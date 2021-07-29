Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за домашнє насильство і насильство за ознакою статі
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Документ дає змогу постраждалій особі отримати відшкодування матеріальних збитків і моральної шкоди, завданих унаслідок домашнього насильства.
Згідно із законом, військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, а також особи начальницького складу НАБУ, рядового й начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, ДБР та поліцейські несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення поліції про місце свого тимчасового перебування у разі винесення такого припису.
Вказані правопорушення караються накладенням штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 30 до 40 годин, або адміністративним арештом на строк до 10 діб.
За повторні правопорушення, вчинені протягом року, передбачений штраф від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або адмінарешт на строк до 15 діб.
Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а то бабы совсем уже мозги мужикам запилили.
долой бабское психологическое насилие!
Для них это - смысл жизни.
Развод, ребёнок бабе, ей пол квартиры, пол машины, ему алименты до 18 лет.
Если баба изменит мужику:
Развод, ребёнок бабе, ей пол квартиры, пол машины, ему алименты до 18 лет.
При разводе на каждого члена семьи по равной доле. Это значит, что если семья из трёх человек, то жене отойдет 2/3 квартиры (1/3 + 1/3 на ребенка), машины и так далее.
Как при разводе делится квартира (дом)?
Это обусловлено статьей 173 Семейного кодекса, согласно которой имущество детей и родителей является раздельным. Иными словами, доля ребенка в имуществе отсутствует. Раздел квартиры или дома, приобретенного в кредит (ипотеку) осуществляется в равных частях между мужем и женой.19 июл. 2021 г.
А пофакту, так если квартира однокомнатная, то ребенку нельзя, по закону ухудшить жилищные условия и квартира останется жене.
https://censor.net/ru/comments/locate/3279824/01921437-f244-725f-92f9-a6d4261d6248