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Новини
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Офіс генпрокурора має пояснити, чому прокурори саботують судове засідання у справі Павловського, - нардепи "ЄС"

Офіс генпрокурора має пояснити, чому прокурори саботують судове засідання у справі Павловського, - нардепи

Офіс Генерального прокурора має пояснити суспільству, на якій підставі прокурори свідомо саботують апеляційне засідання у справі генерала Павловського, фактично затягуючи період його утримання під вартою на невизначений термін.

Про це заявили народні депутати фракції "Європейська Солідарність" біля Офісу Генерального прокурора України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Під час зустрічі підлеглі Генерального прокурора намагалися наводити причини, чому це відбулося, чому прокурори не були присутні на засіданні, через що невинна людина ще місяць перебуватиме в СІЗО. Але ці пояснення не виглядали достовірними. За підсумками зустрічі за словами Генерального прокурора буде проведена перевірка обставин чому так сталося, і я сподіваюся, що винні будуть покарані", – сказав співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.

"Зараз дуже відверто проступає політичний характер замовлення цієї справи. Я не здивуюся, що це напряму керується з Офісу Президента Зеленського, причому не здивуюся, якщо це керується напряму з його кабінету", – додав він.

Народний депутат Ростислав Павленко наголосив, що міжнародна практика визнає тортурами дії подібні тому, що здійснює зараз прокуратура.

"За кваліфікацією ЄСПЛ та інших міжнародних актів неявка прокурорів, невиправдано завищена застава і подібні речі кваліфікуються як тортури. Тобто йдеться про те, що Павловського триматимуть за гратами фактично для вибивання показань на Порошенка, на те, щоб зробити цю справу політичною і використати її для тиску на опозицію. Імовірно, що саме це зараз відбувається. Дуже очікуємо розбірливих пояснень від прокуратури, чому прокурори не з’явилися. Тим паче, що людина з групи прокурорів у суді була", – сказав він.

Народна депутатка Ніна Южаніна наголосила, що інформація про непоінформованість керівництва ОГП щодо неявки прокурорів до суду виглядає сумнівною.

"Їх неявка призвела до того, що людина перебуватиме в камері тимчасового утримання ще місяць. Це місяць тортур над невинуватою людиною. І це собі дозволяють наші службовці, тобто прокурори, які утримуються за рахунок бюджету. Справа у безвідповідальності. Чому в разі поважних причин керівництво Генпрокуратури не було повідомлено? Таке враження, що від нас дізнається зараз все керівництво про те, що відбулося в суді. Це все виглядає брехливо і треба дочекатися правди", – зазначила народна депутатка.

"Відверта брехня – це візитівка нинішньої влади", – резюмував співголова фракції Артур Герасимов.

Зеленський Володимир (24576) Южаніна Ніна (197) Герасимов Артур (298) Павловський Ігор (109) Павленко Ростислав (53) Венедіктова Ірина (829) Офіс Президента (2034) Офіс Генпрокурора (3304)


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А что эти зебанутые прокуроры смогут умного прокукарекать в суде?
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29.07.2021 16:25 Відповісти
А Шевченко должен пояснить, чего хочет от него агентство по борьбе с финансовыми преступлениями(минфин США), и почему он стесняется показать клоунам из ОП письмецо из бюро с запросами на разные темы.
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29.07.2021 16:27 Відповісти
Потому, что реально предъявить нечего, а получено "высочайшее повеление" показательно посадить. История точь-в-точь, как с Рифом или с Брониками.
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29.07.2021 16:33 Відповісти
Свинарчуки\Гладковские, генерал Марченко, календарики Гримчака ....

Офіс генпрокурора має пояснити, чому прокурори саботують судове засідання у справі Павловського, - нардепи "ЄС" - Цензор.НЕТ 7674
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29.07.2021 16:42 Відповісти
Затягивают. Просто чтоб поиздеваться. Потому что могут. ЗЕбыдло им дало картбланш.
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29.07.2021 17:41 Відповісти
Зеля и его команда еще брехливее чем путин, шокирует,что в Украине 73% людей глухие и слепые
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29.07.2021 17:50 Відповісти
На теперешний момент определение типа "брехливый", уже очень, похоже, слабо! Это четко окресленная линия правления, по которой патриотизм и самопожертвование во имя Украины - это что-то чужеродное, непонятное (а как им понять, если не принимали активного участия в сложнейшее время расейской навалы), даже такое, за которое, при соответствующем отношении, есть надежда получить бонусы в виде вскользь упомянутой Песковым возможной будущей встрече... В общем, похоже, очень была права известная волонтерка, называя представителей этого сообщества (и сочувствующих им ) - НИЧТОЖЕСТВОМ!
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29.07.2021 23:17 Відповісти
Потому, что ускоглазую гниду ещё не дёрнули за верёвку
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29.07.2021 21:52 Відповісти
 
 