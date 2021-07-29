Суд відправив під домашній арешт і відсторонив від посад керівників АРМА. ФОТОрепортаж

Керівництво АРМА відсторонено від посад і відправлено під домашній арешт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР у Facebook.

Так, за даними відомства, тимчасового виконувача обов’язків голови Нацагентства України з питань виявлення та управління активами, одержаними від корупційних злочинів (АРМА), його заступника та начальника управління цієї установи відсторонено від посади після того, як працівники ДБР повідомили їм про підозру у привласненні понад $400 000.

Крім того, суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Напередодні Державне бюро розслідувань у співпраці з Офісом Генпрокурора та СБУ викрило факт зловживань керівництвом АРМА.

Встановлено, що протягом серпня-грудня 2020 року тимчасовий виконувач обов’язків голови АРМА, його заступник, начальник управління цієї установи у змові з адвокатами та фізичною особою заволоділи коштами, які були передані в управлінні АРМА.

Зазначені особи на підставі підроблених судових рішень безпідставно перераховували кошти на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала до грошей жодного стосунку.

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Потім ці гроші розподілялись між учасниками групи.

ДБР традиційно не називає прізвищ фігурантів, проте відомо, що сьогодні Печерський райсуд Києва ухвалив рішення відсторонити від посади в.о. голови АРМА Віталія Сигидина і його заступника Володимира Павленка. Їм також обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту терміном до 24 вересня. Відсторонення і такий само запобіжний захід отримав і начальник управління менеджменту активів АРМА Вахтанг Бочорішвілі.

Нагадаємо, раніше слідчі ДБР повідомили керівництву АРМА, а також двом адвокатам про підозру у привласненні понад 400 тис. доларів, арештованих Національною поліцією.









Фото: ДБР