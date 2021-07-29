УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7139 відвідувачів онлайн
Новини
19 851 34

У трьох олімпійців, яких позбавили нагород через допінг, забрали державні стипендії, - указ Зеленського

У трьох олімпійців, яких позбавили нагород через допінг, забрали державні стипендії, - указ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський позбавив державних стипендій олімпійських призерів Наталію Давидову, Ольгу Коробку та Олексія Торохтія, які рішенням Міжнародного олімпійського комітету були позбавлені своїх нагород через застосування допінгу.

Відповідний указ №332/2021 від 28 липня опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Державні стипендії цим спортсменам були призначені в 2013-2015 рр.

Цим же указом Зеленський відновив виплату державних стипендій олімпійським чемпіонам Георгію Погосову і Інні Фроловій, виплати яким було припинено указом президента в 2014 році.

Українські важкоатлетки Давидова і Коробка завоювали бронзову та срібну медалі на літніх Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні та були позбавлена ​​нагород у 2016 році через позитивні допінг-проби.

Читайте також: Трьох українських легкоатлетів усунули від Олімпіади через недотримання антидопінгових правил

Важкоатлет Торохтій став чемпіоном Олімпійських ігор у Лондоні (2012) у ваговій категорії до 105 кг, але був позбавлений нагороди в 2019 році після публікації результатів повторної перевірки його допінг-проби, взятої на Олімпіаді 2012 року.

Погосов, радянський і український фехтувальник, завоював золоту олімпійську медаль і звання олімпійського чемпіона на Олімпіаді в Барселоні (1992) у фехтуванні на шаблях, виступаючи у складі Об'єднаної команди. На Олімпіаді в Сеулі (1998), виступаючи за команду СРСР, він отримав срібні нагороди.

Фролова отримала срібні олімпійські медалі у складі четвірки збірної СРСР з академічного веслування в Сеулі (1998 рік) і в складі четвірки збірної України на Олімпіаді в Атланті (1996 рік).

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) Олімпіада (688) спорт (1637) допінг-контроль (242)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+33
а если у зеленского забрать допинг, сколько он протянет?
показати весь коментар
29.07.2021 16:00 Відповісти
+16
А как там стипендия зеленскому старшему платится до сих пор или нет?
показати весь коментар
29.07.2021 15:58 Відповісти
+7
Звідки молодь переписує ці новини: виступаючи за команду СРСР у 1998 році ?
показати весь коментар
29.07.2021 16:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот жеж зеля ханыга
показати весь коментар
29.07.2021 15:57 Відповісти
А как там стипендия зеленскому старшему платится до сих пор или нет?
показати весь коментар
29.07.2021 15:58 Відповісти
У трьох олімпійців, яких позбавили нагород через допінг, забрали державні стипендії, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 920
показати весь коментар
29.07.2021 16:59 Відповісти
а було кому їхати? 30 років розвалу спорту.. правильно.. ще меншу кількість дармоїдів тра було відправляти
показати весь коментар
29.07.2021 17:44 Відповісти
а ти, напевно, спіртсмен-оленевод?
показати весь коментар
30.07.2021 15:24 Відповісти
Современная реальность нашей нынешней власти: чтобы кому то что-то дать, надо у кого-то что-то забрать...
показати весь коментар
29.07.2021 16:56 Відповісти
можно подумать, что они сами себе, за деньги из этих стипендий, мельдоний покупали.
показати весь коментар
29.07.2021 15:58 Відповісти
главное, победа...ее нужно поощрять...
лишение наград и стипендий проходит менее заметно...
показати весь коментар
29.07.2021 16:07 Відповісти
а если у зеленского забрать допинг, сколько он протянет?
показати весь коментар
29.07.2021 16:00 Відповісти


коммент дня!!!
показати весь коментар
29.07.2021 16:01 Відповісти
Во зедебіли! Олімпійці документи своєчасно не надали, а не спалились по допінгу.
показати весь коментар
29.07.2021 16:04 Відповісти
Куда наприклад Торохтій вчасно не подав документи, ОІ в 2012, допінг перепровірили в 2019?
показати весь коментар
29.07.2021 16:38 Відповісти
Буковок забагато, але я впевнений - Ви зможете:
https://censor.net/ru/news/3279734/treh_ukrainskih_legkoatletov_otstranili_ot_olimpiady_izza_nesoblyudeniya_antidopingovyh_pravil
показати весь коментар
29.07.2021 16:41 Відповісти
А сам ЗЄля і Брагар вживають допінги і їм за це нічого.
показати весь коментар
29.07.2021 16:05 Відповісти
I ти вживай i тобi нiчого не буде.
показати весь коментар
29.07.2021 16:11 Відповісти
ПНХ!
показати весь коментар
29.07.2021 16:26 Відповісти
як нічого? Мендельвошку трахати- ще те покарання, мовчу вже про дЄрьмакові ігри поцріотів ОПушки...
показати весь коментар
30.07.2021 15:27 Відповісти
а шоб ты также резво реагировал на проворовавшихся чиновников, судей и др шушару
показати весь коментар
29.07.2021 16:08 Відповісти
Сеул був у 1988 році
показати весь коментар
29.07.2021 16:10 Відповісти
ВОТ УРОД!!!
Этих трех спортсменов же НЕ НА ДОПИНГЕ поймали!
А они просто не успели пройти перед Олимпиадой ТРИ допинг-проверки из-за карантина.
показати весь коментар
29.07.2021 16:13 Відповісти
Звідки молодь переписує ці новини: виступаючи за команду СРСР у 1998 році ?
показати весь коментар
29.07.2021 16:20 Відповісти
Аж прозрел когда прочёл...и за выход Украины из состава чего я проголосовал 1декабря 1991 ?
показати весь коментар
29.07.2021 17:42 Відповісти
А когда лишат депутатства двоих депутатов презедентской фракции, которых поймали на употреблении наркоты?
показати весь коментар
29.07.2021 16:22 Відповісти
сразу видно - Зеля - крупный эксперд по допингам, бескомпромиссный, если шо..
шоб "розбійники" на будущее знали у кого нужно затариваться..
показати весь коментар
29.07.2021 16:25 Відповісти
Как это скрепно для найкосного зеледента, поздравляю, зелебобики, с очередной победой
показати весь коментар
29.07.2021 16:28 Відповісти
А почему совкам отменили стипендии в 2014-м? Потому что Украина стала Европой?
показати весь коментар
29.07.2021 16:34 Відповісти
Просто гроші втікли в Азію, в Ростов.
показати весь коментар
29.07.2021 16:36 Відповісти
Камазами)
показати весь коментар
29.07.2021 17:00 Відповісти
Прийом спортсменами допінгу без згоди тренерського штабу це нонсенс
показати весь коментар
29.07.2021 16:34 Відповісти
100% !! Враховуючи те ,як спортсмени жадібно вгамовують спрагу на змаганнях . .
У трьох олімпійців, яких позбавили нагород через допінг, забрали державні стипендії, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 5540 .
показати весь коментар
29.07.2021 17:34 Відповісти
Марнославство -то така річ, від якоі не кожен встоіть. Був в нашій райдержадміністраціі один такий кадр, що під шумок дописав свого батька на нагородження почесною грамотою до одного з свят. Здавалосьь би, що то для людини якийсь лисок паперу, а воно ось як буває. Так само і з батьком Зеленського. Просто хто вище стоіть, у того і "папірці" серйозніші.
показати весь коментар
29.07.2021 16:50 Відповісти
Дожились!! наркоши наркош наказывают11111
показати весь коментар
29.07.2021 16:56 Відповісти
 
 