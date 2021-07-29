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Новини
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Милованов пояснив виключення Данилюка з конкурсу на главу БЕБ: Є ксерокс диплома і немає підтвердження, що цей ксерокс справжній

Милованов пояснив виключення Данилюка з конкурсу на главу БЕБ: Є ксерокс диплома і немає підтвердження, що цей ксерокс справжній

Сьогодні конкурсна комісія Бюро економічної безпеки (БЕБ) не допустила до конкурсу Олександра Данилюка. Причина: проблеми з профільною освітою.

Про це розповів радник керівника Офісу Президента України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"Перше, я дуже ціную Олександра за професіоналізм та етику. Він був і є для мене ментором і рольовою моделю. Тому мені дуже прикро опинитись в ситуації, де я маю обирати між законом і Олександром. Що сталось? Закон вимагає у кандидатів економічної або юридичної освіти. Олександр подав три дипломи. Перший про інженерну освіту з КПІ (не підходить бо не економічна). Другий про професійну освіту в царині фондового ринку (не підходить бо не вища). Третій - диплом з бізнес-освіти університету Індіана, спеціалізація фінанси. Всі дискусії в комісії та публічно є навколо саме цього диплома", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилюка виключили з конкурсу на посаду директора БЕБ: Недоміністерство освіти зі Шкарлетом не визнає мого диплому

"Хоч бізнес-освіта і економічна освіта для багатьох економістів є різними речами, в Україні закон визначає бізнес-освіту у фінансах спеціалізацією в галузі економіки. Тому цей диплом міг би задовільнити вимоги закону. Але є проблема: закон не визнає автоматично іноземні дипломи. Для визнання потрібно пройти доволі просту і формальну процедуру (називається нострифікація). Подаєш диплом у МОН, вони перевіряють, чи є той диплом справжній (згадайте міністра юстиції Зварича, у якого виявилось, що немає справжнього іноземного диплому) і перевіряють, чи прослухані курси відповідають спеціальності і якій. Для свого диплому з Вісконсіну я це робив. Це легко. Олександр цього не зробив. Тому по суті комісія розуміє, що освіта є, але по закону визнати цього не може. Бо є ксерокс диплому і немає підтвердження, що цей ксерокс справжній. Я знаю Олександра і вірю йому. Я впевнений, що диплом справжній. Але закон вимагає перевірки, а не віри. І комісія не може порушити закон. Як би нам не подобався Олександр. Бо це стаття і суд", - додав Милованов.

Що можна було зробити? Надати додатковий час Олександру підтвердити справжність диплому. Через нострифікацію або хоч листом від Індіани. Тоді ми мали б дати такі самі можливості всім, хто подав неповні пакети документів. Не тільки Олександру (бо ми цього знаємо і любимо), а й всім, хто для нас невідомі. В той же час, служба БЕБ має запрацювати з 25 вересня. Тоді перестають працювати інші служби. І часу практично немає. Також додатковий час на виправлення документів був би знов порушенням закону і умов конкурсу, бо кандидати мали подати фінальні пакети до 7 липня", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Мельник очолить Бюро економічної безпеки, цей орган буде корумпованим, - Данилюк

"Політична робота вимагає чіткості в публічних комунікаціях. Але цього недостатньо. Потрібна чіткість у документах. Це просто питання професіоналізму. І відповідальності кандидатів. Я провів ринок землі. Була одна публічна історія. І була інша - де всі намагалися зупинити ринок формально, в рамках закону. Якби я писав закони, які порушували б інші закони, реформи не було б. Так само і тут з Олександром. Публічна позиція і політичний досвід - це круто. Але також потрібно компетентно заповнювати документи у відповідності до закону", - констатував Милованов..

"І я ще нічого не кажу про підроблені довідки від психіатра", - акцентував він.

Раніше Данилюка виключили з конкурсу на посаду директора БЕБ: Недоміністерство освіти зі Шкарлетом не визнає мого диплому.

Милованов пояснив виключення Данилюка з конкурсу на главу БЕБ: Є ксерокс диплома і немає підтвердження, що цей ксерокс справжній 01
Милованов пояснив виключення Данилюка з конкурсу на главу БЕБ: Є ксерокс диплома і немає підтвердження, що цей ксерокс справжній 02

Автор: 

диплом (41) конкурс (1297) вища освіта (210) Данилюк Олександр (911) Милованов Тимофій (418) Бюро економічної безпеки (665)


