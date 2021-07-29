УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8902 відвідувача онлайн
Новини
13 014 86

Данилюка виключили з конкурсу на посаду директора БЕБ: Недоміністерство освіти зі Шкарлетом не визнає мого диплому

Данилюка виключили з конкурсу на посаду директора БЕБ: Недоміністерство освіти зі Шкарлетом не визнає мого диплому

Екссекретар РНБО і автор концепції Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Данилюк розповів, що комісія виключила його з конкурсу на посаду глави БЕБ.

Про це Данилюк розповів у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ручна конкурсна комісія виключила мене з конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки, яке я придумав, запропонував та системно намагався запустити протягом понад 10 років. Я знав, що так буде, але привід, під яким вони це зробили, – це просто епічно! Виявляється, у мене немає профільної освіти!" - йдеться в повідомленні.

За словами Данилюка, його диплом Індіанського університету не визнали.

"Група товаришів без власної думки не визнали мій диплом одного з найпрестижніших університетів світу – Індіанського університету! Бути міністром фінансів та секретарем РНБО, працювати у найвідоміших фінансових організаціях у світових фінансових столицях – значить, у мене було достатньо освіти, а зараз – ні?!" - розповів він.

"Виявляється, недоміністерство освіти України з недоміністром Шкарлетом, який взагалі займався плагіатом, має право не визнати мій диплом одного з найкращих вишів світу! Це нонсенс! Мова зараз не про Данилюка – мова про те, що нас усіх мають за повних дурнів! Це не просто профанація замість конкурсу, це ганьба найвищого гатунку! І це – руйнування БЕБ із самого його початку", - підсумував він.

Також читайте: Данилюк анонсував брифінг про те, як Милованов і ОП зрізають незалежних кандидатів із конкурсу на посаду директора БЕБ

Автор: 

