Железняк нагадав нардепам, які вийшли з партії "Голос", про передвиборчу обіцянку скласти мандат: Поки заяви не надходили
Керівнику фракції "Голос" у Верховній Раді Ярославу Железняку не надходили заяви від його колег про вихід із фракції.
Про це він розповів на пресконференції після з'їзду партії, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами Железняка, коли члени "Голосу" були кандидатами в народні депутати, то підписували особисте зобов'язання про те, що покинуть фракцію в разі виходу зі складу партії і зобов'язуються скласти мандати.
"Не знаю, чи будуть мої колеги виконувати цю обіцянку чи ні. У мене таке відчуття, що вони це проігнорують", - підкреслив лідер фракції "Голос".
Він заявив, що технічно робота депутатів, яких виключили з партії, у фракції не зміниться.
Железняк також розповів, що залишається керівником фракції, про що було прийнято відповідне рішення Регламентного комітету Ради.
Раніше з'їзд "Голосу" виключив з партії сімох народних депутатів, задовольнивши відповідні заяви парламентаріїв. Вийшли з "Голосу" нардепи Устінова, Стефанишина, Лозинський, Юрчишин, Бобровська, Цабаль і Клименко.
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