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Топ коментарі
+13
А в личном деле на должность секретаря РНБО тоже ксерокс??
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29.07.2021 14:27 Відповісти
+12
молодец милованов, 10 баллов из 9, диплом настоящий, а ксерокс с него- нет...
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29.07.2021 14:30 Відповісти
+11
Є печатка інститута, але немає підтвердження, що печатка справжня.
Є паспорт, але немає підтвердження, що він справжній.
І т.д.
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29.07.2021 14:31 Відповісти
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А в личном деле на должность секретаря РНБО тоже ксерокс??
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29.07.2021 14:27 Відповісти
Ага. І міністром фінансів с ксероксом.
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29.07.2021 14:32 Відповісти
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30.07.2021 09:38 Відповісти
Это же в другом шкафу лежит, а по закону, из одного шкафа в другой перекладывать нельзя- называется деджитализация от клоунов
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29.07.2021 14:33 Відповісти
Не кизди, Милованов. Трускавецкие посиделки автоматически дают диплом доктора юридических и экономических наук в одном флаконе минеральной воды.
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29.07.2021 14:28 Відповісти
молодец милованов, 10 баллов из 9, диплом настоящий, а ксерокс с него- нет...
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29.07.2021 14:30 Відповісти
Є печатка інститута, але немає підтвердження, що печатка справжня.
Є паспорт, але немає підтвердження, що він справжній.
І т.д.
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29.07.2021 14:31 Відповісти
в Зеленых дуриков нужна справка на справку... и так до бесконечности...
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29.07.2021 14:39 Відповісти
Милованов, а чому ваш з Данилюком преЗедент не дотрумується букви законів, страшенну відданість яким ти намагаєшся імітувати?
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29.07.2021 14:34 Відповісти
Это же тот самый самокритичный человек в Украине....
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29.07.2021 14:34 Відповісти
теперь этот дибил вершит судьбы....
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29.07.2021 14:40 Відповісти
А что мешало Данелюку все подтвердить , Сегодняшняя коммуникация , - Не Почтовые голуби.
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29.07.2021 14:34 Відповісти
Ні, це тут не проходить. Всі кажуть: "До моргу!"
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29.07.2021 14:54 Відповісти
Курсы Песоцкого при IU закончил - и уже Наполеон.
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29.07.2021 14:34 Відповісти
Это ящик из-под ксерокса пустой за должность а не диплом.
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29.07.2021 14:36 Відповісти
Нехай кИВУ попросить, той йому що завгодно намалює.
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29.07.2021 14:37 Відповісти
ківа взагалі, тепер на професора може претендувати... може й Миловарева посуне.
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29.07.2021 14:42 Відповісти
хто такі економісти? Бухгалтер - економіст? Інженер, що розраховує і вибирає оптимальні виробничі процеси для зниження собівартості - економіст? Бізнесмен, що сам планує свій бізнес - економіст? Якщо ці перераховані особи успішно ведуть бізнес на протязі ось вже тридцяти років, то хіба вони погано розбираються в економіці?
І що корисного створив міллованов із своєю так званою "школою економіки"? Хто про неї знав до приходу квартальних? Тут ціла академія наук ніяк не може підсказати правильні економічні рішення уряду. І раптом вилазить якийсь мілованов і починає тикати носом у відсутність у когось диплома. У азірова був диплом маркшейдера. Але це йому не заважало лізти своєми москальськими лапами в українську економіку.
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29.07.2021 14:42 Відповісти
Щодо школи економіки, то це заробляння бабла на підробці відомого бренду: London School of Economics. Так само к-цапи в Москві заснували заклад Высшая школа экономики. Саме тому не університет, не інститут, а школа.
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29.07.2021 16:20 Відповісти
Так а де ж сам диплом? І хто така індіана?
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29.07.2021 14:44 Відповісти
Бизнес школа Индианского университета в США.
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29.07.2021 14:56 Відповісти
сарказм це, але дівчина Індіана...
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29.07.2021 15:04 Відповісти
Почему б тогда ему не поработать по специальности, то есть, пойти в бизнес?
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29.07.2021 15:11 Відповісти
Так шо уже, дипломы купленные в подземном переходе еще надо и у нотариуса охвормлять? Грабьёж куда глядит полиция!
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29.07.2021 15:49 Відповісти
Щоб взяти на роботу в РНБО - апостиль був не потрібен, а в БЕБ відразу став потрібен?
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29.07.2021 16:01 Відповісти
Master of Business Administration Университета Индиана должно было быть вполне достаточным.
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29.07.2021 16:25 Відповісти
Данилюк просто не проходив практику в шапіто-95, тоді б міг і на вищу посаду претедувати.
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29.07.2021 16:56 Відповісти
ви нічого не наплутали?
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29.07.2021 17:08 Відповісти
А, как же он раньше в "очистке работал"?
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29.07.2021 17:53 Відповісти
Так. Закони потрібно виконувати,але чому ж тоді закон не працює відносно перекладу на українську мову фільмів та серіалів, бо "Свати" це святе? Працювати в РНБО освіти вистачало,а от у БЕБ,ні. Як з мером москви: "в связи с утратой доверия президента".
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29.07.2021 19:03 Відповісти
Даже не интересно слушать всякую хрень
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29.07.2021 21:50 Відповісти
Купив би Данилюк "диплом" на Петрівці і проблем би не мав.
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30.07.2021 09:41 Відповісти
 
 