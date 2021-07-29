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Зеленський підписав закон про підвищення ПДВ для частини сільгосппродукції

Зеленський підписав закон про підвищення ПДВ для частини сільгосппродукції

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість при оподаткуванні операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції" № 1600-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 1 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Преіздента.

Документ покликаний зменшити ризики від підвищення цін на харчові продукти, а також створити рівні умови оподаткування ПДВ для сільськогосподарських виробників і підприємств переробної галузі.

Закон відновлює 20-відсоткову ставку податку на додану вартість при ввезенні на територію України великої рогатої худоби, свиней та овець, молока, жита, вівса, насіння льону, олійних культур, цукрових буряків.

Водночас залишається ставка ПДВ у 14% при операціях з постачання пшениці та жита (меслин), ячменю, кукурудзи, соєвих бобів, свиріпи або ріпаку, соняшнику.

Документ набирає чинності з наступного дня після опублікування та застосовується до податкових періодів, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем опублікування цього закону.

Також читайте: Україна посідає четверте місце за експортом сільгосппродукції в Євросоюз

Зеленський Володимир (24576) ПДВ (635) сільське господарство (748)


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Топ коментарі
+24
А зернотрейдеры переложат эти налоги на лохов, которые любят приколы
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29.07.2021 15:28 Відповісти
+16
При увеличении ставки НДС уменьшаются риски от повышения цен на продукты? Нобелевскую по экономике в студию!
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29.07.2021 15:23 Відповісти
+15
Привет подорожанию борщевого набора.
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29.07.2021 15:22 Відповісти
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повышении НДС для части сельхозпродукции/Документ призван уменьшить риски от повышения цен на продукты питания .Ближний восток-дело тонкое.
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29.07.2021 15:21 Відповісти
Зеленский подписал закон о повышении НДС для части сельхозпродукции - Цензор.НЕТ 9548
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29.07.2021 15:26 Відповісти
я что-то не могу понять, как повышение ставки на ВВОЗ товара снизит цену конечному потребителю?
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29.07.2021 15:22 Відповісти
Там нет ни слова о "конечном потребителе".
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29.07.2021 15:35 Відповісти
гуглите, кто платит ндс
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29.07.2021 15:38 Відповісти
Конечный потребитель товаров и услуг. Всегда.
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29.07.2021 15:58 Відповісти
Потому, что за все хотелки и повышение налогов платит всегда конечный потребитель. Но в Трускавце и паписашиноминституте такому не учат.

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29.07.2021 15:57 Відповісти
Будет невыгодно ввозить, это понзит цену на внутренний продукт.
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29.07.2021 15:38 Відповісти
эээээээээ... мы академиев не кончали, но весь мой жизненный опыт подсказывает, что нет.
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29.07.2021 15:40 Відповісти
О, ещё один экономист 80 левела .
Давайте попробуем на пальцах. Пошагово, как для младенца.

