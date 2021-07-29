Україна відзначатиме День молоді разом із усім світом 12 серпня: Зеленський підписав указ
Президент Володимир Зеленський установив в Україні День молоді, який відзначатимуть щороку 12 серпня, в Міжнародний день молоді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Глава держави підписав відповідний указ № 333/2021 з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів.
Документ набирає чинності з 1 січня 2022 року.
Натомість втратив чинність Указ Президента України від 22 червня 1994 року № 323 "Про День молоді", відповідно до якого це свято відзначалося в нашій країні щороку в останню неділю червня.
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