Данилюк Олександр (911) Бюро економічної безпеки (664)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+35
Так ведь ты дурашка майку на грудях рвал за то ...что бы этих скотов к власти привести...
Ты идиот?? Или слепой был??
показати весь коментар
29.07.2021 14:10 Відповісти
+29
Красиво прошлись по губам 73% зебилов, вот только они этого не поняли, в очередной раз.
показати весь коментар
29.07.2021 14:10 Відповісти
+20
Все, Данилюк, ты теперь нелюбимая жена. Иди в гарем к Богдану.
показати весь коментар
29.07.2021 14:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
29.07.2021 14:05 Відповісти
Тю...
показати весь коментар
29.07.2021 14:07 Відповісти
Мавр сделал своё дело, мавр может...
показати весь коментар
29.07.2021 14:07 Відповісти
- А что я уже не лицо фирмы?
- Нет.
- А кто?
- Не при детях ))
показати весь коментар
29.07.2021 14:09 Відповісти
Но как красиво зеленым прибором прошлись по твоим губам )))
показати весь коментар
29.07.2021 14:08 Відповісти
Красиво прошлись по губам 73% зебилов, вот только они этого не поняли, в очередной раз.
показати весь коментар
29.07.2021 14:10 Відповісти
Зато тут відчули. Кожному своє.
показати весь коментар
29.07.2021 14:29 Відповісти
ля ля ля. Зеленський = *****!
показати весь коментар
29.07.2021 14:09 Відповісти
И был изначально.
показати весь коментар
29.07.2021 14:12 Відповісти
Все, Данилюк, ты теперь нелюбимая жена. Иди в гарем к Богдану.
показати весь коментар
29.07.2021 14:09 Відповісти
Так ведь ты дурашка майку на грудях рвал за то ...что бы этих скотов к власти привести...
Ты идиот?? Или слепой был??
показати весь коментар
29.07.2021 14:10 Відповісти
Вот правильно! Если человек идиот, то как его можно на такую должность ставить? Значит, комиссия все правильно решила, и все обвинения беспочвенны.
показати весь коментар
29.07.2021 14:55 Відповісти
Ну ти ж ось ідіот, а тебе на ботоферму, чомцсь, взяли...
показати весь коментар
29.07.2021 17:10 Відповісти
А там квалификационные требования: берут только идиотов!
показати весь коментар
29.07.2021 18:08 Відповісти
А что, надо было пороха оставлять???
показати весь коментар
29.07.2021 15:09 Відповісти
Так сейчас лучше, чем при Порошенко?
показати весь коментар
29.07.2021 15:19 Відповісти
Да, сейчас значительно лучше, чем при Пороршенко.
показати весь коментар
29.07.2021 15:21 Відповісти
В чем лучше, перечисли две-три сферьі, в которьіх стало лучше и для кого стало лучше с приходом зеленских?
показати весь коментар
29.07.2021 16:48 Відповісти
Ну как же, откаты на таможне выросли в 2 раза. И километр дороги в 2,5 раза подорожал ))) Или ой, они должны были подешеветь. Какая разница ))
показати весь коментар
29.07.2021 16:54 Відповісти
А ты где был во время Майдана? Чипсы возле телека хавал пока наших активистов избивали и убивали?
показати весь коментар
29.07.2021 15:19 Відповісти
а когда топил за цирк малороссов, пел по другому.)))
показати весь коментар
29.07.2021 14:11 Відповісти
Зато два с половиной года назад, ах какие заседания, ах какие заявления.
показати весь коментар
29.07.2021 14:12 Відповісти
А мониторы как искали...любо дорого посмотреть было...по всему кварталу....95-му...
показати весь коментар
29.07.2021 14:13 Відповісти
Коли Данилюк просував на виборах зелене Чмо, тоді все будо добре у нього. Потім почав проявляти незалежність, відразу "утилізували" і обваляли лайном в ЗМІ.
Якщо буде як Милованов чи Лещенко просто холуєм, то кар'єрний рост забезпечений.
Тому Данилюку поки що нічого в держструктурах гідного не світить.
показати весь коментар
29.07.2021 14:14 Відповісти
радуйся що не як семен насіння
показати весь коментар
29.07.2021 14:15 Відповісти
первый раз слышу про индианский университет. лига зеленого плюща?
показати весь коментар
29.07.2021 14:15 Відповісти
2000 баксов...и у тебя он есть..
https://diplhelper.com/diplomy/diplomy-o-vysshem-obrazovanii-ssha-i-kanady/120-diplom-o-vysshem-obrazovanii-v-ssha/147-kupit-diplom-ssha-indianskij-universitet-blumington.html
😀
показати весь коментар
29.07.2021 14:21 Відповісти
Університет Індіани - громадський університет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США , до складу якого входять 9 кампусів, розташованих у штаті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Індіана .
У цілому тут навчаються більше 100 тис. студентів, з яких 42 тис. на кампусі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0) Блумінгтоні і близько 37 тис. в в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81 Індіанаполісі .
Школа бізнесу Kelley School of Business в університеті входить до 50 найкращих бізнес-шкіл світу
показати весь коментар
29.07.2021 14:21 Відповісти
"Купить диплом Индианского университета (Блумингтон)Купить диплом о высшем образовании США, диплом Индианский университет (Блумингтон) с занесением в реестр
https://diplhelper.com/diplomy/diplomy-o-vysshem-obrazovanii-ssha-i-kanady/120-diplom-o-vysshem-obrazovanii-v-ssha/147-kupit-diplom-ssha-indianskij-universitet-blumington.html
показати весь коментар
29.07.2021 16:38 Відповісти
а ты сколько классов окончил и в каком селе?
показати весь коментар
29.07.2021 15:19 Відповісти
та ты шо. куда мне до купленного за 2к зелени диплома "одной из лучших бизнес-школ" Галактики
показати весь коментар
29.07.2021 15:51 Відповісти
Нашёл сайт с какими-то подделками и довольный собой аки слон.
Подозреваю, что вам действительно далеко до диплома Kelley от IU.
показати весь коментар
29.07.2021 16:53 Відповісти
Гройсман був Прем"єром взагалі з початковою освітою і норм!
показати весь коментар
29.07.2021 14:20 Відповісти
Брехня..
В 1999 году окончил Винницкий институт региональной экономики и управления по специальности «Юриспруденция» (младший специалист).

В 2003 году окончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности «Юриспруденция».

