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Рудик про заяву Стефанишиної про вихід з "Голосу" на туалетному папері: Списую це на емоції і відсутність поваги

Рудик про заяву Стефанишиної про вихід з

Голова партії "Голос" Кіра Рудик вважає неповагою до виборців те, як народна депутатка "Голосу" Ольга Стефанишина написала заяву про вихід з партії.

Про це вона заявила на пресконференції після з'їзду партії, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я хочу нагадати з якими цінностями ми прийшли в парламент у 2019 році, і які ми зберігаємо у своїй роботі і в тому, як ми поводимось. Це повага один до одного і до наших виборців. Я розумію, що питання дуже емоційне. Списую ці заяви і дії саме на емоції, і, звичайно, на відсутність поваги", - підкреслила голова партії.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи привітав її Святослав Вакарчук з переобранням на посаді, Рудик сказала: "Знаєте, ми так швидко їхали зі з'їзду, що я ще не перевіряла месенджери. Але не дзвонив".

Раніше з'їзд "Голосу" виключив з партії сімох народних депутатів, задовольнивши відповідні заяви парламентаріїв. Зокрема, нардепка Стефанишина написала заяву про вихід з "Голосу" на туалетному папері: Керівництво партії ігнорує позицію більшості. Вийшли з "Голосу" нардепи Устінова, Стефанишина, Лозинський, Юрчишин, Бобровська, Цабаль і Клименко.

Читайте також: Жодній людині не заборонили бути делегатом: у нас був діалог і дискусія. Це точно не було схоже на лояльні з'їзди, - нардеп "Голосу" Железняк

Автор: 

Вакарчук Святослав (242) з’їзд (120) Стефанишина Ольга нардеп (85) Голос партія (513) Рудик Кіра (104)


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Топ коментарі
+11
Яка партия, така й бумага.
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29.07.2021 17:41 Відповісти
+9
Для Голосу Порошенко є більшим політичним ворогом за Зеленського - Рудик. Іншими словами СН і Голос - одного поля ягоди. Тепер Рудик може нє стєсняться.
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29.07.2021 17:48 Відповісти
+7
Не на Соросовские, а на деньги Фмрташа и Коломойского что-бы отобрать голоса у Европейской Солидарности!
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29.07.2021 17:50 Відповісти
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У Рудик обличчя схоже на порося.
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29.07.2021 17:40 Відповісти
Хватит и гражданства (про которое она трижды отказалась ответить).
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29.07.2021 20:43 Відповісти
Яка партия, така й бумага.
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29.07.2021 17:41 Відповісти
Бумага, на відміну від партії, гарна
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29.07.2021 17:51 Відповісти
Да. Бумага, пожалуй, получше.
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29.07.2021 17:53 Відповісти
нафига на Цензоре столько внимания этой конченой партии?????
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29.07.2021 17:41 Відповісти
Подумайте логічно.
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29.07.2021 17:47 Відповісти
Рудик
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29.07.2021 21:42 Відповісти
"Голос " случайная и смешная партия ,прошла на соросовские деньги .И прошла благодаря известности Вакарчука . Я кроме Вакарчука вообще не знаю кто они и что они там делят .
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29.07.2021 17:47 Відповісти
Не на Соросовские, а на деньги Фмрташа и Коломойского что-бы отобрать голоса у Европейской Солидарности!
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29.07.2021 17:50 Відповісти
Для Голосу Порошенко є більшим політичним ворогом за Зеленського - Рудик. Іншими словами СН і Голос - одного поля ягоди. Тепер Рудик може нє стєсняться.
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29.07.2021 17:48 Відповісти
Лєксєіч в окруженіі врагов. Десь я щось подібне вже чув...
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29.07.2021 23:01 Відповісти
Насыпайте, партия свидетелей ракообразных в борще с килькой.
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29.07.2021 17:50 Відповісти
а ну кто круче? кто на покаканной напишет, партия пинчука этого стоит
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29.07.2021 17:52 Відповісти
Прикрываться избирателями штука неблагодарная. Откуда она так уверена, что они за ней самой? Ведь не просто так уходят люди из партии. Коллаборация с коррупционерами и властными лицами - привела к закономерному результату.
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29.07.2021 17:56 Відповісти
Вот либеральная идеология, которую пытаются внедрить в наше общество левацкие либерасты типа "Голоса"
https://www.youtube.com/watch?v=4jxTCFXy_VU

Украине нужна власть как в Турции, Китае или России. Запад с этим смирится и будет помогать нам против России. Запад не против монархий арабов. Запад не против Северного Потока 2. Но Запад был против нашего ядерного оружия, впрочем как и все остальные.

