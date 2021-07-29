Зеленський і Байден обговорять "Північний потік - 2" і залучення США до Нормандського формату, - "слуга народу" Корнієнко

Під час своєї зустрічі президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден обговорюватимуть газопровід "Північний потік-2", енергетичну безпеку, Нормандський формат і припинення війни на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Президент ставитиме питання і про "Північний потік-2 ", про енергетичну, національну безпеку, про залучення так чи інакше США до Нормандського формату. Ми спробуємо пояснити, як ми бачимо виконання Мінських угод, як ми бачимо мирний процес. Треба піднімати питання і про обсяги військової допомоги, їх точно можна збільшувати, ми очікуємо від американського народу більше допомоги. Звичайно, це економічні питання, захист інвесторів", - сказав Корнієнко.

Корнієнко впевнений, що Україна виконує реформи, однак з виконанням деяких є проблеми.

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"Я думаю, нам тут є чим похвалитися, відзвітувати, що за ці два роки в цій сфері зроблено. Ну і, звичайно, це пакети реформ, про які нам колеги не втомлюються нагадувати, а ми не втомлюємося їх робити. У нас в підвішеному стані реформа корпоративного управління, яка є дуже важливою для партнерів, реформа Антимонопольного комітету. Думаю, всі ці питання будуть ставитись на зустрічі (в Вашингтоні - ред.)", - сказав Корнієнко.