Милованов пояснив виключення Данилюка з конкурсу на главу БЕБ: Є ксерокс диплома і немає підтвердження, що цей ксерокс справжній

Сьогодні конкурсна комісія Бюро економічної безпеки (БЕБ) не допустила до конкурсу Олександра Данилюка. Причина: проблеми з профільною освітою.

Про це розповів радник керівника Офісу Президента України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"Перше, я дуже ціную Олександра за професіоналізм та етику. Він був і є для мене ментором і рольовою моделю. Тому мені дуже прикро опинитись в ситуації, де я маю обирати між законом і Олександром. Що сталось? Закон вимагає у кандидатів економічної або юридичної освіти. Олександр подав три дипломи. Перший про інженерну освіту з КПІ (не підходить бо не економічна). Другий про професійну освіту в царині фондового ринку (не підходить бо не вища). Третій - диплом з бізнес-освіти університету Індіана, спеціалізація фінанси. Всі дискусії в комісії та публічно є навколо саме цього диплома", - пояснив він.

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"Хоч бізнес-освіта і економічна освіта для багатьох економістів є різними речами, в Україні закон визначає бізнес-освіту у фінансах спеціалізацією в галузі економіки. Тому цей диплом міг би задовільнити вимоги закону. Але є проблема: закон не визнає автоматично іноземні дипломи. Для визнання потрібно пройти доволі просту і формальну процедуру (називається нострифікація). Подаєш диплом у МОН, вони перевіряють, чи є той диплом справжній (згадайте міністра юстиції Зварича, у якого виявилось, що немає справжнього іноземного диплому) і перевіряють, чи прослухані курси відповідають спеціальності і якій. Для свого диплому з Вісконсіну я це робив. Це легко. Олександр цього не зробив. Тому по суті комісія розуміє, що освіта є, але по закону визнати цього не може. Бо є ксерокс диплому і немає підтвердження, що цей ксерокс справжній. Я знаю Олександра і вірю йому. Я впевнений, що диплом справжній. Але закон вимагає перевірки, а не віри. І комісія не може порушити закон. Як би нам не подобався Олександр. Бо це стаття і суд", - додав Милованов.

Що можна було зробити? Надати додатковий час Олександру підтвердити справжність диплому. Через нострифікацію або хоч листом від Індіани. Тоді ми мали б дати такі самі можливості всім, хто подав неповні пакети документів. Не тільки Олександру (бо ми цього знаємо і любимо), а й всім, хто для нас невідомі. В той же час, служба БЕБ має запрацювати з 25 вересня. Тоді перестають працювати інші служби. І часу практично немає. Також додатковий час на виправлення документів був би знов порушенням закону і умов конкурсу, бо кандидати мали подати фінальні пакети до 7 липня", - зазначив він.

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"Політична робота вимагає чіткості в публічних комунікаціях. Але цього недостатньо. Потрібна чіткість у документах. Це просто питання професіоналізму. І відповідальності кандидатів. Я провів ринок землі. Була одна публічна історія. І була інша - де всі намагалися зупинити ринок формально, в рамках закону. Якби я писав закони, які порушували б інші закони, реформи не було б. Так само і тут з Олександром. Публічна позиція і політичний досвід - це круто. Але також потрібно компетентно заповнювати документи у відповідності до закону", - констатував Милованов..

"І я ще нічого не кажу про підроблені довідки від психіатра", - акцентував він.

Раніше Данилюка виключили з конкурсу на посаду директора БЕБ: Недоміністерство освіти зі Шкарлетом не визнає мого диплому.



