Війська РФ від початку доби 4 рази відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Біля населеного пункту Широкине противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру. Поблизу селища Шуми ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 13 гектарів території та передали на знищення 123 вибухонебезпечні предмети.

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