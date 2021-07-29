НАБУ передало до суду справу про розкрадання газу на 730 млн грн на ТЕЦ братів Дубневичів

Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили розслідування справи заволодіння майном держави (природним газом) в особі НАК "Нафтогаз України" вартістю понад 729,8 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох осіб, а саме:

двох колишніх директорів — ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія — Новояворівськ" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України);

колишнього технічного директора ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України);

колишнього фінансового директора двох підприємств — ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія – Новояворівськ" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України);

фізичної особи-організатора схеми, радника директора ТзОВ "Енергія" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 КК України).

За даними слідства, директори підприємств-власників Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) впродовж 2016-2017 років уклали низку угод про закупівлю в НАК "Нафтогаз України" природного газу для виробництва теплової енергії населенню. Для здешевлення тепла для цієї категорії споживачів, НАК постачав ТЕЦ газ за суттєво нижчими від ринкових цінами.

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Внаслідок цих дій прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Таким чином, на переконання детективів НАБУ, ТЕЦ отримали надприбутки, співставні з розміром збитків, завданих НАК "Нафтогаз України" внаслідок реалізації корупційної схеми.

Відповідно до висновків експертиз, у 2016-2017 роках учасники злочину організували заволодіння 151,8 млн куб. м природного газу на користь ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія — Новояворівськ". Внаслідок цього НАК "Нафтогаз України" завдано збитків у розмірі 729,8 млн грн.

Досудове розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснюють із червня 2018 року.

У серпні 2020 року зазначеним особам повідомили про підозру. У жовтні 2020 року стороні захисту відкрили матеріали слідства для ознайомлення.

Нагадуємо, справа щодо розкрадання газу на 1,4 млрд грн цими ж особами з грудня 2019 року слухається у суді. Загальна сума розкрадань за двома епізодами перевищує 2,1 млрд грн.

За даними ЗМІ, кінцевими бенефіціарами компаній "Енергія - Новий Розділ", "Енергія - Новояворівськ" та "Енергія" до 2020 року були брати Юрій та Павло Дубневичі, зараз - їхні сини.