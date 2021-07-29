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Новини Окуповані території
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"Чому ви не подумали?": Резніков заявив, що Росія не просила в України воду для окупованого Криму

Влада України може надати гуманітарну допомогу або воду в окупований Крим, проте щодних запитів про це від Росії не надходило.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це в коментарі Financial Time заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Росії дуже складно визнати свою слабкість... Це буде рівнозначно визнанню того, що вони прийняли неправильне рішення", – вважає він.

Міністр вважає, що канал символізує "дурість Кремля", який окупував Крим, оскільки влада РФ не зважила наслідки окупації в момент "електоральної ейфорії".

"Чому ви не подумали про воду?" – каже Резніков.

Також читайте: Зарплати на окупованому Донбасі в 2,5 рази нижчі, ніж на території вільної України, - Резніков

Крим (14200) окупація (6762) вода (1187) Резніков Олексій (1447)


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Топ коментарі
+43
А зачем им наша вода, если там намедни прошли хорошие дожди?
"Почему вы не подумали?": Резников заявил, что Россия не просила у Украины воду для оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 8572
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29.07.2021 14:54 Відповісти
+39
Власти Украины могут поставить гуманитарную помощь или воду в оккупированный Крым = переїхати в Ростов не ПМЖ.
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29.07.2021 14:55 Відповісти
+36
Снова Зелень зондируют почву чтоб разменять воду в Крым на что-то что можно будет разворовать
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29.07.2021 14:56 Відповісти
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"Почему вы не подумали?": Резников заявил, что Россия не просила у Украины воду для оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 6383
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29.07.2021 14:53 Відповісти
"Чому ви не подумали?": Резніков заявив, що Росія не просила в України воду для окупованого Криму - Цензор.НЕТ 7053
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29.07.2021 15:24 Відповісти
А зачем им наша вода, если там намедни прошли хорошие дожди?
"Почему вы не подумали?": Резников заявил, что Россия не просила у Украины воду для оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 8572
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29.07.2021 14:54 Відповісти
Власти Украины могут поставить гуманитарную помощь или воду в оккупированный Крым = переїхати в Ростов не ПМЖ.
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29.07.2021 14:55 Відповісти
ну можно б было все красиво обставить, пару фур типа гумконвоя и раздать населению по пластиковой бутылке "Трускавецька", так сказать из Украины с любовью
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29.07.2021 15:07 Відповісти
З написом на бутельках Слава Украіні Героям слава!
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29.07.2021 15:11 Відповісти
токо ж кацы не пропустят не фига, скажут русофобия. а так пиар ход отличный, не только им играть в такие игры.
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29.07.2021 15:13 Відповісти
Ну то нехай курва п,ють Нижнеялтинскую )
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29.07.2021 15:15 Відповісти
ну типа "они сами отказались брать нашу водичку" и показать западным дипломатам
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29.07.2021 15:19 Відповісти
Почему россия должна просить, чтобы мы с одной части нашей территории передали воду на другую часть нашей территории?
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29.07.2021 14:55 Відповісти
а потому видать что кто то сильно ждет чтоб попросили...
но вор редко просит у обворованного еще и сережки к браслету ))))
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29.07.2021 15:45 Відповісти
конечно же просить должен аксенов, но с ним нечего разговаривать, как и с пушилиным или пасечником...
хотя налицо несправедливость - воду в ордло, почему-то дают...они не платят, а им всё дают
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29.07.2021 15:51 Відповісти
Дають, бо канал на Маріуполь через окуповану територію проходить. За сім років, щоправда, можна було б побудувати інший, але де на те коштів настачити.
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29.07.2021 16:52 Відповісти
Животное, если ты украл машину с человеком внутри, а потом у тебя закончился бензин, то тебе должно привезти бензин? Для попить заложнику привезём заложнику бутылочку, напоим, а вот когда бензин закончится, то ты сам из машины (Крыма) вылезешь и побежишь!
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29.07.2021 17:34 Відповісти
Снова Зелень зондируют почву чтоб разменять воду в Крым на что-то что можно будет разворовать
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29.07.2021 14:56 Відповісти
https://www.unn.com.ua/uk/news/1938209-borrel-yevrosoyuz-povinen-shukati-shlyakhi-vzayemoporozuminnya-z-rosiyeyu Боррель: Євросоюз повинен шукати шляхи взаємопорозуміння з Росією
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29.07.2021 14:56 Відповісти
Про воду многие как раз подумали, но ****** вступило показать "удаль молодецкую".
Недержание хуцпы.
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29.07.2021 14:59 Відповісти
Просто на момент захвата Крыма рфией, предполагалось захватить и (как минимум) половину Украины. Но вышел облом.
