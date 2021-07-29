Жодній людині не заборонили бути делегатом: у нас був діалог і дискусія. Це точно не було схоже на лояльні з'їзди, - нардеп "Голосу" Железняк
Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк на пресконференції спростував інформацію, яка з'явилася в ЗМІ, що деяких делегатів не пустили на з'їзд партії.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Не було жодної людини, якій би заборонили бути делегатом від свого партійного осередку, - підкреслив Железняк. - На з'їзді був діалог і дискусія. Це точно не було схоже не пафосні і лояльні з'їзди партій".
Нардеп розповів, що на з'їзді три осередки партії виступили за те, щоб відкликати Кіру Рудик з посади голови партії.
Однак її переобрали, а голосування з цього питання "було дуже показовим".
Зі свого боку, голова партії Кіра Рудик підтвердила, що всі делегати були допущені на з'їзд.
"Щодо кожного з тих регіонів, кого не було, у нас є пояснення, чому вони не змогли приїхати. Нагадаю, що це обов'язок кожного члена партії, який є делегатом, бути присутнім на з'їзді", - заявила вона.
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За місяць набрали різного зброду і вже вони партія.
І відкусить ще і у слуг, і у бариг.