Україна відзначатиме День молоді разом із усім світом 12 серпня: Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський установив в Україні День молоді, який відзначатимуть щороку 12 серпня, в Міжнародний день молоді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави підписав відповідний указ № 333/2021 з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів.

Документ набирає чинності з 1 січня 2022 року.

Натомість втратив чинність Указ Президента України від 22 червня 1994 року № 323 "Про День молоді", відповідно до якого це свято відзначалося в нашій країні щороку в останню неділю червня.

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