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Новини
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Будівництво 19 льодових арен стартує в регіонах України, - заступник голови ОП Тимошенко

Будівництво 19 льодових арен стартує в регіонах України, - заступник голови ОП Тимошенко

У регіонах планують побудувати 19 льодових арен. Будівництво стартує в цьому році і в активну фазу увійде в 2022.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Децентралізація" заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

"Ми почали новий проєкт будівництва хокейних льодових арен, в яких можна буде займатися фігурним катанням і хокеєм. Це 19 льодових арен у наших регіонах. І це будівництво почнеться вже, я сподіваюся, цього року і в активну фазу увійде в наступному 2022 році", - сказав Тимошенко.

За даними заступника голови ОП, орієнтовна вартість проєкту становить 5,4 млрд гривень, з яких з державного бюджету буде виділено фінансування в розмірі 4,7 млрд.

Він нагадав також про інші спортивні проєкти, що реалізуються в ході "Великого будівництва". Зокрема, в 2021 році буде побудовано та реконструйовано 94 стадіони. У 2020 році було відновлено 99 спортивних арен.

Паралельно ведеться також реконструкція і будівництво басейнів. У цьому році роботи йдуть вже на 38 об'єктах водної спортивної інфраструктури.

Також читайте: Восени стартує сезон здачі об'єктів інфраструктури, - заступник голови ОП Тимошенко

"І ми говоримо про різні басейни - як про олімпійські басейни на прикладі Полтави, так і про невеликі шкільні басейни", - уточнив заступник голови ОП.

Ще одним проєктом "Великого будівництва", за словами Тимошенка, стала реконструкція ДЮСШ та спортивних інтернатів.

"В Україні практично в кожному регіоні є спортивні інтернати, де навчаються діти, і фактично потім ідуть у професійний спорт. Вони дійсно в жахливому стані. Саме тому буквально вчора ми завершили узгодження концепції розвитку цих інтернатів у починаємо їх реконструкцію", - додав він.

Всього планується реконструювати 18 спортінтернатів і 100 ДЮСШ у кожному регіоні України.

Окремо заплановано також будівництво 10 тис. спортивних майданчиків практично в кожному дворі в Україні.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко заявив про старт програми "Здорова Україна", яка реалізується спільними зусиллями Офісу Президента і Міністерств охорони здоров'я, молоді і спорту, а також освіти і науки.

льодова арена (5) Тимошенко Кирило (558) Велике будівництво (742)


