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Україна відзначатиме День молоді разом із усім світом 12 серпня: Зеленський підписав указ

Україна відзначатиме День молоді разом із усім світом 12 серпня: Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський установив в Україні День молоді, який відзначатимуть щороку 12 серпня, в Міжнародний день молоді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави підписав відповідний указ № 333/2021 з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів.

Документ набирає чинності з 1 січня 2022 року.

Натомість втратив чинність Указ Президента України від 22 червня 1994 року № 323 "Про День молоді", відповідно до якого це свято відзначалося в нашій країні щороку в останню неділю червня.

Також читайте: "Ви - надія і майбутнє нашої країни", - Зеленський звернувся до молоді

Зеленський Володимир (24558) молодь (124) свято (682) наказ (445)


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Топ коментарі
+4
клован зеля 25 января родился и тут у меня когнитивний дисонанс почему мама римма не назвала Володю Татьяной
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29.07.2021 14:43 Відповісти
+3
Темнота друг молодежи.
В темноте не видно рожи.
- Я люблю тебя.
- Я тоже.
- Я хочу тебя.
- Я тоже.
- Как тебя зовут?
- Сережа.
- Ух ты #ля, меня ведь тоже!
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29.07.2021 14:27 Відповісти
+3
ну дык 1 апреля же? Там двойной праздник: день клована и день выборцев зеленского
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29.07.2021 14:37 Відповісти
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Темнота друг молодежи.
В темноте не видно рожи.
- Я люблю тебя.
- Я тоже.
- Я хочу тебя.
- Я тоже.
- Как тебя зовут?
- Сережа.
- Ух ты #ля, меня ведь тоже!
показати весь коментар
29.07.2021 14:27 Відповісти
************ з Сердючкою будуть?
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29.07.2021 14:29 Відповісти
Есть день клоуна?
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29.07.2021 14:34 Відповісти
17 апреля.
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29.07.2021 14:37 Відповісти
клован зеля 25 января родился и тут у меня когнитивний дисонанс почему мама римма не назвала Володю Татьяной
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29.07.2021 14:43 Відповісти
ну дык 1 апреля же? Там двойной праздник: день клована и день выборцев зеленского
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29.07.2021 14:37 Відповісти
Молоді відзначають день молоді кожен день...
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29.07.2021 17:19 Відповісти
Продався кацапам!
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29.07.2021 19:54 Відповісти
Коли ж ми вже Різдво та Пасху будемо разом з усім світом святкувати , а не окремо , з Гундяєм московським , наче якісь виродки . Задовбали ці шевчуки з єпіфаніями . Люди вже самостійно переходять на свій рідний календар , цілими родинами . А "блаженнійші" ніц но гроші рахують .
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29.07.2021 21:14 Відповісти
 
 