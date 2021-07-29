У трьох олімпійців, яких позбавили нагород через допінг, забрали державні стипендії, - указ Зеленського
Президент України Володимир Зеленський позбавив державних стипендій олімпійських призерів Наталію Давидову, Ольгу Коробку та Олексія Торохтія, які рішенням Міжнародного олімпійського комітету були позбавлені своїх нагород через застосування допінгу.
Відповідний указ №332/2021 від 28 липня опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Державні стипендії цим спортсменам були призначені в 2013-2015 рр.
Цим же указом Зеленський відновив виплату державних стипендій олімпійським чемпіонам Георгію Погосову і Інні Фроловій, виплати яким було припинено указом президента в 2014 році.
Українські важкоатлетки Давидова і Коробка завоювали бронзову та срібну медалі на літніх Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні та були позбавлена нагород у 2016 році через позитивні допінг-проби.
Важкоатлет Торохтій став чемпіоном Олімпійських ігор у Лондоні (2012) у ваговій категорії до 105 кг, але був позбавлений нагороди в 2019 році після публікації результатів повторної перевірки його допінг-проби, взятої на Олімпіаді 2012 року.
Погосов, радянський і український фехтувальник, завоював золоту олімпійську медаль і звання олімпійського чемпіона на Олімпіаді в Барселоні (1992) у фехтуванні на шаблях, виступаючи у складі Об'єднаної команди. На Олімпіаді в Сеулі (1998), виступаючи за команду СРСР, він отримав срібні нагороди.
Фролова отримала срібні олімпійські медалі у складі четвірки збірної СРСР з академічного веслування в Сеулі (1998 рік) і в складі четвірки збірної України на Олімпіаді в Атланті (1996 рік).
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коммент дня!!!
https://censor.net/ru/news/3279734/treh_ukrainskih_legkoatletov_otstranili_ot_olimpiady_izza_nesoblyudeniya_antidopingovyh_pravil
Этих трех спортсменов же НЕ НА ДОПИНГЕ поймали!
А они просто не успели пройти перед Олимпиадой ТРИ допинг-проверки из-за карантина.
шоб "розбійники" на будущее знали у кого нужно затариваться..
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