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Топ коментарі
+29
Идиоты конченые. Арены ледовые в стране, где нет мусороперерабатывающих заводов, где дорог нормальных нет, где пенсионеры выживают на копейки, а медицина разрушена до основания - все платно и недоступно, где идет война и нет достаточного количества высокоточного дистанционного оружия, чтобы наши защитники не погибали каждый день, а им арены, *****. Геть, падлы, из власти!
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29.07.2021 16:25 Відповісти
+27
Вошли во вкус сволочи зеленые...воровать уже готовы на чем угодно...рыги нервно курят в сторонке..
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29.07.2021 16:16 Відповісти
+15
этто крутто...атдыхать...а работать и воевать когда?
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29.07.2021 16:17 Відповісти
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Вошли во вкус сволочи зеленые...воровать уже готовы на чем угодно...рыги нервно курят в сторонке..
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29.07.2021 16:16 Відповісти
Идиоты конченые. Арены ледовые в стране, где нет мусороперерабатывающих заводов, где дорог нормальных нет, где пенсионеры выживают на копейки, а медицина разрушена до основания - все платно и недоступно, где идет война и нет достаточного количества высокоточного дистанционного оружия, чтобы наши защитники не погибали каждый день, а им арены, *****. Геть, падлы, из власти!
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29.07.2021 16:25 Відповісти
Дороги можна б було і не згадувати у своєму опусі бо вони стали досить пристойні у останній час...
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29.07.2021 20:24 Відповісти
Где это пристойные? У тебя в Буркинафасо?
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29.07.2021 22:19 Відповісти
У нас, в Україні, твоє москальське буркінафасо нас не цікавить...))
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30.07.2021 20:04 Відповісти
А ты как раз и есть ольгинец, потому что я как раз из Украины и пишу в Цензоре уже 100 лет, а ты залетное кацапское лайно.
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30.07.2021 20:33 Відповісти
Ого)) сто років брешеш)) да вы батенька горєц...))))))))
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31.07.2021 21:36 Відповісти
Я пишу людям правду, а ты забежавшая сюда гнида брехливая и гадящая на честных комментаторов. Вон!
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01.08.2021 12:12 Відповісти
Ты, товарищ, Гудман, оглянись вокруг, а не пой дифирамбы с намеком на тех, кто увел великi кошти на этих стройках! Зеленский (или его окружение), как человек совка, в чем можно уже многократно убедиться, хорошо понимает, что увести на стройке - это проше простого, где невозможно учесть, а тендеры уже прочно ушли в историю 2х-летней давности. Эти "кремлевские мечтатели" украинского розлива настолько оторвались от реальной жизни, что не могут понять, что подобного рода инициативы во время массового обнищания народа приведут в итоге на плаху всю эту зе-кодлу (о светлом будущем для Украины, даже не думают - их "якорит" от полной величественной невесомости вполне земное бабло, которого, как известно, никогда не бывает мало, особенно, когда, предположительно закрадывается чувство о "грандиозном шухере", как одном из вариантов развития... самосовершенствования.
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29.07.2021 23:33 Відповісти
Ты, тавариісч, *** Nа, казочки про дєрєбан на будівництвах мені нє розповідай) я знаю как освоїть кошти і ми нє дєбіли мєчтатєлі, як ти...))))
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30.07.2021 20:09 Відповісти
Он бот конченый, а не товарищ.
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01.08.2021 12:13 Відповісти
Два кінчених бухаря тебе зробили)) під парканом, десь у кандалакші...)))
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08.08.2021 16:22 Відповісти
Твой ответ подтверждает мои слова на 100%
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08.08.2021 19:06 Відповісти
этто крутто...атдыхать...а работать и воевать когда?
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29.07.2021 16:17 Відповісти
наш навчиться стояти на коньках і тоді
путіну не уникнути поразки у нічному матчі в сочі
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29.07.2021 17:19 Відповісти
Врачи все и так живут за взятки, а коронавируса не существует. Даойж ледовые арены!
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29.07.2021 16:23 Відповісти
Надеюсь, эти замечательные арены строятся в долг, под ОВГЗ процентов 15%?
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29.07.2021 16:21 Відповісти
А как же? Он же не лох, ему 42+1 годика!
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29.07.2021 16:22 Відповісти
Дайошь аквапарк на каждой улице!
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29.07.2021 16:21 Відповісти
И диснейленд в каждом селе!
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29.07.2021 16:23 Відповісти
Верю! Вот теперь верю, что эпоха бидности подолана! Все остальные проблемы решены! Страна стоит раком перед МВФ чисто шоб ледяных арен настроить...
На следующих выборах голосую за Зелю. Такого "паприколу" я никогда в жизни не видел .
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29.07.2021 16:21 Відповісти
Будівництво 19 льодових арен стартує в регіонах України, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7909
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29.07.2021 20:51 Відповісти
Говно строит якутский скульптор...,фирма Шапито заплатит с вашего кармана еще пару десятков объектов из говна...
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29.07.2021 16:22 Відповісти
73 % баранов выбрали себе кумира...
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29.07.2021 16:24 Відповісти
ПАЦАНЫ!!! Я теперь понял нахера Зеля покупает ледокол!!!!!!
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29.07.2021 16:25 Відповісти
Вот чего нам сейчас остро не хватает, так это ледовых арен! 19 мало. Надо бы штук 100-150 на каждую область. Финансы? да в ковидном фонде возьмите! Оборонный бюджет можно пересмотреть, а то солдаты слишком много получать стали. Война закончилась, а они жируют.
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29.07.2021 16:25 Відповісти
Ясный перец, на субсидиях и пенсиях много не украдешь, а на таких стройках и внукам ворованного хватит.
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29.07.2021 16:27 Відповісти
Знаю я одного талантливого строителя ледовых арен в каждом колхозе. Так сейчас он зарабатывает тем, что иракцев в Литву Боингами завозит.
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29.07.2021 16:27 Відповісти
Побудуйте краще спортивні зали по школах. Чи може зе мріє про лаври великих хокеїстів, на кшталт ху.йла з кацапії та лукашенка?
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29.07.2021 16:27 Відповісти
В ***** на кожні дачі є льодова арена. Лукашенка теж любить погратись у хокей. Зейло теж зібрався у цю "теплу" компанію?
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29.07.2021 16:29 Відповісти
Путлер приказал Вселенскому Православному Патриарху Варфоломею приезжать в Киев на торжества по случаю 1033 годовщины Крещения Киевской Руси...,
Быдло мавзолейное, а вы то тут причем?Между 988 годом и год образования Мацковии в 1237 году Ханом Батыем прошло 3 столетия ...Дятлы блин...у вас точно башню снесло в Мавзоллее... страна Идиотов...
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29.07.2021 16:30 Відповісти
короче... уже даже не смешно
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29.07.2021 16:30 Відповісти
И трупы будет теперь куда складывать, если шо
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29.07.2021 16:31 Відповісти
Распиииил, распииииил, да здравствует распиииил!
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29.07.2021 16:32 Відповісти
19 ледовых арен! Это ж **** как нужно хотеть украсть много денег, чтобы понастраивать столько бесполезных площадок!
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29.07.2021 16:34 Відповісти
"Отдельно запланировано также строительство 10 тыс. спортивных площадок практически в каждом дворе в Украине"