В феврале 2010 года окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, став магистром по специальности «Управление общественным развитием» и специализацией «Управление на региональном и местном уровнях».
показати весь коментар
29.07.2021 14:26 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2021 14:33 Відповісти
ага, всі тупаки, що дорвалися до влади (на місцевих виборах) раптом закінчують мауп або нагу.
показати весь коментар
29.07.2021 14:50 Відповісти
Ну и шо? А Трускавецкий ниверситет, как все зебаньки в ВР, он не закончил.
показати весь коментар
29.07.2021 15:10 Відповісти
Так же Гройсман закончил эти ВУЗы как заочник,а кто не знает,что заочное "образование" не что иное как непрямая,косвенная покупка диплома.Там нет образования,а есть недообразование.А то, что Гройсман коллекционирует дипломы о высшем образование совсем не значит ,что это высшее образование у него есть!
показати весь коментар
29.07.2021 16:04 Відповісти
А я навіть погоджусь з тобою, що дипломи вишу Гройсман просто купив! Але! При Примєрі Володимирі Гройсмані економіка показувала зростання на протязі 12 кварталів, а при зелених "дипломованих" ідіотах стрімко скотилась в мінус, і це все до короновірусу. Так от питання - є в Гройсмана вища освіта чи ні?
показати весь коментар
29.07.2021 17:17 Відповісти
а бабушка говорила, что у него 10 классов?
показати весь коментар
29.07.2021 16:33 Відповісти
Зварич, знову ж таки.
показати весь коментар
29.07.2021 14:36 Відповісти
и как оказалось не самым плохим
показати весь коментар
29.07.2021 15:51 Відповісти
громче всех кричал "Порошенко украл все оборудование и серверы из ситуационной комнаты в СНБО!!" КАРМА!!!!!!!
показати весь коментар
29.07.2021 14:22 Відповісти
Ну так Порошенко действительно украл все оборудование и серверы из ситуационной комнаты в СНБО. Спасибо, что вы напомнили.
показати весь коментар
29.07.2021 15:22 Відповісти
и брата съел
показати весь коментар
29.07.2021 15:52 Відповісти
кацап, вали домой, здесь стекломой не наливают!!
показати весь коментар
29.07.2021 15:54 Відповісти
Дурнику, все обладнання, яке знаходиться на балансі державних структур заноситься в реєстр та має інвентарні номери. Можеш назвати інвентарні номери обладнання, що вкрав Порошенко?
показати весь коментар
29.07.2021 17:21 Відповісти
Данилюк, надеюсь, не забывает, что в свое время он сделал все, чтобы зелебоба, а вместе с ним и шкарлет пришли к власти, благодарить он должен за это только себя.
показати весь коментар
29.07.2021 14:22 Відповісти
ну Индианский университет..., Америка нам нынче не указ, мы с ней счас на повышенных тонах..., тем более непонятно чему там учат в ихних университетах..., вот про киву, например, все понятно, наш, как говорится, от сохи академик, вот его можно...
показати весь коментар
29.07.2021 14:29 Відповісти
да херня тот универ. никто в мире про него не слышал. это часом не общественный колледж?
показати весь коментар
29.07.2021 15:52 Відповісти
Ага! І Гугла ні в кого немає... хоча ні, це тільки в тебе, придурка, Гугла немає...
показати весь коментар
29.07.2021 17:24 Відповісти
ты хоть знаешь бот, что такое общественный колледж?)
показати весь коментар
29.07.2021 17:42 Відповісти
Я, тобі, придурку, вже пояснював, що всі нормальні люди (ти до них не відносишся) вміють користуватися Гуглом. Якщо в тебе з цим проблеми - знайди собі вчителя для розумово відсталих.
показати весь коментар
29.07.2021 17:50 Відповісти
ну вот и погугли про этот прекрасный вуз) а лаять не нужно тут)
показати весь коментар
29.07.2021 17:51 Відповісти
Дібільне, може ти погуглиш? Наприклад яке місце в світовому рейтингу займає цей виш? а в рейтингу США? Не здатний? Добре, допопожу.
Індіанський університет займає 101-150 місце в світовому рейтингу (універ Шевченка, для прикладу 601-650) і 53-64 місце в рейтингу США. Так що заткни фонтан, чмо.
показати весь коментар
29.07.2021 18:10 Відповісти
А що тут дивного?Вся краіна думала,що нею керує єрмак,а виявляється що ще й Олена.😊
показати весь коментар
29.07.2021 14:31 Відповісти
Від Данилюка скарг не приймаю просто інтуїтивно. Цей "учений" з хорошою освітою був одним з тяглових коней, які затягнули цей зелений непотріб у владу. Мало того, він вплив попередню професійну, хоча і не ідеальну владу Порошенка теж не за об'єктивними результатами, а за власною образою, що не був цією владою" достойно" обласканим. І мало того, майже півтори року він нас переконував, що ці, котрі його зараз чмирять - найкраща і найпрофесійніша влада всіх часів і народів. Фуууу! Гидко!
