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Новини
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Зеленський підписав закон, який регулює питання заміни житла для осіб з інвалідністю

Зеленський підписав закон, який регулює питання заміни житла для осіб з інвалідністю

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Документ сприятиме реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю відповідно до вимог Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Так, закон прописує порядок забезпечення осіб з інвалідністю житлом, що пристосоване до їхніх потреб. Зокрема це може відбуватися шляхом заміни житла, у якому мешкає особа з інвалідністю, через обмін на умовах найму.

Також можливе надання особі з інвалідністю пристосованого житла, якщо вона передасть помешкання, що їй належить, у власність територіальної громади.

При цьому житло (житлове приміщення), що надається такій особі в результаті заміни, має відповідати вимогам безперешкодного доступу та бути пристосованим до її потреб.

Порядок заміни житла (житлових приміщень) затверджує Кабінет Міністрів України.

Також читайте: Кабмін затвердив порядок влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будівель та транспорту, - Шмигаль

житло (1098) Зеленський Володимир (24576) люди з інвалідністю (262) інвалідність (278)


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Топ коментарі
+4
Конечно, я мечтаю когда-нибудь иметь своё жильё. Возможно, моя мечта осуществится. Пока это всё мечты и планы", - отметила Елена Зеленская.

Зеленский подписал закон, регулирующий вопросы замены жилья для лиц с инвалидностью - Цензор.НЕТ 5388
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29.07.2021 17:02 Відповісти
+2
Ему капельницу ставили, приводили в порядок после отходняков
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29.07.2021 17:08 Відповісти
+2
Дєбіл, а коли є сім'я то куди дівати їх? Брати з собою, чи......
Закон дилетанта.
В квартирі повинен бути доступний туалет, ванна(душ), вихід на вулицю, балкон, щоб виглянути на вулицю - Світ Божий, аварійний виклик спецслужби, коли "чортовий інвалід" завалився, на кухні вся ***** під інваліда, ручки на вікнах щоб були доступні для користування інваліду, відсутність порогів, електрорезетки і електровимикачі 1 м від підлоги.
Ну вибрався "чортовий інвалід" на Світ Божий і куди він може потрапити - біля аптеки кнопка виклику, в кафе зустрічають поглядом - якого хрена приперся, таксист корче морду - викликай спецтранспорт, на цвинтарі - бомжі та цигани зустрічають як конкурента, мер міста - нема коли, хай займеться замісник, в соцзабесі - чого приперся сам, міг би родичів прислати. в маршрутку - от тобі болт, чекай через час під'їде тролейбус з низьким полом.
А, щоб отримати інвалідний візок потрібно пройти курс реабілітації. Ну про ліжко, памперси і все інше то взагалі - абзац. Ще є сімейний лікар і швидка медична допомога, це окрема тема. Санаторій це не реально. Забезпечення автотранспортом уже ляпнуло.
Окрема тема, це родичі і друзі.

І взагалі, хто бачив справжнього інваліда у візку на Хрещатику?
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29.07.2021 18:17 Відповісти
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Конечно, я мечтаю когда-нибудь иметь своё жильё. Возможно, моя мечта осуществится. Пока это всё мечты и планы", - отметила Елена Зеленская.

Зеленский подписал закон, регулирующий вопросы замены жилья для лиц с инвалидностью - Цензор.НЕТ 5388
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29.07.2021 17:02 Відповісти
щас окажется шо у ленки есть группа
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29.07.2021 17:03 Відповісти
все завист от того, как все пройдет осенью после повішения стоимости подсолнечного масла до 100 грн, єлектричества в 2 раза и стоимости газа , ставшей уже привычной....
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29.07.2021 17:13 Відповісти
Давайте подаруємо їй

Зеленський підписав закон, який регулює питання заміни житла для осіб з інвалідністю - Цензор.НЕТ 3622
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29.07.2021 17:44 Відповісти
"Мы долго сопротивлялись, но все равно пришлось переехать https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3160959-zelenskaa-rasskazala-o-pereezde-i-remonte-v-koncazaspe.html [в Конча-Заспу]"(с)

https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskij-pokazal-deklaraciyu-v-2019-godu-ego-semya-zarabotala-286-milliona-griven-sredi-nedvizhimosti-kvartira-v-yalte Зеленским принадлежат : один жилой дом в Иванковичах Киевской области (353,5 квадратных метра) и один - в Италии (413 квадратных метров), земельный участок в Иванковичах на 1200 квадратных метров, пять квартир в Киеве, две в Великобритании и одна в Ялте (вместе с паркоместом). Британские квартиры Зеленские сдавали в аренду, заработав на этом 3,2 миллиона гривен ($119 тыс.) за отчетный период. Также семья президента владеет правами на четыре недостроенные гостиничные комнаты площадью по 70 квадратных метров в Грузии.
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30.07.2021 01:42 Відповісти
Ну хоть что-то полезное сделал... Не хочу умничать, но это третий год президенства....
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29.07.2021 17:05 Відповісти
Де ти було, зєлайно?
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29.07.2021 17:06 Відповісти
Ему капельницу ставили, приводили в порядок после отходняков
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29.07.2021 17:08 Відповісти
Жлуктило чачу в Грузії.
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29.07.2021 17:11 Відповісти
А сколько стоит инвалидность в Украине ?
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29.07.2021 17:17 Відповісти
Дивлячись яка.
третя дешевша, а от перша то набагато дорожча.
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29.07.2021 17:27 Відповісти
Перша ділиться на "А" і "Б"
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29.07.2021 18:22 Відповісти
В 2000 році чорнобильська інвалідність коштувала $200-250, сьогодні до $5000-7000.
АТОшікам інвалідність, там взагалі вакханалія.
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29.07.2021 18:21 Відповісти
Дєбіл, а коли є сім'я то куди дівати їх? Брати з собою, чи......
Закон дилетанта.
В квартирі повинен бути доступний туалет, ванна(душ), вихід на вулицю, балкон, щоб виглянути на вулицю - Світ Божий, аварійний виклик спецслужби, коли "чортовий інвалід" завалився, на кухні вся ***** під інваліда, ручки на вікнах щоб були доступні для користування інваліду, відсутність порогів, електрорезетки і електровимикачі 1 м від підлоги.
Ну вибрався "чортовий інвалід" на Світ Божий і куди він може потрапити - біля аптеки кнопка виклику, в кафе зустрічають поглядом - якого хрена приперся, таксист корче морду - викликай спецтранспорт, на цвинтарі - бомжі та цигани зустрічають як конкурента, мер міста - нема коли, хай займеться замісник, в соцзабесі - чого приперся сам, міг би родичів прислати. в маршрутку - от тобі болт, чекай через час під'їде тролейбус з низьким полом.
А, щоб отримати інвалідний візок потрібно пройти курс реабілітації. Ну про ліжко, памперси і все інше то взагалі - абзац. Ще є сімейний лікар і швидка медична допомога, це окрема тема. Санаторій це не реально. Забезпечення автотранспортом уже ляпнуло.
Окрема тема, це родичі і друзі.

І взагалі, хто бачив справжнього інваліда у візку на Хрещатику?
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29.07.2021 18:17 Відповісти
какая пидступненькая зрадулька.
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30.07.2021 06:22 Відповісти
 
 