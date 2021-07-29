Рудик про заяву Стефанишиної про вихід з "Голосу" на туалетному папері: Списую це на емоції і відсутність поваги

Голова партії "Голос" Кіра Рудик вважає неповагою до виборців те, як народна депутатка "Голосу" Ольга Стефанишина написала заяву про вихід з партії.

Про це вона заявила на пресконференції після з'їзду партії, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я хочу нагадати з якими цінностями ми прийшли в парламент у 2019 році, і які ми зберігаємо у своїй роботі і в тому, як ми поводимось. Це повага один до одного і до наших виборців. Я розумію, що питання дуже емоційне. Списую ці заяви і дії саме на емоції, і, звичайно, на відсутність поваги", - підкреслила голова партії.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи привітав її Святослав Вакарчук з переобранням на посаді, Рудик сказала: "Знаєте, ми так швидко їхали зі з'їзду, що я ще не перевіряла месенджери. Але не дзвонив".

Раніше з'їзд "Голосу" виключив з партії сімох народних депутатів, задовольнивши відповідні заяви парламентаріїв. Зокрема, нардепка Стефанишина написала заяву про вихід з "Голосу" на туалетному папері: Керівництво партії ігнорує позицію більшості. Вийшли з "Голосу" нардепи Устінова, Стефанишина, Лозинський, Юрчишин, Бобровська, Цабаль і Клименко.

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