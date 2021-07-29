Зеленський і Байден обговорять "Північний потік - 2" і залучення США до Нормандського формату, - "слуга народу" Корнієнко
Під час своєї зустрічі президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден обговорюватимуть газопровід "Північний потік-2", енергетичну безпеку, Нормандський формат і припинення війни на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
"Президент ставитиме питання і про "Північний потік-2 ", про енергетичну, національну безпеку, про залучення так чи інакше США до Нормандського формату. Ми спробуємо пояснити, як ми бачимо виконання Мінських угод, як ми бачимо мирний процес. Треба піднімати питання і про обсяги військової допомоги, їх точно можна збільшувати, ми очікуємо від американського народу більше допомоги. Звичайно, це економічні питання, захист інвесторів", - сказав Корнієнко.
Корнієнко впевнений, що Україна виконує реформи, однак з виконанням деяких є проблеми.
"Я думаю, нам тут є чим похвалитися, відзвітувати, що за ці два роки в цій сфері зроблено. Ну і, звичайно, це пакети реформ, про які нам колеги не втомлюються нагадувати, а ми не втомлюємося їх робити. У нас в підвішеному стані реформа корпоративного управління, яка є дуже важливою для партнерів, реформа Антимонопольного комітету. Думаю, всі ці питання будуть ставитись на зустрічі (в Вашингтоні - ред.)", - сказав Корнієнко.
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головне не забути - Трамп агент кремля, а Бідон - найкращий друг України...
Обсудят присоединение США к Нормандскому формату???? А нах США надо в это ввязываться? Для и для присоединения нужно чтобы Рашка была не против, а она 100% будет против! Так что это популизм чистой воды для зебилов, что мол царь-батюшка старается....
Если визит не сорвут всякие арахамии.
И это..Когда будешь рассказывать о реформах-пожалей дедулю.Он ведь уже в возрасте-на него от смеха может икота напасть.
Достаем Будапештский меморандум и обсуждаем подписанный международный документ с президентами тех стран, что его подписали!
получили то что хотели,мистер Никто стал президентом...УРКАины... Поздравляю..
Вот только повестку дня в Вашингтоне будут не обсосы Коломоя задавать.
И в этом формате Вову Зе будут ломать на автономию ордло в составе Украины, амнистию сепарам, и т.д.
После этого возникнут вопросы к зеленскому, ермаку, что они собираются делать с:
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 1062 артиллеристских системы, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Что они будут делать с 2 миллионами сторонниками русского мира, из них 800 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Что они будут делать с военным училищем в днр, выпускающим офицеров лнр+лнр.
сивоха, ермаки и кравчуки будут ходить с друзьями из днр+лнр и рф по улице захарченко, гиви, моторолы?
Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, свободно экономическую зону(платить меньше налоги чем вся Украина), с правительствами этих грёбанных республик?
Это не все вопросы.
Ответ есть у ермаков- резников, сивох -зеленских и компании ?
Ответа нет, ведут всех к гражданской бойне.
А на самом деле - нужно просить (и требовать) подписания защитного договора.
Но для сего нужны мозги.
А у него - только отросток...