показати весь коментар
29.07.2021 14:33 Відповісти
А бубочка - найвелычнишый приписдент вселенной.
показати весь коментар
29.07.2021 15:13 Відповісти
Та да! І таким його ще донедавна вважав той же Данилюк. 😁
показати весь коментар
29.07.2021 15:42 Відповісти
Зелений непотріб у владу затягнув Шоколадний Непотріб.
І так, радше за все, затягне і наступного разу.
показати весь коментар
29.07.2021 16:25 Відповісти
🤣 Смєтун? Я можу закласти я, щ ти зі злості гклад не їси і дітям не купуєш! 😁 Це Шоколадний за тебе у бюлетені галочку ставив. Нє? Дивно, так, як ти дотепер думають майже 30 відсотків. Решта отверезли. 😊
показати весь коментар
29.07.2021 16:32 Відповісти
а) У ІІ турі я голосував за Баригу. Більше не бу'.
б) Блазень отримав 30% у І турі. І зараз має ті самі 30%.
Тож не тіш себе марними надіями...
показати весь коментар
29.07.2021 19:15 Відповісти
Якими? Що в Україні 30 відсотків людей, які не здатні вчитися навіть на власних помилках? 😁 Саме на ці 30 відсотків я надії не покладаю. Мене обнадіює прозріння решти 70.Вірніше навіть не 70, а 50 відсотків + один голос. Цього вистачить. 😊
показати весь коментар
29.07.2021 23:31 Відповісти
Наскільки я зрозумів, цей пан не нострифікував свій американський диплом в Україні.
І хто йому винен?
показати весь коментар
29.07.2021 14:43 Відповісти
То як він працював на попередніх посадах ?? Там теж проходив перевірки.
показати весь коментар
29.07.2021 15:07 Відповісти
Так он у индейцев диплом получал ?
показати весь коментар
29.07.2021 14:47 Відповісти
У индюх
показати весь коментар
29.07.2021 17:06 Відповісти
Надайте оригінал диплому і кінець спору. Бо ми вже мали одного міністра юстиції (Зварич) з ксерокопією диплому зі Штатів.
показати весь коментар
29.07.2021 15:11 Відповісти
Мабуть, що оригіналу таки нема.
показати весь коментар
29.07.2021 15:23 Відповісти
А вот если бы Криворожский Экономический закончил, то мог бы и президентом стать.
показати весь коментар
29.07.2021 15:17 Відповісти
он свій диплом отримав в кафе біля палаця студентів, де провів всі 5 років навчання між виступами в квн та корпоративами
показати весь коментар
01.08.2021 21:54 Відповісти
Данылюк, ну куда ты прешь? Ты закончил Трускавецкую академию? То-то и оно.
показати весь коментар
29.07.2021 15:22 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2021 16:07 Відповісти
он там преподавал,как правильно составлять списки на возврат ПДВ
показати весь коментар
29.07.2021 16:35 Відповісти
Преподавать-то он мог, а вот диплома об окончании Трускавецкой академии с подписью найвелычнишого у него нет. Тем более, у бубочки какой-то универ какой-то Индианы не канает. Для найвелычнишого самый главный ВУЗ вселенной находится в Кривом Роге - где работает его папа.
показати весь коментар
29.07.2021 17:23 Відповісти
Магистр бизнес администрэйшн американского университета не канает без трускавецких курсов.
показати весь коментар
29.07.2021 16:47 Відповісти
Вони даже ні "шимпанЗЕ".Вони маленькі,мстиві "макаки".Це помста зеленського за розповідь про Олену,яка керує вовою.
показати весь коментар
29.07.2021 15:29 Відповісти
Молчи индеец с индианским образованием. Ты привел эту шелупень к власти. Пожинай плоды.
показати весь коментар
29.07.2021 16:06 Відповісти
это что-то личное, расскажи с кем ты в ссоре.
показати весь коментар
29.07.2021 16:13 Відповісти
ну какой с него Пинкертон. Помните, как обращался к общественности, слал призывы в прессу -Порошенко украл сервер, помогите найти его (сервер). У этого кадра постоянно бегающие глаза, как у человека страдающего клептоманией.
показати весь коментар
29.07.2021 16:47 Відповісти
Так вєдь діпломи Індіанского унівєрсітєта нє котіруются в Расєюшкє
А всьо что нє котіруєтся в Расєюшкє зєльоная плєсєнь нє прінімаєт
показати весь коментар
29.07.2021 16:52 Відповісти
Ты по ходу спец все знаешь изнутри
показати весь коментар
29.07.2021 17:05 Відповісти
Д'Ермак познал Д'Аналюка, да не признал диплом пока
показати весь коментар
29.07.2021 17:02 Відповісти
А пішов би ти на сантехніка чи зварщика - мав би роботу завжди
показати весь коментар
29.07.2021 17:32 Відповісти
Пацан к успеху шёл
показати весь коментар
29.07.2021 18:04 Відповісти
 
 