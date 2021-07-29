Будівництво 19 льодових арен стартує в регіонах України, - заступник голови ОП Тимошенко

У регіонах планують побудувати 19 льодових арен. Будівництво стартує в цьому році і в активну фазу увійде в 2022.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Децентралізація" заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

"Ми почали новий проєкт будівництва хокейних льодових арен, в яких можна буде займатися фігурним катанням і хокеєм. Це 19 льодових арен у наших регіонах. І це будівництво почнеться вже, я сподіваюся, цього року і в активну фазу увійде в наступному 2022 році", - сказав Тимошенко.

За даними заступника голови ОП, орієнтовна вартість проєкту становить 5,4 млрд гривень, з яких з державного бюджету буде виділено фінансування в розмірі 4,7 млрд.

Він нагадав також про інші спортивні проєкти, що реалізуються в ході "Великого будівництва". Зокрема, в 2021 році буде побудовано та реконструйовано 94 стадіони. У 2020 році було відновлено 99 спортивних арен.

Паралельно ведеться також реконструкція і будівництво басейнів. У цьому році роботи йдуть вже на 38 об'єктах водної спортивної інфраструктури.

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"І ми говоримо про різні басейни - як про олімпійські басейни на прикладі Полтави, так і про невеликі шкільні басейни", - уточнив заступник голови ОП.

Ще одним проєктом "Великого будівництва", за словами Тимошенка, стала реконструкція ДЮСШ та спортивних інтернатів.

"В Україні практично в кожному регіоні є спортивні інтернати, де навчаються діти, і фактично потім ідуть у професійний спорт. Вони дійсно в жахливому стані. Саме тому буквально вчора ми завершили узгодження концепції розвитку цих інтернатів у починаємо їх реконструкцію", - додав він.

Всього планується реконструювати 18 спортінтернатів і 100 ДЮСШ у кожному регіоні України.

Окремо заплановано також будівництво 10 тис. спортивних майданчиків практично в кожному дворі в Україні.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко заявив про старт програми "Здорова Україна", яка реалізується спільними зусиллями Офісу Президента і Міністерств охорони здоров'я, молоді і спорту, а також освіти і науки.