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Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за домашнє насильство і насильство за ознакою статі

Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за домашнє насильство і насильство за ознакою статі

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Документ дає змогу постраждалій особі отримати відшкодування матеріальних збитків і моральної шкоди, завданих унаслідок домашнього насильства.

Згідно із законом, військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, а також особи начальницького складу НАБУ, рядового й начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, ДБР та поліцейські несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення поліції про місце свого тимчасового перебування у разі винесення такого припису.

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Вказані правопорушення караються накладенням штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 30 до 40 годин, або адміністративним арештом на строк до 10 діб.

За повторні правопорушення, вчинені протягом року, передбачений штраф від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або адмінарешт на строк до 15 діб.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Автор: 

закон (2845) Зеленський Володимир (24576) насилля (298)


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Топ коментарі
+10
Если мужик изменит бабе:
Развод, ребёнок бабе, ей пол квартиры, пол машины, ему алименты до 18 лет.
Если баба изменит мужику:
Развод, ребёнок бабе, ей пол квартиры, пол машины, ему алименты до 18 лет.
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29.07.2021 17:49 Відповісти
+6
Цю шнягу пропихують феменки для віджиму майна чоловіків і створення максимальних можливостей для паразитування.
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29.07.2021 17:56 Відповісти
+5
Може навпаки?
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29.07.2021 16:37 Відповісти
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не дарма пропагандони кажуть, що Україна стає антиросією)
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29.07.2021 16:32 Відповісти
и что, теперь в стране запретят пианино, рояли и все что имеет крышку?
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29.07.2021 16:32 Відповісти
Теперь Зеля перестанет киздить Ленку?
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29.07.2021 16:36 Відповісти
Може навпаки?
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29.07.2021 16:37 Відповісти
Лєнка його у люди витягує, промови вчити заставляє, а воно он як...
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29.07.2021 16:50 Відповісти
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29.07.2021 16:51 Відповісти
препздун Зеля хоть из Украины подписывает все эти указы-законы или мы имеем дело с тупо зелёной голограммой?.. хотя - какая разница..(
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29.07.2021 16:49 Відповісти
правильно.
а то бабы совсем уже мозги мужикам запилили.
долой бабское психологическое насилие!
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29.07.2021 16:52 Відповісти


Для них это - смысл жизни.
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29.07.2021 17:17 Відповісти
Если мужик изменит бабе:
Развод, ребёнок бабе, ей пол квартиры, пол машины, ему алименты до 18 лет.
Если баба изменит мужику:
Развод, ребёнок бабе, ей пол квартиры, пол машины, ему алименты до 18 лет.
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29.07.2021 17:49 Відповісти
Вы не знаете законодательства.
При разводе на каждого члена семьи по равной доле. Это значит, что если семья из трёх человек, то жене отойдет 2/3 квартиры (1/3 + 1/3 на ребенка), машины и так далее.
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29.07.2021 21:20 Відповісти
Как происходит раздел имущества при разводе если есть дети?

Как при разводе делится квартира (дом)?
Это обусловлено статьей 173 Семейного кодекса, согласно которой имущество детей и родителей является раздельным. Иными словами, доля ребенка в имуществе отсутствует. Раздел квартиры или дома, приобретенного в кредит (ипотеку) осуществляется в равных частях между мужем и женой.19 июл. 2021 г.
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29.07.2021 21:38 Відповісти
Так то делится ДОЛГ за ипотеку, а не имущество.
А пофакту, так если квартира однокомнатная, то ребенку нельзя, по закону ухудшить жилищные условия и квартира останется жене.
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29.07.2021 22:14 Відповісти
Закон далекоглядний…Коли гейропівці доб'ють нас зі своєю надоїдливою темою збоченців, вас усіх будуть киздити за косий погляд на транса чи гея.Так само,як це відбувається ,наприклад, в Еспанії. І будете сидіти в тюрмах за образу якогось задньоприводного,що оголивши зад, бродив по людних місцях.А ви йому зробили зауваження за зухвалу поведінку. Всі подібні закони нам нав'язують задньоприводні гейропейці.А ви далі грайтесь у толерантність та демократію. Її гіркі наслідки видно у европейських містах та їхніх навчальних закладах.Кому бракує логіки…звоніть, пишіть.))))
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29.07.2021 16:57 Відповісти
Разве за битие у нас не сажают(в теории по крайней мере)? Какой смысл в дублировании в этом вопросе. Та же история, что и с антисемитизмом: он запрещен и так(преследование по расовым, этническим, национальным, религиозным мотивам запрещены уже и сейчас), но евреям этого мало и они желают себе особых прав, бОльших, чем у других запрещая то, что и так запрещено. Это объяснимо, учитывая то, что сейчас при власти в Украине. Но здесь-то зачем городить город?
https://censor.net/ru/comments/locate/3279824/01921437-f244-725f-92f9-a6d4261d6248
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29.07.2021 17:04 Відповісти
Цю шнягу пропихують феменки для віджиму майна чоловіків і створення максимальних можливостей для паразитування.
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29.07.2021 17:56 Відповісти
В мене на дачі сусіди живуть. Так як дядько Василь набухається, жінка його б'є та ночувати не пускає. Як це розцінюється?
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29.07.2021 18:30 Відповісти
 
 