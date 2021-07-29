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Депутати "ЄС" вимагають від Венедіктової забезпечити присутність прокурорів в Апеляційному суді щодо Павловського

Депутати

Народні депутати фракції "Європейська Солідарність" вимагають у Генерального прокурора Ірини Венедіктової терміново забезпечити присутність прокурорів на судовому засіданні щодо зміни запобіжного заходу герою оборони Маріуполя, колишньому заступнику міністра оборони Ігорю Павловському.

Про це співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов заявив після оголошення рішення про перенесення засідання Київського апеляційного суду на 26 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Зараз відбувається ще одне підтвердження того, що значна частина українських судів сьогодні управляється, на мою думку, телефонними дзвінками з Офісу Президента. І не виключаю, що з кабінету самого Зеленського. Сьогодні судді відклали засідання на місяць, якщо я не помиляюся причина - відпустка суддів. Тобто людина повинна сидіти в СІЗО, над нею знущаються ще місяць, і через відсутність прокурорів. Хоча це не є юридичною підставою для непроведення засідання", - повідомив Герасимов.

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"Сьогодні прокурори були в суді і втекли, бо якщо уважно почитати справу юридично вивірено і без телефонних дзвінків з Банкової, то ви побачите, що там немає нічого", - додав він.

"Тому народні депутати від "Європейської Солідарності" виїжджають до генерального прокурора, щоб терміново доставити прокурорів, які сьогодні втекли з суду, але були тут. Щоб людина не була знову під знущаннями і тортурами", - зазначив Герасимов.

Депутати ЄС вимагають від Венедіктової забезпечити присутність прокурорів в Апеляційному суді щодо Павловського 01

Народний депутат фракції "Європейської Солідарності" Ростислав Павленко зазначив, що в чесному судовому засіданні рішення про зміну запобіжного заходу було б прийнято відразу.

"Це справа явно на контролі у Зеленського та його Офісу. Нульовий рівень аргументації обвинувачення і, очевидно, що будь-який незаангажований суд закінчив би цю справу про утримання Павловського під вартою за кілька хвилин. Але прокурори обрали боягузливий шлях, сховалися, не з'явилися на засідання. І суд вирішив, що відпустка дорожче, ніж доля людини", - зазначив Павленко.

апеляція (503) прокуратура (3709) суд (11760) прокурор (627) Герасимов Артур (298) Павловський Ігор (109) Павленко Ростислав (53) запобіжний захід (516) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+4
Не знайдуть вони прокурорів.
Але скоро прокурори почнуть шукати і їх, і всіх нас. Павловського і Шандру - вже знайшли. Та що там казати: Софія Федина разом з Марусею Звіробій вже "звітують" перд ними і суддями...
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29.07.2021 15:52 Відповісти
+4
Людина, яка зупиняла рашистів, в тюрмі, тому що 100-відсоткова Бєнядиктова виконує таке завдання від зеленського-єрмака-татарова-смирнова.
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29.07.2021 15:54 Відповісти
+4
Все бумерангом і повернеться - хай не сумніваються.
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29.07.2021 15:56 Відповісти
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Не знайдуть вони прокурорів.
Але скоро прокурори почнуть шукати і їх, і всіх нас. Павловського і Шандру - вже знайшли. Та що там казати: Софія Федина разом з Марусею Звіробій вже "звітують" перд ними і суддями...
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29.07.2021 15:52 Відповісти
Людина, яка зупиняла рашистів, в тюрмі, тому що 100-відсоткова Бєнядиктова виконує таке завдання від зеленського-єрмака-татарова-смирнова.
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29.07.2021 15:54 Відповісти
І за те, що "людина зупиняла рашистів", у 2017 році, при Порошенкові, на Павловського завели кримінальну справу? Порошенко переслідував патріотів та захисників України?
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29.07.2021 16:01 Відповісти
Відкрити можуть проти будь-кого згідно заяви позивача.
Павловського тримали по-бєспрєделу в тюрмі?
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29.07.2021 16:05 Відповісти
Яка "заява позивача"? На нього відкрили справу НАБУ та САП. Але, справа не про те, по чиїй заяві відкрили справу, а про те, що тоді всі порохоботи вважали цю справу правильною, і на захист Павловського жодного слова не сказали.
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29.07.2021 16:17 Відповісти
НАБУ із САП і проти Омеляна за матрас відривали справу.
А потім закрили.
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29.07.2021 16:26 Відповісти
Ви читати не вмієте? У 2017 році НАБУ та САП відкрили проти Павловського кримінальну справу, яка розлідується і зараз. І жоден порохобот і депутат від Порошенка не вимагали тоді цю справу закрити.
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29.07.2021 16:33 Відповісти
Ви б самі для початку навчились читати ...

"Народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" требуют у Генерального прокурора Ирины Венедиктовой срочно обеспечить присутствие прокуроров на судебном заседании по изменению меры пресечения герою обороны Мариуполя, бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому."

