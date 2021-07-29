Зеленський підписав закон про підвищення ПДВ для частини сільгосппродукції

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість при оподаткуванні операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції" № 1600-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 1 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Преіздента.

Документ покликаний зменшити ризики від підвищення цін на харчові продукти, а також створити рівні умови оподаткування ПДВ для сільськогосподарських виробників і підприємств переробної галузі.

Закон відновлює 20-відсоткову ставку податку на додану вартість при ввезенні на територію України великої рогатої худоби, свиней та овець, молока, жита, вівса, насіння льону, олійних культур, цукрових буряків.

Водночас залишається ставка ПДВ у 14% при операціях з постачання пшениці та жита (меслин), ячменю, кукурудзи, соєвих бобів, свиріпи або ріпаку, соняшнику.

Документ набирає чинності з наступного дня після опублікування та застосовується до податкових періодів, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем опублікування цього закону.

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