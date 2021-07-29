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Новини Агресія Росії проти України
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Війська РФ від початку доби 4 рази відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС

Війська РФ від початку доби 4 рази відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Біля населеного пункту Широкине противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру. Поблизу селища Шуми ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 13 гектарів території та передали на знищення 123 вибухонебезпечні предмети.

Також читайте: Трьох російських найманців знищено під Донецьком: українці помстилися за обстріли наших позицій

обстріл (29540) Донбас (22358) найманці рф (2067) операція Об’єднаних сил (6725)


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А ми можем десь потєрять Зеленського і Єрмака ?
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29.07.2021 18:05 Відповісти
Війська РФ від початку доби 4 рази відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5609
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29.07.2021 18:44 Відповісти
Війська РФ від початку доби 4 рази відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4938
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29.07.2021 18:47 Відповісти
Проплывали расписные Стеньки Разина челны
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29.07.2021 19:33 Відповісти
 
 