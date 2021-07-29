"Чому ви не подумали?": Резніков заявив, що Росія не просила в України воду для окупованого Криму

Влада України може надати гуманітарну допомогу або воду в окупований Крим, проте щодних запитів про це від Росії не надходило.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це в коментарі Financial Time заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Росії дуже складно визнати свою слабкість... Це буде рівнозначно визнанню того, що вони прийняли неправильне рішення", – вважає він.

Міністр вважає, що канал символізує "дурість Кремля", який окупував Крим, оскільки влада РФ не зважила наслідки окупації в момент "електоральної ейфорії".

"Чому ви не подумали про воду?" – каже Резніков.

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