а 10 000 спорт площадок не смущает?
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29.07.2021 16:47 Відповісти
Зі спортмайданчиками простіше, вони практично є, підфарбувати і табличку з виборів "Зе-команда" наліпити.
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29.07.2021 16:53 Відповісти
проще. но 10 000. это ж сколько они на них бабла распилят...явно не по тысяче на стройплощаку
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29.07.2021 17:00 Відповісти
Що значить скільки, все розпилять, весь бюджет + займ.
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29.07.2021 17:03 Відповісти
Ну накінець! Бо нарід вже вкінець розімлів від солодкого диття. Тепер буде де охолонути!
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29.07.2021 16:35 Відповісти
нахуа это всё!???
в воюющей, доведённой до нищеты зекомандой, стране сорить одолженными "у Китая" деньгами, не на оборону и укрепление Украины, а "строить замки на песке", шоб лохторат выбрал безродного дебила-наркомана на второй срок.. ему хватит уже за первый - сидеть, если в правовом государстве, до конца дней своих..
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29.07.2021 16:35 Відповісти
Это для мацковского цирка на льду- будут руцкий мир привозить и показывать 😀😀😀
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29.07.2021 17:06 Відповісти
Краще за ці самі кошти зробіть 3-4 військові шпиталі (за стандартами США, а краще - Ізраїлю, з відповідним устаткуванням та фінансуванням)! (ІМХО)
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29.07.2021 16:37 Відповісти
А когда цирки начнём строить? Или тот, что на Банковой, удовлетворяет потребности всей страны?
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29.07.2021 16:39 Відповісти
я вот задумался... живу и чего же мне в жизни все-таки не хватает, дешевого электричества, качественных продуктов, качественного образования для ребенка, медицины, которая лечит а не семейного доктора "ты еще жив?", перспектив, достойной оплаты моего труда, доступный автомобиль и доступное жилье... ан нет.. оказывается мне ледовой гребаной арены не хватало!
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29.07.2021 16:39 Відповісти
Це все добре.
Гроші на обслуговування всього цього добра вже є?
В смт Любар, житомирської обл вже почали будувати басейн, правда школа посеред містечка недобудована стоїть більше 20 років.
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29.07.2021 16:53 Відповісти
От і зашибісь, тепер в Любарі буде хокейна команда і льодовий майданчик, правда лікарні не буде.
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29.07.2021 16:54 Відповісти
А киевская будет встречать свой юбилей недостроя?
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29.07.2021 16:59 Відповісти
"Слуги" готовы хоть в Антарктиде Завод по производству СНЕГА построить - лишь бы бабло РАСПИЛИТЬ!!!
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29.07.2021 17:01 Відповісти
Так розумію, що Укроборонпром отримає заказ на млн клюшок.
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29.07.2021 17:06 Відповісти
19 льодових арен , 200 лікарень , мільярд дерев , 3 аеропорти ,, польоти на екскурсії в Альфа Центавру .!!! І многоє другоє . .

