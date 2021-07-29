Депутати "ЄС" вимагають від Венедіктової забезпечити присутність прокурорів в Апеляційному суді щодо Павловського

Народні депутати фракції "Європейська Солідарність" вимагають у Генерального прокурора Ірини Венедіктової терміново забезпечити присутність прокурорів на судовому засіданні щодо зміни запобіжного заходу герою оборони Маріуполя, колишньому заступнику міністра оборони Ігорю Павловському.

Про це співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов заявив після оголошення рішення про перенесення засідання Київського апеляційного суду на 26 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Зараз відбувається ще одне підтвердження того, що значна частина українських судів сьогодні управляється, на мою думку, телефонними дзвінками з Офісу Президента. І не виключаю, що з кабінету самого Зеленського. Сьогодні судді відклали засідання на місяць, якщо я не помиляюся причина - відпустка суддів. Тобто людина повинна сидіти в СІЗО, над нею знущаються ще місяць, і через відсутність прокурорів. Хоча це не є юридичною підставою для непроведення засідання", - повідомив Герасимов.

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"Сьогодні прокурори були в суді і втекли, бо якщо уважно почитати справу юридично вивірено і без телефонних дзвінків з Банкової, то ви побачите, що там немає нічого", - додав він.

"Тому народні депутати від "Європейської Солідарності" виїжджають до генерального прокурора, щоб терміново доставити прокурорів, які сьогодні втекли з суду, але були тут. Щоб людина не була знову під знущаннями і тортурами", - зазначив Герасимов.

Народний депутат фракції "Європейської Солідарності" Ростислав Павленко зазначив, що в чесному судовому засіданні рішення про зміну запобіжного заходу було б прийнято відразу.

"Це справа явно на контролі у Зеленського та його Офісу. Нульовий рівень аргументації обвинувачення і, очевидно, що будь-який незаангажований суд закінчив би цю справу про утримання Павловського під вартою за кілька хвилин. Але прокурори обрали боягузливий шлях, сховалися, не з'явилися на засідання. І суд вирішив, що відпустка дорожче, ніж доля людини", - зазначив Павленко.