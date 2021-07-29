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Новини
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Суд відправив під домашній арешт і відсторонив від посад керівників АРМА. ФОТОрепортаж

Керівництво АРМА відсторонено від посад і відправлено під домашній арешт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР у Facebook.

Так, за даними відомства, тимчасового виконувача обов’язків голови Нацагентства України з питань виявлення та управління активами, одержаними від корупційних злочинів (АРМА), його заступника та начальника управління цієї установи відсторонено від посади після того, як працівники ДБР повідомили їм про підозру у привласненні понад $400 000.

Крім того, суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Напередодні Державне бюро розслідувань у співпраці з Офісом Генпрокурора та СБУ викрило факт зловживань керівництвом АРМА.

Встановлено, що протягом серпня-грудня 2020 року тимчасовий виконувач обов’язків голови АРМА, його заступник, начальник управління цієї установи у змові з адвокатами та фізичною особою заволоділи коштами, які були передані в управлінні АРМА.

Зазначені особи на підставі підроблених судових рішень безпідставно перераховували кошти на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала до грошей жодного стосунку.

Читайте: Т.в.о. голови АРМА Сигидин і його заступник Павленко підозрюються в привласненні понад $ 400 тис., - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Потім ці гроші розподілялись між учасниками групи.

ДБР традиційно не називає прізвищ фігурантів, проте відомо, що сьогодні Печерський райсуд Києва ухвалив рішення відсторонити від посади в.о. голови АРМА Віталія Сигидина і його заступника Володимира Павленка. Їм також обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту терміном до 24 вересня. Відсторонення і такий само запобіжний захід отримав і начальник управління менеджменту активів АРМА Вахтанг Бочорішвілі.

Нагадаємо, раніше слідчі ДБР повідомили керівництву АРМА, а також двом адвокатам про підозру у привласненні понад 400 тис. доларів, арештованих Національною поліцією.

Суд відправив під домашній арешт і відсторонив від посад керівників АРМА 01
Суд відправив під домашній арешт і відсторонив від посад керівників АРМА 02
Суд відправив під домашній арешт і відсторонив від посад керівників АРМА 03
Суд відправив під домашній арешт і відсторонив від посад керівників АРМА 04
Фото: ДБР

Суд відправив під домашній арешт і відсторонив від посад керівників АРМА 05

Автор: 

арешт (2540) ДБР (3589) АРМА (594)


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"поддельных судебных решений"?

про реєстр не чули?
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29.07.2021 14:50 Відповісти
Так и вышли на них. Кто же знал?
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29.07.2021 15:26 Відповісти
А ваще в гос...ве кто нибудь за зарплату работает????
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29.07.2021 15:08 Відповісти
Можно было и не писать за что
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29.07.2021 15:28 Відповісти
Гребаный зеленский цирк! Агенство по выявлению и возврату средств, полученных преступным путем украли 400 т долларов.... кроме того не задержаны а отправлены под домашний арест....тоесть имеют возможность замять дело....
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29.07.2021 15:35 Відповісти
общак 400 тыщ пропал.
воров обижать низзя.
всех в отставку.
а если бы зажали деньги нормальных людей?
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29.07.2021 16:46 Відповісти
Отримав посаду, вкрав - сів. Потрібно так щоб було.
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29.07.2021 16:49 Відповісти
Они деревья посадить не могут, ибо некогда. А Вы о ворах государственного масштаба говорите. Эти воры денюшкой поделятся и всё будет в шоколаде
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29.07.2021 20:05 Відповісти
 
 