Рудик про заяву Стефанишиної про вихід з "Голосу" на туалетному папері: Списую це на емоції і відсутність поваги
Голова партії "Голос" Кіра Рудик вважає неповагою до виборців те, як народна депутатка "Голосу" Ольга Стефанишина написала заяву про вихід з партії.
Про це вона заявила на пресконференції після з'їзду партії, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я хочу нагадати з якими цінностями ми прийшли в парламент у 2019 році, і які ми зберігаємо у своїй роботі і в тому, як ми поводимось. Це повага один до одного і до наших виборців. Я розумію, що питання дуже емоційне. Списую ці заяви і дії саме на емоції, і, звичайно, на відсутність поваги", - підкреслила голова партії.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи привітав її Святослав Вакарчук з переобранням на посаді, Рудик сказала: "Знаєте, ми так швидко їхали зі з'їзду, що я ще не перевіряла месенджери. Але не дзвонив".
Раніше з'їзд "Голосу" виключив з партії сімох народних депутатів, задовольнивши відповідні заяви парламентаріїв. Зокрема, нардепка Стефанишина написала заяву про вихід з "Голосу" на туалетному папері: Керівництво партії ігнорує позицію більшості. Вийшли з "Голосу" нардепи Устінова, Стефанишина, Лозинський, Юрчишин, Бобровська, Цабаль і Клименко.
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https://www.youtube.com/watch?v=4jxTCFXy_VU
Украине нужна власть как в Турции, Китае или России. Запад с этим смирится и будет помогать нам против России. Запад не против монархий арабов. Запад не против Северного Потока 2. Но Запад был против нашего ядерного оружия, впрочем как и все остальные.
Россия воюет с нами, поэтому нам нужно быть единым кулаком, а не партиями. Иначе мы по демократически проиграем государственность. Уже выбор 73% - это шаг в бездну русского мира.
Пока вот посмотри: https://www.youtube.com/watch?v=KHSbj7eGSVw
А вот что вы думаете о политике ЕС относительно вынужденных переселенцев со стран Африки? Сейчас ЕС открыт для мигрантов. Думаю скоро и Украина станет привлекательна для них и ЕС обяжет принимать ежегодно какое-то количество афро-африканцев. Куда вы думаете их поселять? Я предлагаю на Прикарпатье.
Ксенофобія - то не добре. Я це розумію на практиці. Якщо я зараз вийду на вулицю і пройду з кілометр, 100% зустріну пару придурків, які будуть тикати в мене пальцем і горланити "Білий, білий!".
Рудик тоже об этом говорила в известном интервью, что все усилия "ЕС" направлены на ликвидацию/поглощение/раскол "Голоса".
Судя по всему как порохоботы исходят на говно, то не вышло ничего.
Чесно говоря я думал, что у пороха денег хватит чтоб его купить с потрохами.
Но судя по голосованию на съезде денег он зажал (или их украли по пути) и купить удалось только 14%
Яка партія, таке і ставлення до неї.