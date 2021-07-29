Депутати "ЄС" вимагають від Венедіктової забезпечити присутність прокурорів в Апеляційному суді щодо Павловського
Народні депутати фракції "Європейська Солідарність" вимагають у Генерального прокурора Ірини Венедіктової терміново забезпечити присутність прокурорів на судовому засіданні щодо зміни запобіжного заходу герою оборони Маріуполя, колишньому заступнику міністра оборони Ігорю Павловському.
Про це співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов заявив після оголошення рішення про перенесення засідання Київського апеляційного суду на 26 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Зараз відбувається ще одне підтвердження того, що значна частина українських судів сьогодні управляється, на мою думку, телефонними дзвінками з Офісу Президента. І не виключаю, що з кабінету самого Зеленського. Сьогодні судді відклали засідання на місяць, якщо я не помиляюся причина - відпустка суддів. Тобто людина повинна сидіти в СІЗО, над нею знущаються ще місяць, і через відсутність прокурорів. Хоча це не є юридичною підставою для непроведення засідання", - повідомив Герасимов.
"Сьогодні прокурори були в суді і втекли, бо якщо уважно почитати справу юридично вивірено і без телефонних дзвінків з Банкової, то ви побачите, що там немає нічого", - додав він.
"Тому народні депутати від "Європейської Солідарності" виїжджають до генерального прокурора, щоб терміново доставити прокурорів, які сьогодні втекли з суду, але були тут. Щоб людина не була знову під знущаннями і тортурами", - зазначив Герасимов.
Народний депутат фракції "Європейської Солідарності" Ростислав Павленко зазначив, що в чесному судовому засіданні рішення про зміну запобіжного заходу було б прийнято відразу.
"Це справа явно на контролі у Зеленського та його Офісу. Нульовий рівень аргументації обвинувачення і, очевидно, що будь-який незаангажований суд закінчив би цю справу про утримання Павловського під вартою за кілька хвилин. Але прокурори обрали боягузливий шлях, сховалися, не з'явилися на засідання. І суд вирішив, що відпустка дорожче, ніж доля людини", - зазначив Павленко.
Будь ласка, зачекайте...
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Але скоро прокурори почнуть шукати і їх, і всіх нас. Павловського і Шандру - вже знайшли. Та що там казати: Софія Федина разом з Марусею Звіробій вже "звітують" перд ними і суддями...
Павловського тримали по-бєспрєделу в тюрмі?
А потім закрили.
"Народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" требуют у Генерального прокурора Ирины Венедиктовой срочно обеспечить присутствие прокуроров на судебном заседании по изменению меры пресечения герою обороны Мариуполя, бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому."
Источник: https://censor.net/ru/n3279812
В Маріуполі зупинила.
Тоді НАБУ і САП такого безпредєлу собі не дозволяли. Врещті, виявилось в ході слідства, що пальне, закуплене ним ПО ТЕНДЕРУ!, навіть дешевше, ніж закупило НАБУ в ту пору часу. Ту справу практично закрили. Крутять зараз лише за зберігання того пального (але це вже проблеми начальника бази).
До речі, по Ротердам+ справа була відкрита на два роки пізніше - і вже її нема, самі прокурори закривають. На цьому прикладі хоча би втям.
Заява Артура Герасимова перед засіданням: "Ці знущання і катування українських офіцерів потрібно припиняти. Тому народні депутати від "Європейської Солідарності" сьогодні тут. Ми будемо на засіданні і вимагатимемо, щоб були звільнені наші соратники. І щоб ці ганебні справи, які є суто політичними були терміново припинені. Тому що тут не про закон, а про банальну помсту Зеленського разом з країною-агресором. Це цікава комбінація, але після зриву операції по вагнерівцям, я вже нічому не дивуюсь."
Заява Ростислава Павленка після засідання в інтерв'ю "Прямому": "Треба домагатися законності і єдиний спосіб, який зараз має суспільство - це показати суддям, Смірнову, Зеленському, що Україна не кидає своїх. Що так само як витягали з російського полону наших хлопців, так само українська спільнота, ветерани, волонтери, ті хто був разом у 2014-му і захищав країну продовжують це робити. Нам не "какая разница"".
Не було злочину з боку Павловського і підлеглого йому управління МО! Детективи нашкрабали лише "за неналежне зберігання"!