не про Данилюка – мова про те, що нас усіх мають за повних дурнів! Це не просто профанація замість конкурсу, це ганьба найвищого гатунку! І це – руйнування БЕБ із самого його початку", - підсумував він.

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