Офіс генпрокурора має пояснити, чому прокурори саботують судове засідання у справі Павловського, - нардепи "ЄС"

Офіс Генерального прокурора має пояснити суспільству, на якій підставі прокурори свідомо саботують апеляційне засідання у справі генерала Павловського, фактично затягуючи період його утримання під вартою на невизначений термін.

Про це заявили народні депутати фракції "Європейська Солідарність" біля Офісу Генерального прокурора України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Під час зустрічі підлеглі Генерального прокурора намагалися наводити причини, чому це відбулося, чому прокурори не були присутні на засіданні, через що невинна людина ще місяць перебуватиме в СІЗО. Але ці пояснення не виглядали достовірними. За підсумками зустрічі за словами Генерального прокурора буде проведена перевірка обставин чому так сталося, і я сподіваюся, що винні будуть покарані", – сказав співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.

"Зараз дуже відверто проступає політичний характер замовлення цієї справи. Я не здивуюся, що це напряму керується з Офісу Президента Зеленського, причому не здивуюся, якщо це керується напряму з його кабінету", – додав він.

Народний депутат Ростислав Павленко наголосив, що міжнародна практика визнає тортурами дії подібні тому, що здійснює зараз прокуратура.

"За кваліфікацією ЄСПЛ та інших міжнародних актів неявка прокурорів, невиправдано завищена застава і подібні речі кваліфікуються як тортури. Тобто йдеться про те, що Павловського триматимуть за гратами фактично для вибивання показань на Порошенка, на те, щоб зробити цю справу політичною і використати її для тиску на опозицію. Імовірно, що саме це зараз відбувається. Дуже очікуємо розбірливих пояснень від прокуратури, чому прокурори не з’явилися. Тим паче, що людина з групи прокурорів у суді була", – сказав він.

Народна депутатка Ніна Южаніна наголосила, що інформація про непоінформованість керівництва ОГП щодо неявки прокурорів до суду виглядає сумнівною.

"Їх неявка призвела до того, що людина перебуватиме в камері тимчасового утримання ще місяць. Це місяць тортур над невинуватою людиною. І це собі дозволяють наші службовці, тобто прокурори, які утримуються за рахунок бюджету. Справа у безвідповідальності. Чому в разі поважних причин керівництво Генпрокуратури не було повідомлено? Таке враження, що від нас дізнається зараз все керівництво про те, що відбулося в суді. Це все виглядає брехливо і треба дочекатися правди", – зазначила народна депутатка.

"Відверта брехня – це візитівка нинішньої влади", – резюмував співголова фракції Артур Герасимов.