Россия воюет с нами, поэтому нам нужно быть единым кулаком, а не партиями. Иначе мы по демократически проиграем государственность. Уже выбор 73% - это шаг в бездну русского мира.
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29.07.2021 18:04 Відповісти
Що за маячня? Україна - європейська демократична держава. А вам щасливої дороги в Московію чи Білорусь. Будете там вєрноподданним.
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29.07.2021 21:52 Відповісти
Странно, что демократы целые сутки рожали свою главную думку - все несогласные не имеют право на своё мнение, а им место в России. Мог бы и быстрей написать сей гениальный мысль.

Пока вот посмотри: https://www.youtube.com/watch?v=KHSbj7eGSVw
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30.07.2021 08:33 Відповісти
Я просто про вас переживаю. Вам однозначно буде краще деінде.
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30.07.2021 10:05 Відповісти
Я, как и большинство украинцев, хочу свалить с этой демократической страны. Но думаю о Турции или Венгрии.

А вот что вы думаете о политике ЕС относительно вынужденных переселенцев со стран Африки? Сейчас ЕС открыт для мигрантов. Думаю скоро и Украина станет привлекательна для них и ЕС обяжет принимать ежегодно какое-то количество афро-африканцев. Куда вы думаете их поселять? Я предлагаю на Прикарпатье.
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30.07.2021 13:30 Відповісти
Та тут все просто. Ви виїжджаєте в підданство Ердогану, а на ваше місце селимо афро-африканця.
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30.07.2021 14:55 Відповісти
Идея хорошая, но моё место дорого стоит. И их надо тысячами завозить, их детей интегрировать в школы к вашим детям. Это всё не шутки, а то, куда вы идёте.
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30.07.2021 16:19 Відповісти
Вам в Туреччину чи Угорщину не можна. Ксенофобська природа довго не витримає жити серед настільки відмінних від вас людей. Вам, таваріщ, прямий шлях на північний схід.
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30.07.2021 17:36 Відповісти
До войны у меня были контакты с россиянами, и это не те люди, с которыми у меня много общего. У ни скорее много общего с вами, несмотря на языковые отличия. И ты, и такие как ты, вы все выглядите ужасно по-идиотски, когда за любым инакомыслием видите Россию. И при этом предлагаете выселить инакомыслящих, что есть сталинская политика подавления инакомыслия. Может тебе самому Россия ближе? Я думаю так и есть. И давай отвечай на мой вопрос - где планируешь поселять беженцев из Нигерии? И если Россия развалится - сюда нахлынет поток беженцев. Ты же как истинный демократ не возражаешь против сибирского квартала во Львове? Ты же за европейские ценности и против сталинских методов? Или как? Тебя трудно понять.
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30.07.2021 19:00 Відповісти
Не так і складно мене зрозуміти. І нікого насильно виселяти я не пропоную, то ви мене з кимось сплутали. Пропоную добровільно переїхати туди, де комфортніше. Так само я нічого не маю проти мігрантів, які поважають суспільство, в яке вони переїхали, чесно працюють і не створюють іншим незручностей.
Ксенофобія - то не добре. Я це розумію на практиці. Якщо я зараз вийду на вулицю і пройду з кілометр, 100% зустріну пару придурків, які будуть тикати в мене пальцем і горланити "Білий, білий!".
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30.07.2021 19:17 Відповісти
"Голос" все більше доказує, що вони фейк. вихідці з партії складають мандати, чи позбуваються автоматично?
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29.07.2021 18:27 Відповісти
Залежить від того, як обирались. Якщо за списками, то повинні скласти мандат. А якщо по мажоритарці, то прутень вони клали на свиняче рило рудичці.
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29.07.2021 19:04 Відповісти
"Нєуваженіє" було б,коли заява була б написана на використаному туалетному папері...
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29.07.2021 18:37 Відповісти
У сторонников Порошенко похоже "Голос" враг номер один. Даже про Тимошенко ненадолго забыли!
Рудик тоже об этом говорила в известном интервью, что все усилия "ЕС" направлены на ликвидацию/поглощение/раскол "Голоса".
Судя по всему как порохоботы исходят на говно, то не вышло ничего.
Чесно говоря я думал, что у пороха денег хватит чтоб его купить с потрохами.
Но судя по голосованию на съезде денег он зажал (или их украли по пути) и купить удалось только 14%
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29.07.2021 18:40 Відповісти
Интерес представляют только политики вышедшие из "Голоса". А партия" Голос" была олигархическим проектом как и СН, только кошельки разные.
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29.07.2021 18:49 Відповісти
Що вони хотіли?
Яка партія, таке і ставлення до неї.
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29.07.2021 19:03 Відповісти
 
 