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Новини Боротьба з корупцією
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НАБУ передало до суду справу про розкрадання газу на 730 млн грн на ТЕЦ братів Дубневичів

НАБУ передало до суду справу про розкрадання газу на 730 млн грн на ТЕЦ братів Дубневичів

Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили розслідування справи заволодіння майном держави (природним газом) в особі НАК "Нафтогаз України" вартістю понад 729,8 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох осіб, а саме:

  • двох колишніх директорів — ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія — Новояворівськ" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України);
  • колишнього технічного директора ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України);
  • колишнього фінансового директора двох підприємств — ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія – Новояворівськ" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України);
  • фізичної особи-організатора схеми, радника директора ТзОВ "Енергія" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 КК України).

За даними слідства, директори підприємств-власників Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) впродовж 2016-2017 років уклали низку угод про закупівлю в НАК "Нафтогаз України" природного газу для виробництва теплової енергії населенню. Для здешевлення тепла для цієї категорії споживачів, НАК постачав ТЕЦ газ за суттєво нижчими від ринкових цінами.

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Внаслідок цих дій прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Таким чином, на переконання детективів НАБУ, ТЕЦ отримали надприбутки, співставні з розміром збитків, завданих НАК "Нафтогаз України" внаслідок реалізації корупційної схеми.

Відповідно до висновків експертиз, у 2016-2017 роках учасники злочину організували заволодіння 151,8 млн куб. м природного газу на користь ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія — Новояворівськ". Внаслідок цього НАК "Нафтогаз України" завдано збитків у розмірі 729,8 млн грн.

Досудове розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснюють із червня 2018 року.

У серпні 2020 року зазначеним особам повідомили про підозру. У жовтні 2020 року стороні захисту відкрили матеріали слідства для ознайомлення.

Нагадуємо, справа щодо розкрадання газу на 1,4 млрд грн цими ж особами з грудня 2019 року слухається у суді. Загальна сума розкрадань за двома епізодами перевищує 2,1 млрд грн.

За даними ЗМІ, кінцевими бенефіціарами компаній "Енергія - Новий Розділ", "Енергія - Новояворівськ" та "Енергія" до 2020 року були брати Юрій та Павло Дубневичі, зараз - їхні сини.

НАБУ (5114) ТЕЦ (463) Дубневич Ярослав (162)


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Ого! Я Думал Дубневичи только на железнодорожных скреплениях деньги воруют, а у них оказывается есть ТЭЦ! Все по серьезному)))
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29.07.2021 16:43 Відповісти
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29.07.2021 16:44 Відповісти
А что, так можно было?!
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29.07.2021 16:51 Відповісти
Ще один поїде в Київ з чемоданом бабла...І забудуть ту ТЕЦ,як забули конвертаційні центри,підпільні горілчані заводи і маленький анкер закладний...тобто весь отой шмір,що ще десять років тому з азартом відкопував і показував Добродомов у своїй "Хто тут живе"...
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29.07.2021 16:52 Відповісти
новина за новиною - хтось щось знову вкрав. Ні, щоб так були новини : засуджений, сів, сів, сів, страчений, сів, суддя-поєщик пристрелений при затриманні, гроші, оримані у незаконний спосіб пішли на закриття заборгованості перед лікарями, шахтарями, робочими,.... переоснащення лікарні, закупівлю вакцин, соціальні програми допомоги ...
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29.07.2021 16:55 Відповісти
вот это настоящие Воры в Законе. а остальные так , шушера, покурить вышла.
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29.07.2021 17:08 Відповісти
А в других местах иначе? Цивилизованный капитализм настанет не скоро. Мы сильно поспешили с отменой смертной казни....
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29.07.2021 17:31 Відповісти
А про наглую рыжую морду кагда будет?! Там палацик и баркасик дороже будет-- этож скока угля, в поте лица, перелопатил, чтоб такое заработать!
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29.07.2021 19:01 Відповісти
Результаты десятилетий работы крепких хозяйственников Януковича-Порошенко
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30.07.2021 08:52 Відповісти
 
 