Будівництво 19 льодових арен стартує в регіонах України, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7879 .
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29.07.2021 17:13 Відповісти
Я 28 років живу на півдні України, район Одеси. Об'єктивно у нас температура нижче 0 буває місяць за рік. На чорта нам всі ці льодові арени,? Ми не в Фінляндії.
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29.07.2021 17:41 Відповісти
Вот это правильно! Делайте, ребята на благо народа и будущих поколений! Не обращайте внимания на вопли обгадившихся в прошлом чинуш! Они понимают, что открытие всякого нового объекта- это еще один шаг, отдаляющий их от такой вожделенной власти!
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29.07.2021 17:42 Відповісти
Открою секрет - все они будут платными на благо, а платить лечебным гашишем + налогом за повию.
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29.07.2021 17:51 Відповісти
Когда их построят- потом посмотрим! Я на кофейной гуще не гадаю. А то, что будут строить- это здорово!!!
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29.07.2021 18:03 Відповісти
Так же, как и сажать 1 лярд деревьев. К стати не подскажешь скока уже ты в месте с ************ высадил миллионов саженцов?
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29.07.2021 18:35 Відповісти
Будь уверен-посадят! Сказали-посадят!
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29.07.2021 20:55 Відповісти
Только вырубят один лярд деревьев, под это строительство и сразу стартует строительство арен.
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29.07.2021 17:49 Відповісти
И как ты это просчитал? Поделись, если не скупой.
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29.07.2021 18:04 Відповісти
Вам нечем крыть, ребята! Вы можете только матом!( как это у вас принято в расее). У вас ни аргументов , ни фактов! Сливайте воду!
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29.07.2021 18:07 Відповісти
Мне кажется, что откаты К.Тимошенко и Ко уже не влезут в банки Дубая, куда он летал на Новый Год прятать бабло....
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29.07.2021 18:09 Відповісти
Все проблемы решены, народ благоденствует, страна процветает... Чего ещё не хватает ? Правильно, - фигурного катания. Ну ещё, конечно, пару-тройку ледоколов прикупить. А почему бы и нет ? Бюджет у нас необъятный, внешних долгов нет и кредиты отдавать не нужно.
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29.07.2021 18:24 Відповісти
Посмотри: кто , на чем, и с какой интенсивностью ездит на улицах. Любого из них спроси: хорошо ли он живет? Уверяю, скажет, что нет! Об этом знают все: и на низах и на верхах. Поэтому всякие стенания- это не продуктивно! Единственная категория действительно бедствующих в Украине, -это пенсионеры старшего поколения. Им нужна помощь!
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29.07.2021 18:50 Відповісти
Пир во время чумы. Какие ледовые арены?
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29.07.2021 19:07 Відповісти
Навіщо нам спорт, коли гине ціла країна? Скоро вже не буде кому ходити на ці арени!! Зелені шмарклі продалися кацапам!!
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29.07.2021 19:52 Відповісти
Мабуть, Народ України (це той, що платить цим вилупкам зарплату і за чиї гроші вони усе "будують") не підтримає такого марнотратства.
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29.07.2021 20:24 Відповісти
Країна потребує рятунку - передусім Армія(напередодні великої війни) і Медицина Напередодні чергової пандемії).
Льодові арени - то патологічні фантазії хворих мізків обдолбаних аморалів.
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29.07.2021 21:27 Відповісти
Боже!
Врятуй нашу Україну від Зє-банаріума.
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29.07.2021 23:04 Відповісти
И на хрена Зеленскому эти девятьнадцать ледовых арен ?? В каждой области вою задницу остужать? Придурки, сантехники и и кухарки!
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30.07.2021 14:39 Відповісти
 
 