Источник: https://censor.net/ru/n3279812
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29.07.2021 16:36 Відповісти
Дятел,а напишу заяву, что ты убил Кенкди и ее должны зарегистрировать в ердр, по вашему по дятловому - открыть дело
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29.07.2021 17:47 Відповісти
Остановила.
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29.07.2021 16:13 Відповісти
зупинЯла рашистів. Поки інші шкірили зуби на москві та на форумах.
В Маріуполі зупинила.
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29.07.2021 16:24 Відповісти
Все бумерангом і повернеться - хай не сумніваються.
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29.07.2021 15:56 Відповісти
Когда в 2017 году на Павловского завели уголовное дело, депутаты от Порошенка считали его обычным коррупционером, и ничего не требовали, а теперь он вдруг у них стал "героем Мариуполя" и честным человеком. Странные метаморфозы...
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29.07.2021 15:59 Відповісти
брешеш.
Тоді НАБУ і САП такого безпредєлу собі не дозволяли. Врещті, виявилось в ході слідства, що пальне, закуплене ним ПО ТЕНДЕРУ!, навіть дешевше, ніж закупило НАБУ в ту пору часу. Ту справу практично закрили. Крутять зараз лише за зберігання того пального (але це вже проблеми начальника бази).
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29.07.2021 16:04 Відповісти
Я тобі нижче цитату зкинув, бо ви, порохоботи, як їжаки у тумані, інформацією не володієте. Ви, як ваші російські брати: "Я вам ни верю, вы все врети."
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29.07.2021 16:06 Відповісти
ти брешеш! Навіть нехай цитатами, але брешеш. як та Верещук цитатою "Порошенко привітав Путіна"
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29.07.2021 16:10 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 11 жовтня 2017 року Павловського затримали детективи НАБУ і САП. НАБУ підозрювало його в участі в корупційній схемі з розтрати державних коштів у сумі 149 млн грн під час закупівлі палива для потреб Міністерства оборони України[5]. Затриманому було повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)[6]. 9 листопада 2017 року Апеляційний суд м. Києва скасував домашній арешт і відпустив його під особисту поруку двох військовослужбовців, які мають звання Героя України ― Олександра Порхуна та Ігоря Герасименка[7].
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29.07.2021 16:12 Відповісти
та нема вже тієї справи, абсолютно! Хіба що ти досі вважаєш, що за чотири роки вони ритимуть, і їм це хтось дозволить.
До речі, по Ротердам+ справа була відкрита на два роки пізніше - і вже її нема, самі прокурори закривають. На цьому прикладі хоча би втям.
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29.07.2021 17:14 Відповісти
Лапоть тупорылый, то где то дело? Где вас таких, свинособак, высырают?
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29.07.2021 17:49 Відповісти
https://prm.ua/deputaty-yevropeyskoi-solidarnosti-vymahaiut-prypynyty-sudylyshche-nad-heneralom-pavlovskym/ Депутати "Європейської Солідарності" вимагають припинити судилище над генералом Павловським -

Заява Артура Герасимова перед засіданням: "Ці знущання і катування українських офіцерів потрібно припиняти. Тому народні депутати від "Європейської Солідарності" сьогодні тут. Ми будемо на засіданні і вимагатимемо, щоб були звільнені наші соратники. І щоб ці ганебні справи, які є суто політичними були терміново припинені. Тому що тут не про закон, а про банальну помсту Зеленського разом з країною-агресором. Це цікава комбінація, але після зриву операції по вагнерівцям, я вже нічому не дивуюсь."

Заява Ростислава Павленка після засідання в інтерв'ю "Прямому": "Треба домагатися законності і єдиний спосіб, який зараз має суспільство - це показати суддям, Смірнову, Зеленському, що Україна не кидає своїх. Що так само як витягали з російського полону наших хлопців, так само українська спільнота, ветерани, волонтери, ті хто був разом у 2014-му і захищав країну продовжують це робити. Нам не "какая разница"".
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29.07.2021 16:00 Відповісти
"11 жовтня 2017 року Павловського затримали детективи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Н АБУ і САП. НАБУ підозрювало його в участі в корупційній схемі з розтрати державних коштів у сумі 149 млн грн під час закупівлі палива для потреб Міністерства оборони України. Затриманому було повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)." "Нам не "какая разница".
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29.07.2021 16:03 Відповісти
і давно вже відпустили, пред'явити нема що по цій справі.
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29.07.2021 16:05 Відповісти
Спочатку ти писав, що такого взагалі не було, тепер пишеш, що відпустили і по цій справі нічого нема (знову брехня). Насправді, цю кримінальну справу ніхто не закривав, а Павловського відпустили на поруки по клопотанню двох його знайомих військовослужбовців. А Герасимов тоді чомусь мовчав.
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29.07.2021 16:12 Відповісти
от дебіл ти ***...
Не було злочину з боку Павловського і підлеглого йому управління МО! Детективи нашкрабали лише "за неналежне зберігання"!
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29.07.2021 17:16 Відповісти
 
 