- Будет невыгодно ввозить и ввозить будут меньше и за более дорогую цену.
- Местные производители увидят, что спрос остался тот же (кушать то все хотят по прежнему), а конкурентов стало меньше и их продукция стала дороже.
- И с какой радости им в этих условиях понижать цены?
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29.07.2021 15:46 Відповісти
Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь.
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29.07.2021 17:26 Відповісти
Ну по молоку это отсечет демпингующих из ЕС и Беларуси.
А вот по крупному рогатому скоту у меня вопрос - если туши, то это одно, а вот у нас вырезано поголовье и надо его возобновлять, а значит поддержать.
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29.07.2021 22:04 Відповісти
КАК?! Как снижение конкуренции снизит цену на что-либо?
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29.07.2021 16:08 Відповісти
Повангуем?
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29.07.2021 17:17 Відповісти
А **** мне ванговать, я работаю в сфере ВЭД. Уже очень давно.
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29.07.2021 17:21 Відповісти
По сфере ВЭД оно и видно.
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29.07.2021 17:25 Відповісти
И шо ж тебе, такому зрячему, видно?
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29.07.2021 17:35 Відповісти
Ты с дуба рухнул ,Ыкономыст зеленый
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29.07.2021 18:16 Відповісти
Пардон, ты хрюсский
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29.07.2021 18:17 Відповісти
Привет подорожанию борщевого набора.
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29.07.2021 15:22 Відповісти
Мойсейчук скажет что борщ можно есть без мяса и без сметаны
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29.07.2021 15:29 Відповісти
И без буряка и без картошки. Лаптем .
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29.07.2021 15:34 Відповісти
Можно еще сварить кашу из топора
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29.07.2021 15:36 Відповісти
Ну, для кого-то и и пустые щи - борщ. Будем привыкать. Мосейчук не соврет.
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29.07.2021 16:09 Відповісти
И без борща
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29.07.2021 16:17 Відповісти
Если ты дурак, то это не лечится.
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29.07.2021 15:40 Відповісти
Кисо, что случилось? Чем я тебя обидел?
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29.07.2021 15:43 Відповісти
А мацы??))
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29.07.2021 18:18 Відповісти
При увеличении ставки НДС уменьшаются риски от повышения цен на продукты? Нобелевскую по экономике в студию!
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29.07.2021 15:23 Відповісти
С неделю назад в сети гуляли "письма сельхозпроизводителей" со слезными просьбами поднять тарифы на ЖД перевозки зерна хотя бы на 30%. Социально ответственных аграриев аж разрывало от жалости к Укрзализныци, вынужденной перевозить себе в убыток проклятый урожай. Думаю, скоро увидим такие же сочинения от щедрых металлургов и жалостливых химиков.
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29.07.2021 16:13 Відповісти
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29.07.2021 22:04 Відповісти
правильный закон. чуток решили подержать за большое вымя зернотрейдеров. это справедливо и это правильно.
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29.07.2021 15:26 Відповісти
А зернотрейдеры переложат эти налоги на лохов, которые любят приколы
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29.07.2021 15:28 Відповісти
конечно нет. Они уменьшат свою маржу. т.к. цены на зерно относительно стабильные, а за границей зерно с накруткой хер кто купит.
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29.07.2021 15:37 Відповісти
Ты кретин - иностранцы лохи?
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29.07.2021 15:42 Відповісти
ЧИтайте внимательно. "В то же время остается ставка НДС в 14% при операциях по поставке пшеницы и ржи (меслин), ячменя, кукурузы, соевых бобов, сурепицы или рапса, подсолнечника.".
Зернотрейдеры возят крупный рогатый скот и молочные продукты?
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29.07.2021 15:36 Відповісти
они все возят. все что можно продать за границу.
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29.07.2021 15:38 Відповісти
а, тогда конечно.
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29.07.2021 15:42 Відповісти
они же суке на юге дороги и убивают. прут сх продукцию в порты Одессы и Херсона.
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29.07.2021 15:45 Відповісти
Ты читать умеешь? Речь идет об импорте! ВВОЗЕ!
Все, что въезжало в страну и ввиду невысокой цены удерживало потребительские цены на приемлемом уровне, теперь автоматически дорожает.
Ты и президента так себе выбирал, дядя?
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29.07.2021 16:17 Відповісти
Производителю придется платить в бюджет больше НДС от продажи - это лишняя нагрузка на оборотные средства. А зернотрейдер при экспорте НДС не платит - там нулевая ставка. Наоборот, он заработает больше налогового кредита и получит из бюджета возмещение при покупке продукции у производителя
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29.07.2021 15:45 Відповісти
Ты в этом, наверное, здорово понимаешь. Голова!
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29.07.2021 16:14 Відповісти
игорному бизнесу снизил налоги, а производителям жратвы - поднял. Браво! Лох73% должен страдать!
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29.07.2021 15:27 Відповісти
а типа остальные 27 % не страдают?
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29.07.2021 15:29 Відповісти
Так мы с ними в их дерьме по ноздри. Выбора-то нет!
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29.07.2021 16:18 Відповісти
один хрен оплачивать НДС будет покупатель в магазине.
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29.07.2021 15:32 Відповісти
какой нах. ндс при экспортных операциях?
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29.07.2021 15:39 Відповісти
ПДВ на ввіз. Перечитайте статтю.
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29.07.2021 15:57 Відповісти
а не один ли хрен,или "какая разница",деньги то надо где то искать.
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29.07.2021 16:01 Відповісти
..походу ціни ще більше зростуть, а от чи допоможе це відчизняному виробнику с\г продукції при загальному бєспрєдєлі влади зебілів - це ще питання..(
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29.07.2021 15:41 Відповісти
Кому-то из слуг сильно мешал в бизнесе дешевый импорт.
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29.07.2021 16:19 Відповісти
Зеленський підписав закон про підвищення ПДВ для частини сільгосппродукції - Цензор.НЕТ 1316
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29.07.2021 15:44 Відповісти
"Пусть жарят на оливковом" (мария антуанетта, но это не точно)
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29.07.2021 16:38 Відповісти
Ай вэй,хорошо то как ,мудрийнарит
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29.07.2021 18:07 Відповісти
Так карышневае гуано сахар на 30% поднял уже.
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30.07.2021 00:58 Відповісти
Только что Шмыгаль сказал что среднчяя зарплата в Украине 14 тыс жэто правда?
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29.07.2021 15:50 Відповісти
Почти все мажоры в государстве пристроены и получают по пол лимона гривен. Конечно это сказалось на средней зарплате. Для ЕС средняя зарплата не показатель(искл.Испания). Для Запада показатель минимальная зар.плата. Никто из гос служащих не получает больше 8-ми минималок.
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29.07.2021 16:00 Відповісти
Обясните что такое НДС и нах он нужен?
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29.07.2021 15:50 Відповісти
Это налог, который направлен на то, чтобы избежать ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА товаров потребления.
Собственно, в нынешней ситуации в Украине, его надо отменять, тем более что и ЕС скоро его отменит. Но Зеленский, Разумков, Шмыгаль, Корниенко и Арахамия на это точно не пойдут.
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29.07.2021 22:08 Відповісти
НДС надо совсем отменить. Это не налог для страны, где власть не пользуется авторитетом.
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29.07.2021 15:57 Відповісти
правильно.
то есть уууу зрада.
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29.07.2021 16:48 Відповісти
Все просрано за 2 года,приходится поднимать налоги ,что приведет к удорожанию продовольствия еще на 10-15%. Зе бараны и овцы , теперь вы все пудрики !
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29.07.2021 18:03 Відповісти
да какая разница?
главное что не Порошенко
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29.07.2021 19:41 Відповісти
Ну этот был бы еще хуже.
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29.07.2021 22:08 Відповісти
у тебя совсем кукуха поехала?
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29.07.2021 22:39 Відповісти
 
 