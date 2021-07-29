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"Чому ви не подумали?": Резніков заявив, що Росія не просила в України воду для окупованого Криму
Влада України може надати гуманітарну допомогу або воду в окупований Крим, проте щодних запитів про це від Росії не надходило.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це в коментарі Financial Time заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
"Росії дуже складно визнати свою слабкість... Це буде рівнозначно визнанню того, що вони прийняли неправильне рішення", – вважає він.
Міністр вважає, що канал символізує "дурість Кремля", який окупував Крим, оскільки влада РФ не зважила наслідки окупації в момент "електоральної ейфорії".
"Чому ви не подумали про воду?" – каже Резніков.
Топ коментарі
+43 Підлога Маккартні
показати весь коментар29.07.2021 14:54 Відповісти Посилання
+39 Tema9
показати весь коментар29.07.2021 14:55 Відповісти Посилання
+36 taddyboy Harper
показати весь коментар29.07.2021 14:56 Відповісти Посилання
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но вор редко просит у обворованного еще и сережки к браслету ))))
хотя налицо несправедливость - воду в ордло, почему-то дают...они не платят, а им всё дают
Недержание хуцпы.
А про воду кацапские гавноеды как раз подумали,проэкт называется НовоПоноссия.
Это только супер дипломатия ломится в "стену", вместо закрытой двери.
а давайте запустим Резникова по СКК в Крым. пинками.
Кого же мне это напоминает?
А нащо потрібно продажним кремлівським слугам - яничарам цим Іудам ЗЕбілам капітулянтам які так маніакально -злочинно хочуть забезпечувати водою окупований нашими лютими ворогами кремлівськими фашистами )(уйла Український Крим? -І надо зрозуміти! Набагато краще щоб велика нестача води залишалася постійним головним болем проклятих кремлівських виродків і по наростаючій піднімала ціну злочинної окупації Українського Криму з кожним днем! Так для України поточні проблеми проклятих окупантів пов'язані з нестачею води це відмінна - позитивна новина. Якщо ми хочемо як можно скоріше повернути свій тимчасово окупований лютим ворогом рідний Крим. Нам потрібно з усіх сил як тільки можна всіляко сприяти тому, щоб він уже сьогодні, і завтра, і кожен день висів на шиї клятих ворогів -окупантів найважчою гирею, яка є тільки можлива, взагалі не приносячи доходів а тільки давав максимум гігантських витрат і проблем.
Але деякі прокляті продажні ЗЕбіли капітулянти, ці слуги - холуї кремлівських загарбників видно хочуть злочинно продати проклятій ворожій паРаші і воду і наш рідний Український але тимчасово окупований Крим а потім вже і всю Україну...-