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29.07.2021 16:23 Відповісти
Исторически в Крыму воды небыло.
А про воду кацапские гавноеды как раз подумали,проэкт называется НовоПоноссия.
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29.07.2021 15:00 Відповісти
вода - товар. товар стоит денег, куб воды я ценю, как куб нефти(пока очень дешево), кацапы ваши предложения???
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29.07.2021 15:04 Відповісти
за подаянием лезьте под церковь и то по большим праздникам, там подадут.
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29.07.2021 15:07 Відповісти
и то по желанию и не всем )))
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29.07.2021 15:45 Відповісти
между прочим в Европе один куб воды стоит 2 евро.
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29.07.2021 20:17 Відповісти
А куб нефти?)
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29.07.2021 23:47 Відповісти
Все-таки вода не нефть. Но учитывая ее потребительские свойства, дефицит и "конкурентное преимущество", чем так любят хвастаться ваши дальние родственники, можно привязать цену куба воды равной цене барреля нефти. По сорту нефти можно поторговаться. По моему цену газа так и определяют. На мой взгляд логично и справедливо.
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30.07.2021 22:05 Відповісти
Про дальних родственников не понял)) Мое личное мнение, хоть по кило золота за литр воды, в Крым, покуда он оккупирован, вода поставляться не должна...
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30.07.2021 23:21 Відповісти
У кацапів в планах була новоотсосія, а не тільки окупація Криму. Тому цей варіант не розглядався взагалі. Це і був провал кацапсячої стратегії. Ось чому до сих пір триває війна на Донбасі. Цим кацапи мсять Україні за те шо вона на дала реалізувати в Зароріжжі, Одесі, Херсоні, Дніпрі та Харківщині те що вона реалізувала в Криму.
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29.07.2021 15:04 Відповісти
Будет Россия просить воду для оккупированного Крыма или не будет не имеет значения. Россия ляжет и будет просить воду или будет просить стоя на коленах, значения не имеет. Утром деоккупация, вода вечером. Вечером деоккупация, вода утром следующего дня. Во всех случаях вначале деоккупация, а после вода.
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29.07.2021 15:05 Відповісти
"Почему вы не подумали?": Резников заявил, что Россия не просила у Украины воду для оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 5209
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29.07.2021 15:05 Відповісти
Власти Украины могут поставить гуманитарную помощь или воду российским оккупантам в Криму.
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29.07.2021 15:05 Відповісти
Все вони продумали і коридор мали пробити через Маріуполь і Каховське водосховище захопити, але Герої-добровольці поломали плани *****
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29.07.2021 15:05 Відповісти
генштаб там лоханулся здорово))
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29.07.2021 15:07 Відповісти
Будут встречать как асвабадителей.
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29.07.2021 15:20 Відповісти
Резников очевидный дебил.
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29.07.2021 15:09 Відповісти
Пусть просят стоя на коленях на границе Кубанской области и России.
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29.07.2021 15:09 Відповісти
"Почему вы не подумали?": Резников заявил, что Россия не просила у Украины воду для оккупированного Крыма/ Сейчас нельзя четко сказать, каким будет план реинтеграции ОРДЛО. У меня в голове порядка 12 сценариев развития событий, Резников.-За умение нести херню без всякого смущения придурок и назначен министром Ермаком -Козырем .
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29.07.2021 15:13 Відповісти
А так можно? Просто попроросить. Во дает.
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29.07.2021 15:14 Відповісти
Ани не дают, ани сдают.
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29.07.2021 15:28 Відповісти
и таки...какбы торгуются )))
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29.07.2021 15:47 Відповісти
Смешной. А что бы это изменило ( если бы подумали)... Они о Крыме думали с 1991 года. Вода ( и люди) в этом случае вторичны. Хотя вот мост все таки построили, хоть были разговоры что это невозможно в принципе. Ну тогда по идее должны и протянуть водоводы с Кубани или что иное что бы доказать свою " божественную суть". Тут кажется все таки расчет такой, что проще дождаться капитуляции, чем городить водовод. ( Но на это ответ даст только время).
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29.07.2021 15:15 Відповісти
Це мабуть буде останне що влада ЗЕ зробить.
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29.07.2021 15:32 Відповісти
Зачем прилагать усилия, когда всё равно пошлем их ...?
Это только супер дипломатия ломится в "стену", вместо закрытой двери.
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29.07.2021 15:37 Відповісти
а если бы попросила, Резников бы пустил?!
а давайте запустим Резникова по СКК в Крым. пинками.
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29.07.2021 15:41 Відповісти
И Ермак даст команду -" Дать воду, там же наши соотечественники, и дача президента "
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29.07.2021 16:11 Відповісти
"...очень сложно признать свою слабость... Это будет равносильно признанию того, что они приняли неправильное решение" (c)

