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Железняк нагадав нардепам, які вийшли з партії "Голос", про передвиборчу обіцянку скласти мандат: Поки заяви не надходили

Железняк нагадав нардепам, які вийшли з партії

Керівнику фракції "Голос" у Верховній Раді Ярославу Железняку не надходили заяви від його колег про вихід із фракції.

Про це він розповів на пресконференції після з'їзду партії, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Железняка, коли члени "Голосу" були кандидатами в народні депутати, то підписували особисте зобов'язання про те, що покинуть фракцію в разі виходу зі складу партії і зобов'язуються скласти мандати.

"Не знаю, чи будуть мої колеги виконувати цю обіцянку чи ні. У мене таке відчуття, що вони це проігнорують", - підкреслив лідер фракції "Голос".

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Він заявив, що технічно робота депутатів, яких виключили з партії, у фракції не зміниться.

Железняк також розповів, що залишається керівником фракції, про що було прийнято відповідне рішення Регламентного комітету Ради.

Раніше з'їзд "Голосу" виключив з партії сімох народних депутатів, задовольнивши відповідні заяви парламентаріїв. Вийшли з "Голосу" нардепи Устінова, Стефанишина, Лозинський, Юрчишин, Бобровська, Цабаль і Клименко.

Автор: 

ВР (15073) Голос партія (513) Железняк Ярослав (573)


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Топ коментарі
+15
чому ви порушили інші обіцянки, наприклад - демократичність виборів всередені партії, закритість (не пустили ЗМІ на з'їзд), тощо?
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29.07.2021 16:50 Відповісти
+13
Принимают, партия закончилась. Ее смысл создания был отобрать голоса за ЕС, вот и вся партия.
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29.07.2021 16:59 Відповісти
+5
авторитаризм в партії. А, взагалі, Рудик Пінчук профінансував, а Юрчишина - ні.
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29.07.2021 17:00 Відповісти
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чому ви порушили інші обіцянки, наприклад - демократичність виборів всередені партії, закритість (не пустили ЗМІ на з'їзд), тощо?
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29.07.2021 16:50 Відповісти
Так их исключили или они сами вышли?
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29.07.2021 16:51 Відповісти
Вот интересно, заявление о сложении мандата на туалетной бумаге принимают?
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29.07.2021 16:53 Відповісти
А в чем яблоко их раздора? Кто знает?
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29.07.2021 16:58 Відповісти
авторитаризм в партії. А, взагалі, Рудик Пінчук профінансував, а Юрчишина - ні.
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29.07.2021 17:00 Відповісти
Уменьшился финансовый поток от "папы" Пинчука. На все аппетиты перестало хватать и куклы засвоевольничали. Кто платит девушке, тот ее и танцует.
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29.07.2021 17:04 Відповісти
Рудик захватила партию и затеяла чистки.
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29.07.2021 18:34 Відповісти
Железняк не хочет сложить мандат ?
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29.07.2021 16:59 Відповісти
Принимают, партия закончилась. Ее смысл создания был отобрать голоса за ЕС, вот и вся партия.
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29.07.2021 16:59 Відповісти
Не припоминаю такого обещания. А кто его давал ?
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29.07.2021 18:33 Відповісти
Цьому Желєзняку,цьому фацету з божевільними очами варто згадати всі обіцянки,які давав їх тонконогий завиваючий і неперебірливий лідер...
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29.07.2021 18:41 Відповісти
наглий шулер
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30.07.2021 02:03 Відповісти
 
 