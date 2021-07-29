Будівництво 19 льодових арен стартує в регіонах України, - заступник голови ОП Тимошенко
У регіонах планують побудувати 19 льодових арен. Будівництво стартує в цьому році і в активну фазу увійде в 2022.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Децентралізація" заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.
"Ми почали новий проєкт будівництва хокейних льодових арен, в яких можна буде займатися фігурним катанням і хокеєм. Це 19 льодових арен у наших регіонах. І це будівництво почнеться вже, я сподіваюся, цього року і в активну фазу увійде в наступному 2022 році", - сказав Тимошенко.
За даними заступника голови ОП, орієнтовна вартість проєкту становить 5,4 млрд гривень, з яких з державного бюджету буде виділено фінансування в розмірі 4,7 млрд.
Він нагадав також про інші спортивні проєкти, що реалізуються в ході "Великого будівництва". Зокрема, в 2021 році буде побудовано та реконструйовано 94 стадіони. У 2020 році було відновлено 99 спортивних арен.
Паралельно ведеться також реконструкція і будівництво басейнів. У цьому році роботи йдуть вже на 38 об'єктах водної спортивної інфраструктури.
"І ми говоримо про різні басейни - як про олімпійські басейни на прикладі Полтави, так і про невеликі шкільні басейни", - уточнив заступник голови ОП.
Ще одним проєктом "Великого будівництва", за словами Тимошенка, стала реконструкція ДЮСШ та спортивних інтернатів.
"В Україні практично в кожному регіоні є спортивні інтернати, де навчаються діти, і фактично потім ідуть у професійний спорт. Вони дійсно в жахливому стані. Саме тому буквально вчора ми завершили узгодження концепції розвитку цих інтернатів у починаємо їх реконструкцію", - додав він.
Всього планується реконструювати 18 спортінтернатів і 100 ДЮСШ у кожному регіоні України.
Окремо заплановано також будівництво 10 тис. спортивних майданчиків практично в кожному дворі в Україні.
Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко заявив про старт програми "Здорова Україна", яка реалізується спільними зусиллями Офісу Президента і Міністерств охорони здоров'я, молоді і спорту, а також освіти і науки.
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путіну не уникнути поразки у нічному матчі в сочі
На следующих выборах голосую за Зелю. Такого "паприколу" я никогда в жизни не видел .
Быдло мавзолейное, а вы то тут причем?Между 988 годом и год образования Мацковии в 1237 году Ханом Батыем прошло 3 столетия ...Дятлы блин...у вас точно башню снесло в Мавзоллее... страна Идиотов...
а 10 000 спорт площадок не смущает?
в воюющей, доведённой до нищеты зекомандой, стране сорить одолженными "у Китая" деньгами, не на оборону и укрепление Украины, а "строить замки на песке", шоб лохторат выбрал безродного дебила-наркомана на второй срок.. ему хватит уже за первый - сидеть, если в правовом государстве, до конца дней своих..
ледовойгребаной арены не хватало!
Гроші на обслуговування всього цього добра вже є?
В смт Любар, житомирської обл вже почали будувати басейн, правда школа посеред містечка недобудована стоїть більше 20 років.
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Льодові арени - то патологічні фантазії хворих мізків обдолбаних аморалів.
Врятуй нашу Україну від Зє-банаріума.