Кого же мне это напоминает?
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29.07.2021 16:41 Відповісти
Кто такой Резников, за него кто-то голосовал, я думаю, когда восстановится украинская власть, он должен будет сесть в тюрьму за политику обеспечить оккупантов водой. Без подпитки воды агрессоры имеют дополнительную уязвимость, логистика. им труднее оккупировать нашу территорию без воды, нам с водой легче ее освобождать. И как говорил Катон Старший, кроме всего прочего Карфаген (Резников) должен быть разрушен (должен сидеть в тюрьме).
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29.07.2021 17:10 Відповісти
2 або 3 бочки води, на повозці,можна відправити, але не більше. Це норма на рік.
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29.07.2021 17:17 Відповісти
🤣
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29.07.2021 23:14 Відповісти
Треба було ще електрику, зв'язок, транспортне сполучення відключати в свій час, а не мямлити.
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29.07.2021 18:09 Відповісти
Рєзніков збожеволів? СБУ! Затримайте його і розберіться, чому він хлоче зрадити вітчизну.
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29.07.2021 18:30 Відповісти

А нащо потрібно продажним кремлівським слугам - яничарам цим Іудам ЗЕбілам капітулянтам які так маніакально -злочинно хочуть забезпечувати водою окупований нашими лютими ворогами кремлівськими фашистами )(уйла Український Крим? -І надо зрозуміти! Набагато краще щоб велика нестача води залишалася постійним головним болем проклятих кремлівських виродків і по наростаючій піднімала ціну злочинної окупації Українського Криму з кожним днем! Так для України поточні проблеми проклятих окупантів пов'язані з нестачею води це відмінна - позитивна новина. Якщо ми хочемо як можно скоріше повернути свій тимчасово окупований лютим ворогом рідний Крим. Нам потрібно з усіх сил як тільки можна всіляко сприяти тому, щоб він уже сьогодні, і завтра, і кожен день висів на шиї клятих ворогів -окупантів найважчою гирею, яка є тільки можлива, взагалі не приносячи доходів а тільки давав максимум гігантських витрат і проблем.
Але деякі прокляті продажні ЗЕбіли капітулянти, ці слуги - холуї кремлівських загарбників видно хочуть злочинно продати проклятій ворожій паРаші і воду і наш рідний Український але тимчасово окупований Крим а потім вже і всю Україну...-
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29.07.2021 19:23 Відповісти
Это что Украина собралась поставлять в Крым воду?! Никакой воды агрессору!!!
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29.07.2021 20:54 Відповісти
Котячу мочу , розбавлену водою 1:1 . Була повінь , могли запастися на рік-два , а не сидіти склавши руки і камні з неба чекати . Вся росія гамно п'є . І нічого , корона з голови не падає .
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29.07.2021 21:28 Відповісти
 
 