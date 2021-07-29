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Новини
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Жодній людині не заборонили бути делегатом: у нас був діалог і дискусія. Це точно не було схоже на лояльні з'їзди, - нардеп "Голосу" Железняк

Жодній людині не заборонили бути делегатом: у нас був діалог і дискусія. Це точно не було схоже на лояльні з'їзди, - нардеп

Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк на пресконференції спростував інформацію, яка з'явилася в ЗМІ, що деяких делегатів не пустили на з'їзд партії.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Не було жодної людини, якій би заборонили бути делегатом від свого партійного осередку, - підкреслив Железняк. - На з'їзді був діалог і дискусія. Це точно не було схоже не пафосні і лояльні з'їзди партій".

Нардеп розповів, що на з'їзді три осередки партії виступили за те, щоб відкликати Кіру Рудик з посади голови партії.

Однак її переобрали, а голосування з цього питання "було дуже показовим".

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Зі свого боку, голова партії Кіра Рудик підтвердила, що всі делегати були допущені на з'їзд.

"Щодо кожного з тих регіонів, кого не було, у нас є пояснення, чому вони не змогли приїхати. Нагадаю, що це обов'язок кожного члена партії, який є делегатом, бути присутнім на з'їзді", - заявила вона.

Автор: 

з’їзд (120) Голос партія (513) Железняк Ярослав (573) Рудик Кіра (104)


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Топ коментарі
+4
Своевольничать вздумали малята? Ну-ну

Ни одному человеку не запретили быть делегатом: у нас был диалог и дискуссия. Это точно не было похоже на лояльные съезды, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 9703
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29.07.2021 17:26 Відповісти
+3
Да разбегайтесь вы уже. Надоели своей беззубостью и бесполезностью. Балласт один. Вы не нужны уже даже вашим хозяевам. Досидите спокойно каденцию - и по домам. В слуги переходите, там жЫрные конверты раздают.
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29.07.2021 17:29 Відповісти
+1
Ідіть у сраку.(С)
За місяць набрали різного зброду і вже вони партія.
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29.07.2021 17:28 Відповісти
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Своевольничать вздумали малята? Ну-ну

Ни одному человеку не запретили быть делегатом: у нас был диалог и дискуссия. Это точно не было похоже на лояльные съезды, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 9703
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29.07.2021 17:26 Відповісти
Наступні вибори до Верховної Ради поховають говнопартію Голос олігархів, як колись була похована говнопартія Народний фронт олігархів, мільярдера яценюка!
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29.07.2021 17:53 Відповісти
Не тіш себе надаремно! Ще олігархічних гівнопартій подостатком. Ті ж "панамські патріоти" приміром. Чи Матьківщина.
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29.07.2021 19:21 Відповісти
Ідіть у сраку.(С)
За місяць набрали різного зброду і вже вони партія.
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29.07.2021 17:28 Відповісти
Да разбегайтесь вы уже. Надоели своей беззубостью и бесполезностью. Балласт один. Вы не нужны уже даже вашим хозяевам. Досидите спокойно каденцию - и по домам. В слуги переходите, там жЫрные конверты раздают.
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29.07.2021 17:29 Відповісти
Я вообще удивлен как долго эта недопартия просуществоваала. Не вижу ее избирателей с плакатами "Выполните свои обещания". Ау, голосисты, ответьте на простой вопрос "нахрена?"
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29.07.2021 17:38 Відповісти
Редкий случай, когда я с тобой согласен!
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29.07.2021 18:13 Відповісти
самое прикольное наблюдать как региональные депутаты ЕС активно лайкают посты раскольников из Голоса ))))) К чему бы это? )
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29.07.2021 18:50 Відповісти
Не має значення. Важливо, що така неолігархічна партія як Голос чим Самопоміч потрібна. І на наступних виборах вона пройде до ВР.
І відкусить ще і у слуг, і у бариг.
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29.07.2021 19:23 Відповісти
я не против .... я был очень доволен Самопомощью. И сейчас бы за них проголосовал. Голос пока даже на тень Самопомощи не похожи. Пока голосовать за них у меня нет желания , но и хейтить их я не собираюсь. Даже такие как сейчас, они лучше БЮТ и ЕС вместе взятых
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29.07.2021 20:11 Відповісти
Железняк за гроші Курченка співпрацював з Самопомічю, поті у Регіонала був консультатнтом, потм підібрав його Пінчук...
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29.07.2021 21:45 Відповісти
 
 